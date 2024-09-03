Люди в сети попросили мастеров фотошопа сделать их фото эпичными. И вот результат

Фотошоп — не только серьезный профессиональный инструмент, но и увлекательная игрушка для людей всех возрастов. А если отредактировать ваше фото вызвался настоящий шутник, результат точно будет неожиданным и комичным. Взгляните сами.

«Сделайте, пожалуйста, что-нибудь с дверью туалета»

«Уберите, пожалуйста, случайного чувака с моего свадебного фото»

«Подшаманьте что-нибудь с женой и котом»

«Это фотка слишком классная, чтобы не позабавиться. Поместите моего сына в какие-нибудь интересные места»

«Отправьте моего кота в космос!»

«Заставьте его заниматься чем-нибудь рискованным!»

«Моя дочь вздремнула на пляже. Давайте напугаем ее маму!»

«У меня такое чувство, что кот замышляет что-то недоброе»

«Ее первая поездка на скутере. Можно сделать фон более „приключенческим“?»

«Удалите девушку с фотографии»

«А сделайте так, будто я сижу на диване рядом с черным медведем»

«У нас с женой была „беременная“ фотосессия. Сможете сделать это фото эпичнее?»

«Может ли кто-нибудь убрать ноги моего мужа, чтобы я могла вставить фото в рамку?»

Да не вопрос! Все, как вы и просили. © We_Went_Blues / Reddit

«Наша первая поездка на пляж. Давайте напугаем мою маму»

«Пожалуйста, заставьте мою семью понервничать, глядя на это фото»

Да я сейчас лопну от смеха! © yepimtyler / Reddit

«Может ли кто-нибудь удалить моего бывшего с этой фотографии?»

«Давайте напугаем моих родителей»

«Муж считает, что это очень смешная фотография. Помогите мне понять, почему»

«Может ли кто-нибудь сделать так, чтобы казалось, что я подбросил его повыше?»

«Мама уехала отдыхать, а отец дрыхнет вместо того, чтобы подстригать газон. Давайте что-нибудь сделаем с его фотографией»

«Жена уехала на выходные. Хочется послать ей сумасшедшую фотографию, чтобы напугать ее»

«Мы обручились во время похода на ледник, но мой шлем был маленького размера, не для взрослого. Сделайте его побольше, чтобы я не выглядел так, будто на мне дурацкий колпак»

«Мой отец корчит гримасу после операции. Сделайте с фото что-нибудь смешное, пожалуйста»