Харви был бездельником. Он был слесарем-наладчиком, а я - электриком, работавшим на одном и том же сборочном участке в компании по производству машин скорой помощи. Я не нравился ему, потому что был хорошим работником, на фоне которого он выглядел плохо. Однажды он наполнил мой ящик с инструментами силиконовым герметиком (на четыре тюбика) и засыпал сверху опилками. На следующий день, придя на работу, я обнаружил беспорядок. Разозлившись, я взял свой ящик с инструментами и отнес его в кабинет генерального директора, вошел и бросил на его стол. Я сказал: "Или он уходит, или я ухожу". Он ушел до того, как я вернулся на свое рабочее место.
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16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
Работа занимает важную роль в жизни большинства взрослых людей. А как гласит знаменитая фраза: коллеги — вторая семья. Наверняка многие люди не согласятся с этим выражением. Но даже если представить, что для некоторых это правда, иногда и от этой «семьи» хочется отдохнуть. Желательно, где-нибудь подальше, да на подольше. Герои нашей подборки столкнулись с разными ситуациями, где коллеги повели себя, мягко говоря, странно.
- Мой коллега — законченный лентяй. И я ему жутко не нравлюсь, потому что на моем фоне его «трудолюбие» выглядит особенно жалко. В отместку он залил мои инструменты силиконовым герметиком, а сверху еще и опилками припорошил. В бешенстве я схватил ящик и принес его в кабинет директора. Поставил на стол со словами: «Уходит либо он, либо я». Коллегу этого я больше не видел. © markko79 / Reddit
- У меня была коллега, которая не делала ровным счетом ничего, если директора не было. Она болтала по телефону, уходила на шопинг, придумывала отмазки. А перед директором она делала вид, что клиенты ее лучшие друзья. Я жаловалась, но он разводил руками, мол, нет доказательств. Как-то у нас было много клиентов, а она опять по телефону болтала. Я сорвалась, накричала на нее. Она вернулась к работе с недовольной миной. В слезах позвонила директору. Он сказал, что будет следить за ее работой. Скоро ее уволили, а мне подняли зарплату. Я ушла сама через 2 месяца. © love_n_other_*** / Reddit
- Коллега перед увольнением в шутку сказал мне, когда мы были вдвоем: «Если соскучишься — позвони». Я ответила, что не знаю его номер. Сказал, чтобы взяла у нашего администратора. Я ответила, что гордая, и номер первая не возьму. На этом и разошлись. Администратор не был очевидцем этого разговора, но примерно раз в неделю интересовался, не соскучилась ли я по бывшему коллеге. Недавно не выдержала, спросила, какого черта он задает мне этот вопрос. Ответил: «Последним поручением нашего руководителя перед увольнением было периодически задавать вам этот вопрос и при положительном ответе сразу же дать его номер». Вечером ему позвоню. © Подслушано / Ideer
Харви был бездельником. Он был слесарем-наладчиком, а я - электриком, работавшим на одном и том же сборочном участке в компании по производству машин скорой помощи. Я не нравился ему, потому что был хорошим работником, на фоне которого он выглядел плохо. Однажды он наполнил мой ящик с инструментами силиконовым герметиком (на четыре тюбика) и засыпал сверху опилками. На следующий день, придя на работу, я обнаружил беспорядок. Разозлившись, я взял свой ящик с инструментами и отнес его в кабинет генерального директора, вошел и бросил на его стол. Я сказал: "Или он уходит, или я ухожу". Он ушел до того, как я вернулся на свое рабочее место.
- Наши с коллегой конфликты выходят за рамки работы. Я стараюсь не лезть в споры, но она ищет поводы зацепиться. Спустя какое-то время ее повысили, и она стала моим руководителем. И тут уж она развернулась и выплеснула всю личную неприязнь. Она начала высмеивать меня за малейшие ошибки, следила, не опоздаю ли на минуту, язвила по любому поводу. И вот в очередной стычке я выдала: «Ты цепляешься ко мне, потому что знаешь, что я умнее тебя, талантливее и сообразительнее? Ты завидуешь, что я красивее и лучше одеваюсь? Что я счастливо замужем, а ты одна, хотя на 9 лет меня старше? Займись своей жизнью, будь добрее, от этого всем будет лучше, особенно тебе».
Я сказала правду, и она стала лютовать. Я не хотела увольняться и сделала несколько подлых вещей. Несколько раз настучала на нее начальству. Свалила на нее несколько косяков, мол, это она сказала так делать. А потом испортила ее документ, и ей предложили уйти по-собственному. Меня поставили на ее место, хотя я не очень этого и хотела. Мне не стыдно, я считаю, что она это заслужила. Просто противно, что я так сумела. Кажется, что я не сильно далеко ушла от нее. Хотя, наверное, умом я понимаю, что с вредными и подлыми людьми надо именно их же методами действовать. © Подслушано / Ideer
- Коллега, которая работала за соседним столиком все время щелкала ручкой. Даже не в такт мелодии там какой-нибудь, просто беспорядочно щелкала весь день напролет. Это сводило меня с ума. © StickleyMan / Reddit
- Устроилась в небольшую компанию администратором, и в мой второй день я застала коллег за поцелуем. Ему 33, а ей 19. Они целовались прямо в офисе, в середине рабочего дня. Я просто выпала в осадок, не ожидав такой наглости. Сказала им, что пришел клиент, и вышла из кабинета. Потом сделала вид, как будто ничего не было, и они тоже, но с того дня они продолжили миловаться и обжиматься. Я решила спросить директора, ловила ли она их на поцелуях. А она как выпучилась на меня и объявила, что они оба в отношениях. У него семья и дети, а у нее есть парень. Я была шокирована. Директор объяснила, что замечала за ними странные взгляды, но не думала, что они решатся закрутить роман. Она сказала, что не собирается с этим разбираться, потому что они приносят компании большую часть прибыли и она не сможет найти достойную замену быстро. Прошло уже три месяца, а я все еще не знаю, должна ли я рассказать все жене этого коллеги?
© AdDowntown5438 / Reddit
- Я живу в городе, некоторые коллеги — в пригороде. Сезонные дикие ягоды и грибы в городе не собрать, а вот где именно найти вкуснятину в пригороде — надо узнавать у тех, кто в пригороде и живет. Одна коллега хвасталась, как много она земляники собрала. Я пошла к ней и решила уточнить, спросила, куда же можно съездить, чтобы собрать и полакомиться этой вкусняшкой. «Так я тебе и сказала!» — задрав нос, ответила та. Спросила человек 10, все наотрез отказываются делиться локацией, мол, им больше достанется. А кто-то просто собирает и продает, от этого рассказывать не хочет. Но ведь мне много не надо, я не на продажу. Хочется просто детство вспомнить, побродить, пособирать. Потом добычу самостоятельно слопать. Раньше, когда маленькая была, мама у соседей и знакомых спрашивала: «Где насобирали-то?» — без алчности рассказывали, где можно вкусности природы найти. Сейчас же... © Подслушано / Ideer
- Я работаю в груминг салоне для собак. Моя коллега утверждает, что она кошатница. Ей не нравятся наши клиенты, большинство собак. Она жалуется, независимо оттого, мало у нее стрижек или много, не помогает убираться. А еще у нее аллергия буквально на все: на еду, (но спокойно лопает фастфуд), на кошек, латекс, цветы. Хотя она вроде бы опытный садовод. Одна из наших коллег живет с родителями мужа, потому что выплачивает кредит за учебу. Так эта коллега постоянно подкалывает ее тем, что, мол она ничего не понимает во «взрослых» делах, потому что еще не платит аренду. Все на нее жалуются, но один из менеджеров дружит с ее мужем. Она хороша в своем деле, справляется даже с трудными собаками, но ее характер — это просто ужас. Всегда во всем видит один негатив. © neverbelieveagain / Reddit
- Одна дамочка из другого отдела работает в компании уже 30 лет и убеждена, что мой отдел вообще не должен существовать. Поэтому она считает своей миссией портить нам работу на каждом шагу. У нее есть контакты многих наших клиентов. И она специально срывает наши планы и мероприятия. Кроме того, иногда она отказывается делать то, что положено или заставляет нас делать это вместо нее. Постоянно сплетничает за моей спиной. Чего я только про себя не наслушался. Единственная причина, по которой ее не увольняют — это дружба с директором. Соответственно, препираться с ней, а тем более ругаться, тоже не вариант. Она просто сущий кошмар. Все кроме директора мечтают, чтобы она ушла. © urgehal*** / Reddit
- Моя коллега неимоверно раздражает. И сколько бы ты ей ни говорил, что себя вести так не нужно — не понимает. Во-первых, она вечно всем делает замечания. Она не руководитель, в связи с чем ее «советы» не всегда обоснованы, но нервы она треплет этим просто феерично. Выкатывает в общий чат претензии всем своим коллегам, таким же, как она сама, с такой гордостью, словно ей за это должны выписать премию. Во-вторых, она лезет не в свою работу. Сует нос в чужие проекты, влезает, творит там просто катастрофу, оставляя лютый беспорядок, который ты потом, как закрепленное за проектом лицо, должен разгребать. Начальство молчит и не делает ей замечаний. А мы с коллегами кипим от такого ее поведения, которое портит всем настроение, забирает нашу энергию на адекватное решение данных вопросов. Чую, когда она соберется увольняться, у нас всех будет праздник. © Подслушано / Ideer
- У нас в офисе есть общая посуда: кружки, столовые приборы, крупные тарелки. Негласное правило: воспользовался, сразу помой за собой. Но я больше не прикасаюсь к этом посуде после того, как увидела, что моя коллега поела и вилку протерла просто салфеткой, кинула в лоток к остальным столовым приборам. Я сама ими пользовалась, после чего мыла с чистящим средством, а по пути от раковины до кухни (в другом помещении раковина) несла все завернутым в бумажное полотенце, потому что, никому не понравится пыль и грязь. А она просто салфеткой протерла. Смотреть теперь на нее не могу. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад на моей прошлой работе мы наняли веб-разработчика, которая в свой первым день наорала на технического директора из-за того, что ее мышка не работала. Эта девушка не просто была не вежлива, она агрессировала на всех и вся. Я как-то пришел рано утром, чтобы протестировать кое-что и увидел, как она за своим столом поедает куриные крылышки, запивая из двухлитровой бутылки газировки. Закончив, она кинула коробку в мусор, не попала и все расплескалось мимо. Она очень громко выразила свое недовольство несмотря на то, что в офисе уже было несколько человек. Мы терпимо относились к ней, думая, что возможно у нее какие-то проблемы личного характера.
Последней каплей было ее выходка по отношению коллеги, которого любил весь офис. Она снисходительно отчитала его за то, что ее интернет медленно работал. И 2 недели не прошло, как ее уволили. Кстати, еще от нее воняло. © Illidariislove / Reddit
- Как же меня бесит коллега! Когда у нас бывают окошки по полчаса, по часу (например, пациент не пришел или мы раньше закончили с другим), я стараюсь сразу уйти из кабинета. Знаю ведь, что сейчас начнется словесный понос. Только что я слушала, какого парня нашла себе ее дочка, а через пять минут — кто увел мужа у ее мастера маникюра или как она ездила в отпуск в 2015 году. Думаешь: «Сейчас схожу в туалет, пока время есть, чай попью». Ага. Пытаешься уйти, так она за тобой идет и продолжает болтать, пока не переключится на другого. © Подслушано / Ideer
- Парень подарил новый телефон, и я решила продать свой старый. Покупателя нашла через интернет, все быстро и без проблем. На следующий день прихожу на работу, а коллега возмущается: «Почему мне не предложила? Я же тоже хотела купить!» А я только улыбаюсь, вспоминая, как пару лет назад продала ей практически новую кофемашину. Она сломала ее через месяц, потом требовала вернуть деньги, обвиняла, что я продала ей «хлам», и еще всем это рассказывала. И, конечно, тогда тоже было: «Ну я же знакомая, сделай скидку». С тех пор друзьям и коллегам ничего не продаю. В интернете с незнакомцами проще. © Карамель / VK
- В компании, где я работала до декрета, была строгая дисциплина, вся работа под строжайшим контролем. За маленькую ошибку могла наказать по зарплате. Если у директора было плохое настроение, она считала своим долгом испоганить его всем. Тех, кто ей не нравился, доводила своими придирками до добровольного увольнения. Меня редко трогала, так как я работала в компании еще до ее назначения на должность и хорошо знала подводные камни в своей работе. Но даже перед моим уходом в отпуск, декретом, она чуть не довела меня до нервного срыва, свалив на меня всю вину за неправильный отчет. Хотя изначально неверные данные для отчета предоставила именно она. Через полгода от коллеги я узнаю, что она увольняется. А началось все так: у нее начался бзик, что ее не ценят в холдинге, написала заявление на увольнение. Гендиректор даже причины не стал спрашивать, а просто подписал его и все. И вот тут для нее был шок, она и не планировала уходить, просто хотела, чтобы ее поуговаривали остаться. Видимо она всем надоела и не знали, как избавиться от нее, а тут сама, добровольно. Как же жаль, что я не видела этого триумфального момента. © Карамель / VK
- У меня была коллега, которая чистила зубы прямо за рабочим столом, сплевывая в урну. Она сидела буквально в метре от меня. Я была в шоке, когда увидела это в первый раз. Еще она почти каждый день ругалась со своим мужем по громкой связи. Я была счастлива, когда она ушла. © whatevskiesyo / Reddit
А с какими коллегами пришлось иметь дело вам? Героям этих подборок «повезло» по-разному: