17 твитов от людей, которые ну очень внезапно поняли эту жизнь
Жизнь бывает бессердечной штукой, но некоторые даже не думают унывать. Они уже давно поняли все секреты бытия и раздают житейские мудрости направо и налево. Или просто обсмеивают все подряд.
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Если мужчина должен молиться на домашний алтарь 20 часов в день, то когда же он будет деньги зарабатывать на содержание "звездочки"?
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А я хочу мильен долларов, персональный "Боинг-777" и два ведра брильянтов!😎
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Оно смешно, конечно, но только если тебе не 30+, тут уж как бы финансовую грамотность надо бы иметь бы
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Девочки пекут печенье, в мальчики дарят подарки, это нормально. Девочки пекут печенье, а мальчики выбирают кто лучше и дарят подарки избранным, это не просто не нормально. Это лютый пипец.
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А у меня тут друг сердешный пошёл на курсы местного языка, дорого шопипец! И так вышло, что мне пришлось на одном занятии посидеть за кадром и послушать минут 20. Сижу себе, листаю Эдми, и тут преподаватель делает типичную ошибку носителя, которую низзя, ну совсем низзя делать иностранцам. Ух, как меня подбросило! Я б его забесплатно подготовила бы, на таком-то уровне.
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Когда я принесла домой щенка чау-чау, она поначалу очень любила прятаться под диваном. Практически первые дни она там жила, а я пододвигала ей туда еду, воду. Время шло, щенок рос, а привычка прятаться под диваном осталась. Звонок в дверь, собака под диван, я иду открывать. Когда собака понимает, что ей ничего не грозит, а наоборот, пахнет вкусняшками, она начинает выбираться. Но забраться легче, чем выбраться. Туда она отталкивалась от ковра и скользила под диван по линолеуму. А обратно надо отталкиваться от скользкого линолеума, а еще и пузико отросло... Короче, вылезла она наполовину, сказала Пуфффф! и застыла. Так она стала из Ровены просто Винни.
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А вот еще несколько твитов, которые поднимают настроение на раз-два:
Отморозит себе всё, что только можно, потом будет знать, где можно сидеть, а где нет.