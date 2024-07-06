15+ человек, которые точно знают: воспитываешь сына — забудь о скуке

Характер ребенка, конечно, от пола не зависит: тихони и непоседы есть как среди мальчиков, так и среди девочек. В этой подборке пользователи рассказывают, какими перлами и выходками порадовали либо удивили их сыновья — совсем малыши и подростки.

У мужа с моей мамой отношения не сложились, не любит он, когда она у нас бывает. И вот приехала она как-то к нам, а сыночек наш радостно кричит, мол, ура, бабушка приехала, теперь папа покажет фокус. Та, с любопытством: «Что за фокус, внучек?» Тут сынуля и выдал: «Папа сказал, что если ты еще раз у нас появишься, он на стену залезет». © Мамдаринка / VK

Как-то рассказывал 4-летнему сыну, что такое мускулы. И в качестве примера показал свои бицепсы. Он сказал мне: «Погоди-ка, сейчас лупу возьму». Жена до сих пор смеется. © Teh_Chap / Reddit

Недавно пришлось полежать в больнице. Со мной была женщина, у которой 2 сына. Близнецам по 18 лет. Звонит она однажды им и просит купить форели: уж очень рыбу любит. Приезжают на следующий день сыновья, вручают пакет, а там громадная замороженная неразделанная форель. © Подслушано / Ideer

Мой дядя как-то пошел с сыном (6–7 лет) на ужин, и там они столкнулись с его начальником. Дядя объясняет малышу, мол, это папин шеф. На лице ребенка появляется полнейшее негодование, и он заявляет: «Ты не босс моего папы! Моя мама — босс моего папы!» © anglerfishtacos / Reddit

Недавно одна знакомая рассказала историю про своего 5-летнего сына. Пока она была занята на кухне, он каким-то образом нашел в шкафу конверт с деньгами. Деньги собирали на машину, откладывали долго, поэтому сумма была довольно приличной. Малой взял все до последней купюры, вышел на улицу и в ближайшем магазине попытался купить мороженое. Ему ничего не продали, потому что подумали, что это деньги из банка приколов, но один парень в очереди купил мороженое за свои, а взамен взял одну купюру. Очень повезло, что у малого в руках была только одна купюра, остальные он спрятал в карман. На этом его приключения не закончились. Он ходил по двору, раздавал деньги всем желающим, пока не пожертвовал одну купюру соседке, которая сразу же позвонила матери. К счастью, люди отнеслись с пониманием, почти все деньги удалось вернуть, но все равно приличная сумма ушла в неизвестном направлении... © Мамдаринка / VK

Мои дети спали на двухъярусной кровати. И вот мой 7-летний сын, который уже весил 28 кг, попросил меня уложить его спать на верхнюю полку. Говорю ему: «Дружок, ты становишься все тяжелее, и поднимать мне тебя все труднее». Он посмотрел мне в глаза и серьезно так сказал: «Тебе просто нужно верить в себя, папа!» © Unknown author / Reddit

Сыну было лет 6–7, когда он увлекся чипсами и сухариками, постоянно просил их. Я решила ему прочитать лекцию о вреде таких продуктов. Мол, они вредные, там сплошная химия, это вообще нельзя есть и т. д. На что мне чадо отвечает: «И это мне говорит человек, который в детстве жевал гудрон?» Лекция провалилась, чипсы остались. © Zyzy42 / Pikabu

Занимаюсь с сыном (4 года), рассказываю с умным видом про строение Солнечной системы на примере картинки. Все шло по плану, пока ребенок не спросил: «Мама, а на какой планете стоят мальчик и девочка с телескопом?» © lipa1706 / Pikabu

Сыну было 5 лет. Мы собирались на день рождения моей сестры — его тети. Взяли подарок, цветы, тортик. Говорю, что все это мы дарим вместе, он может не волноваться за личный подарок. Но сын все равно решил порадовать любимую тетю, поэтому взял кое-что свое. Когда мы ушли с праздника, спрашиваю: «Давид, тете понравился твой подарок?» А он отвечает, что положил его под ее подушку, чтобы был сюрприз. Как же хорошо, что я успела позвонить сестре и предупредить... Потому что она бы за сердце схватилась, увидев на кровати огромного игрушечного черного паука. © Мамдаринка / VK

На работе одна из коллег ударилась в воспоминания о своих сыновьях и размышления о том, как она хотела бы еще и дочку:

— Девочки ведь такие лапочки! Не то что мои мальчишки. Бандиты и хулиганье! Оба такие задиры! Друг с другом постоянно из-за всяких мелочей собачились в детстве. Да им и сейчас мирно не живется. Даже и не знаю, закончится ли это когда-нибудь.

Я с философским видом пожимаю плечами:

— Да у многих мальчишек натура такая, только повод дай. Мы вот с приятелем, помню, вообще из-за последней жвачки подрались.

— Ха-ха! Вот об этом я и говорю, — улыбнулась она своим воспоминаниям. — А сколько вам лет тогда было?

А я так потупил очи долу:

— Двадцать семь...

Коллега в шоке. © MihZlobin / Pikabu

— Девочки ведь такие лапочки! Не то что мои мальчишки. Бандиты и хулиганье! Оба такие задиры! Друг с другом постоянно из-за всяких мелочей собачились в детстве. Да им и сейчас мирно не живется. Даже и не знаю, закончится ли это когда-нибудь. Я с философским видом пожимаю плечами: — Да у многих мальчишек натура такая, только повод дай. Мы вот с приятелем, помню, вообще из-за последней жвачки подрались. — Ха-ха! Вот об этом я и говорю, — улыбнулась она своим воспоминаниям. — А сколько вам лет тогда было? А я так потупил очи долу: — Двадцать семь... Коллега в шоке. © MihZlobin / Pikabu Я против татуировок, пирсинга и туннелей в ушах. Узнав от 16-летнего сына, что он мечтает о татухе, вразумила его, и мы закрыли тему. Через пару месяцев заходят они с мужем в квартиру, сын сияет, довольный. Поворачивает руку ко мне, а там красуется разноцветная татуировка. Только я собралась закричать от ужаса, как муж тоже приподнял футболку. Сделали парные татуировки. © Мамдаринка / VK

Приехала погостить к брату и его семье. Он живет с женой, ее мамой и 2 сыновьями. Младшему 3 года. Вижу его редко, но часто высылаю подарки. Он мальчик активный и весь вечер носился туда-сюда. А тут прибегает ко мне и говорит: «Бабушка сказала тебя поцеловать, и что ты меня будешь мять». © Подслушано / Ideer

Предлагаем почитать подборку душевных историй о лете у бабушки и дедушки в деревне.

Работаю машинистом. Когда дети были маленькими (2 пацана 5–7 лет), ездили с ними на море на поезде. Как-то, зайдя в вагон-ресторан, договорился с барменшей, что, если зайдут дети и скажут, что у них папа — машинист, чтобы давала им все бесплатно. Оставил ей в залог 2 тыс. Дети сначала не поверили, что сыновьям машинистов дают все бесплатно, но, сходив один раз, стали бегать туда постоянно. Зайдя на следующий день в ресторан, я узнал, что должен еще 5 тыс. По тем временам немалые деньги. © Подслушано / Ideer

Обычно в семьях женщины возмущаются насчет мужчин: мол, сиденье поднял на унитазе и не опустил обратно. А я живу с мужем и 3 сыновьями, и они выговаривают мне, что я его не поднимаю. © Подслушано / Ideer

Сын притащил домой совенка. Настоящего совенка, которого нашел во дворе. Рядом с нами лес, поэтому я думаю, что малыш заблудился или поранился и случайно оказался тут. Сегодня вечером везем его к ветеринару, потому что совенок хоть и выглядит хорошо и поел рыбы и фруктов, но почему-то не может летать. Я планирую вылечить его и отпустить, а сын уже нафантазировал, что он теперь как Гарри Поттер. Назвал совенка Буклей и планирует через два месяца получить свое письмо из Хогвартса. Чувствую, что так просто с совой мы не попрощаемся. © Палата № 6 / VK

В этой статье — рассуждения о том, чем воспитание мальчиков отличается от воспитания девочек.

Niki SS 4 дня назад Не понимаю такой суеты вокруг унитаза. Муж, сын, я и 2 дочери. Кто в туалет идёт под себя сидушку подстраивает - - Ответить

Сын привык, что после каждого похода в магазин за продуктами мы покупаем ему игрушку. И вот пошли с ним за хлебом и булочками. Купили, веду его на выход, а сын тянет меня в игрушечный отдел. Я не сдаюсь, мол, сегодня не буду тебе ничего покупать. Насупился, остановился, думает, а потом так радостно: «Хорошо, тогда дай мне денежки, я сам себе куплю». © Мамдаринка / VK

Рассказ знакомой. Было тогда ее сыну Илюшке лет 5-6, и пошли они как-то в детский театр. Сказка «Аленький цветочек», выходной, зал полон. Актеры играют хорошо, все внимание зрителей приковано к происходящему на сцене. Дело доходит до момента, когда Аленушка возвращается к Чудищу, а Чудище лежит без дыхания. Аленушка ходит и зовет: «Где же ты, друг ненаглядный мой?» Дети все смотрят, затаив дыхание, тишина... И тут раздается звонкий, полный сострадания голос Илюхи: «Да вон лежит! Тебя, блин, пока дождешься!» Спектакль актеры смогли продолжить только через несколько минут, а у «неживого» Чудища еще долго вздрагивали спина и плечи... © Argrnto / Pikabu

Сыну 13 лет, и вчера он заявил, что у него появилась девушка. Вечером муж пошел к сыну в комнату, чтобы поговорить по-мужски. Сидели они битых 2 часа, я уже на нервах — ну что там обсуждать-то так долго? Муженек выходит и говорит, мол, а сынок-то и так все знает. Я в непонятках, а что сидели-то так долго? Ответ сразил наповал. Оказалось, говорили они минут 5, а все остальное время играли в приставку. © Мамдаринка / VK

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.