14 блестящих вопросов из «Что? Где? Когда?», которые хочется задать друзьям

Вопрос: «В прошлом году в один из столичных магазинов косметики зашла покупательница. Она дотошно все себе подбирала, категорически отвергая изделия из стекла, некоторых видов пластика и решительно отказывалась от косметики с рассыпчатым содержимым. Чем были вызваны такие необычные требования?»

Отвечает Дарья Любинская: «Эта покупательница собиралась отправиться в космос на съемки первого фильма, которые снимались в космосе. И ей нужна была такая косметика, которая не разлетится на станции и никак не помешает ее коллегам-космонавтам».