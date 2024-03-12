17 твитов от людей, которые ну очень внезапно поняли эту жизнь

Народное творчество
18 часов назад

Жизнь бывает бессердечной штукой, но некоторые даже не думают унывать. Они уже давно поняли все секреты бытия и раздают житейские мудрости направо и налево. Или просто обсмеивают все подряд.

1.

Анастасия
15 часов назад

Отморозит себе всё, что только можно, потом будет знать, где можно сидеть, а где нет.

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2.

Tvergirl2001
3 часа назад

Если мужчина должен молиться на домашний алтарь 20 часов в день, то когда же он будет деньги зарабатывать на содержание "звездочки"?

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Ардна Скела
17 часов назад

Оно смешно, конечно, но только если тебе не 30+, тут уж как бы финансовую грамотность надо бы иметь бы

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12.

Bolid
3 часа назад

Девочки пекут печенье, в мальчики дарят подарки, это нормально. Девочки пекут печенье, а мальчики выбирают кто лучше и дарят подарки избранным, это не просто не нормально. Это лютый пипец.

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Бессмертное пони
54 минуты назад

А у меня тут друг сердешный пошёл на курсы местного языка, дорого шопипец! И так вышло, что мне пришлось на одном занятии посидеть за кадром и послушать минут 20. Сижу себе, листаю Эдми, и тут преподаватель делает типичную ошибку носителя, которую низзя, ну совсем низзя делать иностранцам. Ух, как меня подбросило! Я б его забесплатно подготовила бы, на таком-то уровне.

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16.

Elena LV
16 часов назад

Когда я принесла домой щенка чау-чау, она поначалу очень любила прятаться под диваном. Практически первые дни она там жила, а я пододвигала ей туда еду, воду. Время шло, щенок рос, а привычка прятаться под диваном осталась. Звонок в дверь, собака под диван, я иду открывать. Когда собака понимает, что ей ничего не грозит, а наоборот, пахнет вкусняшками, она начинает выбираться. Но забраться легче, чем выбраться. Туда она отталкивалась от ковра и скользила под диван по линолеуму. А обратно надо отталкиваться от скользкого линолеума, а еще и пузико отросло... Короче, вылезла она наполовину, сказала Пуфффф! и застыла. Так она стала из Ровены просто Винни.

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17.

А вот еще несколько твитов, которые поднимают настроение на раз-два:

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