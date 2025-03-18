Во второй истории интерес девушки к предполагаемым знакам внимания к другой девушке от своего парня вполне понятен и объясним.
14 работников, которые узнали о коллегах больше, чем планировали
Коллеги — это те люди, с которыми мы проводим огромное количество времени, но насколько хорошо мы их знаем? Иногда случайная фраза, обсуждение за обедом или неожиданный поворот событий могут раскрыть их с совершенно новой стороны. Герои нашей подборки узнали о своих коллегах такие секреты, что теперь просто не могут об этом молчать!
- У меня на работе есть парень, который оказался куда более смекалистым, чем кажется на первый взгляд. Он всегда сдает задания в последний момент, хотя мог бы управиться за полдня, и постоянно уточняет детали, словно не до конца понимает, что от него требуется. Однажды я спросила, в чем подвох, и он откровенно ответил: «Чем быстрее сделаю работу, тем скорее завалят новыми задачами, а зарплата-то не изменится. Так что умение вовремя прикинуться дурачком — тоже полезный навык». © Палата №6 / VK
- Однажды я наивно поведала коллегам, что, похоже, один наш сотрудник в меня влюблен. Приводила "доказательства", наверное, минут десять. Одна из девушек аж загорелась и потребовала больше подробностей. Ну, я и рада была продолжить. А потом, спустя месяцы, узнала, что они с этим «влюбленным» давно вместе живут. Просто скрывали отношения, потому что по корпоративной политике ему грозило увольнение.© Dry-Contribution4562 / Reddit
- Работала с мужчиной, который жил с мамой и младшим братом. Домой нам было по пути, часто шли вместе. Однажды он достает копченую колбасу и ест ее прямо на ходу, без хлеба. Я поинтересовалась, почему бы не сделать бутерброды и не поесть нормально дома с чаем. Он округлил глаза и выдал: «Ты что, там же мамка с малым, придется делиться!» Я была в шоке. К тому же он постоянно клянчил у коллег кусочки их обеда. Оказалось, что он взял в кредит дорогой телефон и решил экономить на еде. Ирония в том, что зарабатывал он больше всех в коллективе. © Валентина Климова
- На моей первой работе я быстро подружилась с одним коллегой. Он словно сам собой стал моим наставником, а потом и другом. Мы были неразлучны: вместе ходили на обед, обсуждали коллег, делились секретами. Но была одна странность — после шести вечера он будто бы превращался в тыкву. Переставал отвечать на сообщения, отказывался от прогулок, а наутро снова становился дружелюбным и заботливым, сам писал и мог даже заехать за мной. Проработав там полгода, я узнала, в чем дело. Оказалось, что он был мне не другом, а глазами и ушами начальника. Следил, чтобы я нормально работала и не болтала лишнего. Оказался просто-напросто корпоративным агентом под прикрытием. © Карамель / VK
- Коллега, обычно мало уделяющая внимание прическе, пришла с шикарной укладкой, и все ее долго спрашивали, какой же сегодня праздник и в честь чего она так прихорошилась. Она все смущенно отводила глаза, а потом по секрету рассказала, что просто потеряла где-то последнюю резинку, и после душа, дабы волосы не мешали сидеть за компом, накрутила их на зубочистки, да так до сна и оставила. А утром встала, подивилась кудрям, прыснула лаком - и пошла. © Подслушано / Ideer
- На моей первой работе в IT я быстро подружился с одной из административных ассистенток. На день рождения никто в компании не устроил ей ничего особенного, поэтому я взял и пригласил ее на обед.
А за обедом выяснилось, что к 25 годам она уже четырежды была замужем и разведена, и у нее трое детей от трех разных мужей.
Меня это немного шокировало, но осуждать не стал, да и была эта девушка на удивление приятным человеком. Впоследствии мы как-то потеряли связь, но я бы с удовольствием пообщался с ней снова. © Uknown author / Reddit
- Устроилась на новую работу, попала в отдел, где все — бабушки-пенсионерки. Поначалу сидела, недоумевала: «Ну чего им дома не сидится? Вроде свое уже отработали».
«Фух, отделалась», — выдохнула как-то одна сотрудница после звонка дочери. На наш вопросительный взгляд пояснила: если бабушка работает, то бабушка устает, а значит, внуков к ней не привезут. Так вот какая у них хитрая стратегия! © Подслушано / Ideer
- Почему некоторые считают нормальным делать тебя соучастником своего секрета без спроса? Коллега, гордо носящая звание «Лучшая жена и мама», решила закрутить роман с другим сотрудником. И нашла идеальную отмазку: говорит мужу, что я ее зову на дежурства. Муж, работая в другом отделении, ничего не подозревает, все понимает и благословляет. А я об этом узнаю постфактум. В смысле, дорогая? Я в твоих схемах участвовать не подписывалась! © Подслушано / Ideer
- С коллегой решили худеть, записались в зал. Она скоро сдалась, а я за 10 месяцев сбросила 18 кг. На работе сначала собирала комплименты, а потом — сочувствующие взгляды и предложения помочь.
Оказалось, она «по секрету» рассказала всем, что я серьезно больна и принимаю специальные препараты. На мое возмущенное «Ты вообще в своем уме?!» спокойно ответила: «Если бы только на спорте можно было так похудеть, то и у меня бы получилось». © Подслушано / Ideer
Ох уж эти "худеющие" коллеги. С нами в кабинете работает дама из тех, кто всегда говорит о похудении, но не может спокойно пройти мимо тортика. Она задолбала следить, кто что ест, и накидываться с распросами, если ей кажется что твоя еда диетическая. Стоит только съесть н/а обед творог или куриную грудку, она с наездом начинает "ты что, н/а диету села???!!!" в таком обвинительном тоне, что хочется ее сразу матом послать.
- Работаю в крупной международной корпорации. Решила погуглить одного из наших профессоров, чтобы узнать больше о его научной карьере — университетские достижения, научные исследования, и тому подобное. И вдруг нахожу его фотографии с боксерского ринга. Оказалось, до защиты диссертации он был профессиональным боксером! Сначала подумала, что это просто однофамилец, но нет — на снимках был именно он. Не решаюсь заговорить с ним об этом, вдруг он не особо хочет, чтобы коллеги знали о его прошлом. © default52 / Reddit
- Мой босс втайне занимается бальными танцами и страшно стесняется этого. Узнал я случайно — пошли с девушкой на курсы для новичков, а он там в зале отрабатывает какую-то сложную связку. Завидев меня, тут же отвел в сторону и попросил никому не рассказывать. Обещал молчать, но, если честно, это же так круто! © scanning079 / Reddit
- Однажды выяснил, что коллега ведет небольшой бизнес — продает домашние варенья и джемы в интернете. Казалось бы, безобидное хобби, правда? Вот только готовит она их прямо на работе, используя оборудование офисной кухни и тратя на это рабочее время. Если бы HR узнал, проблем у нее было бы по горло. © latinbabeclara / Reddit
- Я узнал, что одна из моих коллег остается на работе лишь потому, что ей удалось получить от компании кредит на новый автомобиль. Если она уволится, ей придется либо полностью выплатить долг, либо компания изымет машину. Учитывая, что у нас невысокая зарплата, а у нее, по всей видимости, есть проблемы с импульсивными покупками, она будет работать здесь еще несколько лет. © Nixxuz / Reddit
- Однажды, когда я была беременна и собиралась переводиться по работе в другой город, моя начальница сказала мне: «Не говори там никому, что ты ждешь ребенка, они не захотят брать тебя на работу». В итоге меня взяли, и все было отлично. Но если бы я сообщила о ее словах в кадровый отдел, она бы наверняка потеряла работу. Я точно знала, что людей у нас в компании увольняли и за меньшее. Я не стала этого делать, потому что считала ее своим другом. Увы, пока я восстанавливалась после родов, она прервала со мной всякое общение. Может, и стоило тогда настучать на нее... © Latter_Abroad3494 / Reddit
Одним словом, как показывает и эта подборка, эпичных историй о соседях по офису у многих из нас хоть отбавляй!
Комментарии
Любитель колбасы, не желающий делиться с родными, и "подруга", рассказавшая о несуществующей болезни, делят звание Главного Баклажана.