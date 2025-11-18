20 отцов-приколистов, чьи выходки согревают душу и поднимают настроение

В единственную ученицу 10-11 классов верю. Мой брат рассказывал, что как-то на вступительных экзаменах у них был один молодой человек из села или деревни, сейчас не помню. Комиссия с предупреждением к нему отнеслась, дескать, какие могут быть у него глубокие знания истории для поступления на исторический факультет. А потом все удивились его знаниям. Оказалось, что в старших классах в той школе было три или пять учеников. Естественно, каждого спрашивали иногда даже по два раза за урок. Так что ученикам приходилось хорошо готовиться ко всем урокам