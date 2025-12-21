20 работников ТЦ, у которых каждая смена — эпизод юмористического реалити-шоу
34 минуты назад
Если где и искать вдохновение для ситкома, так это на просторах торгового центра. Персонажи там меняются каждый час, и каждый приходящий покупатель потенциально способен дать сюжет на новый эпизод. Остается только наблюдать, мысленно делать заметки и держать лицо, когда реальность снова преподносит сюрприз.
- Как-то был случай: в бутике женской одежды девушка перемерила кучу джинсов. В итоге все же купила одни. Захожу потом в примерочную, чтобы убрать эту гору джинсов, и нахожу в одних из них... трусы! Как можно было забыть такое? И, главное, город у нас маленький, эту мадам я потом не раз встречала. © aigerim_mend
- Работаю я мастером маникюра в проходе крупного торгового центра. Будни, людей нет. Тут из-за угла выходит парень. Его взгляд падает на меня — на лице ужас, хватается за сердце. Я сижу, окаменев от напряжения. А он подходит и вдруг такой: «Девушка, простите меня... Я архитектор. Лет 5 назад начальник внезапно вспомнил, что ему не хватает бутика в презентации. Я эту штуку за 30 минут смоделировал ему вдогонку. Мне и в страшном сне не могло присниться, что они ее так и построят. А вам теперь тут работать». © My Story / VK
- Работаю в бутике люкс-сегмента. Редко, но бывает, приходят клиенты и покупают лимитированные сумки за баснословные деньги. И когда даешь советы, как стилизовать и с чем можно носить, они такие: «А это не носить, просто в коллекцию». Стою потом с каменным лицом. © sei_chera
- Работаю в бутике, делим помещение с ателье. Часто люди путают меня со швеей, когда в ателье выходной. И вот недавно пришла женщина: «Подшейте мне, пожалуйста, штаны!» Я пояснила, что не швея, а в магазине работаю. И тут она, с возмущением: «Вот же машинка стоит! Просто быстренько прострочите. В школе вас не учили, что ли?» © makhmetova22
- Купил у меня клиент струйный принтер. С ним в комплекте шла огромная пошаговая инструкция с картинками. Без нее настройка была довольно проблематичной, поскольку шаги были довольно нелогичные. Но вот с инструкцией справился бы даже шестилетка.
Ну так вот. Купил клиент принтер. Я ему подробно все рассказал. Показал. Причем принтер к своему рабочему компу подцепил, настроил, распечатал пробник. Спрашиваю: «Все ясно-понятно?» Кивает: «Да!» Уходит.
На следующий день заваливается с претензиями:
— Принтер не устанавливается! Вы обманщики!
Спрашиваю в ответ:
— А вы все по инструкции делали?
И тут же получаю:
— Я что, дурак — инструкции читать. Мне и без них ничего не понятно! © Werewolf1971 / Pikabu
- Работала в магазине товаров для рукоделия. Был один покупатель — высокий и тихий дядька, который несколько раз в месяц входил в магазин, чеканя шаг. Шел ровно до полки с керамическими заготовками копилок. Брал в руки заготовку рыбки Дори из «В поисках Немо». Смотрел на нее, потом так же уходил. Спустя какое-то время все же купил. © valonkantaja / Pikabu
- Работал как-то в магазине техники. Продал как-то клиенту компьютер с монитором, колонки, принтер и кучу всего еще. Проходит пару недель, звонок: «Ваш принтер не работает. Приходил программист, не смог настроить». Пытаюсь понять, что не так — клиент живет в области и ехать к нам довольно далеко. Прошу проверить, полностью ли вытащилась защитная полоса из картриджа. Объясняю, как открыть принтер и достать картридж. И тут слышу: «А пенопласт тоже из принтера доставать?!» Через несколько секунд до них дошло. В трубке истеричный смех, потом гудки. Через пару недель клиент уже покупал у нас новый компьютер для знакомых и привез подарок в благодарность. © djtorm / Pikabu
- Раньше продавал автомобильные магнитолы. Часто парни говорили что-то вроде: «Мне нужно подумать дома». И я придумал, как их раскручивать — работало больше чем в половине случаев. Я просто отвечал: «Да, чувак, если тебе нужно спросить жену, то без проблем. Но помни, легче попросить прощения, чем разрешения». © sammeggs / Reddit
- Зашла к нам женщина с купоном на 10% скидки и спросила, какая будет скидка на антенну за 80 долларов. Я сказал, что 8 долларов. Она удивилась и с недовольным видом выбрала антенну за 50. А потом на кассе она такая: «А почему антенна стоит 45 долларов? Вы же сказали, скидка 8 долларов!» Пришлось долго объяснять, как работают проценты. © TheNutsFlush21 / Reddit
Вы бы правда стали хоть что-то покупать у кренделя, который по-хамски свистит вам в уши про "прощения и разрешения"?
- Сестра работала в магазине товаров для рукоделия. Однажды в магазине завелась птица. Никто не мог ее поймать. Спустя пару дней сестра ее подманила, поймала и посадила в коробочку, чтобы птичка отдохнула. Сестра поставила коробку в комнату отдыха и написала на ней: «Не открывать! Внутри птица!»
Ну и, конечно, одна из коллег открыла коробку — подумала, что это розыгрыш. К счастью, птица осталась в комнате отдыха, и моя сестра снова поймала ее и тут же выпустила на улицу.
В итоге «Не открывать! Внутри птица!» стало мемом среди ее друзей и коллег. Ей постоянно присылали смешные картинки и видео с птицами. И даже настоящие коробки с надписью «Не открывать», в которых находились мягкие игрушки или фигурки птиц. © robo-dragon / Reddit
- Работала в магазине спортивной одежды, и вот моя любимая история. Заходит к нам пара. На руках ребенок лет трех. Мы встаем, как положено в присутствии клиента, на что они в ответ: «Сидите-сидите, мы зашли только за конфетами». Загребают из вазочки на стойке огромную кучу конфет и выходят. © closetoarouse
- Давным-давно работал в бутике администратором, и к нам зашли две молодые девушки. Одна из них схватила шарф и стала крутиться у зеркала, подруга рядом молчала. Я, естественно, нахваливал товар, но она все равно сомневалась, купить или нет. Тут девушка поворачивается к подруге и спрашивает: «Ну как? Мне идет?» На что подруга отвечает: «Нет, не очень». После этого девушка швыряет шарф на кассу и громко так заявляет: «Беру!» © My Story / VK
- Работаю в небольшом торговом центре, где музыкальным фоном служит радио, которое включает и выключает приходящий охранник, либо администратор. Обычно играет радио. И тут сегодня там случился какой-то глюк. Каждые десять или пятнадцать минут повторялась одна и та же песня. Сначала мы смеялись, потом злились, потом единственной надеждой для нас была внезапная поломка колонок, но ее не произошло. На посту никого не было, так что переключить станцию мы не могли. Была безуспешная попытка достучаться до станции через чат на их сайте. Всего за восьмичасовой рабочий день мы послушали песню около сорока раз. © koalanemedved / Pikabu
- Работала я консультантом в магазине. Зашла к нам как-то одна фифочка. Стоит, командует: то это уберите, то это найдите. А я все с улыбкой делаю. Ну что поделать, работа же. В конце она на меня так пристально смотрит и выдает: «Вы что такая приветливая? Вам за это дополнительно платят?» Я говорю: «Нет, это моя работа». И она такая: «Вы притворяетесь! Хватит, а то я нажалуюсь вашему руководству!» Я просто опешила.
- Работаю я в книжном. Однажды заходит к нам девушка и с порога: «У вас есть книги автора Бред?» Я говорю, что нет. Она такая: «Ну как нет? Вот, подруга читает». И дает мне свой телефон. Я чуть со смеху со стула не упала! Там было написано «Бред бери». Тактично поправила ее, что это «Брэдбери», но этот «автор Бред» стал нашей локальной шуткой!
- Помню, работал в магазине техники. Приходит как-то пара. Консультант: «Утюг с подошвой из нержавейки! Фиг поцарапаешь». А женщина такая: «А если все-таки поцарапаю?» И тут аж холодильники перестали гудеть — он выдает: «А вы что, блин, гвозди что ли собрались гладить?!» Повисла тишина. Женщина: «Ну да, логично». И купила утюг. © den.johnson
- Работал я в строительном. Приходит бабулька: «Я тут у вас люстру покупала! Дайте электрика, пусть повесит ее мне!» Вежливо объясняю, что у нас нет мастеров. Битый час спорили. Я уже без сил: «Давайте вернем вам деньги?» И тут она выдает: «Отлично, сегодня привезу! Единственное покупали не у вас. Но вам-то какая разница! Вы все — строительные магазины — на одно лицо!». © Riahona / Pikabu
- Работаю в магазине косметики для волос. Зашла женщина, попросила мужской шампунь для сына. Показала ей несколько видов и добавляю: «А еще можно посмотреть унисекс шампуни». А она мне: «Нет, вы что! Ни в коем случае. Ведь тогда та тоже будет пользоваться — она же мне не дочь». В этот момент я подумала, как же «повезло» той девушке со свекровью. А это ведь просто шампунь. © katerina_karpei
Гвозди-не гвозди, а молнии с бегунками никто не отменял. А ещё крючки и другие застёжки.
- Знакомая работает в дорогущем бутике. Звонит ей товаровед: «Начала принимать новый товар. Уже несколько вещей с браком! Какие-то масляные пятна, грязища. Пишите поставщику». И тут снова звонит через час: «Не успели написать? Не надо! Я тут посмотрела — весь товар в этих пятнах. Одинаковых. Пропорционально похожих. Наверное, так и задумано». Ох уж эти дизайнеры... Чуть не опозорились. © Истории из жизни / VK
- Дочь захотела купить весы. Пошла в магазин, долго не могла выбрать подходящие. Подошел к ней парень-консультант. Для наглядности встал на умные весы и показал ей, как те работают. Дочь смотрит, а там практически 0% жира. И тут она возьми и достань из сумки булочки, которые испекла накануне со словами: «Молодой человек, вам срочно нужно набирать массу! Вот, возьмите булочки с корицей, я сама утром пекла!» Так они и стали общаться, а теперь еще и поженились. Не устоял зять перед булочками. © Рабочие истории / VK
А вот и еще несколько наших подборок потешных историй и фото:
Пришла за весами с булками в сумке. Логично, да, мужа себе ловила на них
