Дельфин и русалка
Увидев друг друга
На дне водоёма влюбились.
Дельфин и русалка
Они, как в тумане,
На озере том поженились.
Дельфин и русалка
У них народились
Дельфино-русалочьи дети,
Дельфин и русалка
Они, если честно
Живут и семь лет уже вместе.
15+ везунчиков, которые встретили любовь всей жизни там, где меньше всего ожидали
«Женись на мне срочно!», «У тебя есть любимый динозавр?» и «Я влюбился в твои руки» — нет, это не цитаты из комедийных сериалов. Это реальные фразы, с которых начались истории любви героев нашей подборки. Мы собрали рассказы о том, что путь к семейному счастью может лежать через объявление на сайте, 40-дневное «очищение» отношений или встречу двух чумазых людей в отделе электротоваров.
- Это было в 2007 году. Я переехал в новый город, мне было 24. Мне нужна была мебель для новой квартиры. Увидел объявления на сайте. И написал короткий текст из двух строк: «Я новенький в городе, хочу познакомиться с новыми людьми». Большинство ответов были странными, один — нормальным. Мы встретились за кофе, прогулялись по парку, поженились примерно через 3 года. Скоро у нас будет 16-я годовщина свадьбы. © External-Creme-6226 / Reddit
- Моя бабуля осталась с двумя маленькими дочками одна. Дала сама себе слово, что выдаст дочек замуж и только потом будет налаживать личную жизнь. Так и вышло. Потом, в 40, познакомилась с мужчиной, на дискотеке «для тех, кому за 30». Младше ее на 8 лет! Построил ей дом, женился, и жили вместе до самого конца. © wherekaty
- Я встретила свою судьбу прямо на дне озера. Были как-то с друзьями на днюхе друга. Он снял беседку у озера, мы все полезли купаться, а рядом была другая компания, наши одногодки. Я, как и все, прыгала в озеро, веселилась там, купалась. Решила достать прямо до дна, поплыла, дотронулась, поднимаю голову и вижу, что рядом со мной милый парень, тоже дно трогает. Дальше все было, как в тумане. Вот мы уже на берегу, вот мы уже сидим у нас в беседке, мило общаемся, а вот мы уже муж и жена. Семь лет прошло с дня того знакомства, а мы все еще вспоминаем то, как влюбились друг в друга с первого взгляда. © Не все поймут / VK
Дельфин и русалка
- Вышла замуж, потому что заставили родители, так как было выгодно нашим семьям для бизнеса. Мужа будущего возненавидела сразу, казался мне обычным избалованным сыночком обеспеченных родителей. За полгода совместной жизни не обмолвились и словом, каждый жил, как хотел, он встречался с другими, как и я. Но потом кое-что произошло, я не могла даже с кровати встать. Он начал ухаживать за мной. После работы он сразу ехал ко мне, забил на свои тусовки и клубы. Как поправилась, пригласил на свидание, и я поняла, что замужем за лучшим мужчиной. © Подслушано / Ideer
- Это было в школе, в 9 классе на уроках естествознания. Нас разделили на группы. Но мы все мялись, не могли сделать первый шаг. Пока наконец, уже в 11 классе она сама не спросила, можем ли мы взяться за руки. Так все и завертелось. © WorldlinessOverall87 / Reddit
- Засиделась я как-то у подруги допоздна, поэтому пришлось вызывать такси. Когда я села в машину, я увидела молодого симпатичного парня, читающего мою любимую книгу — «О дивный новый мир» Хаксли. В пути мы с ним начали обсуждать книги, потом сериалы, музыку, кино и много всего другого. И кроме 20 минут поездки, еще час мы продолжали общаться, сидя у него в машине. Нам так это понравилось, что мы до сих пор общаемся, только уже на кухне, с чаем, за столом нашей общей квартиры. © Не все поймут / VK
А у меня вот такая история: В 10 кл проходили по географии страны Корею и учительница так хвалила корейцев что они трудолюбивые и мой язык вовсе горло выдал громко что вы думаете замуж только за корейца Я и забыла все это но когда вышла замуж за корейца вспомнила Это наверное Бог записывал желание Живем уже 53 года вместе Вот б#вают такие чудеса
- В старшей школе он встречался с очень стервозной девушкой. Как только я его увидела, я решила, что он самый крутой, и мне нужно сделать его своим. Поэтому я ждала. В конце концов, они расстались, и после почти года его одиночества я решила рискнуть и завязать с ним разговор. Через месяц мы начали встречаться, и вот уже почти три года мы вместе. © Czentis / Reddit
- В студенчестве была вся из себя фифа. Договорилась как-то с парнишкой насчет помощи с курсачом. Прихожу к нему домой нарядная, в лакированных сапожищах. Парень аж глаза выпучил. Я, чтобы дать ему отдышаться, пошла мыть руки. А когда вышла из ванной, сама чуть не упала: парнишка ползал вокруг моих сапог с фотокамерой в руках. Я уже начала было пятиться обратно в ванную, он заметил меня, покраснел и рассказал историю про дедушку, который всю жизнь проработал в сапожной мастерской, а сейчас на пенсии и редко выходит из квартиры. Но очень любит, когда ему показывают фото разной интересной обуви, а он рассказывает, что там можно отремонтировать и как за ней ухаживать. Так чувствует себя важным и нужным. Я от такой истории растрогалась и пообещала ему в следующий раз прийти в другой паре обуви. И как-то мы не заметили, как за следующей встречей случилась еще одна, потом еще. Курсач в итоге написали, вместе уже 20 лет. И да, лакированные сапоги все еще люблю.
Хорошо, что дедушка работал сапожником, а не маммологом или гинекологом.
- Была одинокой женщиной за 30. Купила квартиру, машину, в деньгах не нуждалась, потому что пашу на работе и зарабатываю больше, чем двое в средней семье. Тут появился сосед, который тоже сам купил квартиру, машину и был успешен в работе. Мы сошлись, и... Ни в одних отношениях мне не было так комфортно. Мы любим друг друга, не контролируем, но очень заботимся. Свадьба тоже по согласию была только среди близких людей. Словно ты продолжаешь жить своей удобной жизнью, но с любимым человеком. © Подслушано / Ideer
- Моя тетя в 36 познакомилась с мужчиной-бизнесменом. На 6 лет младше. При том, что она вполне себе счастливо жила с сыном, путешествовала и не унывала. Он влюбился, женился, в 38 лет она родила дочку. Счастливо живут до сих пор, а дочке уже 20. © wherekaty
- У меня был ресторан. В ресторане по четвергам проходили быстрые свидания. Пять минут общения, ведущий звонит в колокольчик, мужчины пересаживаются за следующий столик. Запомнился вечер, когда мероприятие только началось. Первый круг. Общение начинается. Парень с девушкой смотрят друг на друга и тают в улыбках. Химия прям моментальная. Парень говорит ей, мол, пойдем отсюда. Она говорит, пойдем. Они берутся за руки и счастливые под аплодисменты уходят из ресторана. © dangribov
Одинокая женщина за 30, квартира, машина, денежная работа. Потом знакомство с богатым соседом, любовь... Молодой бизнесмен влюбляется в тётку с ребёнком, женится на ней. Счастливые розовые сны престарелых девчонок. Колокольчик звенит... пора вставать на работу
- В старшей школе я спорила со своей лучшей подругой в автобусе. Чтобы доказать свою правоту, я обернулась и спросила первого попавшегося парня: «Мне стоит сделать ринопластику?!» Парень был в замешательстве, но едва смог ответить, что нет, я выгляжу отлично. Прошло несколько недель, и мы выяснили, что оба — книжные черви. Мы обменивались книгами и стали хорошими друзьями. Затем он быстро переехал на другой конец страны. Мы продолжили общаться онлайн, слава Интернету! Поняли, что нравимся друг другу и начали отношения на расстоянии. Десять лет спустя мы наконец-то вместе! © Unknown author / Reddit
- Мне 30. Сижу спокойно, туплю в комп, слышу яростный звонок в дверь. Открыл — в квартиру влетела подруга с воплем: «Женись на мне срочно!» Немного успокоившись, она объяснила, что ее бабушка жуть как хочет погулять на свадьбе внучки. А жениха и нет. Ну мы и устроили фиктивную гулянку. А через месяц я предложил уже оформить брак официально. Мы тогда очень сблизились и я понял, что именно с ней буду счастлив. Сейчас мы ждем дочку. © Не все поймут / VK
Подруга придумала хороший способ женить на себе парня. Но бабушку жалко, если действительно была больна ра_ком.
- Я всегда думал, что со своей будущей женой я познакомлюсь как-нибудь случайно, так, чтобы по-киношному или книжному. Но нет, она, простывшая, зашла ко мне на работу спросить про наличие вакансий и мы разговорились. Через неделю мы уже начали жить вместе, а через месяц я понял, что не хочу, чтобы она уходила из моей жизни. И сейчас я понимаю, как сильно я ее люблю и как мне хорошо с ней. Иногда стоит сделать шаг вслепую! © Подслушано / Ideer
- Я брала у него интервью. Я тогда волонтерила в одной организации и мне поручили собеседования с новыми волонтерами. А он как раз подал заявку. Тогда я и не подозревала, что говорю с будущим мужем. Два года спустя мы начали встречаться. А сейчас помолвлены и живем вместе. © ButtonWithHer****On / Reddit
- Рассталась с парнем. Да еще так некрасиво и жить негде. Сижу в парке на скамейке, вся в соплях и истериках. Тут мимо проходит какой-то парень. Сразу в одну сторону, потом в другую. И очень внимательно на меня смотрит. Подсел рядом, мнется и в какой-то момент собрался и выпалил: «Кто твой любимый динозавр?» Я от неожиданности аж успокоилась. Сказала, что не знаю. А он мне прямо там провел лекцию про динозавров. И такую интересную. В общем, мы тогда стали друзьями. Жить пошла к подружке. А через два года дружбы он мне признался в чувствах. И это взаимно! Через пару месяцев у нас свадьба. А любимый динозавр меняется у меня теперь раз в месяц. Что я могу, если жених так круто про них расказывает?
Видимо парню было "уж замуж невтерпеж", если познакомившись с сопливой девчонкой через неделю стал с ней жить, а через месяц у неё прошёл насморк и он наконец влюбился.
- Моя девушка очень обидчивая, постоянно кричит, психует. От любого повода может обидеться, часто доходит до истерик. Ну а я что? Я и полюбил ее в тот момент, когда она кричала на меня. Мой маленький злой ежик, который так мило злится! Ох, этот взгляд, наполненный злобы, эти напряженные губки, эта походка! Вот такая у нас необычная пара. Любите друг друга и всегда ищите в недостатках любимого что-нибудь хорошее. © Не все поймут / VK
- Скачала себе мужа из интернета. Он смотрел мой вебинар по рукоделию. Написал в чат: «Я влюбился в твои руки». Слово за слово, через три дня договорились встретиться. Я без макияжа, в экипировке, в которой не замерзнешь на Марсе. Он — в резиновых сапогах в грязи. Пока ехал к месту встречи (строительный магазин, романтик, блин), увидел коллегу, съехавшего в кювет. Выдернул лебедкой. В итоге двое чумазых людей за сорок час бродили в поисках кабеля нужного сечения. © tjnbead
- Мы с парнем поссорились и он пропал на 40 дней. За это время я встретила другого, влюбилась. Уже через месяц он сделал мне предложение, подарил кольцо с бриллиантом. Стали жить вместе. И тут появляется мой бывший. Он, конечно офигел и заявил, что мы не расставались. Он просто дал мне 40 дней, чтоб наши отношения очистились и обновились, но так не работает. © shuruhina
А как вы встретили любовь своей жизни? Умоляем, расскажите в комментариях.
Если не хватает романтики, чтобы отогреть сердца, вот вам еще несколько статей, заряженных на любовь: