20 примеров того, как домашние дизайнеры превратили свои квартиры в уютные гнездышки
У каждого из нас есть свое представление об идеальном доме: для кого-то это минималистичная студия с видом на город, а для кого-то — яркая гостиная, наполненная памятными мелочами и комнатными растениями. Самое интересное начинается тогда, когда мы решаем взять дело в свои руки и превратить обычную типовую квартиру в место с уникальным характером. Эти живые примеры показывают, что даже при скромном бюджете можно обустроить волшебную детскую, собрать уютный уголок для чтения или своими силами переделать ванную, пока спит ребенок.
«Всего лишь гостиная без мужского вмешательства»
«Превращаю тут все в женское царство»
- Вам нужна компания? Я готова убираться и готовить. © United_Wolverine7541 / Reddit
«3 года я засматривалась на ковер моей мечты, но все было жаль денег. И вот, наконец-то я решилась»
«Наконец-то пришел мой диван цвета фуксии»
«Ну как вам моя квартирка?»
«2 дня я переделывала ванную своими руками, пока моя дочка спит»
«Вот так выглядит моя уютная квартирка с садом»
в такой столовой я бы с удовольствием принимала пищу (завтрак, обед и ужин).
«Мой новый читательский уголок»
«У нас крошечная, но очень цветастая квартира»
«Я работаю из дома с таким видом»
Как человек, живущий почти 30 лет без "солнечного цвета". Спальня-кабинет на северной стороне (на востоке солнце встаёт, на западе - садится) на улице многожтажек. Света будет маловато. Хотя картина из окна прекрасная.
«Я оформил для своей жены уголок для занятий творчеством»
«Добавила немного волшебства в игровую комнату своего ребенка»
«Только купила свое первое жилье»
«Я сделала буквально все, что мог. И только что закончила оформлять детскую. Как вам?»
«Наша гостиная, призванная разогнать зимнюю хандру. Мы подумываем насчет картин на стены и растения в углу»
Очень выдержано в одном стиле, круто. Растения 💯, или монстеру, или пальму. Что-то здоровое.
«У меня был крошечный бюджет, но я все равно горжусь тем, что получилось»
«В гостиной мы проводим больше всего времени»
«Спустя год проживания в этой небольшой студии»
«Мы устроили в уборной джунгли»
«Купила квартиру в обычной панельке и своими руками делала ремонт. Кухню закончила как раз к праздникам»
Каждому хочется навести уют в своем жилище. Кто-то начинает ремонт, кто-то просто покупают безделушки, чтобы придать индивидуальности. Расскажите, а вы что делаете для этого?
