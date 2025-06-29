7 неожиданных признаков того, что ваш ум выше среднего

Исследователи выдвинули гипотезу, что люди с голубыми глазами более прилежны, способны лучше концентрироваться на экзаменах. Они также мыслят более стратегически и умеют хорошо планировать свое время, что позволяет им работать эффективнее.

Так, голубые глаза были у Стивена Хокинга, одного из самых выдающихся физиков мира, у Александра Флеминга, биолога, открывшего пенициллин, и Мари Кюри, дважды удостоенной Нобелевской премии за новаторскую работу в области радиоактивности. На данный момент обоснованного доказательства связи между цветом глаз и академической успеваемостью не существует, но это область исследований, которую еще только предстоит изучить.