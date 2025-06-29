Страница не открывается с исходником. Но вы знаете разницу между «выдвинули гипотезу» и «подтвердили ее»? Я могу выдвинуть гипотезу, что люди с желтыми глазами самые умные. И напуркуа непроверенные данные постить в защиту какой-то теории?
7 неожиданных признаков того, что ваш ум выше среднего
Мы уже привыкли к тому, что интеллект пытаются измерить разными способами. Например, с помощью теста на IQ. Но есть и другие признаки того, что кто-то умен, и далеко не все из них очевидны. Более того, умные люди часто недооценивают силу своего мозга; Уильям Шекспир писал: «Глупец думает, что он умен, а умный человек знает, что он глуп». Вот несколько признаков того, что вы куда умнее, чем предполагали.
Голубые глаза
Исследователи выдвинули гипотезу, что люди с голубыми глазами более прилежны, способны лучше концентрироваться на экзаменах. Они также мыслят более стратегически и умеют хорошо планировать свое время, что позволяет им работать эффективнее.
Так, голубые глаза были у Стивена Хокинга, одного из самых выдающихся физиков мира, у Александра Флеминга, биолога, открывшего пенициллин, и Мари Кюри, дважды удостоенной Нобелевской премии за новаторскую работу в области радиоактивности. На данный момент обоснованного доказательства связи между цветом глаз и академической успеваемостью не существует, но это область исследований, которую еще только предстоит изучить.
Закон старшинства
Выражение «старше и мудрее» на самом деле может быть верным в отношении братьев и сестер. Так, первенцы с большей вероятностью покажут лучшие результаты в когнитивных тестах, чем их младшие братья и сестры. Кроме того, дети старшего возраста на 30% чаще становятся генеральными директорами или занимают иные высокопоставленные должности.
Однако напомним, что эти когнитивные различия все же зависят от множества факторов (воспитание, окружение, культура) и не следует воспринимать их как аксиому.
Разговоры с самим собой
О, я когда делаю что нибудь, люблю порассуждать сама с собой. Приятно поговорить с хорошим собеседником. 🤣
Нет, вы не сходите с ума, если сами с собой обсуждаете список дел или подбадриваете себя перед важной встречей. Вы просто помогаете своему мозгу работать лучше.
Исследование показало, что разговор вслух может улучшить концентрацию внимания. Например, участники эксперимента, которые вслух повторяли название объекта во время его поиска, находили вещь быстрее тех, кто делал это молча. Все дело в том, что вербализация задействует дополнительные сенсорные каналы. Когда вы проговариваете свои мысли вслух, вы не просто думаете — вы слышите как вы думаете, что сразу усиливает когнитивные способности.
Крупный зрачок
«Однако не будем забывать, что эта гипотеза требует дальнейшего изучения» — боги, но опять же они лепят это в статью. Где нормальные журналисты?
У некоторых людей зрачки от природы больше, чем у других. И дело отнюдь не в освещении, медикаментах или эмоциях. Ученые полагают, что базовый размер зрачка может быть тесно связан с интеллектом. Так, исследования показали, что люди с большими зрачками могут обладать более высоким интеллектом, включая навыки рассуждения, память и контроль внимания.
Как размер зрачка может отражать активность мозга? Все просто. В стволе мозга расположен участок, называемый «голубое пятно», его еще часто называют «центром внимания мозга». Поскольку голубое пятно напрямую влияет на расширение зрачка, ученые предполагают, что более крупные зрачки могут указывать на более эффективную нейронную обработку и коммуникацию во всем мозге. Однако не будем забывать, что эта гипотеза требует дальнейшего изучения.
Сова, а не жаворонок
Японский ученый рассмотрел связь между IQ и привычками сна. Так он пришел к выводу, что исследуемые с более высоким IQ ложились спать позже и просыпались позже как в будни, так и в выходные. Очевидно, что для сов существует прямая связь между бодрствованием и интеллектом.
Поэтому, если ваши лучшие мысли появляются в неурочное время, есть большая вероятность, что ваш разум устроен по-другому. Речь идет не только о работе допоздна, в том числе о неожиданных всплесках вдохновения в 2 часа ночи, которые, кажется, возникают из ниоткуда. Ho важно учитывать, что недосып и нерегулярный режим (независимо от хронотипа) могут ухудшать когнитивные функции.
Беспорядок
И бардак нна моём рабочем столе, это мой фирменный стиль. 🤣 Всё, авторы статьи меня убедили, я- гений! 👩🎓
Беспорядок на столе гениев на самом деле связан с их интеллектом. Если вы не тратите много времени на уборку и организацию всего вокруг себя, ваш разум явно занят более важными делами.
В одном исследовании выяснили, что работа в неубранной комнате на самом деле стимулирует креативность. Участников эксперимента попросили придумать необычные способы использования шарика для пинг-понга. Люди, работавшие в комнатах с абсолютным порядком, дали менее креативные ответы, чем те, кто работал в хаосе. Является ли это причиной создавать беспорядок в своем кабинете или дома? Наверное, нет. Но это определенно причина не корить себя, если вы обнаружили, что вам сложно держать вещи на своих местах.
Игра на музыкальном инструменте
Помните, как великий сыщик Шерлок Холмс брался за скрипку всякий раз, когда ему нужно было обдумать дело? Умение играть на пианино, гитаре, флейте или любом другом музыкальном инструменте может положительно влиять на работу мозга.
Доказано небольшое, но достоверное влияние игры на музыкальном инструменте на увеличение когнитивных способностей на протяжении всей жизни. Вам не нужно становиться следующим Бетховеном или Моцартом, но это определенно может стать хорошим хобби, которое еще и принесет явную пользу мозгу.
А здесь мы подготовили для вас еще больше возможностей потренировать мозг:
Комментарии
Люди с голубыми глазами умнее? Вот так и начинаются идеи расизма и арийской крови....