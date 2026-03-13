20 примеров того, как домашние дизайнеры превратили свои квартиры в уютные гнездышки

4 часа назад
У каждого из нас есть свое представление об идеальном доме: для кого-то это минималистичная студия с видом на город, а для кого-то — яркая гостиная, наполненная памятными мелочами и комнатными растениями. Самое интересное начинается тогда, когда мы решаем взять дело в свои руки и превратить обычную типовую квартиру в место с уникальным характером. Эти живые примеры показывают, что даже при скромном бюджете можно обустроить волшебную детскую, собрать уютный уголок для чтения или своими силами переделать ванную, пока спит ребенок.

«Всего лишь гостиная без мужского вмешательства»

«Превращаю тут все в женское царство»

«3 года я засматривалась на ковер моей мечты, но все было жаль денег. И вот, наконец-то я решилась»

«Наконец-то пришел мой диван цвета фуксии»

«Ну как вам моя квартирка?»

«2 дня я переделывала ванную своими руками, пока моя дочка спит»

Jelena
1 час назад

Выглядит неплохо, но стенка слишком рябая. Кран хороший.

Ответить

«Вот так выглядит моя уютная квартирка с садом»

Танька
4 часа назад

в такой столовой я бы с удовольствием принимала пищу (завтрак, обед и ужин).

Ответить

«Мой новый читательский уголок»

«У нас крошечная, но очень цветастая квартира»

«Я работаю из дома с таким видом»

Tatyana Anatolievna
1 час назад

Как человек, живущий почти 30 лет без "солнечного цвета". Спальня-кабинет на северной стороне (на востоке солнце встаёт, на западе - садится) на улице многожтажек. Света будет маловато. Хотя картина из окна прекрасная.

Ответить

«Я оформил для своей жены уголок для занятий творчеством»

«Добавила немного волшебства в игровую комнату своего ребенка»

«Только купила свое первое жилье»

Muereske
2 часа назад

как-то совсем не смотрится такое странное выделение зеленым.

Ответить

«Я сделала буквально все, что мог. И только что закончила оформлять детскую. Как вам?»

«Наша гостиная, призванная разогнать зимнюю хандру. Мы подумываем насчет картин на стены и растения в углу»

O_о
3 часа назад

Очень выдержано в одном стиле, круто. Растения 💯, или монстеру, или пальму. Что-то здоровое.

Ответить

«У меня был крошечный бюджет, но я все равно горжусь тем, что получилось»

«В гостиной мы проводим больше всего времени»

«Спустя год проживания в этой небольшой студии»

«Мы устроили в уборной джунгли»

«Купила квартиру в обычной панельке и своими руками делала ремонт. Кухню закончила как раз к праздникам»

Каждому хочется навести уют в своем жилище. Кто-то начинает ремонт, кто-то просто покупают безделушки, чтобы придать индивидуальности. Расскажите, а вы что делаете для этого?

Тут еще парочка классных статей о талантливых людях, которые смогли навести красоту у себя дома:

Фото на превью heleninthealps / Reddit

Комментарии

Alena
4 часа назад

После всей этой пестроты хочется японского минимализма.

Ответить

