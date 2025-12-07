20+ кличек питомцев, услышав которые, вы рассмеетесь прямо в очереди к ветеринару

У бабушки и дедушки была собака, немецкая овчарка. Её принесли ещё щенком, назвали немецким именем - Зельма. Собака была хитрой, шкодливой. Решили, что она не Зельма, а Шельма. Так кличка и осталась. Мы с братом Шельму очень любили, играли с ней в прятки, кормили её любимыми абрикосами. Абрикосы она ела, а косточки аккуратно клала на землю. Вечером её спускали с цепи, но в сад не пускали, т.к. застукали её раз за поеданием винограда. До абрикосов она не доставала, а по деревьям лазать не умела, но виноград старательно объедала, встав на задние лапы.