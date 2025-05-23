14 блестящих вопросов из «Что? Где? Когда?», которые хочется задать друзьям
Вопросы из игры «Что? Где? Когда?» давно завоевали репутацию одних из самых увлекательных и нестандартных. Они не только проверяют эрудицию, но и заставляют включать логику, интуицию и внимание к деталям. Благодаря этому игра продолжает увлекать зрителей многих поколений.
1.
Вопрос: «Это калабас, или бутылочная тыква. Из нее делают посуду, ударные инструменты. А в январе 2009 года, после выхода нового закона, некоторые хитроумные жители нигерийского города Кано в обход этого закона нашли такой тыкве неожиданное применение. Правда, придумка эта работала недолго, а хитрецы попались и были оштрафованы дорожной полицией. За что же штрафовали жителей Нигерии?»
Отвечает Виктор Сиднев: «Поскольку там много мотоциклистов, и ввели правило, что все мотоциклисты должны быть в шлемах, некоторое время жители изготавливали подобие шлемов из этой тыквы. Но были разоблачены и оштрафованы».
Правильный ответ: «Тыквы очень крепкие, из них изготавливают ударные инструменты. Предприимчивые нигерийцы придумали использовать подобные тыквы в качестве мотоциклетных шлемов. Хитрецов штрафовали за нарушение закона, запрещающего езду без шлема».
2.
Вопрос: «В прошлом году в один из столичных магазинов косметики зашла покупательница. Она дотошно все себе подбирала, категорически отвергая изделия из стекла, некоторых видов пластика и решительно отказывалась от косметики с рассыпчатым содержимым. Чем были вызваны такие необычные требования?»
Отвечает Дарья Любинская: «Эта покупательница собиралась отправиться в космос на съемки первого фильма, которые снимались в космосе. И ей нужна была такая косметика, которая не разлетится на станции и никак не помешает ее коллегам-космонавтам».
Правильный ответ: «Покупательница подбирала косметику для полета в космос. Это была актриса Юлия Пересильд, которая готовилась к съемкам первого в мире художественного фильма на МКС „Вызов“».
3.
Вопрос: «Внимание, ракушки! В традиционном японском театре кабуки подручными средствами демонстрируют различные звуки: шум дождя, топот копыт, скрип повозки. Догадайтесь, какой звук в театре кабуки имитируют при помощи двух ракушек, и продемонстрируйте нам, как этот звук обычно имитируем мы без всяких ракушек».
Отвечает Михаил Дюба: «Вот таким вот звуком в театре кабуки имитируют звук, который мы имитируем словами „кап, кап, кап“».
Правильный ответ: «Так в театре кабуки имитируют кваканье лягушек „Ква-ква-ква“».
4.
Вопрос: «Традиционно в корейских домах кухня располагалась на один метр ниже жилых помещений. С какой целью это делали?»
Отвечает Максим Поташев: «Насколько я знаю, в Корее традиционно, исторически очень популярны теплые полы. Там бывает холодно, они так зимой греются. А поскольку кухня вырабатывает много тепла, вот, соответственно, тепло идёт вверх и греет пол».
Правильный ответ: «Дым от печи проходил под полом и обогревал жилые помещения. Так был устроен корейский тёплый пол».
5.
Вопрос: «Перед вами река Буриганга в республике Бангладеш. Растение водяной гиацинт, или как его еще называют „зеленая чума“, периодически покрывает плотным ковром всю поверхность воды. В это время перебраться с берега на берег становится практически невозможно. Каким образом местные лодочники зарабатывают в период размножения „зеленой чумы“?»
Отвечает Елена Александрова: «Когда водяного гиацинта становится очень много, они продают его цветы или сам водяной гиацинт, который является очень красивым растением».
Правильный ответ: «Растения практически полностью блокируют движение лодок. И местные лодочники соединяют лодки между собой и берут с местных жителей небольшую плату за переход с одного берега на другой».
6.
Вопрос: «Внимание, делаем ошигума! Представьте, что вы актер традиционного японского театра Кабуки, причем ведущий актер. Что вы должны сделать, чтобы этот кусок ткани превратился в то, что японцы называют словом „ошигума“?»
Отвечает Андрей Козлов: «Актеры очень сильно загримированы в театре Кабуки, очень сильно, у них слой грима лежит. И вот ведущий актер, если он положит на лицо это и прижмет, то вот с этой стороны остался бы отпечаток его лица. Не исключено, что именно вот это по какой-то причине таким вот не очень красивым словом японцы и называют».
Правильный ответ: «Отличительная особенность актеров театра Кабуки — это сложный грим. После спектакля актеры при помощи подобного куска ткани снимают отпечаток грима — и получается ошигума. Это своеобразный автограф, который дарят почитателям в качестве сувенира».
7.
Вопрос: «В 1898 году датский изобретатель получил патент на одно изобретение. Конечно, формально он это не изобретал, но изменения в конструкцию одного известного изобретения внес. Эту придумку в шутку прозвали „ловушка для женихов“. О чем речь?»
Отвечает Михаил Скипский: «В нашем сознании похожа ловушка на клетку, а на клетку, если снять ткань, похожа юбка типа кринолин. Он внес какие-то усовершенствования в кринолин».
Правильный ответ: «Смотрите, какая фраза: „Конечно, формально он это не изобретал“. Есть же такое выражение „изобрести велосипед“. „Ловушкой для женихов“ называли велосипед-тандем. Прокатился — обязан жениться. А звали изобретателя Микаэль Педерсен».
8.
Вопрос: «Внимание, инвентарь и спецодежда! Сотрудникам некоторых предприятий перед началом рабочего дня выдают подобный инвентарь и спецодежду. Какую работу выполняют эти сотрудники?»
Отвечает Алексей Капустин: «Вот это вот большое отверстие, вот это отверстие самое маленькое. Тут, кстати, написаны их разные диаметры. То есть, мы сортируем нечто, и мне, правда, тоже нравится, что это грибы. Маленький грибочек влез, прошел; значит, этот — большой. То есть, мы сортируем грибы. А нож, соответственно — вот мы грибочек (жалко, его не принесли) вставляем сюда, срезаем».
Правильный ответ: «Все эти предметы используют сотрудники грибных ферм. Шаблоны помогают сортировать по размеру шампиньоны».
9.
Вопрос: «Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?»
Отвечает Дмитрий Акулов: «Для доставщиков пиццы, и круглые от коробки пиццы — они туда ее укладывали».
Правильный ответ: «Велосипед красный. И круглый отсек для чего-то. Это велосипед пожарного, а круглый отсек — для пожарного рукава».
10.
Вопрос: «Внимание, щипцы на черном ящике! Перед вами обычные кухонные щипцы. Такими удобно, например, переворачивать мясо или рыбу. А в черном ящике находится предмет, из-за которого наша телезрительница держит такие щипцы в салоне своего автомобиля, ведь они ей помогают в определенной ситуации. О какой ситуации идет речь и что в черном ящике?»
Отвечает Юрий Филиппов: «В моей водительской практике бывает такое, что я подъезжаю куда-нибудь, где нужно приложить карту и проехать на автомобиле, и встаю довольно далеко. И мне бы, наверное, щипцы не повредили, чтобы приложить карту, допустим, к считывателю, высунув руку в окно.
— А еще в этой ситуации что может быть? Карту вы имеете в виду кредитную?
— Ну или ключ какой-нибудь, или карту. „Валидатор“ по-другому называется. Что-то высовывать в окно, когда тебе не хватает длины своей руки».
Правильный ответ: «Щипцы помогают телезрительнице дотянуться до билета. В нашем черном ящике парковочный билет».
11.
Вопрос: «Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. То, из-за чего это происходило, спрятано за кулисами. Что там?»
Отвечает Артемий Анцупов: «Там какие-то необычные подковы».
Правильный ответ: «Дорожки раньше были в клеточку, потому что люди в старину ходили в лаптях».
12.
Вопрос: «Внимание, необычный закон! В 1865 году в Великобритании был принят закон о красном флаге. Действовал он до 1896 года. Закон этот предписывал при определенных обстоятельствах на городских улицах пользоваться подобным флажком. Что это за обстоятельства?»
Отвечает Денис Тепляков: «Речь идет о переходе дороге, и красный флаг сигнализировал красный свет светофора, а в 96-м году начали появляться первые светофоры или их аналоги».
Правильный ответ: «Во второй половине XIX века появились первые автомобили. Согласно этому закону, на городских улицах перед движущимся автомобилем должен был идти человек с красным флажком, чтобы предупреждать прохожих об опасности. А потом к автомобилям привыкли, и закон был в 1896 году отменен».
13.
Вопрос: «Разгадайте загадку народа коми: «Имеет много ног, а стоит прислонившись к стене».
Отвечает Никита Бондарев: «Зубная щетка».
Правильный ответ: «Веник, метла».
14.
Вопрос: «Им обычно пользуется тот, кому кажется, что от него плохо пахнет. А он хочет гарантированно пахнуть хорошо. Что Пелевин назвал визуальным дезодорантом?»
Отвечает Роман Оркодашвили: «Это смокинг».
Правильный ответ: «Визуальным дезодорантом Виктор Пелевин назвал смайлик. Написал грубость, поставил смайлик, и вроде как получилась шутка».
Вот еще подборка статей вопросов из игры «Что? Где? Когда?»:
Комментарии
Первая программа "Что? Где? Когда?" была показана 4 сентября 1975 года н а Первой программе Центрального телевидения.
В течение первых лет программа транслировалась в баре телецентра в Останкино, затем переехала н а улицу Герцена, а позже — в Центр Международной Торговли н а Красной Пресне.
Начиная с 1982 года, игра транслировалась в Охотничьем домике в Нескучном саду, где находится по сей день.
50 лет в сентябре ))) обожаю эту передачу👍
интресная статья, а вот ответы знатоков, можно было бы писать после картинок.