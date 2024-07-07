12 человек, которые на своей шкуре прочувствовали поговорку о горькой правде и сладкой лжи
Приятно иметь дело с честным человеком. Честный прохожий непременно отнесет чужую карточку в банк, а продавец — расскажет, какие есть у товара недостатки, не боясь при этом потерять прибыль. Но у некоторых под маской честности скрывается такое, что думаешь: «Лучше бы ты соврал!»
Честный сын
- Сыну было лет 6. Забираю его из садика. Воспитатель рассказал о конфликте в группе. Разобрались, что произошло, и по итогу воспитатель говорит: «Максим бывает разным, но всегда честен». Идем к машине. Я вся довольная. Мой честный сын! Беседую с ним о правде, честности. И тут ребенок выдает: «Тебе врать нельзя. Я тебя люблю! А на других мне наплевать, так чего напрягаться и что-то придумывать. Потом помни, кому и что соврал». © 06180312 / Pikabu
Еще больше историй о мальчишках и девчонках можно найти в этой статье.
«Разведен и счастлив. Правда, ее адвокаты были круче»
Когда отказываешься от подарка судьбы
- Мужу под ноги ветром принесло бумажный конверт, он его поднял, а там банковская карта лежит и пароль к ней указан! Поехал он до банкомата: любопытно же, сколько там. А там оказалось 12,5 млн рублей. Он мне звонит и, заикаясь, все это рассказывает. Спрашивает: «Что делать?» Я, естественно, сказала, чтобы отвез ее в банк. Карта не именная. Мало ли что на ней за деньги. Может, кому-то на лечение собирали, или семья продала все, что было. Но такой был соблазн снять оттуда хоть чуть-чуть! В общем, чуть ли не в слезах муж поехал сдавать чудо-находку. В банке его похвалили за честность. На тот момент собственник, видимо, уже обнаружил пропажу и заблокировал карту. Ее сразу же переоформили на мужа и положили на нее подарочные 1000 рублей. Еще эта карта является совместным проектом с сетью АЗС. Теперь у нас там золотой статус и заправка с неплохой скидкой. © Не все поймут / VK
Этим людям тоже повезло, и они нашли крутые вещи в комиссионках, на распродажах и буквально у себя под ногами.
Когда честный ответ — самый правильный
Честность, конечно, дело хорошее, но...
- Ухаживал когда-то за мной один парень. Водил по ресторанам, дарил дорогие подарки. Мне это все льстило, но искры с ним не было. И вот через пару месяцев я созрела и честно ему сказала, что, увы, ничего у нас не выйдет. Парень внимательно выслушал, а потом взял и открыл у меня на глазах заметку в телефоне с кругленькой цифрой. Я спросила, что это, а он мне: «Вот столько я на тебя потратил. Номер карты сброшу, вернешь все до копейки». © Палата № 6 / VK
Наполовину заполненный пакетик с чипсами легко распознать
Ну канеш, искры нету, но пожрать на халяву и подарочки - норм, дайте еще
Когда продавец не пошел на сделку с совестью
- Тесть решил купить машину с рук в соседнем городе за ₽ 1 млн. Я его туда отвез, машину посмотрели, его все устроило. Пришло время рассчитаться, тесть с продавцом удобно устроились за столом и начали считать деньги. Тесть еще дома заготовил этот 1 млн десятью пачками по 100 тыс., а в самый ответственный момент, дважды пересчитав, выдал: «100 тыс. не хватает, похоже, дома остались». Все слегка удивлены таким просчетом, домой ехать не вариант: далеко. В итоге тесть попросил, чтобы я со своей карты сейчас 100 тыс. снял для него, а он, как домой приедет, мне деньги переведет. Так и поступили. Еще раз все пересчитали, вместе с моими деньгами получился заветный 1 млн. Ударили по рукам и разъехались: тесть сразу домой помчался, а я еще в том городке остался. Через пару часов звонок от него: «Будь добр, подойди по адресу, забери 100 тыс. у продавца машины». Продавец вернулся домой, еще раз пересчитал полученные за машину деньги, оказалось, 1 млн 100 тыс., решил не портить себе карму и вернул лишнее. © kasym / Pikabu
Честность у врача
Честность даже в мелочах
- Курьер привез мне лишний пакет муки. Связалась с фирмой. Они поблагодарили меня за честность и предложили оставить его себе. Я довольна. Хоть где-то моя честность пригодилась. Надеюсь, там никого не уволили! © Не все поймут / VK
Мудрость от учителей
Когда внук гораздо честнее бабушки
- Вечер, еду с работы. В маршрутку заходит женщина с мальчиком. Женщина платит только за себя, после чего они садятся. Водитель:
— Женщина, за мальчика оплачивайте!
— Он еще маленький, ему 7 лет!
— Бесплатно можно до 6, так что оплачивайте!
— Да?! — не унимается женщина. — И где же такое написано?!
И тут вступает мальчик:
— Бабушка, но мне же 9!
Женщина озлобленно шикает на внука, который продолжает вещать на всю маршрутку:
— Бабушка, ты хотела меня зайцем провезти?
— Да тихо ты, замолчи! — уже кричит в ответ женщина, пытаясь закрыть рот честного внука маской.
Надеюсь, ей было стыдно. © TashaSpark / Pikabu
Зато совесть чиста
- Устроилась на работу, где надо было впаривать бабушкам ужасные пояса из собачьей шерсти, дешевые сковородки под видом элитных и прочую чушь. И вот вокруг меня уже толпа заинтересованных бабуль. Стало мне так стыдно, что выдала я им правду об этих «чудесных» товарах. Те поблагодарили меня за честность и как давай настаивать на своем, спрашивать, не продам ли я им пояс из собачьей шерсти со скидкой? © Не все поймут / VK