17 фото маникюра, который выглядит не хуже полотен именитых живописцев
Современный маникюр — это искусство, которое можно носить на кончиках пальцев. Некоторые мастера придумывают такой дизайн ногтей, что кажется, будто они вдохновлялись работами художников: сложные оттенки, тонкая работа кистью, а иногда — целые мини-картины. В нашей статье мы собрали примеры маникюра, который способен впечатлить даже тех, кто обычно к нему равнодушен.
«Так-то я автомеханик, ну и пару раз красил тачки. Учусь делать жене маникюр. Руки дрожат, но я стремлюсь к совершенству!»
«Звездная ночь»
«У дочки-подростка получается такой крутой маникюр, что я посоветовал ей делать это за деньги. Или я предвзятый отец?»
«Хочу поделиться фото своего нового маникюра»
«Ногти в стиле резьбы по камню»
«Маникюр на тему клоунов»
«Я нарисовала на ногтях своих котов!»
Так заморочиться, но при этом даже маслом каким кутикулу не помазать… Ну ведь портит все впечатление махра эта…
«Что думаете про мой маникюр?»
«Моя первая попытка сделать маникюр в стиле Мондриана»
«Меня вдохновил импрессионизм!»
Каждая тема маникюра должна соответствовать дню похода с ним,работа- отдых. И все будет ОК.
«Потратила кучу времени, но очень довольна результатом. Меня вдохновили мои ботинки Dr. Martens»
«Короткие ногти тоже заслуживают любви»
Все же такой маникюр и любовь к ногтям — вещи противоположные. Если любишь, фрезами не корябаешь, жуткими растворами не размачиваешь…
«Изобразила „Водяные лилии“ Моне»
«Мой свежий маникюр»
«Медузы на моих ногтях»
«16 часов работала над своим маникюром. И каждая минута того стоила!»
«Снежная королева»
