15 человек, у которых знакомство с родителями партнера превратилось в готовый сценарий комедии
Знакомство с родителями партнера — это всегда стресс, который часто превращается в сцену из ситкома, где вы — тот самый главный потешный герой. Здесь можно проломить стену локтем, оказаться облитым томатным соком или обнаружить, что ваша миска для супа на самом деле собачья. Мы собрали 15 уморительных историй, которые доказывают: главное — это не произвести впечатление, а просто выжить!
- Было нам лет 19-20. Стоим с парнем у речки, дурачимся, уже все мокрые и в песке. И вот в моменте, когда я перекинула его через себя, подъехала машина, выходит элегантная мама мужа и говорит: «Моему сыну нужна именно такая, чтобы и на место могла поставить, когда надо». © mirtanmir
- Парень пригласил на свой день рождения в кругу семьи, заодно и с родителями познакомить. Сидим за столом, и тут парень вдруг вытаскивает коробочку с кольцом и падает передо мной на колено. Я в счастливом шоке, а его мама удивленно округлила глаза и громко говорит: «Сыночек, ты что?! Мы же вечером договаривались позвать дочку Марины, чтобы вас познакомить. Что ты так спешишь?» Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать.
- Несколько раз давал деньги деду бездомному. Он никогда ничего не просил, просто мне его жалко было. И тут такое дело: встретил я на вокзале будущих тещу с тестем (это было первое наше знакомство) и повез их домой. Приехали к дому, идем к подъезду. И тут из мусорного бака выскакивает эдакий «Дедушка „Ау“» и, улыбаясь во весь беззубый рот и размахивая руками, кричит мне: «Привет, сынок!» Теща остолбенела, конечно. © Achronim / Pikabu
- Сегодня брат (17 лет) впервые привел домой девочку, чтобы познакомить с мамой. Мама испугалась знакомства и ушла в гости к подружке... © AHbKA / Pikabu
- Когда-то давно, лет 30 назад, тетя моей жены привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та к визиту подготовилась, напекла целую гору блинов, усадила потенциального зятька, ну и давай его угощать да расспрашивать. А тот вялый какой-то, ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается. Тут тетка решает тоже блинчика отведать, кусает, жует... Фу! И выплевывает.
— Мама, а ты сама пробовала блины свои?
— Еще нет, не успела...
— А ты попробуй!
Мама кусает... Е-мое, а блины какие-то горькие! Провели маленькое расследование и поняли, что вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. Мать удивляется:
— Ой, а я-то думаю, как здорово, пышные какие блины получились! Зятек, а ты-то чего молчал?
— Да как-то обидеть не хотелось...
Посмеялись, конечно, а потом мать подытожила:
— Ну, — говорит дочери, — по крайней мере, от твоей стряпни он точно не загнется!
Так и живут с тех пор. © MihZlobin / Pikabu
- Поехали знакомиться с семьей мужа. Я очень переживала, как меня примут, потому что я старше супруга на 8 лет. В общем, подъезжаем мы к поселку, я вся на нервах, жую жвачку. И тут у меня слетает мост с 4 верхними зубами. Шок! Красота неописуемая. Зато был повод меньше говорить и больше слушать. © Анна Ямчинская
- Помню, первый парень привел меня знакомиться с родителями. Был праздник, и тогда же было запланировано знакомство с родителями жениха их старшей 27-летней дочери. Я страшно нервничала ровно до того момента, пока не подали окрошку, и мама жениха не начала зубцами вилки вылавливать из его тарелки нарезанный зеленый лук, потому что «Костик не любит». 30-летний Костик сидел и ждал, когда можно будет поесть. Мало какая картина в жизни вызывала во мне настолько сильные чувства, как эта, за следующие 23 года. © Оксана Роговая
- Встречался с девушкой. И как-то зашли к моим родителям, но они там чем-то были заняты.
И вот сидим мы с девушкой в комнате, ждем, болтаем. Заходит моя мама. Поздоровалась: «Я так понимаю, вы Маша?» Девушка: «Я Аня!» А мама: «Приятно познакомиться». Развернулась и ушла. А я до этого встречался с двумя Машами и у мамы закрепилось имя в памяти. Недавно, кстати, виделся с Аней, иногда общаемся. До сих пор помнит эту историю. © guru87 / Pikabu
- Знакомство с родителями, волнение, накрытый стол. Мы сидим на белом диване, я делаю робкие попытки общаться. Потом увидела томатный сок и, как настоящий специалист в томатных соках, не глядя решила его слегка взболтать и перевернула всю коробку пару раз. Только вот сок был открыт и весь белый диван, мама, кот и все остальное оказалось облито красной жижей. Мы не расстались, но теперь каждый раз мне говорят: «Аккуратно, сок открыт!» © Подслушано / Ideer
- Накануне я познакомился с девушкой. Мы отлично провели время, я у нее в гостях. И тут кто-то настойчиво звонит в дверь. Девушка шипит: «Родители вернулись! Короче, если что, мы встречаемся уже месяц. Не вздумай ляпнуть, что вчера познакомились». После этих слов она открыла дверь и впустила своих родителей. Мать разглядывала меня с ледяной улыбкой. Папа был хмур и ко всему безразличен.
— Здравствуйте, — с преувеличенным радушием поздоровалась мать. — Ну что, давайте знакомиться. Я Елена Станиславовна.
— Очень приятно, — ответил я. И сам не знаю, зачем соврал: — Максим.
В общем, выпили мы с ними чаю. Немного непривычно было отзываться на Максима. Но признаваться было уже как-то совсем неудобно.
— Ты что, не в себе? — спросила девушка, когда провожала меня в прихожей. Но встретиться еще раз все-таки согласилась. Где-то через месяц наши отношения окрепли и стали постоянными. Меня пригласили на день рождения папы. Сложнее всего было сохранить равнодушное выражение лица на фразе:
— Елена Станиславовна, извините, но теперь я не Максим. Теперь я Григорий. © *****runner42 / Pikabu
- Привела парня знакомиться с родителями. Предупредила, что они у меня ку-ку: могут расспрашивать о родне, воспитании, болячках. Но они превзошли мои ожидания! Едва мы сели за стол, как они попросили его показать баланс банковской карты. Я не шучу! А увидев сумму спросили, почему так мало денег, как он планирует меня обеспечивать с таким бюджетом. Еще и добавили: «Она до тебя уже встречалась с одним, который ее даже на море не свозил. Второй такой не нужен». © Карамель / VK
- Мой знакомый встречался с японкой. Поехали они на ее родину, знакомиться с родителями. Он ужасно нервничал, выучил несколько фраз на японском, изучил культурные различия. И вот, наконец, он у них дома. Заходит, кланяется по всем правилам, безупречно приветствует папу с мамой — все впечатлены. Он облегченно вздыхает и, расслабившись, опирается локтем о стену... которая, как оказалось, сделана из бумаги. В следующий момент он с треском ее проламывает и вваливается прямо в их спальню. В общем, по их ошеломленным лицам он понял, что все приготовления насмарку. © Treepixie / Reddit
- Были сегодня с девушкой на праздничном ужине у ее родителей — знакомство, так сказать. Сижу напротив ее матери за столом, и вдруг чувствую, как она гладит меня по ноге. Я громко говорю: «Что за фигня?» Все замолчали, лицо у нее вытянулось, и тут из-под стола выходит кошка. © ПОЗОР / VK
- Пришла знакомиться с родителями парня. Предложили перекусить. А я, вся такая самостоятельная, говорю: «Не стоит за мной ухаживать». Ну и беру со стола мисочку, наливаю супчик. Свекровь до сих пор со смехом вспоминает, как изменилось мое лицо, когда я узнала, что по незнанию схватила собачью миску. © dearlauren / Reddit
- Пришла к парню знакомиться с его родителями. Дома плотно поела, но отказ не принимался, и мы сели ужинать. Положили огромную порцию пюре с мясом. Картошку протолкнула, а говядиной начала давиться, выслушивая, что ем медленно. И тут дико затошнило. Пока все отвлеклись, я растолкала кусочки мяса по своим карманам. Стыдно и смешно одновременно. © Подслушано / Ideer
Что ж, кажется, самое главное при знакомстве с родителями — это не запутаться в собственном имени и не пить томатный сок! Какая из этих историй заставила вас смеяться в голос? И есть ли у вас в запасе своя история о неловком, но смешном знакомстве с родителями партнера? Делитесь в комментариях!
Комментарии
Про собачью миску, понятно что вспоминают со смехом. Но всё же, придя в гости в чужой дом, тем более, впервые, не стоит хватать еду и посуду. Хозяевам дома ведь виднее, что подать.
Как бы там не было - собачья миска на столе, где едят хозяева - не должна находиться, собачья миска находится на полу, если что