14 работников, которые узнали о коллегах больше, чем планировали

Ох уж эти "худеющие" коллеги. С нами в кабинете работает дама из тех, кто всегда говорит о похудении, но не может спокойно пройти мимо тортика. Она задолбала следить, кто что ест, и накидываться с распросами, если ей кажется что твоя еда диетическая. Стоит только съесть н/а обед творог или куриную грудку, она с наездом начинает "ты что, н/а диету села???!!!" в таком обвинительном тоне, что хочется ее сразу матом послать.