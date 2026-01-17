17 курьезных историй о том, как поиск новой работы превратился в эпопею

Вообще очень раздражает, когда спрашивают почему я хочу у них работать. Вынуждают врать, что ради знаний и опыта, и все такое. На самом деле я же иду на конкретную вакансию с определённым набором обязанностей и конкретной зарплатой. Если меня на неё берут, значит, считают, что я заслуживаю такую зп и у меня есть опыт. Так почему я ещё и что-то пояснять должна. Просто проверьте мои знания и решайте - подхожу или нет. На самом деле все идут на работу, ради зарплаты. А, если и нужны знания, то чтобы потом претендовать на ещё большую зарплату.