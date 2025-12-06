20 подслушанных фраз, которые доказали: чужие разговоры интереснее кино

Вот не понимаю про волосы в сливе. Любовница и волосы чтоли мыла у них дома? Мне всегда представлялось, что любовница - это прийти в квартиру, заняться интимом, душ, аривидерчи. А там как-то все серьезно с помывкой головы.
-
-
Ответить
Интересное всегда рядом: иногда всего-то сидишь в ресторанчике или ждешь в очереди свой кофе, но вдруг доносятся обрывки чужих фраз. Как будто короткометражку посмотрел, и ее уже не забыть — ходишь и представляешь, а что же было дальше с героями?
Вот не понимаю про волосы в сливе. Любовница и волосы чтоли мыла у них дома? Мне всегда представлялось, что любовница - это прийти в квартиру, заняться интимом, душ, аривидерчи. А там как-то все серьезно с помывкой головы.
Надо было зубами карту вытягивать... Интересно, как она на кассовом аппарате работает, если ее ногти не дали ей ухватиться за карточку.
А вот и еще несколько наших статей, которые повеселят даже в самый хмурый день: