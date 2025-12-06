20 подслушанных фраз, которые доказали: чужие разговоры интереснее кино

Интересное всегда рядом: иногда всего-то сидишь в ресторанчике или ждешь в очереди свой кофе, но вдруг доносятся обрывки чужих фраз. Как будто короткометражку посмотрел, и ее уже не забыть — ходишь и представляешь, а что же было дальше с героями?