20 усатых-полосатых, у которых не только красивая мордочка, но и характер имеется

Кошки известны своим независимым характером и пушистым обаянием. Но за милым мурлыканьем и игривыми лапками скрывается целый мир индивидуальности. Герои этой подборки точно знают, чего они хотят, когда и как.

Когда кошка решает, что ваш перекус теперь ее перекус

«Прошлой ночью он чихнул мне прямо в лицо, пока я спал. И ведь даже не попытался прикрыться»

Стоит только начать убирать разбросанные игрушки, и начинается вот это

Секретный ингредиент шеф-повара

«Захожу в папин кабинет, а тут Коко уже облюбовала себе место. Что ж, теперь она тут за главного»

Утро с котейкой — это всегда приключение

Каждое утро выставляю мусорный пакет в коридор, чтобы не забыть его вынести. Сижу на кухне, завтракаю и слышу, как кот, никому не мешая, чем-то шуршит в том самом коридоре. И тут раздается дикий вопль моего котейки, громкое шуршание пакета и тишина. «Играет», — подумала я. Продолжаю заниматься своими делами, не выглядывая в коридор. Настало время выходить из дома, делаю шаг из кухни и вижу, как кот лежит, опустив голову, весь пол засыпан мусором, и пустой пакет валяется в самой дальней комнате. Оказывается, эта пухлая морда застряла в ручке пакета и с орами потащила его по всей квартире. Ненавижу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Всю душу вложил в этот кошачий дворец. Но зачем ей это богатство, когда есть эта малюсенькая коробочка»

«Отец работает судмедэкспертом. Во время очередного выезда ненадолго отошел от своего чемоданчика. Вернулся, а там уже это чудо обосновалось»

«Он выключил стиральную машинку, и вся вода вытекла. Теперь придется добавлять больше капсул»

«У нее появилась новая фишка — прыгать на спину людям, стоит только наклониться»

«Не дает мне использовать подголовник»

Дядя Саша и кошачья месть

Наша кошечка знала несколько собачьих команд. Например, «ко мне», «фу», хотя ее этому специально не учили. Однажды у нас были гости, и папин друг говорит: «Ну, допустим, знает она собачьи команды. Только какой от нее толк, если она хозяина защитить не сможет?» И тут папа (впервые, до этого такой командой не пользовались) скомандовал: «Лиза, взять», — и показал на друга. Надо было видеть лицо дяди Саши, когда на него набросилась разъяренная кошка. © Пикабу / VK

«Сейчас она выглядит мило, но перед этим несколько раз будила меня, пошлепывая по рту своими когтистыми лапами»

«Я раскладываю вещи на стульях, чтобы она не сидела на них и не разбрасывала свою шерсть повсюду»

«Ему запрещено залезать на стол, но он не оставляет попыток. У нас не хватило духу сказать ему, что его все равно видно»

«Раньше в этом кашпо росли цветы, но по очевидным причинам нам пришлось отказаться от них»

«Мой кот любит „рисовать“ вместе со мной. В его понимании это означает постоянно тыкать лапами с обратной стороны холста, гоняясь за моими движениями»

Ночная борьба с пушистым монстром

Моя черная кошка всегда спит на мне. Ночью было жарко, вспотела, так еще и эта шерстяная грелка сверху. Стала ее спихивать, она опять лезет: то в ноги ляжет, то на живот, то на грудь, не сдавалась. Боролись долго, в итоге я заснула. Проснулась от вопля мужа: «Ешкин кот, что это?» Я тоже испугалась, увидев в зеркале вместо своего отражения какого-то гамадрила, с ног до головы покрытого черной шерстью. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Так вот как мои полотенца для посуды оказываются на полу»