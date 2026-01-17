Вообще очень раздражает, когда спрашивают почему я хочу у них работать. Вынуждают врать, что ради знаний и опыта, и все такое. На самом деле я же иду на конкретную вакансию с определённым набором обязанностей и конкретной зарплатой. Если меня на неё берут, значит, считают, что я заслуживаю такую зп и у меня есть опыт. Так почему я ещё и что-то пояснять должна. Просто проверьте мои знания и решайте - подхожу или нет. На самом деле все идут на работу, ради зарплаты. А, если и нужны знания, то чтобы потом претендовать на ещё большую зарплату.
17 курьезных историй о том, как поиск новой работы превратился в эпопею
Прийти на встречу с будущим руководством, ответить на его вопросы и получить работу. Ох, если бы все было так просто! Герои этой статьи на своем примере поняли, что во время собеседования может произойти что угодно — от предложения выполнить тестовое задание в ресторане до встречи с бывшим мужем.
- Поняла, что засиделась на одном месте. Нашла вакансию у конкурентов, надела лучшее платье, бегу на собеседование. Сижу в приемной, а из кабинета какие-то странные звуки доносятся. И тут распахивается дверь, и оттуда на всех парах вылетает мой нынешний начальник! Мы молча смотрели друг на друга секунд пять. Оказалось, он тоже пытался туда устроиться, но, видимо, переволновался, чуть ли не причитал во время собеседования. В итоге мы оба остались на старом месте, но зато подружились — у нас есть общая тайна.
- Когда проходила собеседование, то на вопрос о зарплате руководитель сказал мне: «Если вы за большими деньгами, то можно не продолжать разговор. К нам люди приходят за опытом и знаниями». Извините, но я потратила 11 лет в школе и 5 лет в универе ради знаний. И что, теперь всю жизнь работать ради знаний? © vlntina_simba
- Я раскидала сотни резюме на разные специализации. Как-то я легла подремать днем, но меня разбудил звонок. Отвечаю. А там: «Здравствуйте, я по поводу вашего резюме. Расскажите про себя и почему хотите у нас работать». Ну я и зависла. Вообще без представления — ни кто она, ни что за контора, ни удобно ли мне разговаривать. Потом спрашиваю, что за фирма. Мне в ответ прилетает, что я недостаточно бойкая, голос у меня какой-то вялый и вообще я не очень-то заинтересована в работе. © y.shepot_mara
- Работал в компании, где приходилось мотаться по городу и обновлять клиентам программу. Перспективы никакой, но как-то надо было жить. Начал смотреть объявления с вакансиями. Сходил на одно собеседование, но не подошли друг другу. Через пару дней звонит мой руководитель Алла и радостно сообщает: «У тебя сегодня последний рабочий день. Завтра ты безработный уже. Пиши по собственному». Оказалось, она как-то узнала, что я на собеседование ходил. © xumuk032 / Pikabu
- Приехал я по указанному адресу. Это оказалась гостиница. Меня попросили пройти в ресторан при отеле, в котором за одним из столиков сидели два человека. Они сказали, что будут проводить мое собеседование и стали заказывать кучу еды, потом достали бумаги и предложили мне выполнить тестовое задание (довольно объемное) прямо за столиком, а они пока, мол, поедят. Я отказался и ушел, а они смотрели мне вслед с раскрытыми ртами. © alexanderferick
Надеюсь с этой тв..рью, которая уволила за то что он сходил на собеседование, случится бумеранг.
Поражают люди, которые работают наемными сотрудниками, но думают что это их бизнес и начинают себе позволять слишком много на работе. Уверяю, что потом эти люди сильно обламываются, когда им жизнь показывает что они тут в любой момент могут оказаться такими же никто, какими они считали окружающих
- Решила подзаработать и устроиться консультантом. Пошла на собеседование и как же я обалдела! Предложили мне оклад 15 тысяч, а потом спросили: «А вы уйдете, если окажется, что зарплата еще меньше?» Вы серьезно?! © Подслушано / Ideer
- Надоело упахиваться и получать копейки — решила сменить работу! В одном месте условия понравились. Прошла первый этап отбора. Далее захожу в кабинет начальника и... хоба! Бывший муж! Рассталась с ним не очень хорошо. Посмотрел на меня и говорит: «Ольга Викторовна, готов принять вас, если вы мне пообещаете относиться к работе с такой же серьезностью и рвением, как отсуживали у меня имущество при разводе». Я сказала, что подумаю и ушла. Но сама понимаю, что рядом с ним работать не смогу спокойно, ведь я тогда действительно перегнула палку. Даже стыдно немного.
- Пошел на собеседование. Выяснилось, что вакансия совсем не та, которую я себе представлял, а меня знакомый порекомендовал. Работа была выше моих возможностей. На собеседовании я открытым текстом об этом сказал: «Честно сказать, я не подхожу вам!» На меня посмотрели и сказали: «А если мы решим иначе, то вы согласитесь работать?» Я сказал, что соглашусь. И меня взяли! В итоге я потратил кучу времени, чтобы наладить всю работу. Каким-то образом мне удалось справиться с той ответственностью, что возлагалась на меня. Но только сейчас я понял, что эта работа изменила мою судьбу. © _The_Room / Reddit
- Искала работу в новом городе. Опыт у меня большой, ведь я специалист в своем деле. Сходила на 6 собеседований, и все работодатели были согласны взять меня на работу. Я всем обещала перезвонить и сообщить свое решение. В итоге выбрала для себя идеальные условия и сообщила всем остальным работодателям, что выбрала не их компанию. Так один их них меня проклинал. Очень странный человек... очень! © Подслушано / Ideer
Надо же, человека берут на работу, даже несмотря на то, что он уже и сам не хочет и говорит, что не справится!
Знакомый порекомендовал на совесть!😊
- Меня уволили пару месяцев назад. Удалось быстро найти новую работу, но теперь я чувствую, что просто не справлюсь на новом месте. Дело в том, что бывший начальник напрочь разрушил мою уверенность в себе. Теперь изо дня в день я прокручиваю у себя в голове сотни негативных мыслей. © kkgibbo / Reddit
- Разместил резюме. Позвонили из компании и предложили вакансию, связанную с продажами по телефону. Культурно объяснил сотруднице, что продажи не интересуют, потому что от людей немного устал, на этом попрощались. Спустя два дня перезвонила сотрудница и сообщила: «Ваше резюме очень интересно руководителю, и мы готовы предложить вам массу других вакансий. Приезжайте на собеседование». Я согласился и приехал. Зашли в просторный кабинет и начали общение с руководителем. Он тут же предложила продажи. Я еще раз обратил внимание на то, что продажи меня не интересуют, и что приехал я на обещанные «другие» вакансии. Руководитель удивленно на меня посмотрела и сообщила, что у них сейчас только одна вакансия — продажи. В итоге мы еще немного поговорили, и меня попросили подождать за дверью одну минуту, пока начальница отдела что-то решит. Но даже спустя 15 минут никто из кабинета руководителя не вышел. Ушел. Зря потратили и мое, и свое время. © LizniRozetku / Pikabu
Видимо у их отдела по персоналу есть план сколько кандидатов они должны прособеседовать. Поэтому она таким гнилым способом заманила его на собес
- Во время собеседования на новую работу в кабинет зашел мужчина старше меня на несколько лет. Я в тот же момент поймала его взгляд и подумала о том, какой он классный. Но кто же знал, что он окажется моим начальником, за которым я, все бросив, уйду в другую компанию. Два года уже прошло, но от него ни намека на что-то личное — женат. А у меня коленки от него до сих пор подкашиваются. © Подслушано / Ideer
- Наученный горьким опытом на предыдущих местах работы, я придумал лайфхак. Когда в очередной раз уволился, то купил новый телефон с новой симкой специально для работы. На собеседованиях оставлял именно его. Устроился на работу и всем давал этот номер. Включал телефон утром, когда из дома выходил на работу, и выключал вечером, когда вставал с рабочего кресла. Поэтому никаких звонков в выходные с просьбой выйти, никаких звонков с просьбой вернуться, когда уже доехал до дома. © Подслушано / Ideer
- Патологически ненавижу общение. К нынешнему коллективу привыкала месяца три. Сейчас хочу сменить работу, а везде нужны «общительные и коммуникабельные менеджеры по продажам» или операторы. Пошла на собеседование, а мне говорят: «Вы какая-то молчаливая! Как вы с клиентом и коллективом в офисе общаться собираетесь?» Как это понимать? Я же неглупая, кое-что умею. Но обидно осознавать, что «не болтливость» — это новое клеймо. © Подслушано / Ideer
- Выгорела полностью. Просыпаюсь в хорошем настроении, но стоит приехать на работу, так все. Решила искать другую! Пригласили на собеседование. Подруга посоветовала: «А ты надень трусы наизнанку. Удача придет. Я так экзамен сдала на отлично». Глупо, но решила попробовать. В итоге у меня примета сыграла вообще по-другому: на новую работу не приняли, а вечером сообщили, что и со старой уволили. Ох уж эти трусы! © Рабочие истории / VK
Трусы вообще не виноваты. Если ты сама не очень, чтобы ты там не делала, они не помогут
- Я сходила на собеседование в очередной премиум ресторан. Захожу и вижу витрину с десертами, видимо, продают с собой — за ней никого нет. Прохожу немного вперед, там стойка где, скорее всего, должен быть менеджер или хост — тоже никого. Зато в зале движуха. Справа стоят 3 охранника, мимо пробегает менеджер с недовольным лицом, пытаюсь поймать ее взгляд и здороваюсь — она просто проходит мимо.
Потом все-таки пришел молодой управляющий и сообщил, что не знает, о чем меня спрашивать, я предложила задать мне вопросы, которые помогут ему понять, достаточно ли у меня компетенций. В итоге я просто провела ему собеседование на работодателя, мол, сможем ли мы сработаться. Он с восторгом рассказал мне, какой он классный. На этом и разошлись. Больше мы не встречались. © alioshalimyr
- Как-то устраивалась на работу. Вроде все хорошо, общаемся, и вдруг кадровик спрашивает: «Галина, а вы последние полгода не работали. В чем причина?» Говорю: «Хотела отдохнуть». Кадровика подкидывает: «А на что жили?» Признаюсь, что у меня муж прекрасно зарабатывает. Кадровик роняет челюсть и выдает: «И зачем вам тогда работа?» © tigragulya
Интересно, а у вас были похожие ситуации на собеседованиях? Или при поиске работы с вами приключались истории и похлеще? Вы всегда можете рассказать о них в комментариях к этой статье.
Комментарии
У меня была как бы обратная ситуация. Собеседовала сотрудника, молодой мужчина, 27 лет, за всю жизнь работал раза 3 или 4 по несколько месяцев, стажа даже полтора года не наберется. Объяснил, что ему досталась квартира в наследство и то ли он её сдаёт, то ли живёт на деньги от продажи. Паренёк проработал один день. Всему очень удивлялся, спрашивал сотрудников "А вы тут вообще зачем, прям реально ради денег, серьёзно?", с пеной у рта доказывал свое право уйти пораньше на час, при разговоре о kpi смутился, типа "Ну это же не прям по-настоящему всегда надо делать". В итоге на следующий день отказался выходить на работу.