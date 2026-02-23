20+ кличек питомцев, к которым хозяева подошли с выдумкой и горсткой изюма
Как вы лодку назовете, так она и поплывет. В мире домашних животных это правило работает с особым изыском: можно окрестить кота величественным именем Тутанхамон, а можно случайно выяснить, что ваш котенок признает только кличку Тузик и игнорирует все остальное. И вот истории от хозяев, чья фантазия не знает границ: от кота по кличке Собака, смутившего всю очередь в ветклинике, до сфинкса, который за один день полностью окупил свою стоимость и получил очень подходящее имя.
А в бонусе вас ждут истории от сотрудников нашей редакции, которым тоже есть что рассказать.
- Уехала в командировку, оставив мужа с нашей кошкой Муськой. На третий день звонит бдительная соседка и шепчет в трубку: «Твой-то совсем страх потерял, весь вечер на кухне с какой-то Снежаной воркует!». Я сразу же поехала домой, ведь никаких Снежан я не знаю. Влетаю в квартиру и застаю мужа на диване, нежно прижимающего к себе белоснежное пушистое облако. «Снежаночка, ну не обижайся на Муську, скоро подружитесь», — сюсюкал мой суровый супруг. Оказалось, он втайне купил вторую кошку, о которой я мечтала два года, и просто хотел устроить сюрприз к моему возвращению. Соседка теперь дико извиняется, а Снежана за неделю успела окончательно выселить мужа с его половины кровати.
- Сын уехал на месяц в спортивный лагерь и выводить его собачку приходится мне. Один раз попробовала выгнать мужа, так на него в парке тетки накинулись, чуть полицию не вызвали. А он всего-то отпустил побегать песика, а потом как заорал на всю округу: «Мымра, стоять! А ну иди сюда».
- Купили мы котенка сфинкса. За крупную сумму. Через 2 дня зверек сходил в туалет золотой сережкой с бриллиантами. Сдали украшение в ломбард, выручили денег. Кошку назвали как ту самую курочку — Рябой. © Подслушано / Ideer
- Сидела в ветклинке с собакой. За полчаса пришли: женщина с двумя собачками, которых зовут Дольче и Габанна, и девушка с котом по кличке Собака. © Dereza76 / Pikabu
- Сидела как-то в ветклинике и слышу:
— Тутанхамон, пройдемте!
— Агата Кристи, заходите. © alya.surovaya
- Навстречу шла женщина, типичная такая Фрекен Бок: высокая, плечи широченные, прическа-башня, выразительный макияж с помадой-морковкой и синими тенями. В общем, колоритная, шла гордо и величественно, а с ней ма-а-аленькая собачка. В какой-то момент малютка отбежала, и хозяйка как воскликнет басом на весь парк: «БУЛЬДОЗЕР, КО МНЕ!» Звучная кличка, но больше хозяйке подошла бы. © Подслушано / Ideer
- Тихо-мирно выгуливаю своего кроху Феню — белого померанского шпица. Вдруг слышу вдалеке за спиной вскрик и затем истеричный женский голос: «Нет! Цербер! Ко мне, ко мне!» У меня уже душа в пятки ушла, я как в тумане наклоняюсь, хватаю Феню на руки, лишь бы не загрызли. В ту же секунду чувствую покалывание в области икры, отпрыгиваю и вижу, что у меня под ногами «грозно» прыгает малюсенький той-терьер. А хозяйка так вопила, оказывается, потому что боялась, что мой Феня ее Цербера обидит.
- У тети была собака, которая часто гуляла во дворе. Когда я была маленькая, то постоянно бегала за ней, громко выкрикивая ее кличку. Слышно было на всю округу. Соседи оборачивались и как-то странно смотрели вслед. Только повзрослев, я поняла, что значила эта кличка. Пса звали Кабысдох.
- Жили в деревне, и появился у нас щенок черненький игривый. Бабушка назвала Жук. И вот она выходила на крыльцо и кричала: «Жук! Жук!» А в это время всегда выходила новая соседка и пристально смотрела... А через 2 недели мы узнали, что у новых соседей фамилия Жук. Пса переименовывать не стали. © anna / ADME
- У моего соседа была такса по кличке Кекс. И вот однажды песик потерялся, и сосед попросил помочь его найти. И тут все дружно забыли кличку собаки (но точно хлебобулочное). Так вся округа ходила и выкрикивала: «Пудинг», «Багет», «Булка». Собачку, кстати, нашли. © Евгения Таран / ADME
- Иду как-то вечером домой, навстречу мне женщина идет и уверенно так кричит: «Виииу-виииу!» Я уж подумала, что с ней что-то не так, но оказалось, что «Виу» — это кличка ее собаки... © Подслушано / Ideer
- Был у друга пес. Давно был, а кличку я помню до сих пор. Итак: Френд чучело барон фон Фуфел, Император Тибета Туфта Клаустрофоб XVIII, ибн Памяти Прицельного Крокодила, Эль Пассано, мышьмайонез. © basilioff
- Приехала к сестре погостить, а она только-только котенка взяла и еще не знала как назвать. Ну она-то на работе днями, а я с животинкой. Какие только клички не придумывала — по нулям. И черт меня дернул сказать «Тузик»! Котенок сразу прибежал. Думаю, совпадение, но надо проверить. Отошла в угол комнаты, делаю вид, что что-то делаю, бубню при этом, и вскользь снова: «Тузик». И снова он бежит ко мне. Так я его потом и называла. Ух, сестра была недовольна. Жаль, что потом его переименовали в Мурчика (племяшка пяти лет поучаствовала), а потом возмущались, что он не откликается. © Летающий пингвин / ADME
- Студент. Живу в общаге. У наших ребят есть кот и кошка, а охраняет их собака по кличке Джимми Двадцать Одна. А Двадцать Одна она потому, что однажды за раз съела 21 котлету из столовой. Больше это никому не удавалось. © Подслушано / VK
- Пришла к знакомой, а она говорит: «Я Данте найти не могу». Потом куда-то ушла, возвращается с котом: «Вот, нашла». Я думаю: «Ты бы еще кошку взяла и назвала Беатриче», а сама говорю: «А зачем ты его искала?» А она: «Думала, опять в сад сбежал». Спрашиваю: «А что, ему нельзя в сад?» А она мне: «Да нет, просто там Беатриче. А то будет как в прошлый раз». Я сижу глаза на лоб, рот раскрыла, вопросы даже задавать не решаюсь, и тут она добавляет: «Подрались». Достаточно давно это было, но как вспомню — так смеюсь. © Orsa Valdés / ADME
- У моего друга было два хомяка. Клетка стояла на окне, и как-то нужно было одному зверю закапать глазки. Пока хозяин лечил первого, второй вылез из плохо закрытой клетки и, зацепившись лапкой за лежащий рядом пакет, вывалился в окно. Спланировав со второго этажа, хомяк удачно приземлился на кусте во дворе, так что отделался только испугом. Друг тут же пошел снимать бедолагу, который после спокойно прожил все отведенные природой 4 хомячьих года с новой кличкой — Парашютист. © Подслушано / Ideer
- Новая кличка моего кота — Псина в горошек. Просто моего кота зовут Сима, он сиамец и ведет себя как собака. Когда его глажу, всегда приговариваю: «Сима хороший!» Со временем заметила, что он стал отзываться на все созвучные слова: Синий хавроша, Сила морошки, Ксива нарочно. Идеи бесконечны! © Подслушано / Ideer
- Из маминого школьного сочинения: «У нас был кот Епифан, это красивое дымчатое создание, любит мурлыкать и ловить мышей. Недавно Епифан родил котят, и теперь у нас живет кошка Епифанка». © Кошачья прислуга / ADME
- У меня есть кот Заяц: вместо хвоста — огрызок, и скачет, как зайчик. Он нибелунг без хвоста — основной гордости этой породы. Его выбраковали именно из-за отсутствия хвостика, но мы успели вовремя, чтобы спасти кошачью душу. © Хищный ЗаИц / ADME
Бонус: сотрудникам нашей редакции тоже есть, что рассказать о кличках своих любимых питомцев
- Родители купили пару попугайчиков — мальчика и девочку. Разрешили нам с сестрой дать им имена, каждой по птичке. Я всегда была немного отлетевшей, увлеченной фэнтези и мифологией. А сестра — дама приземленная. В общем, у нас жили Кассандра и Кирилл.
- У меня был кот Шнурок. Не самая странная кличка, но однажды мне приснился сон, где он назвал свое полное имя — Ардалион Виссарионович Шнур.
- У меня была кошка Пип. Кличка появилась из-за ее крикливости в детстве. Ее возмущения так и звучали: «Пи-и-ип!»
- Я шла делать татуировку — персонаж с джембе (африканский барабан такой) — но вышла слишком рано и отправилась в студию через рынок, чтобы время скоротать. А там бабки стояли с котятками. Конечно, я пошла смотреть. А там в одной клетке такие глазки, ну такие глазки — вы бы если увидели, то поняли меня. Ушла оттуда с котенком и с ним заявилась к мастеру в студию. Назвала кота сначала Джембе, а потом забыла, как называется этот барабан — и стал кот
вареньемДжемом.
- Котика зовут Тигр, полное имя — Золотой Тигр. Он просто очень похож по своему окрасу и поведению. А собаку звали Белка. Белоснежная лайка с пушистым хвостом, как у белок, вот и назвали так. Как понимаю, у меня привычка называть животных другими животными.
Был когда-то, у моего свёкра кот, и звали его, Виктор павлович, до сих пор не знаю, кто его так назвал, но помню, что он, до потери пульса, боялся мышей🫢
- Как-то жила я в студенчестве на квартире у милейшей дамы. И был у нее кот Балбес. Натуральный балбес и был. Как-то приезжаю после каникул — кот тот же, а называет Барсиком. Спрашиваю, что за перемены? А она отвечает, мол, вычитала, что как животное назовешь — таким и будет. Вот и переименовала, чтобы поумнел. Не помню уже, поумнел ли, а вскоре и учеба закончилась.
- У подруги есть котик. Совершенно очаровательный, но тупой как пробка. Умильная мордашка, голубые глазищи и полное презрение к любым попыткам воспитания. Сперва он был Бальтазар. Потом Морфей. В итоге не прижилось не одно имя. В честь своего характера кот в итоге получил имя Хрень.
В конце концов, неважно, породистый у вас нибелунг по имени Заяц или обычный Барсик, который раньше был Балбесом. Главное — та любовь, которую они нам дарят, даже если ради них нам приходится кричать «Мымра!» на весь парк или искать «Багет» по кустам. А какая самая странная кличка встречалась вам? Расскажите в комментариях!
Комментарии
Взяла у подруги котёнка. Очень красивый - весь чёрный, только лапки белые и белый "галстук" на груди. Хотела назвать Черныш, или Уголёк. Папа посмотрел и говорит "Это настоящий Филлимон Филлимоныч". Так и назвали. А однажды он на диван насра.. и под кроватью спрятался. Я кричу: "Ну, какой же ты Филлимон Филлимоныч?! Ты Филька-засра_нец!" Стала звать его Филькой. Но папа его так и величал по имени-отчеству.
у нас жила сорока или сорок, слеток, по имени сиротка. залетел как то в форточку, погадил, потребовал поесть и все лето в квартире торчал, изредка улетал по своим делам но возвращался, вопил у окна чтоб пустили.
1. Соседского корги зовут Коржик. По-моему, это очень мило. :)
2. Друзья три раза подряд совершили одну и ту же ошибку: взяли котёнка-мальчика, а оказалась девочка. Поэтому у них последовательно жили кошки Кузя, Доня (Дон) и Вася. :)
Хорошая подборка, приятные истории. У подружки был кот по кличке Боцман. И он ей полностью соответствовал.