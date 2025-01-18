12 историй об отношениях, которые драматичнее многих сериалов

Мы обожаем мелодрамы и мыльные оперы за душещипательные истории любви. Но забываем, что настоящая жизнь не сводится к рутине вроде уборки или похода в магазин. В отношениях реальных мужчин и женщин тоже полно драматичных моментов. Об этом наши истории.