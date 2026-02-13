17 фото маникюра, который выглядит не хуже полотен именитых живописцев

Современный маникюр — это искусство, которое можно носить на кончиках пальцев. Некоторые мастера придумывают такой дизайн ногтей, что кажется, будто они вдохновлялись работами художников: сложные оттенки, тонкая работа кистью, а иногда — целые мини-картины. В нашей статье мы собрали примеры маникюра, который способен впечатлить даже тех, кто обычно к нему равнодушен.