14 семей, где обычная жизнь — бесперебойный генератор смешных историй

Snail - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. История - фееричная! (Мужу не было потом плохо?)
Говорят, что смех продлевает жизнь, а смех над собой и своими домочадцами — еще и укрепляет брак. В сегодняшней подборке — хроники семейного курьезов: от «прокачанных» детей, воспитывающих собак с помощью книг, до разрушений в масштабе одной отдельно взятой квартиры. Если вы думали, что это у вас дома весело, почитайте, как дедушки путают оленей с сурками, а мамы гуляют по улице, ведя воображаемую беседу с дочкой, которой нет рядом.
А вот еще подборочка фото и историй о семейных буднях, которые держат в тонусе покруче любого спортзала.