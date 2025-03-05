15 историй из цветочных магазинов, которые стали сюрпризом даже для опытных флористов

Истории
1 час назад

Даже такая, на первый взгляд, обычная и скучная профессия, как флорист, полна нетривиальных историй. Какие записки повеселили сотрудников цветочного магазина, как мужчинам сложно выбирать букеты и зачем в магазин пришел маленький мальчик — об этом флористы рассказали пользователям в сети.

  • Моя знакомая работала флористом и рассказала потешную историю об одном пареньке. Он пришел к ней в магазин и купил две одинаковые дешевенькие цветочные композиции. И все бы ничего, да только в дополнение к презенту парень купил открытку, порвал ее на две части и положил по половинке в каждую композицию. Один был для его жены, а второй для любовницы. Вот бы посмотреть на их реакцию! © kaybet / Reddit
  • Работаю в цветочном уже три года. И каждый год девятого марта с самого утра ко мне бежит мужчина за огромным букетом. Ну вот как можно систематически забывать про 8 Марта?! Решила помочь, предложила оформить заказ на ежегодную доставку цветов. Мужчина, окинул меня страдальческим взглядом, а потом ошарашил: «Да что ж это такое! Все женщины, которых я встречаю 9 марта, ненавидят меня. У моей жены день рождения 9 марта! Хоть заранее цветы покупай и в гараже прячь». © Карамель / VK
  • Я работал помощником флориста, и у меня есть отличная история о том, как мой коллега встретил свою жену. Однажды богатенький парень решил произвести впечатление на одну симпатичную девушку. Он заказал ежедневную доставку самых дорогих букетов к ней домой или на работу. Мой коллега начинает доставлять эти цветы каждый день, и она очень им рада. Через пару дней они начали болтать, а на десятый день он уже оказался у нее в гостях. Они поженились через год. Мораль истории такова: не платите другим парням, чтобы они доставляли цветы вашим девушкам. © bookelly / Reddit
  • Работала флористом летом, и под столом всегда стояло ведро с водой, чтобы замочить оазисы для композиций. В магазине рядом работал очень симпатичный парень. Когда он подошел поговорить, я встала и через пару секунд разговора почувствовала, что мой кроссовок наполнился водой. Оказалось, что я наступила одной ногой в ведро с водой. Пока шел разговор, не подавая виду, вытащила ногу, надеясь, что он не услышит, как вода стекает обратно в ведро. К счастью, когда вышла с работы, пошел дождь, и мои кеды стали одинакового цвета. © Не все поймут / VK
  • Я подрабатываю флористом, и мне запомнилась одна история. Парень позвонил, заказал букет за $100 и попросил положить записку с таким текстом: «Прости меня. Ты мое все. Это больше никогда не повторится. Я не могу представить жизнь без тебя. Я люблю тебя» Доставка должна была быть как можно скорее. Позже он замучил нас звонками каждые полчаса. Говорил нам, что он еще не получил ответа от нее, и что мы, должно быть, доставили его не тому человеку. Прости, парень, но, кажется, ты облажался и ответа не будет. © partmyk / Reddit
  • Я заказывал флористу букет с запиской: «Останься со своим женихом, он лучше, чем я». Флориста она рассмешила. Я не думаю, что это лучшая шутка в моей жизни, но по крайней мере я повеселил кого-то. © hesunderthebed / Reddit
  • Работаю флористом, и меня достали вопросы: «А цветы свежие? Вчера привезли? Фу. А какие сегодняшние?» Раскрываю «секрет»: цветы неделями едут из Голландии, Эквадора и других стран, а поставки в цветочные магазины осуществляются пару раз в неделю. То есть цветы, которые вы видите на полках магазинов, были срезаны как минимум недели три назад, и они повидали больше стран, чем их продавец. © Подслушано / Ideer
  • Я работаю флористом, держу собственный небольшой магазинчик. И вот повадился ко мне забегать мальчишка лет 9-10. Зайдет, посмотрит и уходит. Я не напрягалась, но было любопытно, что же он высматривает. Вчера пришел и, наконец, обратился — попросил подобрать маме красивый букет на день рождения на те деньги, которые он скопил. Рассказал, что ходил, смотрел на цены и заодно откладывал деньги с обедов и гостинцев от родственников, еще помогал в огороде одной женщине — и вот накопил нужную сумму. Ну такой зайчик! Сердце не выдержало, предложила просто так дать ему цветы, от одного букета не обеднею. А он серьезно так говорит: «Нет, вы же тоже работаете, значит, деньги и вам нужны, это будет нечестно». Конечно, я втайне ему собрала букет дороже. И он, довольный, пошел радовать маму. Отличный мужчина растет! © Палата № 6 / VK
  • Покупала подруге цветы на день рождения. Провела в магазине минут 15-20. Все это время там же выбирал цветы своей девушке красивый, дорого и модно одетый мужчина. Как же он торговался! Он просто вынес мозг флористам! Ему надо было, чтобы букет выглядел дорого, но стоил гроши. Он раз 20 просчитывал разные варианты букетов, чтобы не переплатить. Это выглядело мерзко. Обидно, что девушка сразу и не догадается, с кем она связалась. © Подслушано / Ideer
  • Работаю флористом. Бывает, что некоторые цветы списывают, так как красивыми им осталось стоять недолго. Такие цветы я не выкидываю, а беру домой и по дороге раздариваю девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам. И тогда что-то необычное просыпается в них. Они становятся нежными, женственными, слабыми, то есть наружу выходит все то, что заперто в них повседневными проблемами, работой и всякими обязанностями. А когда они получают цветок, в них просыпается женщина. И это прекрасно! © Не все поймут / VK
  • Пришел сегодня в цветочный магазин. Начал расспрашивать флориста про цветы, стали составлять букет. Я очень волновался, не знал, что выбрать, хотелось чего-то необычного. Пробовали множество сочетаний, экзотические цветы и т.д. Занял я флориста на целый час, пока она не психанула и не сложила мне идеальную розу из бумаги. Говорит: «Оригинальнее придумать ничего не могу. Мы уже все перепробовали» Заказал у нее букет из обычных роз и букет из бумажных. Ну а что, и правда оригинально! © Не все поймут / VK
  • Можно сказать, что я потомственный флорист. Недавно у меня заказали самую забавную записку к цветам, которую я когда-либо видел: «Моя любовь к тебе продлится до увядания последней розы». Я подумал, что это очень странно, но позже заказчик пришел в магазин и попросил добавить к букету искусственную розу. © Draft_Punk / Reddit
  • Работаю управляющей в цветочном магазине. Заходит сегодня одна леди, на вид лет 30, не особо ухоженная. Ну, клиенты разные бывают, мы уже особого внимания не обращаем. Встает в центре зала и думает, куда двинуть дальше. Подходит флорист и стандартными фразами начинает выяснять цель посещения магазина: «Какой цветок хотите приобрести?» Леди отвечает: «Розы!» Потом пафосно опускает солнечные очки на глаза, и в этот момент, видимо, «переключает тумблер», потому что меняется ее осанка, манера речи и, собственно, смысл происходящего! Флорист молча смотрит на меня, потом на на нее. Женщина говорит: «Я просто на собеседование иду в банк! Не могу же я туда пойти в джинсах. Мне нужен леопардовый смокинг!» Флорист отвечает: «Вам на третий этаж». И дама удаляется с тем же пафосом, с которым зашла. © Карамель / VK
  • Подрабатывала в юности флористом. По факту, просто стояла на кассе в цветочном и делала вид, что из трех роз могу состряпать шедевр. Иногда молодые люди пытались подкатить самым простым способом: купить букет и подарить его, просто развернувшись на месте. Обычно такие букеты выставляют снова на продажу по более низкой цене, чтобы деньги можно было быстро и без последствий сунуть в карман. Один такой букет мне как-то возвращался четыре раза. Прибыльный бизнес. © Подслушано / Ideer
  • Я флорист. Когда моим подругам дарят букеты, они присылают мне фотографии и просят посчитать, на сколько разорился их мужчина. Иногда, чтобы поднять настроение или сохранить брак, я называю цены выше, пусть радуются! © Палата № 6 / VK

А в этой статье флористы поделились секретом, какие цветы лучше поставить дома.

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