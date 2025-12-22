18 комиксов о том, что происходит, когда идешь в магазин «только за хлебушком»
Быстро взять нужный товар с полки, расплатиться на кассе и гордо уйти домой? Эх, если бы все было так просто. Даже в крошечном магазинчике возле дома можно нахвататься впечатлений на ближайшие полгода. Одни из покупателей здесь вступают в спор из-за последнего кусочка сыра на полке, а другие умудряются встретить свою любовь.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Иногда решение «быстренько накину куртку и выскочу за йогуртом» может привести к неожиданным последствиям
Даже у близких друзей могут быть разные подходы к закупкам продуктов
Вот и все, что останется после тебя. Вот и всё, что возьму я с собой.
Некоторым кассирам проще предложить какой-нибудь товар, вместо того, чтобы заморачиваться с разменом
Опытные покупатели хорошо знают, что на входе в магазин лучше сразу взять корзинку или тележку. А то мало ли что
Ну а самые опытные уже в курсе, что никогда не помешает захватить из дома пакет для покупок
Эти две голубые полоски - это ручки. Такие большие пачки не требуют отдельного пакета.
Иногда кажется, что за контроль температуры в супермаркетах отвечают совершенно безбашенные люди
Пожалуй, все мы хоть раз отправлялись в магазин за конкретным продуктом, а возвращались с полными пакетами, но без того, что было нужно
Всегда пишу список того, что нужно купить - раньше на бумаге, сейчас в телефоне, но иногда покупаю не те продукты или товары, которые в списке.
На вас тоже порой накатывает желание начать правильно питаться?
Если вы берете последний товар на полке, будьте готовы ко всему. Минимум — к осуждающим взглядам
Покупатели ростом примерно в 160 см точно бывали в такой ситуации
Получается они не вместе. Иначе бы доставть тому к о ниже ростом не пришлось.
В магазине изменили раскладку товара? Что ж, вас ожидает настоящий квест
А вот запоминать не надо. Через определенное время опять всё поменяют местами. Надо же мерчедайзеров чем-то занять.
Замечали, что с возрастом становится все труднее читать мелкий шрифт? И не факт, что окружающие смогут вам в этом помочь
Случайно задеть и рассыпать такую конструкцию посреди торгового зала — страшный сон любого покупателя
Иногда кажется, что отдел кулинарии — какой-то особенный мир. Никогда не угадаешь, где там начинается очередь
Особенно когда товар со всех четырех сторон. Здесь продавцам можно только посочувствовать
Говорят, что хорошее настроение в магазине не купишь. Но это не точно
И несет она тортик без упаковки, аки святыню, а тут ненароком под локоток толкнут...
В тележке совершенно не чувствуется вес покупок. И порой это мешает правильно оценить свои силы
Да, несколько раз оказывалась в такой ситуации - хоть оставляй половину на тротуаре, теперь всё тяжёлое заказываю доставкой.
Народная примета: симпатичный мужчина со списком покупок наверняка женат
Пропускать или не пропускать, вот в чем вопрос
Готовы поспорить, что вы тоже не раз попадали в похожие ситуации в магазине. А может быть, с вами приключались истории еще интереснее? Вы всегда можете поделиться своим опытом и переживаниями в комментариях к этой статье.
Еще еще свободная минутка? Вы как раз успеете пролистать 17 комиксов про неловкие моменты, которые бывали с каждым, но мало кто в этом признается.