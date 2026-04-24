Какие длинные когти. Напомнило: бразильянки ходят в основном в шлепках, так что они и на ногах отращивают когти дай боже, подозреваю, что наращивают 🤪🤦🏼♀️ интересно, им зачем?
12 вариантов педикюра, которые вдохновят на перемены и поднимут настроение
Замечали, как маленькие детали порой круто меняют настрой на день? Педикюр — это именно такая палочка-выручалочка, благодаря которой сидеть в офисе не так скучно, а бегать по делам не так утомительно. Не обязательно надевать босоножки, самое главное, что вы знаете об этой красоте на ногтях. В этой подборке мы собрали несколько идей: от нежного «голубичного молочка» и яркого коралла до вечной классики. Осторожно — возможно, вы будете улыбаться каждый раз, когда снимаете носки.
Чернильный черный
«Черный педикюр, даже весной»
Вневременная классика снова в тренде. Как рассказывают эксперты модного издания «Who What Wear», элегантный блестящий черный будет прекрасно смотреться на ногтях и в теплое время года. Пусть вас не пугает его контрастность. Только представьте, как такой педикюр будет выглядеть в сочетании с образом total black, стильными аксессуарами и сандалиями.
Синий в оттенке «полночь»
Если черный кажется вам чересчур мрачным, но отказываться от трендов не хочется, присмотритесь к глубокому синему. Оттенок ночного неба смотрится не менее элегантно и эффектно, при этом он выгодно подчеркивает свежесть кожи и отлично вписывается в любой гардероб.
Оттенок «молоко с голубикой»
Эксперты называют этот цвет одним из самых фотогеничных трендов сезона. Полупрозрачный голубой с ноткой лаванды — просто прелесть! Для лучшего эффекта мастера советуют наносить желеобразный гель-лак в три слоя.
Цветочные дизайны
«Мне очень понравилось, как мастер в новом салоне сделала мне педикюр»
«Очевидно», — скажут многие. «Тренд!» — возразят эксперты. Цветочные мотивы весной — это классика, которая в этом сезоне заиграла новыми красками. Главное преимущество такого дизайна — полная свобода: от крошечных минималистичных ромашек до крупных абстрактных пионов. А еще профи рекомендуют сочетание нежной пастели и яркого неона.
Ягодный оттенок
«Обожаю педикюр с гель-лаком!»
Если вы не любите пастель, советуем присмотреться к ягодным оттенкам. Сочные и «вкусные», они напоминают о спелой малине, землянике или черешне. Такой педикюр — воплощение «тихой роскоши»: он выглядит дорого, элегантно и легко сочетается с любой обувью. А глубокий вишневый, например, станет безупречной альтернативой классическому красному.
Френч
«Первый раз пробую делать френч на ногах»
Еще один классический дизайн, который идет всем, — французский педикюр. Главное, правильно выбрать форму, длину и цвет. А что предпочтете вы: классический белый или весеннюю пастель?
Мятный зеленый
Эксперты выделяют еще один трендовый цвет, которому определенно стоит дать шанс. Мятные оттенки сейчас на пике популярности у модниц по всему миру. Такой педикюр на удивление легко сочетать с разной одеждой: например, он безупречно смотрится с лаконичными бежевыми сандалиями. Если же мята кажется вам слишком активной, присмотритесь к «шалфею». Этот оттенок мягче, спокойнее и визуально глубже.
Хромовое покрытие
Хромированное покрытие идеально ложится на «зефирный» белый фон. Эксперты советуют это сочетание, если хочется чего-то роскошного, но при этом лаконичного. Жемчужный белый — также замечательная альтернатива для тех, кто любит деликатное сияние. Пастель, металлик, френч — выбор безграничен!
Кошачий глаз
«Обычно делаю только френч, но в этот раз захотелось чего-нибудь новенького»
Одна из разновидностей мерцающего покрытия — «кошачий глаз». По словам экспертов, этот полюбившийся многим дизайн до сих пор не теряет своей актуальности. А на каком цвете сделали бы «кошачий глаз» вы: на глубоком изумрудном или, может быть, на нежном розовом?
Анималистичные принты
- Записалась на педикюр и попросила классику. Мастер кивнула и принялась за работу, я залипла в телефоне. Через полтора часа я опустила глаза и аж замерла: «Это что такое?» Мастер вскочила и, ухватив каталог, стала показывать его мне: «Смотрите, вот эти дизайны скучные же, а я вам леопарда аккуратненького сделала. Это же вечная классика, ко всему подойдет». Я, конечно, ожидала красный маникюр, в крайнем случае френч, но, когда первое удивление прошло, этот хищный дизайн мне даже понравился. Потом совсем привыкла. Давно столько комплиментов не получала!
Этой весной мы увидим немало дизайнов с анималистичным принтом: под зебру, змею и, конечно, леопарда. Что думаете об этой новой классике? Рискнули бы сделать такой педикюр? Несмотря на то что леопард — принт активный и контрастный, он на удивление гармонично сочетается с базовой одеждой и обувью. Такой педикюр придаст той самой изюминки и искорки образу.
Нюдовый педикюр
«Люблю делать нюдовый педикюр»
Нюд — еще одна беспроигрышная классика. Такой педикюр смотрится свежо, легко и аккуратно. Если хотите немного разнообразить привычную гамму, то у экспертов «Who What Wear» есть два предложения: «персик» и «румяна». Эти оттенки придают ногтям лоск, а кожа с ними, как проверено автором статьи, будто сияет изнутри.
Теплый коралловый оттенок
Сочный коралловый — один из тех классических, но не банальных оттенков, которые не зря годами остаются в топе. Главное достоинство этого цвета в том, что он не просто подходит любому подтону кожи, но и будто подсвечивает ее. Это идеальный баланс розового и оранжевого. Эксперты рекомендуют наносить его в два слоя поверх базы и наслаждаться результатом.
Какая идея понравилась вам больше всего? Уже примерили каждый вариант на себя и решили, с каким запросом пойдете к любимому мастеру? Или, может, докупите нужный лак и устроите себе домашний спа-день?
С педикюром определились, а как насчет маникюра? Делитесь фото своих ноготков в комментариях! А если все еще ищете вдохновение, предлагаем заглянуть в эти подборки: