16 историй с работы, где что ни день, то ералаш

Одни коллеги становятся со временем настоящими друзьями, а другие раздражают так, что хочется не пересекаться с ними никогда. Иногда еще и начальники подбрасывают перчика в наши серые будни. В общем, работать бывает ой как не просто, но уж явно не скучно.

Подвозил коллегу на работу. Сначала все было нормально. Потом пошли опоздания — я терпел. А однажды у меня возникли проблемы, я позвонил ей и сказал, чтоб добиралась сама. Так она названивала мне каждые 2 минуты, а потом взяла и заявила, что мне надо быть более ответственным, мол, если не успеваешь — выходи пораньше. Я сказал, что выхожу из дома тогда, когда получается, а ее пусть кто-то другой возит. Обиделась. © PolAnd1234 / Pikabu

Я была молодой и наивной, работала в финской компании. С проверкой приезжает руководитель. Вечером пишет мне из гостиницы, мол, холодно ему одному в номере. Я предлагаю варианты с пледом, с обогревателем. В итоге как-то закрыли тему. А на следующий день он выдает такой: «Ну ты и странная, конечно. Я думал, ты придешь». © Nika88 / ADME

Конец 1960-х. Коллеги решили подшутить над моей мамой и сказали, что ее начальник срочно вызывает. Она пошла. Тот по телефону договорил, поднял глаза на нее и такой: «Вот ты-то мне и нужна! Есть горящая путевка на море. Поедешь?» А мама в ответ взяла и согласилась. А почему нет? У нее тогда ни семьи, ни обязательств не было, чего б не поехать? Когда она вернулась на рабочее место, коллеги ее спросили, чего начальник хотел. Услышав ответ, они рухнули на пол от смеха, полагая, что моя мама их разыгрывает. А через пару недель мамочка впервые в своей жизни села на самолет и полетела на море. © PivBear / Pikabu

На работе есть очень приятная, но недалекая и вечно худеющая коллега, которая за 3 года так и не смогла скинуть ни килограмма. Мясо, сало, хлеб, шоколадки она не ест, не дай бог предложить, и на обед одна капуста. Зато каждый час бегает на кухню за чаем с печеньем. © Подслушано / Ideer

У моего коллеги нет мобильного телефона. На самом деле я даже немного ему завидую. © itsawindmill / Reddit

Копировщица, щуплая дамочка лет 40, решила, что наш коллега влюблен в нее. Его приставания заключались в том, что он напоминал ей о чертежах. Она же поливала его грязью. Одна сотрудница сказала, что не хочет это слушать. Боже, что после этого началось! Эта барышня караулила ту сотрудницу в туалете, кричала: «Забери его себе, раз ты его защищаешь! Все вы тут против меня, а он ко мне пристает!» Начальник управления пригласил к себе всех участников конфликта, выслушал, а потом ввалил девушке таких люлей! Сказал, что такому конфликтному человеку контракт он продлевать не будет, пусть ищет себе место, а если не успокоится, то уволит по статье. Сейчас она дорабатывает до конца контракта, со всеми милая и вежливая. © Светлана_psgbel / ADME

Прибежала коллега — начальник отдела. Просила меня сказать их новому сотруднику-мужчине, что от него так сильно воняет потом, что остальные 5 коллег-женщин просто задыхаются, а пахло от него так каждый день. Я отказался. Она долго маялась, еще недели 2 пыталась ему сказать, но не смогла. И приняла гениальное решение: она его уволила в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. © Подслушано / Ideer

Я работала в зоосалоне, и пришла к нам новенькая. Пришла не одна, а с мужем. Первые 2 дня он таскался с ней и делал за нее почти все дела. Это было очень странно. Потом он все же вернулся на свою работу, и эта мадам явилась в салон одна. Поднесла мне лист с приклеенными к нему прядями волос и спросила, чьи это волосы. Я, конечно, офигела. Оказалось, что она нашла эти пряди в машине мужа и начала подозревать его в измене, поэтому все свои выходные он провел под наблюдением жены. © Melissa Pauline Tem / Quora

К нам в фирму по ведению бухгалтерского учета пришла на собеседование женщина, которая долгое время не работала: занималась детьми. На вопрос о том, что она умеет, она ответила, что муж ей показал, как включается компьютер. © ГенераловаОксана / ADME

В соседнем кабинете работала женщина, которая постоянно надевала шумоподавляющие наушники. Так вот, она все время разговаривала сама с собой и даже не догадывалась о том, что ее прекрасно слышно. Чуть что, обзывала и ругала сама себя во всю ивановскую. © hamster1066 / Reddit

Работаю в небольшой компании, в офисе около 30 человек. Если у кого-то день рождения, то скидываемся, покупаем подарок и накрываем небольшой стол. Но есть один коллега, который никогда не скидывается, и все об этом знают, но он всегда приходит поесть со словами: «Что у вас тут самое вкусное?» В последнее время у нас появилась традиция со смехом отвечать ему: «То, на что ты скидывался, Сережа». © Подслушано / Ideer

У нас был парень, который работал по 20 часов каждый день. Он просто уезжал домой, спал немного и снова возвращался на 20-часовую смену. И вот как-то я прихожу на работу, а его нет. Коллеги рассказали, что он разорвал свой рабочий костюм и молча ушел. Потом они увидели, что он качался на качелях на детской площадке. Вечером бедолага вернулся и уволился. © Spatzenkind / Reddit

Однажды мой начальник решил, что я молодец и мне надо поднять зарплату. И пошел он на поклон к замдиректора. Тот спросил, замужем ли я. Начальник ответил, что замужем. На что замдиректора ответил: «Вот пусть муж и зарабатывает. А у нее для бабы нормальная зарплата». Не сложилось у меня там с карьерой, короче. Зато благодаря тому начальнику я на курсы сходила, которые мне помогли потом с поиском работы. Да и вообще он мировой мужик, грамотный, строгий, но справедливый. Он, кстати, дорос до заместителя директора и сейчас на месте того самого. © lerahalera / ADME

Работаем на телефоне. Коллега, которая рядом сидит, когда считает стоимость на калькуляторе, лупит по клавишам чуть ли не со всей дури. Пытался попросить делать это потише, на что получил ответ, мол, на том конце провода должны слышать, что мы работаем, а не тишину слушать. © Подслушано / Ideer

Люди со своеобразной логикой встречаются не только среди коллег, но и среди родни, соседей или друзей. Что ни говори, а у каждого из нас свои тараканы в голове — куда ж безних-то?

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.