12 историй об отношениях, которые драматичнее многих сериалов
Мы обожаем мелодрамы и мыльные оперы за душещипательные истории любви. Но забываем, что настоящая жизнь не сводится к рутине вроде уборки или похода в магазин. В отношениях реальных мужчин и женщин тоже полно драматичных моментов. Об этом наши истории.
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- Когда училась в универе, влюбилась в харизматичного парня. На каникулах поехала к родителям и встретилась со своим школьным другом. Вспомнили те годы, и он признался, что любил меня в школе и любит сейчас. И так мне не по себе стало от разницы в отношении между влюбленным другом и высокомерным сокурсником. Со школьным товарищем расписались, с тем перестала общаться, сказала, что замужем. Он прямо взвился: как же так, его величество бросили. Бегал за мной еще полгода, пока у меня живот не стал заметен. © Подслушано / Ideer
- Будучи студенткой, влюбилась в преподавателя. Галантный, эрудированный мужчина лет 35. Разведенный. С его стороны за годы учебы явных романтических проявлений не было. Я окончила обучение, попрощалась со своими мечтами. Спустя пару месяцев подруги убедили признаться ему в своих чувствах. Взаимность, безумная страсть, а сейчас, спустя годы, теплые и нежные чувства. Мы женаты. И до сих пор удивляюсь, как юная, скромная и неопытная я однажды решилась на тот самый звонок ему. © Подслушано / Ideer
- Приятель рассказал. Решил он как-то устроить романтический ужин на пляже. Нашли место, расстелили покрывало, девушка была в восторге. Ровно до тех пор, пока на них не налетели чайки: одна из них украла кусок пирога, другая перевернула стаканы с соком, а третья вцепилась в волосы девушке. Пришлось приятелю заглаживать вину в ресторане. © Подслушано / Ideer
- Мне было 17, когда я встретил свою будущую жену. Зашел как-то на вечеринку школьного друга. И там была она. Это произошло в мгновение. Просто искра пролетела. Ей было 16, и она собиралась поступать в серьезную балетную школу. Мы болтали, даже не помню, о чем. Помню только, что она показалась мне какой-то инопланетянкой, умнее и красивее всех, кого я когда-либо встречал. Мы встречались год. Потом расстались. У меня были другие девушки, все замечательные. Но ни одна из них не была такой, как она. Мы встретились снова на вечеринке нашего общего друга. Оба уже учились в колледже. Ей предложили работу в театре в Германии. Поэтому, когда я окончил учебу, я тоже устроился на работу в Германии. А через год мы поженились. Мне было 23, ей 22. Она покинула этот мир в 59 лет. А я люблю ее с того самого дня, нет, момента, как впервые увидел ее. © Nick Schön / Quora
- На своей последней работе работал допоздна. Иногда приходил домой около часа ночи. Моя жена тоже работала. Я понимал, что ей трудно, поэтому приносил себе домой ужин, чтобы не тревожить ее. И вот как-то третий день подряд пришел домой после часа ночи. К моему удивлению, жена спала на диване. Я разбудил ее и попросил пойти лечь в спальню. Она сказала, что мы уже три дня не ужинали вместе и она ждет меня. Я видел, что жена крепко спит, но она все равно храбрилась, лишь бы мы могли провести хоть несколько минут вместе. Я отдал ей свой ужин. Она сказала, что разогреет. Сам пошел освежиться. Минут через пять вышел и увидел, что она спит на диване с пакетом еды в руке. Медленно вытащил его, разогрел, разложил по тарелкам и разбудил жену. Она тут же проснулась и извинилась. Я сказал ей, что извиняться не нужно. Мы поели вместе, и это был самый восхитительный ужин в нашей жизни. © Ramesh / Quora
- Подруга сидела рядом, строчила смс своему парню и параллельно рассказывала: «У нас сегодня годовщина, в рестик идем! Блин, телефон что-то глючит. У моего Сереньки вообще клавиатура вместо буквы „я“ печатает „а“, прикинь. Ему друг Женя позвонил, а высветилось „Жена“. Я, конечно, офигела сначала, но он потом мне объяснил». Я в шоке, молча посмотрела на нее. Она подняла на меня глаза. Пауза. И тут до нее дошло. © Подслушано / Ideer
"Я видел что жена крепко спит, но она все равно храбрилась..." 😂
- Помню, как через два часа после нашей первой встречи подумал, что любому мужчине повезет, если она станет его женой. Через четыре года это произошло со мной. Но тогда, к сожалению, для нас обоих было неподходящее время. Я всего несколько месяцев как закончил длительные отношения, а она уезжала по работе. Но прежде чем она уехала, я сказал ей: «Надеюсь, ты вернешься, и нам будет хорошо вместе». Это случилось чуть больше чем три года спустя. Все это время мы оставались на связи. В тот день, когда она вернулась, я понял, что она та самая. Три года ощущались как три дня. Сейчас так очевидно, что мы предназначены друг для друга. © John Cate / Quora
- Мой партнер был далеко не самым ласковым из мужчин. Даже эмоционально холодным. Но за несколько дней до кончины он вручил мне коробку, полную воспоминаний. От билета в кино с нашего первого свидания до глупой записки, которую я оставила ему, чтобы он не забыл купить молока. Он постоянно сохранял то, что большинство из нас выбросили бы. Он сказал, что когда меня не было рядом, он часто просматривал эту коробку и вспоминал места, где мы были, и просто дни, которые провели вместе. Подумать только: большую часть наших отношений я чувствовала себя нелюбимой и недооцененной из-за его недостатка общения и неспособности выразить себя. Много раз я думала уйти от него, но слишком сильно его любила. И он знал это, так как я часто ему говорила. Жаль, что он ждал последних мгновений, чтобы сказать мне, что чувствует то же самое. © Anonymous / Quora
- У нас с парнем у обоих за плечами неудачные отношения. Поэтому долгое время ему некомфортно было признаваться в любви. Но вот мы отправились в отпуск на нашу шестимесячную годовщину, остановились в очаровательном отеле. И в первый же вечер он написал мне записку на бумажном кольце для салфеток. В ней говорилось: «Ты прекрасна, я люблю тебя!» Для меня этого было достаточно, и я не ожидала ничего другого в ближайшее время. Но на следующее утро, когда я готовила в номере кофе, он подошел ко мне сзади и очень застенчиво сказал: «Я люблю тебя». Не сразу осознала, что произошло. Посмотрела на него, затем на кофе, потом снова на него. И наконец обняла его и поцеловала. © AbraKadabraAlakazam2 / Reddit
- Это случилось через год после того, как мы начали встречаться. Его сестра приехала в гости и в тот же день собралась стирать белье. Я из вежливости предложила помощь, и она реально отдала все белье мне. К счастью, рядом был мой муж. Он высказал сестре, мол, даже если я предложила помочь, она должна была отказаться. И что он ожидает, что она будет относиться ко мне с таким же уважением, как и я к ней. Для меня это был поворотный момент, который повлиял на мое решение в выборе мужчины. © Jenny Wok / Quora
- Мои соседи по этажу — молодая супружеская пара, оба приятные, симпатичные. Никогда не было с ними никаких проблем, они не шумели, не ругалась. Мы особо не общались, но в лифте здоровались. Тут услышала у соседей за стеной вздохи. А потом увидела, как муж соседки заходил в квартиру с какой-то девицей. Не женой. Так женщину жалко стало! Нашла ее номер в чате ЖК, все рассказала. Думала, сейчас буду спасительницей. Так оказалось, что соседи решили за городом построить дом и переехать туда. А квартиру сдали студентке-племяннице. Муж периодически приезжал, чтобы квартиру проверить. Жена оказалась адекватная. Посмеялись, пообедали, попросили девочку не шуметь. Я пригласила их на примирительный ужин. С тех пор иногда общаемся, но до сих пор стыдно, что первым делом подумала про человека плохое. © Подслушано / Ideer
- На вечеринке застукала парня подруги с незнакомой девушкой в спальне. Рассказала ей об этом. Подруга поверила. Они расстались, хотя парень клялся, что ничего такого не делал. История бы забылась. Но недавно я глянула фото в соцсетях с той вечеринки, а там незнакомец в том же свитере, в котором был бывший подруги. Оба блондины, одинакового роста. И теперь я боюсь, что оболгала невинного человека. © Подслушано / Ideer
Хорошие подруги всегда бдят и стоят на страже нашего счастья. Кстати, а вот и истории о настоящей женской дружбе, которые разбивают стереотипы о том, что ее не существует.
Комментарии
В большинстве случаев весь драматизм высосан из пальца или вообще надуман.
Скучно жить без драмы, да))
Хорошие подруги держат язык за зубами. А если очень надо влезть в чужую семью с обвинениями, надо "семь раз" все проверить и подумать
Прямо как в анекдоте - Некогда думать, надо подруге рассказывать!!!