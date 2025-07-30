15 случаев, когда работа подкинула такой сюрприз, что впору сценарий для кино писать

Таксист рассказывал, как вез из аэропорта молодую семью с крохой. Это было в день приезда ВВП в Питер, пробки жуткие. Дорога заняла часов 6 против обычных 1,5. Дело к ночи. Короче, уснувшего ребенка они просто забыли в автолюльке. Водителю проверить и в голову не пришло. Звонят через полчаса (!) в панике. До сих пор не знаю, как это комментировать... Да и таксист не знал...