Я ещё понимаю, если учитель географии спорит по вопросу из биологии, и не знает чего-то. Но собственный предмет, который ты же и преподавать сюда пришел, и не знать? Кого же школа нанимает, случайных людей?
20+ учителей, чьи смешные выходки люди вспоминают даже спустя много лет
Казалось бы, школа — царство серьезных правил и строгих взглядов из-под очков. Но любая рутина рушилась в тот момент, когда учитель совершал нечто из ряда вон выходящее. Спустя годы именно эти моменты всплывают в памяти ярче всего. Это подборка историй от обычных людей, которые однажды поняли, что их педагоги — те еще юмористы.
- Сын писал сочинение на тему «Мой день» — рассказал, что ему купили новую обувь. Приходит из школы грустный, показывает тетрадь. Учительница «кроссовки» исправила на «красовки»! Звоню ей, а она мне выдает: «Все верно! Ведь это от слова „красота“!»
- В 3 классе писали сочинение на тему «Домашнее животное». Написала про смешного бабулиного кота. Вышло шикарное сочинение, бабушка помогала — она сама учительница. Результат — тройка! И комментарий в тетради: «Это что за неприличное имя для кота — Гопа?» А назвали его так, потому что он всегда что-то перепрыгивал — «гоп». © miss__zhe
- Сказала я как-то на географии, что существуют часовые пояса, и время в них отличается. А учительница вдруг выдает: «Нет, время везде одно и то же». И так громко еще, чтоб весь класс слышал. Я промолчала. А на следующей неделе она вдруг подходит ко мне и тихонько говорит, пока никто не слышит: «Да, оказывается, ты была права — есть часовые пояса». © elizateacher
«Сыну в школе на биологии дали задание — прорастить фасолину. Купили десяток, проросли все. Ребенка процесс захватил»
«Попросил прикупить острых перцев. Вот, в одном лотке теперь взошли десять Халапеньо, а в другом пять Каролина Рипер. Кстати, за фасоль ему двойку поставили. Надо было пророщенные фасолины в школу принести, а мы их в землю посадили, как только они проклюнулись. А фото учительницу не впечатлили. Положено фасолину принести, и все тут. Да и плевать на оценки, главное — ему нравится. Поливает каждый день, землю рыхлит»
- Вела уроки у первого класса в языковой школе. Дети любили побаловаться и пошуметь. Мне надоело. И я придумала одну штуку, благодаря которой дети теперь как шелковые — прикрепила на доску две бумажные фигурки: Волка и Зайца из «Ну погоди!» Зайца повесила на правую сторону доски, а волка на левую. Каждый раз, когда кто-то плохо себя вел, я молча двигала волка к зайцу. Если в конце урока волк догонял зайца, то все получали кучу домашней работы или контрольную на следующий урок. 5 уроков и дисциплина наладилась. © tot_polyglot
- В 10 классе у нас начались занятия по профподготовке. На профиль «машинопись» было слишком много желающих. Мастер решила провести диктант для отсева. Ну и была там фраза «прекрасная осенняя пора». Всем, кто написал правильно, мастер исправила на «прикрасная», в том числе и мне. Дело дошло до того, что я позвонила в школу и попросила позвать нашу классную к телефону, чтобы она поставила точку в споре. Учиться там не стала — перешла на специальность «сборщик фарфоровых изделий». © umm.huraira174
- Учительница моего сына нашла отличный способ сделать так, чтобы дети радовались диктантам. Небольшие диктанты они пишут каждый день. Но если в этот день у кого-то из учеников день рождения, то текст диктанта будет про него, учитель сама его придумывает. И дети ждут такие диктанты, особенно про себя. Гениально, я считаю! © julya_danchenko
«Мне 40 лет. Поменял профессию. Месяц работаю учителем. Переживаю очень. И вот сегодня дети мне оставили свою реакцию»
«Я люблю историю. Учитель истории лучший. 6Б любит историю»
- У сына в 5 классе учительница придумала за ответы и активность на уроке давать наклейки котиков. Котиков любят все, успеваемость и заинтересованность повысилась. © kaliadny_elf
- Я на автомате брала за руки своих взрослых учеников при переходе дороги, когда мы куда-то ездили на экскурсии. Дочь тогда была маленькая, и это уже было на уровне рефлекса: схватить и крепко держать. Ученики 9-11 классов удивлялись знатно. © orenischi
- Летали с папой на Чемпионат Мира в ЮАР. И так получилось, что там выпал снег. Явление довольно редкое, но бывает. Люди даже парковались вдоль дорог, пытались лепить снеговиков и играть в снежки. Было очень забавно за этим наблюдать. А потом школа, 7 класс, доклад на свободную тему. Ну я и рассказала о своем путешествии и о том, как выпал в Кейптауне снег. Учительница географии заявила: «Вот ты выдумщица! Какой снег в Африке?» Влепила мне тройку. Вот я офигела-то. © mariyaluma
Проверял тетради
«Я все забыла, не ставьте двойку, пожалуйста» «Хорошо! Единица»
- Одна учительница на замену во втором классе с пеной у рта доказывала нам, что ударение в слове цепочка ставится на «е». И правильно говорить «читать по цéпочке». Так мы и называли ее — «Цéпочка». © stop.gestalt
- Помню, в 4 классе писали сочинение «Кем я хочу стать, когда вырасту». Я написала, что хочу стать моделью: лежать на пляже, загорать и быть загорелой, как шоколадка. Я почему-то решила написать через Е — «шеколадка». Учитель, проверяя мое сочинение, исправила букву «е» на букву «и» — «шиколадка». А еще написала: «Учи правила!» © lera170198
- Учительница в бруклинской школе: «Сегодня мы будем изучать поэта Пашкина». Ребенок, носитель языка, догадывается: «Может быть, Пушкина?» Но учитель настаивает: «Нет, его имя произносится Пашкин». Ну, Пашкин, так Пашкин, учителю виднее. © mark1tant0ff
- Я репетитор по английскому. Школьная учительница моего ученика зачеркнула у него в тетради слово «September» и написала «Semptember». Извините, но я даже не знаю, что сказать. © julia_englishteacher8
«Сфоткано на стене одной из школ моего города»
Серьезное обвинение! На собрании нужно будет поставить этот вопрос во главу круга! Вопрос бедром, так сказать!
- У меня в этом году первоклашки. Подготовила класс, навела порядок. Пригласила родителей и детей на собрание. Под конец вспоминаю — надо раздать стихи, чтобы дети выучили к линейке. Стихи я заранее распечатала, нарезала. И не могу их найти! Весь стол перерыла, даже на подоконники заглянула. Стала вспоминать, что последнее я делала, когда вчера поздно вечером из класса уходила. Вспомнила: свой стол протирала и все бумажки со стола выбросила в мусор!
В общем, родители с удивлением смотрели на учительницу, которая рылась в мусорном ведре и вытаскивала оттуда стихи для детей, а потом раздавала их. Хорошо, что родители с юмором отнеслись к ситуации, никто брать «мусорные» четверостишия не отказался. © angelik.tash / Pikabu
- Помню учительницу у дочери в школе. На классном собрании она сказала, что в класс нужно купить «орфографический словарь», потому что «дети не знают значения слов». Я машинально поправила: «Толковый». Она на меня посмотрела и добавила: «Да, и такой тоже надо». Потом она стала спрашивать, кто умеет мыть «жáлюзи», потому что у нее не получается — они все время «сгинаются». В общем, я пришла с собрания в сильном недоумении. © iya.frenkel
- Провожу диагностику уровня английского в одной маленькой онлайн-школе. У меня дома живет хорек. 90% учеников уходят после моей диагностики со знанием нового слова — «Ferret». Спрашиваю: «Знаешь, кто это?» А потом предъявляю зверька в камеру. Писк восторга — и новое слово запоминается как по волшебству. © psy_olga.gri
- Как-то раз моя учительница по географии пыталась объяснить классу, почему над Антарктидой образовалась озоновая дыра: «От дезодорантов и от старых холодильников выделяется фреон, который под действием тяжести спускается вниз к южной стороне земного шара». И жестами изобразила земной шар, где Антарктида находится внизу. Я попытался объяснить, что у планеты нет понятий «верх» и «низ». Но учительница это сразу пресекла и сказала, чтобы я не мешал ей объяснять тему оставшейся части класса. © Anticreator / Pikabu
- Учился в гимназии, с 9го класса был математико-экономический уклон. Обучали нас достаточно хорошо, были дополнительные уроки и хорошие учителя. В 11 классе мне пришлось сменить школу на общеобразовательную. Материал, который изучался в 11м классе, был на уровне 9-го класса гимназии, поэтому мне было довольно легко. И вот написана контрольная, получены результаты на руки, у меня 4 из 5. Происходит диалог с учителем:
Я: «А почему?»
Она: «Я тебе снизила оценку за решение»
Я: «Ответы на все задачи правильные?»
Она: «Да, правильные»
Я: «Так почему?»
Она: «Я не смогла разобраться в ходе твоих мыслей, у меня в учебнике задача решена другим способом». © Shut913 / Pikabu
- Когда училась в старшей школе, у нас был учитель, который постоянно употреблял фразы «ок», «следовательно» и «в некоторой степени». Когда мы это подметили, то стали вести подсчет — сколько раз он это произносит. Например, после урока звучало что-то вроде: «Он сказал „ок“ 45 раз сегодня — это новый рекорд!» Но самое смешное было, когда к нам пришел практикант и невольно подхватил эту манеру. Так что когда они вели урок вдвоем, это было похоже на соревнование: кто повторит больше раз. © Lolalola73 / Reddit
«На днях попалась тетрадь знакомого ученика Матвея Вадимовича. Учительницу отчество не устроило»
Ха! Знакомо - я Вадимовна. Случалось такое, и на письме и устно. Да и сейчас иногда происходит.
- Переехали жить на север. Задание на ИЗО было нарисовать весенние цветы. Я нарисовала подснежник, бабуля показывала мне их в природе. А учительница меня при всех начала убеждать, что таких цветов не существует — они бывают только в сказке. Все мои аргументы были неубедительны. Мне было лет 8, но я уже тогда поняла, что возраст не показатель наличия ума. © Minay1 / Pikabu
- В первом классе учительница мне сказала, что абсолютно все цыплята рождаются желтенькими. Сколько бы я ни пыталась объяснить, что если курица рыжая, черная или коричневая, то и цыпленок рождается сразу соответствующего окраса, а не желтым. Для меня, первоклассника, это казалось очевидно и логично. Ведь жили мы в небольшом городке, где у каждого второго есть хозяйство. Но учитель в свои 50 лет все равно осталась при своем мнении. Она считала, что все они рождаются желтыми и просто потом переоперяются. © LisTomoe / Pikabu
- Наша учительница в старшей школе как-то завела речь на тему симпатичных мужчин. Моя одноклассница удивилась: «Но вы же замужем!» Учительница выдала, не моргнув глазом: «То, что я на диете, не значит, что я не могу почитать меню». © Unknown author / Reddit
- Наш учитель математики сразу сказал: «У меня три правила: я злой, я несправедливый и у меня есть любимчики». Самое забавное, что в реальности он максимально честно обходился со всеми учениками, которые проявляли хоть немного старания. © Unknown author / Reddit
«Учительница первого класса, в который ходит моя дочка, скинула в родительский чат такое фото. Смеется. Зовут ее Екатерина Валерьевна»
«Вакатиривна Варенивна»
- Однажды нам на ИЗО дали задание нарисовать яблоко — но такое, чтобы прямо как настоящее было.
На дворе было начало октября. А мы с папой как раз собрали несколько ящиков зимних яблок, помыли каждое, бережно завернули в бумагу и унесли на хранение в погреб. До сих пор у меня прям перед глазами стоят.
Я вдохновенно принялась рисовать свои яблочки, разрисовывая карандашную заготовку яблока с одного бока зеленым цветом, а с другого розовым. Нарисовала от души. Если приглядеться, можно было увидеть, как под тоненькой кожурой играет сок — только кусни и брызнет в разные стороны.
Сдала альбом со своей работой и в конце урока получила тройку. Чуть не разревелась, но все же решила поинтересоваться у учителя, почему такая оценка.
— Таких яблок не бывает!
Вот и весь сказ, переубедить я ее не смогла... в этот день.
А вот на следующий урок я притащила полпакета этих самых яблок и высыпала при всех ей на стол, а рядом положила свой альбом, подтверждая идентичность живых яблок и нарисованных. Шах и мат? Нет! С родителями к директору!
На следующий день в кабинете директора стояли: я, учительница, мой папа, полпакета яблок (уже другие, те мы с классом дружно съели) и мой рисунок.
Я получила исправленную тройку в журнале и просьбу больше не закидывать учителя яблоками, а папа получил назад мою картинку, которую повесил под стекло на стену в садовом домике. © Syslikagronom / Pikabu
А вот и еще несколько наших статей с юморными историями и яркими фото: