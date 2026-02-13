17 фото маникюра, который выглядит не хуже полотен именитых живописцев

4 часа назад
Современный маникюр — это искусство, которое можно носить на кончиках пальцев. Некоторые мастера придумывают такой дизайн ногтей, что кажется, будто они вдохновлялись работами художников: сложные оттенки, тонкая работа кистью, а иногда — целые мини-картины. В нашей статье мы собрали примеры маникюра, который способен впечатлить даже тех, кто обычно к нему равнодушен.

«Так-то я автомеханик, ну и пару раз красил тачки. Учусь делать жене маникюр. Руки дрожат, но я стремлюсь к совершенству!»

«Звездная ночь»

«У дочки-подростка получается такой крутой маникюр, что я посоветовал ей делать это за деньги. Или я предвзятый отец?»

«Хочу поделиться фото своего нового маникюра»

«Ногти в стиле резьбы по камню»

«Маникюр на тему клоунов»

«Я нарисовала на ногтях своих котов!»

Чадо Брюн
3 часа назад

Так заморочиться, но при этом даже маслом каким кутикулу не помазать… Ну ведь портит все впечатление махра эта…

-
-
Ответить

«Что думаете про мой маникюр?»

«Моя первая попытка сделать маникюр в стиле Мондриана»

«Меня вдохновил импрессионизм!»

«Потратила кучу времени, но очень довольна результатом. Меня вдохновили мои ботинки Dr. Martens»

«Короткие ногти тоже заслуживают любви»

Чадо Брюн
3 часа назад

Все же такой маникюр и любовь к ногтям — вещи противоположные. Если любишь, фрезами не корябаешь, жуткими растворами не размачиваешь…

-
-
Ответить

«Изобразила „Водяные лилии“ Моне»

«Мой свежий маникюр»

«Медузы на моих ногтях»

«16 часов работала над своим маникюром. И каждая минута того стоила!»

«Снежная королева»

Фото на превью joosta / Reddit

