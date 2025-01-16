16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Нет ничего страшного в том, что люди сходятся и расходятся. Любопытно другое: что развод иногда происходит из-за такой, казалось бы, ерунды — вроде щей или привычек в еде. Да и запоминается он порой сильнее, чем женитьба и вся совместная жизнь. Такими историями и поделились люди в сегодняшней статье.
- Мой брат разводится. Инициатором стала жена. Вся родня который месяц пытается ее отговорить — муж ее не обижает, работает. В чем же причина? Причина в его глупости. Он почему-то решил, что будет забавно жену подкалывать и говорить по телефону своей маме: типа, и убирает она лучше жены, и готовит, и рубашки гладит. Ему казалось это смешным, ей — нет. Были и разговоры, и скандалы. Апогеем стал «шуточный» скандал на тему: «Ты ставишь посуду не как моя мама», и битьем той самой посуды. Я не знаю, где родители его проглядели. Не знаю, когда он заболел этим идиотизмом. Но то, что он потерял лучшую женщину в своей жизни, — это сто процентов. Бывшая невестка найдет себе и получше, чем мой брат. © Подслушано / Ideer
- Развожусь из-за щей. Муж у меня не ест капусту ни в каком виде. А сын в садике полюбил тушеную капусту. Я тоже ее люблю, приготовила, а капуста осталась. Сварила щи, получилось вкусно. Мужу отдельно сварила суп с вермишелью, пюре и сделала курицу с грибами в сметане на сковороде. Мы с детьми поужинали и стали ждать папу с работы. Он вернулся, я положила еду ему в тарелку, а он понюхал и вывалил все в унитаз. Сначала из тарелки, а после из кастрюли. Знаете, почему? Потому что воняет ему капустой, и он это есть не будет. Предупредил, чтобы я больше «не смела готовить эту мерзость его доме». Что ж, теперь он сам себе готовит ужин, потому что его суп в унитаз вылила я, а я уложила детей спать и больше не планирую жить с ним в одной квартире. © Lisenok0Little / Pikabu
- Я работаю помощником юриста. Консультировали мы одну пару, которая разводилась из-за кошки. Жена хотела, чтобы кошку звали Снежинка из-за белой шерсти, и кормить хотела только влажным кормом и куриной грудкой. Муж настаивал, что кошку должны звать Лили, а есть она должна только сухой корм. Они год спорили из-за того, с кем останется кошка. Насчет троих своих детей они и то не так переживали. © sxcamaro / Reddit
- Знакомый начитался книг по психологии и придумал, что жена ему изменяет. В книге сказано: «Если ваша женщина пришла в приподнятом настроении, обнимает вас и целует, у нее кто-то есть!» Он и испортил ей настроение, когда та пришла веселее обычного: довел до слез, устроил скандал. А потом выяснилось, что у них годовщина в тот день была. Хотела поздравить. Она даже подарок ему приготовила. Теперь сидит он в съемной комнате в общаге и всем доказывает, что годовщина, и подарок — это прикрытие ее измены. © DarkElf2000 / Pikabu
- У нашего друга жена решила выучиться на психолога. А где использовать приобретенные знания? Правильно. Выкатила ему список, которому он должен соответствовать, из 50 пунктов. Он честно пытался где-то полгода. Потом сказал: ну нафиг. И она подала на развод. Все знакомые думали, это прикол какой-то, типа, милые бранятся, потому что до того все у них было прекрасно — 28 совместных лет, две дочки, два внука. Но они развелись. Он до сих пор, кажется, не понимает, что случилось, а прошло уже несколько лет. Все их друзья общаются только с ним, девочки тоже, внуки у него постоянно. А бывшая резко порвала все связи и исчезла. © Stupid.penguin / Pikabu
- Получила свидетельство о разводе, села в крутую спортивную тачку (каршеринг, но сам факт!), ехала по трассе, горланя песни, а затем выбросила обручальное кольцо с моста. Авось найдет кто-нибудь, сдаст это безобразие с брюликами в ломбард и порадуется. А муж развелся со мной, потому что я бесплодна. Он прекрасно знал об этом до свадьбы, но говорил, что все хорошо. И ладно бы вдруг он захотел завести ребенка и молча ушел, но нет! Он начал обвинять меня в том, что я, узнав в 17 лет о болезни, не догадалась заморозить яйцеклетки! Ну блеск, а не наезды! Травил мне душу месяц, а потом свалил в закат. Пошел он нафиг, а я еще выйду замуж, мы усыновим детей из детдома, купим большой дом и будем счастливы. © Подслушано / Ideer
Не милые, а молодые бранятся. После 28 лет сж уже давно пора до**пываться до мелочей
- Развожусь с мужем из-за собаки. Речь зашла о планировании ребенка, и он сказал: «Ну все, поиграла и хватит, собаку свою отдавай, будем рожать малыша». Поиграла?! Щенок стоил около 300 тысяч, это не было спонтанным решением. Я копила деньги на покупку и содержание, потом два с половиной года стояла в очереди на щенка в определенном питомнике, полжизни мечтала именно об этой породе, изучала все, что можно, общалась с владельцами, ездила на выставки. И собака у меня появилась задолго до мужа. Он так и не смог ответить, что такого страшного, если ребенок будет расти с собакой. Его единственный аргумент — «а вдруг аллергия?» Ну блин, а вдруг нет? Конечно, контакт с аллергеном нужно прекратить, если аллергия действительно возникнет, здоровье ребенка важно. В этом случае пес мог бы жить у родителей, которые тоже его очень любят; они живут в двух домах от нас. Но отдавать собаку просто так, из-за призрачных «вдруг», я не планирую. На день рождения муж задул свечи на торте и при всей родне вслух «в шутку» загадал, чтобы я пошла гулять с собакой и потеряла ее, чтобы он наконец мог стать отцом. На следующий день подала на развод. © Подслушано / Ideer
- Кузину пару лет назад бросил муж. Без весомых причин, без измен, без ссор. Просто сказал: «Больше не могу», — и ушел, оставив имущество. Все крутили пальцем у виска. А тут мне пришлось с ней месяц пожить, и оказалось, что она ноет. В прямом смысле. Рыдает по семь раз на дню по всякой ерунде! И не молча в подушку, а обязательно тебя вовлечет и душу вымотает жалобами. Потом ей хорошо (негатив-то слила), а мне будто в голову нагадили. Теперь удивляюсь не тому, что муж ушел, а тому, что он с ней десять лет прожил. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Я парочку подруг в юности бросила, потому что они ныли и страдали постоянно. мужика понимаю
- Была в гостях у замужней подруги. Ее муж мне в шутку говорит: «Ну, рассказывай, сколько у тебя любовников?» Я ответила: «С какой целью интересуешься? Что, с моим мужем рогами хочешь помериться?» На следующее утро звонит подруга в слезах: после моего ухода муж залез в ее телефон, хотя раньше никогда его не брал, и нашел переписку с любовником (а я даже не знала, что она изменяет мужу). В итоге он подает на развод, дал ей неделю, чтобы она съехала из его квартиры. И самое тупое, что она во всем винит меня! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды мама попросила меня присмотреть за 83-летним дедушкой, где-то месяц пожить у него. Жили мы тогда с мужем в деревянном бараке без удобств, жара стояла страшная, и я была очень рада оказаться хоть на месяц в благоустроенной квартире. Муж уперся рогом, мол, нам и тут хорошо, пусть твоя мать сама за ним смотрит. А дедушка меня практически вырастил, все детство был рядом: катал на спине, забирал из садика, водил за ручку смотреть салют и в парк аттракционов. В общем, оказавшись практически перед выбором, я... выбрала деда. С мужем мы все равно потом развелись — он оказался редкостной сволочью и еще пару лет мстил мне за развод. А деда не стало меньше чем через год после всей этой истории. И я точно знаю, что никогда не пожалею о сделанном когда-то выборе. © Подслушано / Ideer
- Мой отец был адвокатом по разводам. У него была клиентка, которая хотела развестись с мужем по двум причинам: у него было слишком мало волос на груди, и ездил на машине он недостаточно быстро. Ах да, дело было в 70-е — как видите, волосы на груди тогда имели большое значение. © Bodhi_ZA / Reddit
- А у меня был клиент, который подал на развод, потому что жена каждое утро спрашивала его, какой кофе ему сварить. На протяжении семи лет. © BlankSmitty / Reddit
У меня муж тоже каждый раз спрашивает, класть ли мне сахар в чай. Хотя я пью без сахара всегда, и ему это известно. Живём вместе второй десяток лет.
- Жена друга подала на развод и через суд добивается половины всего, что у него есть. Он считает виноватым меня, потому что он гулял от нее и прикрывался, говоря, что ночует у друзей. И вот однажды он сказал, что ночует у меня, а его жена решила проверить и позвонила не мне, а моей жене. Жена, естественно, сказала правду, что его у нас давно не было. На следующий он позвонил мне с претензией, что из-за меня его брак рушится, и жена требует половину его бизнеса. © Подслушано / Ideer
- У меня соседи — семейная пара, Света и Сережа, — всегда были каким-то примером идеальной любви. Вместе со школы еще, сейчас обоим чуть за 40, трое детей. Он в детях души не чаял, жену звал Светочкой исключительно, она на него смотрела с обожанием. И вдруг Сережа собирает вещи — мол, встретил другую и уходит к ней, у них «лямур» уже пару месяцев, а дом (который, на минуточку, в ипотеке) надо делить, так как зазноба новая на съемной обитает. При этом даже намеков не было никаких, что он на сторону ходил. Жена в шоке, дети в шоке, вся родня в шоке. Светка лежала пластом две недели и ревела белугой, потом взяла себя в руки и решила жить дальше. Через пару месяцев муженек пришел каяться да назад проситься. Не получилась любовь, мол, прости, милая, бес попутал. Света его выслушала внимательно и отправила лесом. Я, говорит, уже на развод подала. Что столько лет псу под хвост, конечно, жаль, но предательство не прощу. © PandaNu / Pikabu
- Я с первым мужем развелась из-за того, что он всегда съедал все самое вкусное из приготовленного. Например, мясо из плова выбирал, а мне оставалась рисовая каша. Суп с фрикадельками после того, как Сашенька поест, превращался в просто суп. А последней каплей стало то, что он картошку на рыбалку с собой забрал, пока я с ребенком гулять пошла. А это была последняя еда в доме и до зарплаты несколько дней. © Greennura / Pikabu
- Одна знакомая купила курсы саморазвития, где ей «открыли глаза» на ее жизнь: якобы от мужа она не видит уже много лет ни копейки, по дому он не помогает и на отдых не возит. Барышня подала на развод. При этом муж полностью обеспечивает семью: коммунальные услуги, еда, отдых раз в год, живут они в его добрачной квартире. Детей всегда сам собирал и развозил по садам/школам, давая жене отдохнуть перед работой (3 раза в неделю на дому косметологом). Дети сказали, с мамой жить не хотят, и теперь она судится за квартиру с мужем. © Подслушано / Ideer
А герои другой нашей статьи решили добавить милоты и показать, как изменились за годы совместной жизни с любимыми.
Комментарии
Первая же история – это не обижает? ну-ну, конечно нет, просто абьюзит по-чёрному
А я хочу больше историй от мужчин. Или таки их мнение по поводу своих браков. Прекрасный пример: муж с ноющей женой. А то есть куча мелких (не совсем) женских привычек, которые они пытаются выставить "милыми", но наа деле это просто садизм и издевательства над людьми.
По поводу обращения чаще женщин к психологу и последующего развода.
Посмотрите, кто часто такой"психолог" или "тренер": одинокая или разведённая женщина. Или такая же подруга женщины: одинокая и ненавидящая всех мужчин, просто потому что сама в свое время выбрала урода, но признать, что сама лоханулась, не может. Поэтому у нее во всем всегда виноват мужчина. Так что итог закономерен
Последняя история показательно типичная: раньше было «стерпится и слюбится» ,а теперь нынче в тренде «открыли глаза» .
Из крайности в крайность .
P.S.Хотя ,когда было иначе ? 🤷