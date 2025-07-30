15 случаев, когда работа подкинула такой сюрприз, что впору сценарий для кино писать
Иногда привычный обеденный перерыв с котлеткой и пюрешкой из дома может превратиться в настоящий блокбастер. В этой подборке — 15 историй реальных людей, чья работа превратилась в полноценный сценарий для кино. Пристегнитесь, начинается самое интересное.
- Раньше я подрабатывала в сети быстрого питания. В первую смену все шло спокойно до тех пор, пока не взорвался автомат с газировкой. Я как раз заправляла сироп, когда вдруг аппарат начал разбрызгивать все вокруг, как обезумевший пожарный гидрант. Пол залило липкой газировкой, а я стояла вся мокрая с головы до ног. Посетители смотрели с недоеденной картошкой фри, как я безуспешно пытаюсь это остановить. Аппарат не сдавался. И тут, будто этого было мало, заходит менеджер, поскальзывается на липком полу и падает, как герой из мультика. Все замерли. Я была уверена, что меня уволят прямо на месте. Но вместо этого менеджер рассмеялся. И скоро смеялись уже все. Следующий час мы провели, вытирая липкий хаос. Можно с уверенностью сказать, что моя карьера в сети быстрого питания началась бурно. И теперь я никогда не посмотрю на автомат с газировкой по‑прежнему. © Cathy_Love / Reddit
- Я была на седьмом месяце беременности и проходила стажировку у генерального менеджера местного ресторана. Пока мы осматривали зал, сотрудник вымыл полы за кассами и не поставил табличку «Мокрый пол». Когда мы возвращались за стойку, я поскользнулась на мокром полу и упала. К счастью, менеджер шел позади меня и немного смягчил мое падение. Я не пострадала, с малышом тоже все в порядке (сейчас он вполне здоровый восьмилетний мальчик), но, блин, первое впечатление получилось так себе. © Consistent-Trainer19 / Reddit
- Директор моей конторы любит «в качестве поощрения» брать с собой сотрудников на теннис — очень уж он его любит. Удобно получается: поиграл и пообщался без галстуков. И вот он зовет поиграть меня. Но, видимо, я не упоминал, что сам тоже давно занимаюсь, даже ездил на соревнования — пусть и без особых успехов. В итоге — 6:0, 6:1 в двух сетах. Разговор как-то не задался, да и больше он меня не звал. © Подслушано / Ideer
Сразу вспоминается серия "Друзей", где Чендлер уговаривал Монику не обыгрывать его начальство в теннис
- На работе хотят меня повысить, но я этого от всей души не хочу. Дело в том, что после повышения я должна лично работать с директором. А у меня мигрень, а у директора очень и очень вонючие духи. Стоит побыть рядом с ним минуту, и два часа голова будет раскалываться. А если буду работать с ним, то я попросту умру. А директору нельзя же говорить сменить парфюм. Остальные девушки с ума сходят от его запаха, говорят, очень дорогие духи. А для меня смерти подобно. Что делать — фиг знает. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе дресс-код, а у коллеги нет денег на туфли. Директор дал ей деньги, а чек попросил отнести в бухгалтерию. Так коллега заняла еще денег, накупила шмоток, а вот туфли купила самые дешевые. Приносит чек на приличную сумму и просит вернуть. Бухгалтер сказала, что деньги выдавались только на туфли, и попросила остаток от выданной суммы вернуть. Мол, могла бы и дороже купить, раз директор расщедрился. А про остальное она не в курсе. Коллега в слезы, всех обвиняет в своих бедах. © Подслушано / Ideer
Про вонючие духи можно сказать, что аллергия. Что, похоже, правда.
- Работала я как-то администратором в барбершопе. Я — студентка, вполне симпатичная, общительная, начитанная. Однако долго у меня не складывались никакие отношения с противоположным полом. От безнадеги зарегалась в приложении для знакомств. Но что-то потом устроилась на работу, учеба навалилась, да и вроде с одним мальчиком начало что-то наклевываться. Короче, не заходила я туда пару месяцев точно. В один день приходит парень по записи. Я, как обычно, на «вы» обращаюсь и говорю: «Здравствуйте! К кому записаны? Чай, кофе, водички желаете?» А он на меня так посмотрел странно, как будто я ему что-то из ряда вон сказала. Ну я его проводила к мастеру, а сама пошла другими делами заниматься. Подходит конец его записи, он подходит к стойке администратора, я по классике спрашиваю про оплату, а он как выдал: «Какое „здравствуйте“? Мы почти ровесники. И вообще, я тебя уже несколько месяцев в приложении лайкаю, а ты меня игноришь!» И быстро выбежал из салона. Я стою в шоке, весь барбершоп на меня уставился. А коллеги потом подшучивали весь день. Кстати, потом он мне написал все-таки.
- Сидел я на работе, задолбался уже, думаю, дай попробую новый «лайфхак» — сделать отчет через нейросеть, чтоб не париться. Скинул ей данные, она мне такой проект выдала — пушка! Красиво, умно, я сам ничего не понял, но смотрится солидно. Ну я и отправил шефу, думаю, отстанут хоть на неделю. А через день меня вызывают в кабинет, а там собрание целое: оказывается, мой проект решили отправить на международный конкурс! Я сижу, белый как стена, пытаюсь вспомнить, что там вообще написано. Все хвалят, в глаза смотрят, я киваю, типа «да, я гений». Теперь вот боюсь, что выиграет, и меня на сцену потащат... А я там как дурак с микрофоном: «Спасибо нейросетке за мое светлое будущее!» © Не все поймут / VK
- Муж преподает английский. Занимается с одной богатой бизнес-леди у нее в офисе. Она красавица, всегда при параде: мини, декольте, каблуки. Но я не ревновала. А тут муж приходит домой сам не свой. Говорит, мол, сегодня студентка вдруг попросила задержаться и всучила месячный абонемент в самый дорогой спа-салон в городе и тренажерный зал. Муж к таким подаркам не привык, еще и не знает, как на такое реагировать вообще.
- Ходил по собесам — все мимо. На каждую начальную вакансию по десять юных гениев. На седьмой попытке дал сбой: задачка простая, а в голове пусто. Отчаявшись, лезу в телефон. Думал, что все, не примут. И тут директор говорит, что я нанят. Я даже переспросил, мол, я ведь схитрил, получается. Получил такой ответ: «Во-первых, если бы ты реально ничего не знал, то даже с интернетом тебе ничего не помогло бы. А во-вторых, когда я начинал свой путь в программировании — я всю информацию искал в интернете. Когда начинал свой бизнес, развивал дело — тоже лез в интернет за советом. Да даже вчера — хотел приготовить нут, не знал как — полез в интернет. Уметь поднять седалище и пойти искать решение проблемы — уже полдела. А большинство сидят — „мама, слепи снежку, папа, кинь, я сам ничего не могу, ничего не умею“. Как с такими работать?!» Кажется, это будет хороший опыт работы. © Не все поймут / VK
- Я думаю, что таксисты повидали много разных клиентов за все свое время работы. Но наша семья смогла их удивить. Как-то раз я оставляла маленькую дочь на свою маму. У меня целый день была напряженка на работе, забрала доченьку только вечером. Приехали домой, а любимого плюшевого зайца оставили у мамы... Без него ребенок не заснет никогда! Такую истерику закатила. Возвращаться за ним уже не вариант, но и без него быть тоже. Решили с мужем вызвать такси. Для плюшевого зайца! Таксист приехал быстро, отдает нам пассажира и говорит: «Знаете, я много чего возил за свои 10 лет, но такие плюшевые клиенты у меня впервые!» Повеселили мужчину. А ребенок со спокойной душой уснул с любимым зайчиком. © Мамдаринка / VK
- Будучи студентом, работал в банке. Мне еще не было 18, поэтому мне не разрешали находиться на стойке регистрации. В основном я занимался бумажной работой в подсобке. Однажды клиент подошел ко входу, но просто так в банк было не зайти, нужно было позвонить в звонок, тогда бы сотрудник открыл дверь, нажав специальную кнопку под стойкой. Короче говоря, он позвонил, все сотрудники были заняты, поэтому я решил пойти помочь. Заглянул под стол, а там три кнопки. Мужчина посмотрел на меня, явно взбешенный долгим ожиданием. Ну я и нажал на рандомную. Оказалось, это была тревожная кнопка. © rooran / Reddit
Таксист рассказывал, как вез из аэропорта молодую семью с крохой. Это было в день приезда ВВП в Питер, пробки жуткие. Дорога заняла часов 6 против обычных 1,5. Дело к ночи. Короче, уснувшего ребенка они просто забыли в автолюльке. Водителю проверить и в голову не пришло. Звонят через полчаса (!) в панике. До сих пор не знаю, как это комментировать... Да и таксист не знал...
- Два месяца назад я очень тупо налажал, из-за чего меня уволили с работы. У нас устроили корпоратив, всем разослали приглашения, где было сказано, что обязательно нужно быть в определенном стиле. Я видел приглашение, но не читал его, потому что не думал, что там что-то важное будет. Прихожу на корпоратив, а там все в черной одежде: смокинги, платья, костюмы красивые. И только я единственный был весь в белом... На следующий же день позвонили и сказали, что я «подрываю имидж компании и нарушаю единую атмосферу». Короче, больше никогда не буду так пренебрежительно относится к приглашениям. © Палата № 6 / VK
- Когда я был еще мелким пацаном, увидел в рекламе IT-шника. Узнав больше о профессии понял, что это мое. Повзрослел и... исполнил мечту! Упорный труд и амбициозность сделали свое дело и я стал востребованным специалистом. Как-то раз в нашу компанию устроили экскурсию для выпускников колледжа. По ее окончанию объявили: в компании есть курсы. Кто их пройдет на отлично — получит место работы. Большинство пропустило информацию мимо ушей, зато у парочки глаза загорелись. Но мое внимание привлек другой парень — он скромно стоял в стороне ото всех. Завел с ним разговор и узнал, что денег у него на эти курсы нет, а работать здесь — его мечта. Расспросов немного о технических нюансах, я был приятно удивлен, ибо он явно изучал вопрос и не был полностью «зеленым», без базы теории. Взял его контакты, вечер сбросил некоторую инфу и задания. Он с ним справился на ура, но были мелкие недочеты, которые как раз курсы бы и убрали. И тогда я решился. Денег мне хватает, доброе дело я смогу сделать. Я проплатил курсы для паренька, со словами, мол, с первой зарплаты вернешь, не парься. Вы бы видели его глаза, когда он понял, что я серьезно. Курсы закончил на отлично — получил место. Встречаемся теперь каждый день в офисе. Я вижу его энтузиазм, горящие глаза. Я вижу в нем себя малого. Ощущения просто фантастические. © Палата № 6 / VK
у нас как-то решили новогодний корпоратив устроить в стиле белой вечеринки. я заморочился – белые брюки, белые носки и туфли, рубашка, майка, трусы (самое сложное было – это найти белые брюки). и, как оказалось, так заморочился только я...
- Генеральный директор прислал загадочное письмо, в котором говорилось о том, что у него есть для нас важное объявление. Он уже в возрасте, поэтому все сразу начали переживать, что он либо уходит на пенсию, либо продает компанию. Что-то в этом духе. Хотя у нас тогда был отличный год, народ все равно паниковал — вдруг компанию уже продали, и теперь наше будущее под угрозой. Все потопали в конференц-зал. Там он стоит перед стендом с микрофоном, а на столе — угощения. Начинает речь, говорит о том, что год был самый успешный за всю историю, он гордится нами, и да, слышал слухи о пенсии, но пока об этом рано. В зале сто человек, и все такие: «Ну... и...?» Напряжение было просто невыносимым. А он продолжает: «Угощайтесь конфетами. А еще — мы с руководством едем в круиз по Карибам, чтобы отпраздновать! Давайте поздравим их с этим замечательным достижением!» За этим последовали самые вялые аплодисменты, которые я когда-либо слышал. Я чувствовал себя героем эпизода какого-то сериала. © soomuchcoffee / Reddit
- Я работал в стерильном боксе, и тут внезапно чихнул с такой силой, что аж согнулся и разбрызгал сопли повсюду. Вся лаборатория застыла, а все глаза медленно повернулись в мою сторону с полнейшим недоумением, типа: «что это было?» Я заразил все образцы, и им пришлось вызывать стороннюю компанию, чтобы все заново простерилизовать. © w4lter
/ Reddit
Как видите, даже рутинная работа может преподнести такие повороты, что непонятно — смеяться или звонить режиссерам. А у вас были похожие истории? Кстати, у нас вышли новые статьи про коллег:
Комментарии
Шепотом для жены: мини, декольте, каблуки - это не бизнес-леди)
В стерильном боксе находятся в спецодежде. И всё, что вычихал, остаётся с тобой.