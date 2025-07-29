16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров

Харви был бездельником. Он был слесарем-наладчиком, а я - электриком, работавшим на одном и том же сборочном участке в компании по производству машин скорой помощи. Я не нравился ему, потому что был хорошим работником, на фоне которого он выглядел плохо. Однажды он наполнил мой ящик с инструментами силиконовым герметиком (на четыре тюбика) и засыпал сверху опилками. На следующий день, придя на работу, я обнаружил беспорядок. Разозлившись, я взял свой ящик с инструментами и отнес его в кабинет генерального директора, вошел и бросил на его стол. Я сказал: "Или он уходит, или я ухожу". Он ушел до того, как я вернулся на свое рабочее место.

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