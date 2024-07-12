Конкретно кольцо я бы отдала. Это все же не просто украшение, это символ. Да и мне самой не надо было бы таких напоминаний о неудачных отношениях. "Умерла так умерла".
15 человек, чьи партнеры настолько скупы, что Скрудж Макдак бы позавидовал
В каждых отношениях есть свои заморочки и трудности. Но порой, как бы мы ни любили человека, очень трудно смириться с некоторыми чертами его характера. Вторые половинки героев нашей статьи настолько скупы, что у нас от некоторых историй просто глаз задергался.
- Договорились с мужем, что копим деньги на новый автомобиль. Естественно, начали каждый откладывать деньги в одну шкатулку. Время шло, сумма еле росла. Подсчитав, я поняла, что 70% — это мои отложенные. У нас есть гараж, где муж проводит свое время, отдыхает. Заехала туда, не сказав ему. И там я нашла дорогую еду: шоколадки, газировки, чипсы, колбасу и сыры в холодильнике. У него там еще импровизированный диван со столом. В жизни не видела такого настолько хитрого жадюгу! © Подслушано / Ideer
- Когда сестра рассталась со своим женихом, он потребовал вернуть кольцо. Усиленно названивал ей и приходил домой. Жизни не давал. Она не растерялась и рассказала об этом его маме, от которой он получил таких знатных люлей, что бывшую свою теперь стороной обходит. Мама у него мировая женщина.
- Мне 44 года. Познакомилась с мужчиной, ему 47. Месяца три встречаемся. Я чувствую, что это мой человек, но он очень жадный. Предложил жить вместе и поставил перед фактом, что его деньги — только его. То, что я зарабатываю, могу тратить, как хочу. Покупка продуктов будет 50/50. Намекнула ему про небольшой подарок для себя. А он мне ответил: «Что ты мне дашь взамен?» Для меня это очень странно. Может, сейчас такое время, что каждый за себя? © Подслушали у замужних / VK
- Родители были категорически против моих отношений с парнем. Говорили, что он мне не подходит. Я не слушала их предупреждений. Была так ослеплена любовью, что закрывала глаза на то, что по счету он никогда не платит. Только пополам. Подарки для своих родственников он мог выбирать часами, а мне дарил в лучшем случае плюшевую небольшую игрушку или цветы с клумбы. Последней точкой стала ситуация, когда мы поехали в Турцию вместе, а на мой день рождения он подарил мне пачку рахат-лукума из пляжного магазина. Тут я и поняла, как были правы мама и папа.
- Бывший муж подруги был настоящим скрягой. Зарплату свою он не тратил. Покупка продуктов и других необходимых вещей происходили за счет подруги. Точкой кипения для нее стал случай, когда у ее мамы заболела кошка, и нужно было ехать к ветеринару. Своим ходом было очень тяжело тащить переноску, поэтому на обратном пути женщина попросила зятя забрать ее у метро на машине и отвезти домой. До дома он ее довез, но потом обиделся, что теща не заплатила ему денег, как за такси. Возмущался еще недели две, мол, он ведь так старался, а она неблагодарная. В итоге подруга его послала.
"Жмот" и "мой человек" очень странно сочетаются в одной фразе. Не представляю, чтобы мой человек был жмотом... Это одна из базовых ценностей, которая должна совпадать в паре.
- Познакомились с девушкой около года назад. Начали ходить в кино, кафе. Постоянно старался ее чем-то радовать, подарки дарил и цветы. Все совместные мероприятия и походы в ресторан оплачивал только я. Даже походы, которые инициировала она. Вчера возвращались с моей дачи, вышли из машины, и она захотела попить. Пошла в магазин за водой. Я зашел за ней и, когда она подходила к кассе, положил к ее покупкам мороженое. Она посмотрела так, будто я ипотеку на нее оформляю, и при продавце спросила: «Я что, должна за тебя заплатить?» Сказал, что кошелек в машине забыл, а она грубо: «Так иди, возьми деньги и купи себе все, что хочешь». И это после того, как мы провели время на даче, где ели шашлыки, купленные за мой счет. Я за кошельком сходил, но мне стало так обидно. Вообще отношения продолжать не хочется. © Love Psychology / VK
- Встречаюсь с парнем уже третий год. Не брак, но живем вместе давно, общий бюджет. Купили авто на его накопленные, потому как, пока он откладывал свои, мы жили на мои средства. И вот проходит полгода, и он хочет подарить это авто сестре и купить себе новое. На мои вопросы: «Почему не посоветовался со мной?», — ответ: «Это же я купил, я и решаю, что с ним делать». Обидно, учитывая, что сестру он постоянно балует, а меня попрекает лишними растратами на мои же деньги. © Подслушано / Ideer
- Подруга с парнем и его друзьями отмечали Новый год в загородном доме. Все было прекрасно, пока парень не сел и не начал высчитывать, сколько та должна отдать ему за напитки. Подруга была в шоке, ведь за все остальное и так платила она. Скандал у них тогда произошел знатный.
- Недавно узнал, что бывшая жена тратит алименты не на нашего сына, а на второго ребенка не от меня. У сына был день рождения. Я по привычке перевел деньги на карту жены, сказав, чтобы та купила подарок сыну. Я отсылал ей $500 каждый месяц на ребенка, а на день рождения переводил еще $500. Звоню через время сыну и спрашиваю, какой подарок он себе выбрал. Тот ответил, что никакого подарка не получил, ведь мама, как всегда, все потратила. Меня это разозлило, ведь я 5 лет исправно переводил бывшей деньги на карту. Стал отчислять официальные алименты в размере $40. Сам же теперь покупаю сыну одежду, недавно подарил телефон. А еще открыл ему счет, куда теперь скидываю деньги. Пусть копится сумма на поступление в университет. Его мать закатывает мне истерики и говорит, что я покупаю чушь и ребенку нужно другое. Требует, чтобы я продолжал ей кидать ту же сумму, что раньше. Я считаю, что все сделал правильно, ведь теперь знаю, на что деньги идут. Его мать привыкла тянуть из меня деньги. © Love Psychology / VK
500 долларов - не такая существенная сумма на ежемесячные траты на ребенка, ну объективно. В качестве подарка на день рождения - да, много, мама должна была купить хороший подарок по выбору ребенка.
Надо вторую сторону услышать, в общем))
- Мой мужчина — жадина. Вообще не тратится на меня. Мне 26 лет, ему 34 года. Живем раздельно. Он часто бывает у меня. Поначалу цветы дарил, но даже в кино не водил ни разу. В кафе мы с ним всего пару раз ходили. Он говорит, что считает кафе пустой тратой денег, но ведь простые ухаживания никто не отменял, верно? Летом пригласил меня вместе поехать на море, но платить за меня не хочет. Единственное, что он мне иногда покупает, — это шоколадки. Зато, когда ко мне приезжает, исправно жрет мясо. Требует что-то вкусненькое приготовить, а сам ни разу продукты не покупал. Но своей сестре, которая больше него зарабатывает, периодически подкидывает деньги и родителям помогает. А мне не дает ни копейки. Не знаю, как мне быть. Постоянно поет песни, как меня любит и хочет взять меня замуж, но я боюсь, что он так и останется скрягой. © Love Psychology / VK
- Я на 25-й неделе беременности, работаю полный рабочий день и оплачиваю половину счетов. Вкалываю так, что зарабатываю больше, чем мой муж. Сегодня устала и попросила супруга купить мне мороженое. Он отказался за ним ехать, а доставка к нам не приезжает, потому что мы живем в загородном доме. Тогда я попросила его приготовить мне еды, хотя бы лапшу быстрого приготовления, а он ответил, что мне здесь не отель. Решила поехать за мороженым сама и остаться в реальном отеле. © Appropriate-Mix6522 / Reddit
- Мой супруг очень любит экономить. Порой это переходит все грани разумного. Например, из кафе он всегда забирает пакетики сахара и притаскивает домой. Может спокойно ходить в рваном галстуке, ведь покупать новый дорого. А недавно были на юбилее у родственников. Все прошло хорошо. Но на следующий день нам позвонил дядя и попросил вернуть крепления для ярусов праздничного торта, которые, оказывается, муж забрал к нам домой. Спросила, зачем он это сделал, а он ответил: «Думал, что они не нужны никому, а так можно было бы мне торт на день рождения с ними сварганить». Было безумно стыдно.
"Боюсь, что он останется таким же скрягой..." Естественно, останется, с чего ему меняться, если всех всё устраивает. А раз уж речь о семье зашла, то там дети, декрет, ещё "веселее" будет.
- Приехали с мужем в шиномонтаж. Поменяли на моей машине колеса. Когда расплачивалась, не взяла сдачу в несколько копеек. Так этот жмот всю дорогу читал лекции о моем транжирстве. Позвонил моей матери и сказал, что она вырастила безалаберную дочь, не умеющую распоряжаться деньгами. Причем просто так и по делу он ей никогда не звонил. Мать в шоке. Я потом смеялась в ванне до слез. © Подслушано / Ideer
- Моя жена за всю нашу семейную жизнь ни разу не работала, при этом ни в чем не нуждалась. А на днях она мне закатила истерику по поводу того, что я не имею права купить себе дорогие рыбацкие принадлежности, ведь только дураки на такое тратятся. Я не растерялся и заблокировал свою карту, которой пользовалась жена. Сказал, что только глупые куклы тратят кучу денег на маникюр, массажи и косметику. Пусть идет работать, раз такой экономист гениальный. © Подслушано / Ideer
- У меня есть любовник — женатый мужчина. Мы встречаемся у меня дома раз в неделю. И так уже год. За этот год он ни разу не позвал меня в кафе, ресторан или кино. Он не приносил мне подарков и не давал денег. Когда приезжает ко мне, то сразу, как ни в чем не бывало, лезет целоваться. Мне он нужен только чтобы скрасить досуг и для помощи с машиной. А я для него как отдушина, ведь с женой у них проблемы. И вот иногда сижу и думаю, а кто кого из нас использует. Так он меня еще и ревнует и злится, если я откладываю встречу и не говорю, по какой причине. Стал жутко бесить! © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Боишься, что он так и останется жадным? Так можешь не бояться - обязательно останется, а что должно измениться?
Нуууу.... Я вот поражаюсь: встречаются взрослые люди. И у одного из них есть черта, которая для тебя неприемлема. И вместо того, чтобы разойтись (ну вряд ли будет взрослый человек кардинально менять свои привычки) ну или хотя бы обсудить, эпизод это ли норма для него, люди ноют в тынрнете и продолжают встречаться с этими неподходящими субъектами. И еще замуж выходят. И детей рожают, когда уже понятно, что содержать вас (ну или в "лучшем" случае. тебя) не собираются. Но нет. надо выйти замуж, родить ребенка. а лучше не одного, и потом громко страдать.
Деньги, время, силы - это все ресурсы. Надо время от времени сверять общий баланс. Может, партнер деньги зажимает, но, к примеру, дом содержит в идеальном состоянии или с утра до ночи с вашими детьми занят? А если просто все гребет к себе, тогда на фиг, конечно