19 историй о предложениях руки и сердца, которые заслуживают отдельного кино
Ежегодно Голливуд снимает десятки романтических фильмов, но самые настоящие сценарии любви пишут обычные люди. Мы собрали для вас истории предложений руки и сердца, которые хочется пересказывать друзьям снова и снова, потому что они сами по себе — готовое кино.
- Мне было 5, а Ване — 7 лет. Он пришел к моему папе просить моей руки. Папа сказал, что мы слишком малы для свадьбы, на что Ваня ответил: «Любви все возрасты покорны», и вышел из комнаты, а напоследок крикнул: «Мы все равно будем вместе». Потом он уехал в другой город, и мы перестали общаться. Год назад моему отцу стало плохо прямо в метро прохожий парень подхватил его и усадил на скамейку, отпоил водой, а потом привез домой. Мы с отцом рьяно благодарили его, а он мило и смущенно улыбался, пока я разглядывала в его чертах что-то неуловимо знакомое. Оказалось, что Ваня. И тут я поняла, что это тот самый мальчик, который просил моей руки у отца. Папа был в шоке, все закрутилось, завертелось, а месяц назад мне сделали предложение, предварительно попросив руки дочери у папы. Ваня сдержал обещание — теперь мы точно будем вместе. © Палата № 6 / Telegram
- Когда мы только начали встречаться, я покупал ей те самые дешевые колечки по 25 центов из автоматов и делал предложения где угодно и когда угодно, прямо при людях — это всегда вызывало аплодисменты, и нам даже пытались оплатить еду или напитки (мы всегда отказывались). Со временем я перестал это делать. Через семь лет мы сидели в нашей любимой кофейне, и я достал пластиковый шарик из автомата и сделал предложение прямо перед людьми. Сначала она рассмеялась, подумав, что я просто дурачусь, но потом взяла шарик в руки и поняла, что он чуть тяжелее обычного. © BosskHogg / Reddit
- Парень моей двоюродной сестры тайно обучал их щенка трюку: собачка садилась и протягивала лапу. Когда трюк был выучен, он принес ее в комнату, где была моя сестра и сказал: «Эй, я научил Рэйвен новому трюку!» На ошейник собаки он привязал маленькую бархатную коробочку и произнес: «Ладно, Рэйвен, предлагай». Не фантастично, но очень мило. © Anodesu / Reddit
- Наше первое свидание состоялось, когда нам было по 16 лет, на просмотре фильма «Непристойное предложение». Наши пути разошлись, а в 28 снова встретились. Когда я делал ей предложение, то арендовал кинотеатр, где нам показывали тот самый DVD-диск. В фильме есть фраза, которую повторяют, что-то вроде: «Ты меня любишь?» «Всегда» «Навсегда?» И вот после того, как эта фраза прозвучала ближе к концу фильма, я начал с ней диалог. Когда она ответила «навсегда», я опустился на колени и спросил: «Тогда ты выйдешь за меня замуж?» И это сработало. © lagsalot / Reddit
- Когда мой отец сделал маме предложение, был самый разгар волны розыгрышей. В ее день рождения они сидели вместе на диване, когда он достал подарок — маленькую атласную коробочку — и протянул ей, спрашивая: «Ты выйдешь за меня замуж?» Мама согласилась и открыла коробку. Внутри был огромный, мохнатый, страшный паук. Мама вскрикнула, выбросила коробку и разозлилась на него. Тогда он, смеясь, вытащил из кармана настоящее кольцо. Она снова согласилась. В этом году они отметили 18-ю годовщину свадьбы. (Двое детей, две собаки, рыбка, совершенно счастливая семья.) © Uknown author / Reddit
- В 28 лет мне предложили хорошую должность, но в другом городе. Первые пару месяцев я вникал в новую работу, обустраивался, каждый день был занят делами с утра и до позднего вечера. Но спустя какое-то время я начал грустить из-за постоянного чувства одиночества. Созвоны со старыми друзьями и родителями приносили лишь небольшое облегчение. Решение нашлось неожиданно: в соцсети всплыла реклама интеллектуального развлекательного квиза в ресторане в двух шагах от моего места работы. Самое интересное, что там я нашел не только новых друзей, но и познакомился со своей невестой. Все-таки общие интересы сближают лучше всего. © Подслушано / Ideer
- Однажды вечером мой парень сказал, что хочет сделать сюрприз и мы едем в планетарий под открытом небом. А я просто обожаю космос. Почти целый час я показывала ему разные созвездия и звездные скопления. А потом мы нашли уединенное место, и он разразился целой речью о том, что с того дня, как мы познакомились 5 лет назад, он понял: ни с кем другим он не хотел бы провести остаток жизни. Затем опустился на одно колено. Я никогда не чувствовала себя такой любимой. Поделюсь предысторией: мы познакомились 5 лет назад и сразу стали лучшими друзьями. Тогда я была еще в отношениях. Потом мы с парнем расстались и друг позвал меня на свидание. Я всегда говорю: «Выбирайте в партнеры человека, который ваш лучший друг». © Warning_grumpy / Reddit
- Был у меня молодой человек. Встречались буквально пару месяцев — конфетно-букетный период, все хорошо. С мамой своей познакомил. Вроде, думаю, приятная женщина. А потом он решил сделать мне предложение. И все бы ничего, если бы он не передал кольцо и подготовленную речь своей маме, которая позвала меня кофе попить и сделала предложение от имени парня, который в этот момент вышел в соседнюю комнату. © Подслушано / Ideer
Два дня назад я сделал предложение своей невесте... Я сделал это, нарисовав нас
Блин, ну а у матери как мозгов не хватило покрутить у виска, когда сын такое предложил сделать?!
- На нашей свадьбе один из друзей мужа, предварительно не согласовав с нами, сделал предложение своей девушке прямо в начале празднования. Весь фокус сместился на них, тамада тоже переключился и стал часто отпускать в их сторону шутки и комментарии, будто мы все собрались в честь их помолвки. Я была расстроена, муж тоже был недоволен, но мы решили не устраивать сцен и наслаждались своим праздником вдвоем. Уехали раньше всех, повеселились в отеле. На следующий день позвонил друг мужа, рассыпался в благодарностях, что мы выбрали очень романтичное место. Да всегда пожалуйста, дружок. © Подслушано / Ideer
- Долгая разлука, встречаемся в чужом городе. Он намекает на романтический ужин, я замечаю у него карточку из ювелирного. Встречались мы долго, разговоры о свадьбе уже были, и я предполагаю, что момент наконец настал. Вечер, романтика. Его слова о том, как скучал, как любит, и что подарок есть. И достает серьги... В душе — осадок. Дура, на что надеялась. Спустя часа два спрашивает: «А как ты хочешь, чтобы я сделал предложение?» Я ответила, что все равно, важен не момент, а кольцо в итоге. Ну он и достал кольцо. Ну я и согласилась. © Подслушано / Ideer
"Ну он и достал кольцо. Ну я и согласилась". Как будто одолжение сделали друг другу. Дураки оба два. Прос_рали самый романтический момент в жизни.
- Он устроил у нас дома квест: все подсказки были связаны с нашими любимыми сериалами, фильмами и песнями. В конце кольцо оказалось под елкой, и он сделал мне предложение — получилось очень интимно, еще и наши собаки были рядом. Я бы ни за что в жизни не променяла это на что-то другое. © poppyfields_ / Reddit
- Это было в мой день рождения. Мы устроили себе пенную ванну и что-то перекусывали (не помню уже, кажется, суши). Только вышли, как он встал на одно колено и протянул мне билеты на концерт моей любимой группы (я ведь не хотела помолвочного кольца). Ну я, конечно, сказала «да». Мы оторвались на концерте, а потом расписались в Хэллоуин в 2017-м. Все было идеально. © ConcreteGirl33 / Reddit
- Мы с моим мужем знакомы с самого детства, выросли практически в одном дворе, ходили в одну школу, но встречаться начали гораздо позже. Из-за этого у нас есть много совместных воспоминаний, но есть и такие, которые помню я, а он — нет. Например, однажды в детстве он взял мой велосипед, чтобы покататься вокруг дома, а через полчаса вернул его со сломанной рамой и без колеса. Я не напоминала ему об этом ни когда мы начали дружить, ни когда начали встречаться, но когда через несколько лет он сделал мне предложение, я напомнила: сначала новый велосипед, потом свадьба! Велик он вернул. © Карамель / VK
- Влюбилась в замечательного парня. Начали отношения на расстоянии: я иногда ездила к нему, он раз в две недели приезжал ко мне в город, и мы могли быть вместе только тогда, когда выпадали общие выходные. Но это время было незабываемым! Мы бегали по ночному городу, могли просто валяться в кровати целый день или дурачиться, как дети, атакуя друг друга подушками. Через год я поняла, что сохранить наши отношения будет сложно, если все будет продолжаться так же. Поэтому взяла свои накопленные деньги, ушла с работы и переехала к парню в город, сделав сюрприз. Как же он был счастлив! Буквально через полгода сделал мне предложение, а сейчас мы вовсю готовимся к свадьбе. В общем, девочки, берите всегда ситуацию в свои руки. © Карамель / VK
- Мы с моим парнем еще несколько месяцев назад решили обручиться. Я сказала ему, что мне не нужен какой-то грандиозный сюрприз, но я бы хотела, чтобы он сделал предложение с кольцом. Мы выбрали дату и собирались поехать в наше любимое место для похода, но, к сожалению, его разрушил ураган Хелен. Мы разбирались с последствиями шторма, жили без электричества и воды и решили отложить помолвку. Спустя пару недель сняли домик в горах, и там он сделал предложение кольцом своей покойной бабушки! Мне очень понравилось, что мы вместе спланировали эту помолвку, а пережитый ураган только еще сильнее подтвердил нашу любовь и готовность идти через все вместе © thirstl / Reddit
- Мой парень был ярым противником женитьбы, так как, по его мнению, «штамп в паспорте все портит». Ну хорошо, знала, на что шла, хоть и устала уже пятый год быть просто девушкой. А тут недавно он возвращается после встречи с друзьями и достает мне колечко. Немного не в пору, но надевает на палец (на который налезло — средний) и делает предложение. Наутро спрашиваю, что случилось, а он говорит, что мужики ему сказали: для девушек определенность очень важна, и в нашем с ним случае — 100%. И ему стоит поторопиться, иначе сейчас найдется умник, что заприметит меня и позовет замуж, — а я и выскочу. Я бы так, конечно, не сделала, но спасибо его друзьям. Я выхожу замуж благодаря им! © Карамель / VK
С размером кольца вообще всё просто: предлагаешь её игру "Сравним ладошки", прикладываешь пальцами к пальчикам, визуально отмечаешь разницу в суставах, идёшь в ювелирный, подбираешь нужный размер. Лехко.
Второй вариант - предлагаешь сделать скульптуру из глины или пластилина, в процессе делаешь плоскую "площадку" и предлагаешь оставить отпечатки ладоней, затем измеряешь нужный размер.
Короче, было бы желание, мозг и фантазия, тогда и размер будет верным, и колечко в ЗАГСе без проблем наденется)))
- Парень моей близкой подруги готовился сделать ей предложение руки и сердца, а я ему в этом помогала. Я знала по рассказам подруги, в каком месте и когда она хочет получить предложение, поэтому почти целый месяц лишь то и делала, что договаривалась с разными людьми, чтобы все прошло идеально. При этом всем я и ее парень максимально старались не спалиться. В конце-концов предложение состоялось подруга согласилась и в тот же вечер поссорилась со мной, ведь я все знала и даже не додумалась намекнуть на новый маникюр. Честно, маникюр — это было последнее, о чем я думала все то время. Ну ничего, может, пообижается и перестанет, а если нет, то невелика потеря будет... © Карамель / VK
- Он хотел устроить день на лодке летом, сказал мне надеть что-нибудь белое — я тогда еще в шутку сказала сестре, что, наверное, это будет предложение. В итоге все было на красивой лодке, которая катала нас вокруг Торонто: еда, напитки, музыка. На закате он вывел меня на нос лодки и сделал предложение. Сестра с парнем тоже были там. Мне очень понравилось — я не люблю громкие публичные предложения, а это получилось интимно, мило и еще у нас вышли потрясающие фотографии. По-моему, просто идеально. © teetoyouu / Reddit
Предложение руки и сердца — это не только начало нового этапа, но и самый красивый кадр в фильме о любви. Поделитесь в комментариях своими историями любви, уверены они не менее захватывающие!
Подружка с маникюром - неееет, обижаться не перестанет! Ведь ей, получается, запороли самое главное в жизни: фоточки с надеванием колечка на пальчик. Такое вероломство не забывают и не прощают!!! А серьёзно - может, заподозрила, что во время подготовка подруга замутила с её парнем (((