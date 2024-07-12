15 человек, чьи партнеры настолько скупы, что Скрудж Макдак бы позавидовал

Нуууу.... Я вот поражаюсь: встречаются взрослые люди. И у одного из них есть черта, которая для тебя неприемлема. И вместо того, чтобы разойтись (ну вряд ли будет взрослый человек кардинально менять свои привычки) ну или хотя бы обсудить, эпизод это ли норма для него, люди ноют в тынрнете и продолжают встречаться с этими неподходящими субъектами. И еще замуж выходят. И детей рожают, когда уже понятно, что содержать вас (ну или в "лучшем" случае. тебя) не собираются. Но нет. надо выйти замуж, родить ребенка. а лучше не одного, и потом громко страдать.