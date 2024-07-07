12 человек, которые на своей шкуре прочувствовали поговорку о горькой правде и сладкой лжи

Приятно иметь дело с честным человеком. Честный прохожий непременно отнесет чужую карточку в банк, а продавец — расскажет, какие есть у товара недостатки, не боясь при этом потерять прибыль. Но у некоторых под маской честности скрывается такое, что думаешь: «Лучше бы ты соврал!»

Честный сын

Еще больше историй о мальчишках и девчонках можно найти в этой статье.

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Честность у врача

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Когда внук гораздо честнее бабушки

Вечер, еду с работы. В маршрутку заходит женщина с мальчиком. Женщина платит только за себя, после чего они садятся. Водитель:

— Женщина, за мальчика оплачивайте!

— Он еще маленький, ему 7 лет!

— Бесплатно можно до 6, так что оплачивайте!

— Да?! — не унимается женщина. — И где же такое написано?!

И тут вступает мальчик:

— Бабушка, но мне же 9!

Женщина озлобленно шикает на внука, который продолжает вещать на всю маршрутку:

— Бабушка, ты хотела меня зайцем провезти?

— Да тихо ты, замолчи! — уже кричит в ответ женщина, пытаясь закрыть рот честного внука маской.

Надеюсь, ей было стыдно. © TashaSpark / Pikabu