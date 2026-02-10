25 домашних любимцев, которые могут и поддержать, и рассмешить своих двуногих
В современном мире нам все чаще не хватает простых, искренних эмоций. К счастью, рядом есть наши питомцы — самые преданные и чуткие друзья. Они создают уют, поддерживают в трудные моменты и умеют поднять настроение одним забавным взглядом. Мы собрали для вас 25 фото этой безусловной любви, тепла и непосредственности — пусть они подарят вам улыбку.
«Мамина кошка ее просто обожает»
«Реакция собаки моего парня на нового щенка — бесценна»
«Застал девушку за селфи с моим псом. Этот косой взгляд в конце меня очень обидел»
«Отдых на природе с золотистыми ретриверами»
«Кто-нибудь заказывал мешок апельсинов?»
«Случайно включила телевизор. Взгляд кошки — вместо тысячи слов»
«Дедушкин кот после того, как понюхал мои носки»
Они на все новые запахи так реагирует-отвисает челюсть, шампунь может не понравиться, или витаминки. А всякие носочки-джинсы-футболки наоборот, любят, спать на них уютно))
- Смешно до слез!
«Он делает это каждый раз, когда мне грустно»
«Тот самый момент, когда она поняла, что я беременна. Это невероятно мило!»
«Я там на работе извелась вся: бедный котик, один дома, скучает... Парень вернулся пораньше и спалил контору: кот просто дрыхнет без задних ног»
/«Я там на работе извелась вся: бедный котик, один дома, скучает.../
Хозяин уходит на работу.
Пёс: "А вдруг не вернётся?"
Кот: "Кто?" ))
«Стоит ей уловить какой-то запах, она тут же замирает и смотрит на меня вот так»
«Собака-терапевт выполняет важную миссию в кресле у зубного»
«Я впустила в квартиру мужчину. Она подождала, пока он уйдет, и только потом высказала мне все, что думает по этому поводу»
«Он просто отказывается делить со мной своего любимого человека»
«Жена плохо себя чувствует, но, к счастью, у нас есть самая надежная группа поддержки»
«Морда моей кошки, когда ей отказали во втором ужине»
- Ты за это заплатишь! © yumisclassdip/ Reddit
«Оставила кошку на парня. Он включил телевизор, обернулся — и увидел вот это»
«Мы обручились, и наш пушистый малыш нам в этом немного помог»
«Мужа не было 2 дня дома. Вы только взгляните, как наша кошка любовалась им, пока он спал»
«Я всего лишь дала ей понюхать печеньку»
«Девушка скинула фотку в новом платье»
«Все обнюхивал меня и смотрел вот так... Я клянусь, я принимала душ утром!»
«Обычно он ненавидит телячьи нежности, но стоило мне почувствовать себя плохо...»
«Личный мотиватор сына. Ее главная задача — вытаскивать его на улицу. И она в этом деле настоящий профи»
«Пока жена у родных, кошка зря времени не теряет. Спим теперь исключительно вот так»
- Смеюсь в голос! Увела мужика, пока хозяйка в отъезде.
Глядя на эти фото, понимаешь: без питомцев наша жизнь была бы невыносимо скучной. Хотите еще порцию умиления и смеха? Вам сюда: