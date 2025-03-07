15 историй о коллегах, чья адекватность порой вызывает сомнения
Истории
17 минут назад
На работе мы проводим много времени, поэтому так важно, какие люди нас окружают. Повезло, если рядом с вами оказались приятные люди, с которыми можно найти общий язык. Но герои этой статьи оказались в совершенно противоположной ситуации.
- На работе был аврал, срочно нужно было выполнить проект. И тут одного коллегу позвали на другую работу. Он тут же пошел к шефу, чтобы написать заявление. Начальник обещал подписать, но попросил поработать 2 недели, чтобы с проектом закончить. Так коллега выдал: «Не хочу ждать», — и просто не вышел на работу на следующий день. На звонки и сообщения не отвечал. Шеф уволил его за прогулы. Потом нам звонили из его "нового" места работы, чтобы узнать про него. Шеф рассказал всю правду: «Ушел во время работы над ответственным проектом». Коллега в итоге вообще без работы, причем винит в этом шефа. © Подслушано / Ideer
- У нас работает парень. И ему комфортно обедать в одиночестве. И я поняла бы этот заскок, сама люблю обедать одна. Но у него вызывает истерику, если на кухню кто-то заходит, пока он там. Весь отдел уже в бешенстве от него, потому что он постоянно чавкает и специально издает неприятные звуки, чтобы с ним никто не сидел. Я начала ходить вместе с ним и делать то же самое. Его взбесило это и тепеpь он ходит в кафе. А весь отдел выдохнул. © Подслушано / Ideer
- Коллега с работы говорит гадости мне в лицо: «Ты меня задолбала!», «Не хочу с тобой работать» или «Ты странная». Бесцеремонно спрашивает мое мнение о внешности разных девушек. Заявил, что у меня, оказывается, неподходящее мне имя. Всегда старалась сгладить конфликт, ведь на работе не стоит переходить на личности. А теперь он пригласил меня на свидание со словами: «Нравишься ты мне!» © Подслушано / Ideer
- Ненавижу общаться с коллегами в выходные. Хочу, чтобы ничего не напоминало мне о работе. Но есть одна бывшая коллега, которая переехала в другой регион, у нас больше 4 часов разница во времени. Так теперь она обожает звонить с пустой болтовней в выходные, когда у меня уже ближе к полуночи. Причем звонит с разных номеров, пока трубку не возьму. Бесит необычайно! Удивительная бестактность. Я с близкими-то людьми не всегда готова общаться, а она мне вообще никто. © Подслушано / Ideer
- На работе есть коллега, которая вечно всех изводила. Срывалась на ровном месте. Как-то раз довела до слез женщину из отдела закупок за "неправильные" скрепки. А в последнее время вдруг стала такая вся шелковая. Сегодня принесла на обед заварные пирожные, которые сама сделала. А после обеда вдруг выдает, раскрасневшись, словно девочка, что у нее появился кавалер. © admin / y-story
- Я получила права и смогла купить машину. Мечтала о собственном авто последние лет шесть. На работе проставилась: купила пиццу и организовала чаепитие. Девочки-коллеги порадовались за меня и наговорили уйму добрых слов. Но после окончания рабочего дня мне на хвост упали две подруги. Одна напросилась со мной, потому что нам по пути было, а вторая попросила подкинуть до станции метро. Подкинула. На следующий день история повторилась, но подвозить пришлось уже троих коллег. Но на их развоз я потратила почти час лишнего времени. Так же было и на следующий день. А потом я сказала, что никого подвозить не буду, потому что мне после работы нужно забрать мужа из офиса. И девочки начали ныть: «Подкинь и нас, по пути же». Но это было совсем не по пути. Сказала, что максимум могу подкинуть до метро. Они согласились. А вот на следующий день они устроили мне бойкот и не разговаривали, даже ели отдельно от меня. Обиделись. Я теперь думаю, а подруги ли они мне? © admin / y-story
- Есть у меня коллега, с которой мы часто бываем в командировках. Мы хорошо общаемся, и жена моя ее любит. А вчера в офисе у нас был корпоративчик. Сперва эта коллега шутила над моими бытовыми привычками при всех, а потом подошла, обняла меня и заявила: «Ты мой муж на работе». А я взял и убрал ее руки со словами: «А ты моя сестра на работе». Тут же она обиделась, ушла к своему столу и начала реветь. Позже она объяснила, что имела в виду платонические чувства, но я выставил ее неловко перед всеми. Мы поговорили, она успокоилась и снова обняла меня. Теперь я чувствую себя виноватым, потому что, возможно, оскорбил ее. © ta-worksister1234324 / Reddit
- Недавно я узнала, что одна женщина, которая работала со мной несколько лет в соседнем кабинете, оказывается, тихо выжидала, когда окончится мой рабочий день и когда придет уборщица мыть полы, заходила в мой кабинет, лазила по рабочему компьютеру и, возможно, по столу. В результате она каким-то боком нашла мой творческий псевдоним и почту, привязанную к нему. Под этим псевдонимом я публикую стихи на творческих сайтах, общаюсь на творческие темы с другими людьми. Вскоре эта женщина уволилась из учреждения. Все бы ничего, но она говорит всем, что у меня раздвоение личности, раз я сижу в интернете под псевдонимом. Я в некотором шоке, потому что эта женщина производила на меня впечатление порядочного человека, с улыбкой во весь рот делала мне небольшие подарки на праздники. Я думаю, что раздвоением личности страдает скорее она, а не я. © Ольга / Ispovedi
- Со мной работает Ксения. У нее есть две страсти: угощать коллег своей выпечкой и рассказывать, кто что у нее съел и сколько. И вот у другой коллеги был день рождения, накрыли стол. А потом остатки еды отнесли в холодильник — в кабинет Ксении. Следующим утром туда зашла уборщица, и вдруг она как крикнет: «Вы зачем хорошую еду выбрасываете? Даже хлеб?» Мы стояли в недоумении. Потом поняли, что еду выбросить могла только Ксения. Когда она пришла на работу, мы вежливо спросили: «А куда делась еда?» Ксения артистично соврала: «Я вчера задержалась допоздна и все доела». Не поняли, зачем она так сделала? Ее выпечку мы же никогда не выбрасывали. И вообще мы с коллегами просто в шоке от ее поведения и неуважительного отношения к нам. © Ольга / Ispovedi
- Одно время напросился сотрудник со мной на работу ездить. Путь мой проходил недалеко от его дома. Договорились, что, когда я выезжаю, то звоню ему. Ехать до точки 10 минут. Сначала все было нормально — он подходил и ждал меня уже там. Я подъезжал, и мы ехали. Но потом он стал иногда опаздывать. А там еще место такое, что парковаться нельзя. Объяснил ему, что так не делается. Но не помогло. В итоге стою снова и жду. Смотрю — выходит из дома, а я уже минут 5 жду. Психанул и уехал. Видели бы вы его выражение лица. С тех пор не подвожу его, да он и не просится. © Lilbear2008 / Pikabu
- Подписал у начальника отчет для налоговой и оставил его у себя на столе. Когда вернулся, отчета не было. А несколько коллег с улыбкой интересовались, не потерял ли я чего. Я попросил вернуть бумаги, так как горели сроки. Они сначала делали вид, что не понимают, а потом со смехом говорили: "Хорошенько попроси". Я тупо распечатал его заново и пошел к боссу. Тот поинтересовался, почему заново принес. Я выложил все, как есть. Он лишил их премии. А они почти всем офисом ополчились против меня, сказали, стукач. © Подслушано / Ideer
- У меня пышная фигура, и одна знакомая предложила сняться в рекламе нижнего белья для ее магазина. Сначала сомневалась, но решила попробовать, так как белье закрытое и приличное. Рекламу выложили в соцсети. И тут мои коллеги начали возмущаться и шептаться за спиной. Все бы ничего, но я работаю в сельсовете. Хотя я взрослый человек и обычно нормально отношусь к критике, но эта ситуация сильно на меня давит. Я не понимаю, почему они так реагируют, ведь они сами ходят в купальниках летом. Серьезно задумалась об увольнении. Разве в съемке рекламы нижнего белья есть что-то постыдное? Люди до сих пор осуждают других за внешний вид. © My Story / VK
- С деньгами сейчас сложно, поэтому вынужден работать в непростом коллективе. Кости перемывают за глаза вообще всем: только кто-нибудь вышел из комнаты, тут же про него сплетни начинаются. За полтора года работы у меня в семье произошли большие перемены: женился, потом дочка родилась. Никому на работе не сказал ничего, хотя жена удивляется: «Может, подарки бы какие подарили». А я говорю, что от своих коллег только сплетен за спиной дождешься, а не подарки. © Подслушано / Ideer
- Уже несколько лет я работаю бок о бок с мужчиной. И совсем недавно он стал делать мне очень непрозрачные комплименты и флиртовать. Примечательно, что раньше за ним такого не замечалось. Когда он был женатым человеком, то я могла сама как-нибудь пошутить или сделать ему комплимент. Но полгода назад он развелся. Я не знаю всех причин его развода, но вроде бы как его бывшая ушла к любовнику. Теперь коллега выбрал меня в качестве объекта для ухаживаний. Поначалу мне было приятно и даже нравилось. А сейчас я не хочу продолжения. Он намного старше меня. Боюсь, что если наши отношения сложатся, то сама не замечу, как окажусь замужем за человеком, который на 12 лет меня старше. Когда я попросила его не флиртовать, а найти кого-нибудь постарше, он не остановился. Видимо, не понимает, что иногда «нет» означает «нет». Даже на работу не хочу идти — опять придется видеть его. Кажется, что проще найти другую работу. © admin / y-story
- Полгода назад в офисе у нас появилась новая сотрудница. Работала из ряда вон плохо. Но у нее была иная фишка. Она одевалась так откровенно, что мужчины не могли нормально работать, находясь с ней в одном помещении. Мозг мужской половины офиса выключался напрочь. Они начинали к ней подкатывать, делать комплименты, дарить незначительные подарки, угощать едой и прочее. Единственный, кто негодовал от этого — сам начальник. За полгода он влепил ей два выговора и сделал несколько предупреждений. Не из-за внешнего вида, а по работе. Смешно было наблюдать за реакцией сотрудницы. Всякий раз, когда он отчитывал ее за дело, она называла его ущербным. Но неделю назад та самая сотрудница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Я даже зауважала начальника за то, что он вел себя как профессионал. А вчера история получила неожиданное продолжение. Уволенная сотрудница в своих аккаунтах в соцсетях стала писать оскорбительные отзывы в адрес бывшего начальника. Сегодня штатный юрист фирмы подготовил исковое заявление в адрес уволившейся дамы. Весь офис с удивлением наблюдает за происходящим. Так сказать, уже закупились попкорном. © admin / y-story
Радует, что есть и сплоченные коллективы, в которых царит дружная атмосфера. И за такую работу хочется держаться, мотивация только растет, а настроение поднимается.
Комментарии
Уведомления
Не люблю коллективы, где люди не столько работают, сколько "отношаются". Хренадцать лет назад сам в таком случайно оказался – бежал оттуда, роняя тапки.
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