19 историй о предложениях руки и сердца, которые заслуживают отдельного кино

С размером кольца вообще всё просто: предлагаешь её игру "Сравним ладошки", прикладываешь пальцами к пальчикам, визуально отмечаешь разницу в суставах, идёшь в ювелирный, подбираешь нужный размер. Лехко.



Второй вариант - предлагаешь сделать скульптуру из глины или пластилина, в процессе делаешь плоскую "площадку" и предлагаешь оставить отпечатки ладоней, затем измеряешь нужный размер.



Короче, было бы желание, мозг и фантазия, тогда и размер будет верным, и колечко в ЗАГСе без проблем наденется)))