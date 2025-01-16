16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба

По поводу обращения чаще женщин к психологу и последующего развода.

Посмотрите, кто часто такой"психолог" или "тренер": одинокая или разведённая женщина. Или такая же подруга женщины: одинокая и ненавидящая всех мужчин, просто потому что сама в свое время выбрала урода, но признать, что сама лоханулась, не может. Поэтому у нее во всем всегда виноват мужчина. Так что итог закономерен