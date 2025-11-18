20 отцов-приколистов, чьи выходки согревают душу и поднимают настроение
Они могут научить чинить розетку, приготовить самую вкусную жареную картошку и одновременно довести слез от смеха. Эти отцы точно умеют превращать любой день в приключение. Готовы посмеяться вместе с нами?
- Решил папа повесить телик на кухне, на кронштейн, и крепился кронштейн к стене здоровущими такими болтами. Шестилетняя я решила, что такие большие болты могут продырявить стену насквозь, и мама не обрадуется дырам в стене спальни, с которой кухня и граничила. О своих опасениях я рассказала папе. Тот с встревоженным видом почесал затылок и сказал: «Твоя правда, доча, вдруг продырявим стенку? Давай-ка мы с тобой измерим толщину стены!» На мой резонный вопрос: «А как это сделать? Стенка же упирается в другую, и толщины ее мы не видим», папа посоветовал мне следующее: идешь в спальню, прижимаешься ухом к стене, стукаешь по ней и считаешь. И на какой счет звук вернется — эту цифру потом умножаем на 2 и получаем толщину стены. Я послушно выполнила все сказанное папой, но звук не возвращался. Папа советовал ударять погромче и слушать получше. Через минут двадцать вернувшаяся домой мама застала сосредоточенно стучащую в стенку спальни хмурую дочь и хрюкающего от смеха мужа на кухне. Папа потом получил легкий нагоняй, а мне был дан совет на всякий случай уточнять у мамы все, что говорит и просит делать папа. © MyAlterEgo / Pikabu
«Пока мама выбирает себе подарок...»
- Попросила мужа сходить с сыном на площадку. Ушли в обед, а уже через пять минут сын вернулся, смеясь, и сказал, что папе нужны плоскогубцы. Ничего не поняла. Выглянула в окно — и увидела настоящий цирк: муж каким-то чудом уселся в детские качели, и его пятая точка застряла там! Более того, он еще и цепи оборвал своим весом... Хорошо, что хоть никого не было там, а то было бы ужасно стыдно. Муж высвободил себя из этого плена, починил качели, но я до сих пор не понимаю, как в 36 лет можно быть таким ребенком... © Мамдаринка / VK
- Мне года 3-4 было, в зоопарк пошли. Увидела я там фламинго, а я ж городской ребенок, окромя голубей да воробушков, ну разве что курицу в супе видела. Удивилась, да и спросила у папеньки, почему, мол, птица, а розовая. Ну, папенька не стал утруждать мой неокрепший разум рассказами про рацион питания и окраску, хотя это на клетках пишут, а ляпнул: «Да вон смотри, на той стороне пруда дом красят, строители краску разлили, птицы и окрасились». Что характерно, дом действительно был в процессе покраски в розовый цвет. Убедил. Нужный выпуск «В мире животных» попался мне только годам к 10, до тех пор была вполне уверена, что в зоопарке ходят покрашенные птицы... © kantex / Pikabu
«Мой отец после завершения своего 50-го марафона»
Когда я слышу, что родители говорят своим детям в зоопарке, у меня волосы дыбом встают
- В детстве ходили купаться с батей на пруд, там была небольшая вышка, с которой вся малышня прыгала в воду. На мой вопрос о высоте вышки папаня отвечал: «25 метров». И я лет до 30 всем, на серьезных щах, втирала, что в 6 лет ныряла с 25-метровой вышки. Я не очень умная, но я успевала уловить этот снисходительный взгляд слушающего. © tznat / Pikabu
- Мой отец отвозил меня в детсад на автобусе. Мы садились на конечной остановке в автобус, а водитель ждал время отправки. Но тогда я этого не понимал и мне хотелось побыстрее поехать. Так вот, отец меня убедил что водитель ждет, когда я спою песню. Я стеснялся других пассажиров, но все же запевал. Водитель смеялся, заводил автобус, и мы ехали. © Vl73 / Pikabu
«Реакция моего брата-близнеца на встречу с моим сыном»
- Детям — по семь, завел им карты в банке. Ежемесячно перевожу по тысяче. Уговор: тратьте на что хотите, советовать можем, запрещать — нет. Супруга была за. Прихожу с работы, сын хмурый-хмурый, недовольно собирает самолет. Выясняю — и оказывается, что мама не разрешила купить 4-х маленьких героев, тоже конструктор, общей суммой чуть меньше тысячи. Довод мамы: зачем тратиться на ерунду, если можно купить что-то более стоящее? Решение семейного совета: оштрафовать ответчика (маму) в пользу иска сына. Причина: несоблюдение условий договора. © ulasatun / Pikabu
- Когда моя сестра была маленькая (лет 5-6), она с папой поехала на дачу. Папа что-то ремонтировал, и у него сломалась лестница. Починив ее, он сказал моей маме: «Лестницу не трогайте — она на соплях, еле держится». Моя сестра, увидев, как бабушка берет лестницу, заорала: «Не трогай ее! Папа ее соплями склеил!» © Shanyy / Pikabu
«Папа работал сторожем в начальной школе. Для своей рабочей фотки он использовал проволоку для чистки труб»
Хорошая история про деньги на карманные расходы, справедливая, а не как часто начинают рассказывать про травмы детства)
- Папа как-то пришел после охоты и принес с собой мясо. Ну как мясо... ребрышки копченые. И с довольным видом поведал нам, что это волчьи ребра! Было страшно, но мы, дети, все же попробовали, и они нам очень понравились. С тех пор постоянно просили с охоты принести волчьих ребрышков. Это уже потом я увидела в магазине те самые волчьи ребрышки, только на ценнике было написано, что это говяжьи. © Farffi / Pikabu
- Я училась в селе, у нас была только одна школа, и та для учеников 1-9 классов. Мои родители настаивали на том, чтобы я получила полное среднее образование, поэтому папа договорился с директором, чтобы открыли обучение для 10-11 класса. После окончания девяти классов, никто из моих одноклассников дальше учиться не пошел. Я была одной ученицей 11 «А» класса. Когда я рассказываю эту историю друзьям — они смеются и не могут в это поверить, но это на самом деле так. А вальс на выпускном я танцевала с учителем физкультуры. © Карамель / VK
«Хочу, чтобы у сына остались теплые воспоминания об отце: в этот раз мы жарили ужин на костре и смотрели фильм во дворе»
В единственную ученицу 10-11 классов верю. Мой брат рассказывал, что как-то на вступительных экзаменах у них был один молодой человек из села или деревни, сейчас не помню. Комиссия с предупреждением к нему отнеслась, дескать, какие могут быть у него глубокие знания истории для поступления на исторический факультет. А потом все удивились его знаниям. Оказалось, что в старших классах в той школе было три или пять учеников. Естественно, каждого спрашивали иногда даже по два раза за урок. Так что ученикам приходилось хорошо готовиться ко всем урокам
- Когда мне было лет пять, я собирала по дому монетки и складывала их в сундучок. Когда пришло время покупать новый холодильник, я гордо принесла сундучок папе и сказала, что все свои деньги отдаю ему на холодильник. Накоплена у меня была, ну, совсем маленькая сумма. В общем, холодильник купили, привезли, я (неимоверно гордый меценат) подхожу к папе и спрашиваю, хватило ли моих денег на холодильник (вдруг сдача осталась). Папа снисходительно говорит, что, конечно, не хватило. Но, увидев мое грустное лицо, тут же добавляет: зато твоих денег хватило на самое главное — на эмблему от холодильника! Я, конечно, сомневаюсь, точно ли эмблема — самое главное в холодильнике, но отец звучит очень уверенно. Говорит, что несомненно, ничего главнее эмблемы нет, потому что не было бы эмблемы, не было бы холодильника вообще. Поэтому гостям я гордо рассказывала, что купила эмблему от холодильника. © Doodledoo / Pikabu
«Похолодало и мы не успели отвезти сына в песочницу, так что устроили ему ее дома. Мы копали и искали „ископаемые“, и хотя песок будет повсюду, это того стоило»
- В детский сад приводят ребенка мама с папой. Мама раздевает дочку. Вдруг с тихим возмущением спрашивает папу: «Паша, это что?» Достает из одежды вешалку с крючком. Мама: «То-то она мне всю дорогу жаловалась, что ей в спину что-то колется». Папа благоразумно молчал. © Unknown author / Pikabu
- Мой папа — лучший папа в мире. Как-то так получалось, что он всегда знал, что нужно сказать или сделать, чтобы я успокоилась и его послушалась. А недавно мы заговорили об этом, и он рассказал мне, что в начале ему было очень сложно: то он меня чуть не уронит, то забудет в машине, то уснет, и я вымажусь мамиными кремами. Но самое главное — он хотел стать хорошим отцом, поэтому много со мной общался, всегда старался помочь. Скоро я и сама мамой стану. Благодаря папиным словам знаю, что не все будет идеально, но я стану хорошей мамой. Пап, спасибо тебе за поддержку — мне было очень важно услышать эти слова. © Не все поймут / VK
«Мы с папой фанаты „Назад в будущее“. Когда его показали в кино к 40-летию, мы пошли всей семьей — даже мой сын. Три поколения фанатов одной легенды!»
- Когда я была маленькой, мы с родителями жили в деревне. Даже когда я еще не разбиралась в числах, я знала: если папа пришел домой с корзинкой грибов — значит, у мамы день рождения. Он дарил их ей вместо цветов, она сама просила. Шел в лес и сам собирал. Родители уже давно живут в крупном городе, и про эту традицию, как мне казалось, все забыли. Прошлой осенью я поехала к ним накануне маминого дня рождения, а утром на кухне обнаружила корзинку грибов. Папа, несмотря на возраст и больную ногу, рванул в пять утра за сто километров от города в лес, чтобы собрать для мамы грибов. Я просто постоянно вспоминаю об этом и не могу поверить, что в мире еще существует такая любовь. © Мамдаринка / VK
