25 домашних любимцев, которые могут и поддержать, и рассмешить своих двуногих

В современном мире нам все чаще не хватает простых, искренних эмоций. К счастью, рядом есть наши питомцы — самые преданные и чуткие друзья. Они создают уют, поддерживают в трудные моменты и умеют поднять настроение одним забавным взглядом. Мы собрали для вас 25 фото этой безусловной любви, тепла и непосредственности — пусть они подарят вам улыбку.

«Мамина кошка ее просто обожает»

«Реакция собаки моего парня на нового щенка — бесценна»

«Застал девушку за селфи с моим псом. Этот косой взгляд в конце меня очень обидел»

«Отдых на природе с золотистыми ретриверами»

«Кто-нибудь заказывал мешок апельсинов?»

«Случайно включила телевизор. Взгляд кошки — вместо тысячи слов»

«Дедушкин кот после того, как понюхал мои носки»

Смешно до слез!

«Он делает это каждый раз, когда мне грустно»

«Тот самый момент, когда она поняла, что я беременна. Это невероятно мило!»

«Я там на работе извелась вся: бедный котик, один дома, скучает... Парень вернулся пораньше и спалил контору: кот просто дрыхнет без задних ног»

«Стоит ей уловить какой-то запах, она тут же замирает и смотрит на меня вот так»

«Собака-терапевт выполняет важную миссию в кресле у зубного»

«Я впустила в квартиру мужчину. Она подождала, пока он уйдет, и только потом высказала мне все, что думает по этому поводу»

«Он просто отказывается делить со мной своего любимого человека»

«Жена плохо себя чувствует, но, к счастью, у нас есть самая надежная группа поддержки»

«Морда моей кошки, когда ей отказали во втором ужине»

Ты за это заплатишь! © yumisclassdip/ Reddit

«Оставила кошку на парня. Он включил телевизор, обернулся — и увидел вот это»

«Мы обручились, и наш пушистый малыш нам в этом немного помог»

«Мужа не было 2 дня дома. Вы только взгляните, как наша кошка любовалась им, пока он спал»

«Я всего лишь дала ей понюхать печеньку»

«Девушка скинула фотку в новом платье»

«Все обнюхивал меня и смотрел вот так... Я клянусь, я принимала душ утром!»

«Обычно он ненавидит телячьи нежности, но стоило мне почувствовать себя плохо...»

«Личный мотиватор сына. Ее главная задача — вытаскивать его на улицу. И она в этом деле настоящий профи»

«Пока жена у родных, кошка зря времени не теряет. Спим теперь исключительно вот так»