20 работников ТЦ, у которых каждая смена — эпизод юмористического реалити-шоу

Если где и искать вдохновение для ситкома, так это на просторах торгового центра. Персонажи там меняются каждый час, и каждый приходящий покупатель потенциально способен дать сюжет на новый эпизод. Остается только наблюдать, мысленно делать заметки и держать лицо, когда реальность снова преподносит сюрприз.