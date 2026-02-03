15+ везунчиков, которые встретили любовь всей жизни там, где меньше всего ожидали

А у меня вот такая история: В 10 кл проходили по географии страны Корею и учительница так хвалила корейцев что они трудолюбивые и мой язык вовсе горло выдал громко что вы думаете замуж только за корейца Я и забыла все это но когда вышла замуж за корейца вспомнила Это наверное Бог записывал желание Живем уже 53 года вместе Вот б#вают такие чудеса