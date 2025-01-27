12 человек вспомнили, в каких неожиданных местах встретили любовь всей своей жизни
Истории
15 часов назад
Встретить мужа или жену в универе, на работе, в кафе, в приложении для знакомств — это уже классика. Но куда интереснее познакомиться в необычных местах или обстоятельствах. Например, организуя чужую свадьбу или комментируя видео в интернете.
- Мы познакомились на овцеферме. Поехала за границу и там в качестве развлечения решила помочь на ферме. За две недели до приезда хозяин написал, что не сможет заехать за мной и что вместо него это сделает его друг. Обычно это сбило бы меня с толку и я, скорее всего, отменила бы встречу. Но тут я почему-то почувствовала, что все в порядке. Вечером накануне приезда этот друг позвонил мне. Я видела входящий звонок, но так устала, что решила перезвонить ему утром. А на утро он не взял трубку. Но мне все равно казалось, что все в порядке. Поэтому я написала, что уже в пути, и села в автобус. Он подобрал меня с другим путешественником, и мы провели 10 дней, ухаживая за ягнятами, сидя у костра и готовя потрясающие блюда. Ни я, ни он ничего не искали. Я была сама естественность: без макияжа и модной одежды, почти все время вымазана в грязи. Все 10 дней мы не ложились до раннего утра и просто говорили и говорили. Он сказал, что в тот вечер, когда позвонил мне, что-то случилось с овечкой, и он собирался сказать, чтобы я не приезжала, потому что это была очень стрессовая ситуация. Не хотел мешать моей поездке. Мы оба счастливы, что я так и не ответила на тот звонок. © blaredawitch / Reddit
- Мой муж работал в музыкальном магазине в торговом центре, рядом с магазином, где работала я. По вечерам я выносила мусор и могла видеть, работает ли он. Однажды я набралась смелости зайти к нему, когда он был на работе, и попросила помочь мне найти песню. Интернета тогда еще не было, был огромный справочник, в котором приходилось искать вручную. Несколько дней спустя он пришел в мой магазин и принес цветы, чтобы пригласить меня на свидание. А через несколько недель после этого мы поженились. © sara11jayne / Reddit
- Мы познакомились в комментариях под видео. Я парировала на его комментарий. Мы продолжили общаться, и закрутилось. Сейчас мы женаты уже семь лет. А несколько недель назад мой любимый наконец-то получил гражданство моей страны. Сам он из Англии. У нас есть двое детей: два года и шесть недель. © that_other_person1 / Reddit
- Пару лет назад мне позвонили с неизвестного номера. Мужчина ошибся номером. Через неделю история повторилась: он снова набрал не ту цифру и попал ко мне. В третий раз набрал и сказал, что сделал это намеренно. Уж слишком у меня приятный голос. Мы начали общаться по телефону каждый вечер. И вот говорят, что случайностей не бывает. А как называется то, что он просто ошибся номером, а мы завтра идем в ЗАГС? © Палата № 6 / VK
- В 16 лет решила сделать тату. И не розочку там какую, а китайский иероглиф с переводом «любовь»! С Китаем меня тогда вообще ничего не связывало, я жила в маленьком городке и занималась с детства лет до 18 профессионально спортом. Но однажды мне поступило предложение поехать поработать в цирк. В Китай. Я согласилась и в этом цирке нашла свою любовь, своего нынешнего мужа. Причем он мой земляк. Не знаю, что это было, знак или судьба, но никогда не сведу эту тату. © Подслушано / Ideer
- Я работала с его мамой. Она помогла мне пережить развод, была мне тогда, как мама. А позже она выходила замуж. Намечалась грандиозная свадьба. Я была очень взволнована и помогала ей во всем. Подбирала платье, место проведения, угощения. В какой-то день расставляли стулья в зале, где должна была быть церемония. Тогда-то я и увидела ее старшего сына. И поняла, что влипла. Он был как раз в моем вкусе, пиджак был снят, рукава закатаны. Выглядел чертовски озорно, еще и татуировка на руке. Наши взгляды встретились, и он ухмыльнулся. Между нами мгновенно возникло взаимное влечение. Так что я подцепила сына своей лучшей подруги на ее собственной свадьбе. К счастью, она не разозлилась из-за этого. © KristyBug84 / Reddit
Слова похожие, а восприятие разное: "он ухмыльнулся" или "он улыбнулся"?
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- Он был маминым помощником по уходу. Она рассказала мне о своем симпатичном филиппинском помощнике, и сказала, что я должна пригласить его на свидание. Я была слишком застенчивой. Была уверена, что он не хочет, чтобы я его приглашала. Моя мама пыталась дать ему мой номер, но он тоже очень стеснялся. В конце концов, он попросил у коллеги мой номер, написал мне «привет» и в итоге пригласил меня на свидание. Оно было неловким. Парень настоял, чтобы я выбрала ресторан, за весь вечер не сказал ни слова, лишь уговаривал меня есть побольше. Он даже не попытался поцеловать меня. Я рада, что дала ему еще один шанс, потому что после этого мы отлично провели время. Теперь у нас родился сын, и я чувствую, что мне повезло с любящим, поддерживающим партнером. Он отличный парень и готовит вкусные филиппинские блюда. © Unknown author / Reddit
- Я была в 10 классе. Мой классный руководитель попросила присмотреть за выступающими детьми на вечере встречи выпускников. Не хотела идти, долго отпиралась, продумывала отмазки, но все же пришлось пойти. У дверей уже толпились гости, и тут я увидела его — сына учителя, который выпустился четыре года назад. Меня как молнией ударило. Решила найти его и во что бы то ни стало начать общаться. Но он сделал первый шаг, подойдя ко мне после концерта. Мы вместе уже три года, скоро свадьба. Вот такие приятные случайности! © Подслушано / Ideer
- Сижу дома, вдруг стук в дверь. Открываю, а там девушка, промокшая от дождя. Говорит: «Тут такое дело... Сбежала от парня, а кошелек забыла. Забежала в ваш подъезд погреться. И тут увидела ваш рисунок на двери. Я обычно в знаки не верю, но...» И внезапно показывает мне запястье, а там тату. Точно такая же рыбка, как я нарисовал на своей двери, чтобы друзьям было легче найти мою дверь среди таких же соседских. Продолжает: «Я решила, что это знак, и решила постучаться». В общем, это было самое странное знакомство с девушкой в моей жизни. Но, узнав ее, понял, что это действительно судьба. Мы вместе уже несколько лет, подходим друг другу идеально. Думаю, что мы проживем отличную жизнь вместе. © Палата № 6 / VK
- Бабушка с дедушкой рассказали недавно историю знакомства. Она выходила из подъезда, он заходил. Столкнулись. Он сразу послал ее куда подальше, а она влюбилась и начала за ним везде бегать. Поженились, трое детей, уже даже правнуки есть. Больше 50 лет душа в душу живут, постоянно друг друга подкалывают. © Палата № 6 / VK
- Как мы познакомились с любимым? Он чуть не въехал в меня на мотоцикле. Я наорала на него и видеть его естественно не желала. А после того дня он намеренно ездил по тому же маршруту (я по нему часто ходила). Дразнил меня так, что я злилась. Но и смешил меня. С каждым днем мы общались все больше. Не знаю, тот ли самый это человек, но я уверена, что люблю его сейчас. Он мое прошлое и мое настоящее. Я желаю и надеюсь каждый день, что он будет и моим будущим. 15 лет уже вместе. © itaty_viper11 / Reddit
- Моя дочь сама нашла себе папу. Гуляли в парке, кормили лебедей. Корм кончился, я полезла за запасами. Тут дочь юркнула от меня к какому-то мужчине и спросила: «Будешь моим папой?» Я, сгорая от стыда, извинилась. А мужчина, не взглянув на меня, улыбнулся и выдал: «Может, начнем с мороженого? Давай я угощу тебя и твою маму». Мне было неловко, поэтому я практически молчала. Говорил он. Рассказывал о том, какие верные создания лебеди. Как они ценят свою вторую половинку, всю жизнь живут вместе. Дочке было интересно слушать этого человека. И мне, если честно, тоже. На следующий день мужчина позвал нас в кино. А на следующий — в аквапарк. Еще через два свидания я узнала, что у мужчины есть пятилетний сын и он воспитывает его один. Их мамы не стало. И вот спустя год мы поженились, и наша с дочерью семья стала в два раза больше. Теперь у детей есть мама и папа, а у нас и доченька, и сыночек. © Палата № 6 / VK
А в некоторых отношениях одна сплошная мелодрама. Ссоры и обиды или, наоборот, нежность и страсть. Героям нашей подборки все это знакомо.
Комментарии
Уведомления
15 лет вместе, и она не знает тот ли это человек? Интересно....
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Да, почитаешь такие истории - и задумываешься: а вдруг любовь всей жизни уже встречалась мне, но из-за спешки, стеснения или других дел просто не стали с этим человеком разговаривать...
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