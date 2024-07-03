14 человек, чьи отношения можно описать одной фразой: «Зато не скучно»

Чужие отношения — тайна за семью печатями. Поди разберись, почему одному хорошо со скандальной женушкой, другая никому не показывает своего жениха, а третьи вообще из разных социальных слоев, но идеально друг другу подходят. В общем, в каждой паре свои приколы, которые для окружающих могут выглядеть максимально странно.

Подруга встречается с парнем. В отношениях у них все вроде бы нормально, но есть одна особенность: этот парень не общается и не видится с ее родными и ее друзьями. Все знают о его существовании, но ни разу его не видели, от встреч он отказывается. Выглядит максимально подозрительно, но подруга просто расцвела рядом с ним, так что он точно ее не обижает. Родителей это немного напрягает, но парень подарил ее бате удочки, а маме цветов для сада, так что они тоже успокоились. Что интересно, соцсетей у него тоже нет, а подруга никогда не показывала даже его фотки. Иногда мне кажется, что никакого парня у нее и нет, а все это — грамотно построенная легенда. Только зачем... © Палата № 6 / VK

Дружила я с девчонкой, а ей нравился парень один, все пыталась его внимание привлечь. Познакомила нас случайно с ним, ну и мы с ним тоже подружились. И вот она мне пишет, мол, помоги, у нас тут серьезный разговор, не знаю, как себя вести. Начинает скидывать мне, что он ей пишет. Придумываю ответ, отправляю ей, а через пару минут пишет он. Типа, ты же лучше женщин понимаешь, помоги. И начинает скидывать то, что она ему пишет (а это же я пишу). Ну, я начинаю отвечать на собственные фразы ему, он это скидывает ей, она — мне... В общем, первый и последний раз я ссорилась сама с собой в чате через двух посредников. Разговор довели до конца и нашли компромисс, помирились. © meLotta / Pikabu

Мужу недавно исполнилось 45. В браке мы уже почти 15 лет. Никогда не давал повода для ревности, и вдруг бац — сказал, что едет в командировку на выходные, а сам, оказывается, снял квартиру на это время у моей знакомой. Он ее не помнил, потому что видел 1 раз, а она его запомнила. Конечно, она мне его сдала. И вот мы решили его поймать с поличным. Оказалось, он два дня сидел в квартире, никуда не выходил, играл в ноутбук и спал. Когда я выложила ему все, что знаю, он рассказал, что все эти два дня играл в «Доту», на которую его подсадил наш пятнадцатилетний сын. И показал список сыгранных игр. А я ему дома не даю спокойно поиграть, потому что там игры в среднем идут около часа. © Подслушано / Ideer

Lilit1313 5 минут назад В первой истории может,это не парень?)нет людей без соцсетей)

От второй истории мощный флэшбек словила,бывало такое,когда осознала -была истерика))) - - Ответить

Работала официанткой, и к нам в коллектив пришла женщина. Она из деревни, но в нее влюбился с первого взгляда мужчина и увез в город, чтобы жениться. А женщина со своеобразными замашками: ругается безостановочно, грубит, плюется. Так вот, в конце первого рабочего дня приехал ее сожитель, и мы всей командой попадали. Красивый, молодой, видно, что при деньгах, подбегает к ней, целует в щеку и заявляет, что если ей не понравилось работать, то она может просто спокойно сидеть дома. А она скромно ответила: «Да поняла я, ешкин кот». Это точно любовь. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

У сестры появился парень. А еще у нее в квартире начал подтекать кран. И вот на одно из свиданий парень пришел с новым краном и установил его. Сказал: «Я хотел купить цветы, но лучше пусть будет кран, все равно стоит одинаково». © mirina.fox / Pikabu

Немного повздорили с женой утром, до конца дня не разговаривали друг с другом. Вышел я на вечернюю прогулку с собакой и решил купить ей примирительный букет. Возвращаюсь домой, захожу на кухню и дарю ей цветы со словами: «Прости меня, Валя. Просто каждый разговор с тобой, как игра в „Сапера“ — фиг знает, в какой момент не повезет и по какой причине». А она смотрит на меня как на дурака и спрашивает: «То есть ты намекаешь на то, что я такая старая?». © Палата № 6 / VK

Я всю жизнь живу в тени сестры. Она потрясающая, легко могла бы стать моделью, а я, ну, обычная. Мой мужчина меня вроде любит, но такое недавно отмочил... Сидим мы вместе с его друзьями (многих я вижу впервые), меня спросили, есть ли у меня братья или сестры. И тут мой выдает: «Если вы ее (показывает на меня) считаете красивой, то это вы ее сестру еще не видели!», достает телефон и начинает всем показывать сестрины фотки из соцсетей. Все, конечно, остались от нее в восторге. Потом он мне сказал, что ничего такого в виду не имел, но осадок остался. © PrudentBusiness215 / Reddit

Знакомый женился и говорит теперь всем друзьям , что его жена никуда не отпускает. А на самом деле жена его везде отпускает, это он сам никуда не хочет ходить. Идеально. © keisi_keisi / Twitter

Никак не мог понять, почему у моей девушки среди друзей погоняло «Белка». Пока ее брат не показал мне видео, где моя любимая Катенька, 29 лет, на спор колет зубами орехи. Спорила она при этом на чупа-чупс с какими-то дворовыми детишками. Люблю свою белочку, хоть она и немного странненькая. © Палата № 6 / VK

Главное в отношениях с моей женой — не вестись на ее провокации. Она у меня прирожденный абьюзер. На ровном месте может накидать собеседнику претензий и заставить оправдываться при его очевидной правоте. Чуть не по ее выходит — ор до визга, искры из глаз, а на меня так еще и кидаться раньше пыталась. Чего я с ней живу? Да люблю я ее, эту злюку, жить без нее не могу. Подкаблучник я. Большой, лысый, бородатый. 20 лет в браке, двое детей. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Сидели как-то с женой — детей спать уложили, болтаем, вспоминаем наши первые года совместной жизни. Она студентка, я охранник, работал двое через сутки. И тут жена спрашивает:

— Слушай, а у вас тогда была Светлана на работе?

— Да нет, одни мужики работали на объекте. А что?

— Да вспомнила, как приезжаю с учебы, ты спишь. Ну, я начала тебя целовать и гладить, соскучилась, а ты сквозь сон: «Светка, отстань!»

Я усиленно вспоминаю Светку, и тут до меня доходит. Начинаю ржать. Собака на предприятии была, Светкой звали. Я ей после обеда выносил хлеб или котлетки кусок, так она радовалась, прыгала на меня и в лицо пыталась лизнуть. Говорю жене, мол, ты чего тогда не спросила? А она мне: «Думала, вдруг у тебя правда какая-то Светка есть». 15 лет прошло... Вот это память! © Unknown author / Pikabu

У мужа проблемы с сердцем, поэтому мы с детьми не все ему рассказываем. Например, тайной осталась история, как в путешествии наш сын еле уплыл от акулы. Или как дочь чуть не вышла замуж за мошенника. Или как таксист два года назад пытался увезти меня в лес, но я в прямом смысле выпрыгнула из машины во время движения. Даже не представляю, как офигел бы муж от всех этих историй. Но ради его здоровья пусть он думает, что мы обычная семья с размеренной и даже немного скучной жизнью. © Палата № 6 / VK

Ушел за грибами в пасмурную погоду, заблудился. Позвонил жене, сказал, что буду сидеть на месте и ждать спасателей. Спросила, как долго ждать, я ей ответил, минимум до 2-3 ночи. Не поверила, разозлилась, приревновала и через 4 часа сама нашла меня, трескающего на полянке чернику. © vanadis88 / Pikabu

Гулял с любимой по ТЦ, и у меня случайно отлетела пуговица на рукаве куртки. Стала болтаться лямка, которую держала эта пуговица, некомфортно. Так моя любимая умудрилась где-то в магазинах найти иголку с нитками, сняла с меня куртку и при всех давай пришивать пуговицу. Люблю ее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Бонус: иногда на всю жизнь запоминаются даже те отношения, которых не было

Вдруг разблокировалось воспоминание, как мы с одним пацаном были безответно влюблены в одну девочку. Оба кидали ей песни на стену, и каждый под песнями другого максимально токсично проезжался по музыкальному вкусу оппонента. Потом мы с этим пацаном подружились, стали прямо лучшими друзьями почти, а девчонка вышла замуж. Нет, не за одного из нас. © rockamark / Twitter