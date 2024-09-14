16 историй от людей, которые теперь знают, каково это чувствовать себя не в своей тарелке
Истории
9 часов назад
Никто не застрахован от ошибок и конфузов. И если одни, краснея, предпочитают забыть про такие ситуации, то другие, наоборот, делятся своими историями с другими. Не в одиночестве же вспоминать про свои фиаско и хихикать.
- Решили как-то с друзьями рвануть на море на машине. Наконец, добрались до пляжа. Все такие счастливые: берем полотенца, идем купаться. Я прыгнула с высокого пирса в воду, и тут понимаю, что что-то не так. Оборачиваюсь, а мои трусы плавают рядом со мной. Друзей повеселила, сразу спалили. © Карамель / VK
- Утром у нас с парнем есть своя маленькая традиция — я всегда его целую перед уходом. В то утро я вообще не выспалась. Пришлось ехать на такси, ибо опаздывала. Всю дорогу спала, тут меня будят, говорят, что приехали. А я машинально целую в щеку водителя и говорю ему: «Спасибо, дорогой!» Вышла и пошла себе в офис. Он даже ничего не сказал! Я только спустя пять минут поняла, в чем прикол. Звонила, извинялась и скидывала деньги за поездку. © Карамель / VK
- Еще в школе я пытался произвести впечатление на девушку, в которую был влюблен. На одной из вечеринок я демонстрировал свои великолепные танцевальные движения, но в итоге споткнулся о собственные ноги и пролил на нее свой напиток. © This_Tomatillo_**6 / Reddit
- Ехала на машине забирать загранпаспорт, очень спешила. Поворачиваю на перекрестке, а парень из машины сигналит мне и машет. Мне так приятно стало, что даже на дороге хотят познакомиться. Через 100 метров, когда все машины стали меня объезжать, поняла, что он хотел сказать: «Куда ты на встречку-то едешь!» © Подслушано / Ideer
- Сегодня ехал на маршрутке домой после ночной смены, на одной из остановок в салон зашла бабуля и села напротив меня. По дороге я уснул и свалился с сиденья на эту бабульку! От испуга просыпаюсь и пытаюсь встать, а она и говорит: «Ладно тебе, внучик, отдыхай, ты, видимо, устал сильно!» Ну я извинился, покраснел, но такая реакция бабульки подняла мне настроение. © Палата № 6 / VK
- Отец позвал на выставку. Фуршет, красивые наряды. Я как в кино, расхаживаю в красивом маленьком черном платье. Замечаю папу в толпе симпатичных молодых людей. Подхожу к ним, улыбаюсь, слушаю. Тут меня замечает папа, обнимает за плечи и выдает: «Знакомьтесь, это моя дочь. Ей тридцать лет и она одна». Да ну вас, с этим вашим искусством. © Lilianna86 / Pikabu
- На встрече я неудачно пошутил, а потом слишком долго смеялся над своей шуткой. Затем я сделал глоток чая, но не смог остановиться смеяться и закашлялся на глазах у девушки, в которую был влюблен. © Demon***** / Reddit
- В первый раз в жизни испытала на себе чувство вины. Попала в неприятную ситуацию. Устроилась на работу поваром. По знакомству, через друга, который там работал. Проработала там месяц, и друга уволили из-за того, что я работала лучше его. Ужасно стыдно перед ним, я ведь не хотела, чтобы все так сложилось. Я просто качественно выполняла свою работу, а теперь совсем запуталась: вроде ничего плохого не сделала, но и хорошего тоже. © Подслушано / Ideer
Ненужное чувство вины. Избавиться надо от него. Как это ничего хорошего не сделала? Работала хорошо.
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- К нам пришел сосед, и я с батареи трусы по-быстрому в сумку для ноута спрятала, а потом забыла про них. С ноутом поехала в институт. Достаю на лекции зарядку и даю другу с просьбой: «Зарядку вставь в розетку, пожалуйста». А на зарядке те кружевные черные трусы. Он с недоумением: «Что это?» Я чуть не упала, просто это было перед целым курсом, блин! После этого он меня подкалывает: «У тебя кружевная тряпочка для ноута?» © Подслушано / Ideer
- Тележки стоят возле входа. Я шел за одной, когда увидел женщину, которая везла пустую тележку ко входу. Подумав, что она хочет оставить ее, я решил сэкономить нам обоим время и подошел к ней со словами: «Я ее забираю». Она на меня испуганно посмотрела, а я, увозя тележку, отправился по своим делам. Когда обернулся — увидел, что она взяла другую тележку. © DennyMan / Pikabu
- В школьные времена мне очень нравились вампиры. До такой степени, что я притворялся одним из них. В школе мне казалось, что я такой крутой и эпатажный, когда я спрашивал у людей, какая у них группа крови. До сих пор стыдно. © glitter_jolly00 / Reddit
- Произошло вчера в Испании, во время отдыха с семьей. Ужин в ресторане отеля, все включено. Шведский стол. Стою в очереди, чтобы набрать ананасов. Впереди меня мужик лет 40, набирает себе в тарелку. С другой стороны стола, на котором разложены сладости, моя дочка набирает себе разных конфет. Вижу, что у нее уже полная тарелка конфет, говорю: «Хватит уже накладывать, будешь нести — пересыпется через край». А мужик стоял ко мне спиной и подумал, что это я ему. Поворачивается ко мне и, с глазами как у кота из «Шрека»: «Извини, друг, ну просто ананасы очень вкусные». Объяснил, что не к нему призыв был, а к дочке. Поржали вместе. © kleverwork / Pikabu
про парня, который в школе притворялся вампиром. Вопрос про группу крови, скорее, подталкивает к мысли, что подросток подвязался в системе торговли органами)
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- Есть у меня многолетняя привычка говорить своей собаке: «Да какая ты у меня умная!» Знаете, с такой определенной интонацией. Сказано это иногда бывает к месту, иногда просто как похвала, все равно собака реагирует на интонацию, а не на слова. И был у меня парень. Однажды он что-то сказал такое, какой-то интересный факт, и я на автомате говорю: «Какой ты у меня умный!» Ну, парень смутился, но было видно, что он польщен. Видя такую реакцию, я иногда повторяла сей комплимент. Все было хорошо, пока он не увидел, как я гуляю с собакой. © omores / Pikabu
- После 3-х лет работы в аптеке, думаешь, что тебя уже ничем не удивить. Но наступает такой день, когда тебя просят дать прокладки. Цитирую: «На ваш вкус». Я, кстати, мужик. © Castro95 / Pikabu
- В школе я лгал о себе, чтобы казаться более крутым и интересным для других детей. Это был отчаянный шаг. Я просто хотел, чтобы у меня были друзья и люди со мной общались. К сожалению, я был очень плохим лжецом, и в итоге это ничем хорошим не закончилось. © mymiddlenameswyatt / Reddit
- Решила устроить выходной своему зрению и не пользоваться очками, благо, у меня всего −1,5 и вижу в целом нормально. Готовила, убиралась, посмотрела кино без проблем. Проходя мимо прихожей, где лежала на своем любимом месте моя собака, говорила ей нежности. В очередной раз после моих нежностей, мое волосатое чудо, со следами сильной заспанности, появляется из другого конца квартиры. Оказывается, все это время я разговаривала с упавшей курткой. Купила линзы. © Подслушано / Ideer
А вот вам еще подборка историй про неловкие ситуации, чтобы вы не сомневались в том, что с конфузами сталкиваются все.
Комментарии
Уведомления
-1,5 – не то зрение, чтобы перепутать собаку и куртку. :)
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