14 историй о знакомствах в сети, на которых можно стендап-карьеру сделать

У меня есть милая история с сайта знакомств. Моя домовладелица после развода в ее 30+ не особо хотела каких-либо отношений. Муж ее бросил, когда забеременела любовница, и с появлением новых детей, старые, видимо, устарели и больше ему были не нужны. Она одна тащила семью, а в это время еще и гражданская вoйнa, в общем, было очень тяжело, и не до отношений. Когда дети выросли и осели в других регионах, долго жила одна, но однажды подумала, что было бы хорошо найти компаньона, с кем было бы приятно поговорить, пойти поужинать, погулять. А было ей уже сильно 60+. В итоге познакомилась с овдовевшим профессором/художником/скульптором, через какое-то время решилась переехать к нему. Прожили больше 10 лет, пока он скоропостижно не сгорел от рака. В общем, всякое бывает на сайтах этих :)