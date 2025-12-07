Одного из пёселей мы назвали сначала Малыш, сокращённо Маля. Но потом малыш повзрослел и стал Гарпий-Аллигатор, ласково Гарпуся. Довольно агрессивный к другим кобелям был, паразит)))
20+ кличек питомцев, услышав которые, вы рассмеетесь прямо в очереди к ветеринару
Некоторые хозяева проявляют всю креативность в момент выбора клички для питомца. Одно дело, когда у тебя кот Мурзик и пес Шарик, и совсем другое, когда по комнате бегают Борщ со Сметаной или Лобзик. Мы собрали истории про самые креативные, необычные и порой настолько неожиданные имена для животных, что кажется, сами питомцы их и придумали.
- Школьный друг, когда взял кота, долго думал над именем. И вот попалась ему какая-то статья про польского короля по имени Владислав Локоток. Теперь кота зовут Когтеслав Лоток. © Денис Гордеев / ADME
- В ветеринарке у нас долго принимают — свою очередь надо ждать около часа в небольшом помещении со скамейками. Напротив сидит женщина с небольшой собачкой размером по колено, дворняжка. Псина мелкая, худенькая и довольно спокойная. Но стоит другой собаке войти в ее поле зрения, сразу начинает рычать и лаять, а хозяйка ее пытается угомонить (бесполезно). Мы все там уже около получаса наблюдаем эту картину. И вот в очереди на оплату стоят несколько человек с собаками, та собачка рычит и лает, пытается вырваться из крепких рук хозяйки. Из кабинета выходит доктор и вызывает: «С Тайсоном заходите...» Мы провожали их в кабинет дружным ржачем — более подходящее имя собачке сложно было придумать. © Грозный сущность / ADME
- У меня был ротвейлер, здоровый, красивый и добрый, по кличке Нобель. Когда Нобик был щенком и еще не привык к выгулам, он дудонил где попало, о чем мне родня сообщала так: «Тебя ждет Нобелевская премия в зале. Иди, принимай». © marblekoh / Pikabu
- Я работал в ветеринарной клинике. У одного из наших клиентов был кот, который пришел к нему домой сам и отказался уходить, и даже 4 собаки в доме его не испугали. Мужик переживал, что песели кота просто съедят. И знаете, как он его назвал? Ланч! Ланч счастливо прожил со своими друзьями-собаками еще 10 лет. © Fluffy***Dog1 / Reddit
- Познакомилась с мужчиной — он из Сербии, недавно в наших краях. Идем, болтаем. Он рассказывает, что у него есть кот — ну, такой артистичный, такой хитрец! И добавляет: «Я его назвал Позорище!» Я аж поперхнулась, а потом узнала, что Позорище — это по-сербски театр (точнее, «позориште», но это если слышать нюансы!). Ну, типа кот устраивает театр одного актера. Кличка — огонь!
- У меня был кот Лобзик. Во-первых, он был тощий вне зависимости от количества съеденного, а во-вторых, все время лез целоваться и лобызаться, прям вот реально — вылизывал шею, лицо, руки, поэтому кличка была просто в точку. © sundera_bracelets
Сразу вспоминается история про бабку, которая продавала пирожки на вокзале, а потом завела котёнка и назвала Беляшиком
- Мама назвала котенка Степашкой. Но он за один день умудрился пять или шесть раз вляпаться во что-то, после чего его пришлось мыть. А когда в конце дня он в довершение всех шалостей улегся в кучку сметенного мусора, мама закричала: «Какой это Степашка? Это же Хрюша настоящий!» Хрюша прожил 21 год, и никто не вспоминал, что когда-то это был Степашка. © Хихидна / Dzen
- Моего кота зовут Абсолют Пинк Топаз (в миру Топик), а отца его звали Джон Траволта (на минуточку!). Поэтому я иногда зову кота Топаз Иваныч. © UrbanForest / Pikabu
- Есть у меня немецкая овчарка Пума — такое имя было в документах. Воспитывала щенка тайская кошка. Не знаю, что повлияло больше — воспитание кошки или имя, но собака наша лазит по деревьям. © Пума / Dzen
- За гадский характер мы дали коту кличку Козел. В ветеринарке были недоумевающие лица, когда врач вышел и спросил: «Кто тут с козлом?» © St18 / Pikabu
- У друзей толстый рыжий кот по имени Борщ. Когда они взяли маленькую белую кошечку, оставался единственный вариант имени для нее. Теперь у них Борщ со Сметаной. © Светлана Чинская / Dzen
- Нашу кошку мы назвали Феней, потому что маленькой она была очень похожа на лисичку-фенека, а чуть позже я поняла, что полное ее имя — Фенелопа. Сначала очень дурацким оно мне казалось, а сейчас смотрю на кошку и думаю — ну, Фенелопа же! А еще чуть позже появилась и фамилия — теперь у нас Фенелопа Кусь. © Elean / ADME
- У знакомого была собака породы ротвейлер по кличке Галина Ивановна — он собаку в честь тещи назвал. И очень ему нравилось покрикивать: «Галина Ивановна, иди сюда!» или: «Галина Ивановна, не будешь слушаться — тебе же хуже будет!» Собака, кстати, была весьма дисциплинированная. © Sababaka / Pikabu
- У нас живет кошка Назира, названная так в честь известной героини сериала «Клон» за то, что, как и она, зеленоглазая и постоянно мечтает о муже. Кошка старая уже — она родилась, когда шел этот сериал. © Ольга / Dzen
- Я пришла в ветклинику к ратологу (специалисту по грызунам) с кроликом. Подхожу к администратору и по привычке говорю: Белая и Бусинка. Ну, потому что каждый раз спрашивают мою фамилию и кличку питомца. Администратор мне: «У вас две крысы?» Я говорю: «Можно и так сказать». © Lilitlife / Pikabu
- Сынишке было года 4, сам пошел в зоомагазин на нашей улице за кормом. Подходит к продавщице и с порога: «Дайте корм для мух!» Продавщица всю голову сломала. Пришел сын домой без покупок. Ну, пришлось мне вмешаться, сходить в магазин и объяснить, что Муха — это наша кошка, кошачий корм нужен. © juliaku777
- У моих родителей был кот по кличке Кошмарик. Мама у него была породистая, а папа неизвестен. Изначально котенку дали какое-то красивое имя, но буквально через пару недель он стал Кошмариком, потому что очень любил пугать: прятался за шторками, под диваном, на вешалке и в самый неожиданный момент молча нападал. При этом не кусал, не царапал — просто пугал и убегал. А еще он бегал по стенам — в буквальном смысле. Короче, хороший был кот. © SON5SON / ADME
- Из школьного сочинения моей мамы: «У нас был кот Епифан — красивое дымчатое создание, которое любило мурлыкать и ловить мышей. Недавно Епифан родил котят, и теперь у нас живет кошка Епифанка». © Кошачья прислуга / ADME
Пфф, Епифанка. У нас, например, был кот Ксений. А у тети сейчас живет кот Мусьен, бывший Мусей первые полгода своей жизни
- Взрослый кот притащил домой к нам крошечного заморыша с гнойными глазами, вшивого, с ушным клещом, худющего. Оказалось, что это девочка. Отмыли, вылечили, но вид у нее всегда был как обтрепанные хвостики ботвы у магазинной моркови — мы ее так и назвали Морковкой. А сейчас такая принцесса стала! Уже дважды мама. Когда зову ее домой, соседи ржут. Даже в ветклинике врачи всегда смеются. Но она свое имя отлично знает и отзывается и на Морковь, и на Моркву. © Madam / Dzen
- Мы свое чудовище подобрали на улице. Оно было белое, пушистое, с серыми «крылышками» на спине. Мы зашли на сайт, на котором подбирают имена детям, и первое, что вылезло на тему «ангел» — это Ангелий. Так и зовем кота уже 5 лет. Вот только он быстро показал, что внешность бывает ой как обманчива. © Аня П. / Dzen
- А мне нравится, когда хозяева выбирают имя своему питомцу под свою фамилию. Например, я работаю в ветклинике и помню клиентку по фамилии Холмс, у которой был очаровательный колли по кличке Шерлок, и мне приходилось каждый раз звать в процедурный кабинет Шерлока Холмса. © Tanttaka / Reddit
- Сидим с котом в клинике, ждем свою очередь. Ветврач объявляет: «Следующий — Полкан!» Я думала, это огромная дворняга у входа, но нет — в кабинет пошла модная фифа с трясущимся йорком на руках. Все заулыбались. Но я не смогла сдержать смех, когда оказалось, что дворнягу зовут Дон Сосисон!
А какие забавные или нетривиальные клички питомцев встречали вы? Или, возможно, ваших хвостатых любимцев зовут как-то необычно? Расскажите об этом в комментариях.
Комментарии
У родителей мужа был кот Борис Николаевич)
В нашей семье жил много лет кот Фаддей, который позже сократился до Федьки, а с возрастом стал Отец Федор 😎
Кот Пропофол при больнице жив-здоров, я про него рассказывала...
Работал на СТО. У нас жил котенок с перебитым хвостом, звали Кардан. Часто прятался в машинах под капотом, постоянно приходилось перед отдачей проверять где этот "великий Гуддини"
У бабушки и дедушки была собака, немецкая овчарка. Её принесли ещё щенком, назвали немецким именем - Зельма. Собака была хитрой, шкодливой. Решили, что она не Зельма, а Шельма. Так кличка и осталась. Мы с братом Шельму очень любили, играли с ней в прятки, кормили её любимыми абрикосами. Абрикосы она ела, а косточки аккуратно клала на землю. Вечером её спускали с цепи, но в сад не пускали, т.к. застукали её раз за поеданием винограда. До абрикосов она не доставала, а по деревьям лазать не умела, но виноград старательно объедала, встав на задние лапы.
У знакомых медиков был кот Криз. Кто слышал первый раз, переспрашивал - Крис? Нет, Криз. Гипертонический.