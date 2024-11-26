15+ человек, которые такой ремонт сделали, что могут в телешоу сниматься

Ремонт — это всегда испытание для бюджета и нервов, ведь редко удается уложиться в запланированные сроки и суммы. Особенно сложно, если берешься за все сам, стараясь сэкономить и воплотить мечты своими руками. Хочется предусмотреть каждую деталь, но даже если итог немного отличается от первоначальных идей, результат часто радует не меньше задуманного.

«Я слишком долго думала над оформлением и акцентами, а потом просто послала все подальше и принялась за дело»

«Обновила гостиную. Пока что мне нравится эта цветочно-девчачья атмосфера. Но работа еще в процессе»

«Рассталась с мужем и медленно обустроила пространство в нашей общей квартире. Наконец-то чувствую себя женственной и самой собой»

«Сделал комнату для сына. До и после»

Это просто эпическая работа! © Beanhead5150 / Reddit

«На этот ремонт у меня ушло целых 3 месяца»

«Моя любимая комната в доме»

Кстати, у нас есть классная подборка, в которой люди затеяли ремонт и теперь делятся целыми историями процесса.

«А я вот ламинат на стены приклеил. Это прихожая такая получилась»

«Я купила витраж на аукционе и не знала, что с ним делать. И вот что вышло»

Кошачий уголок своими руками

«Мы решили восстановить паркет в спальне»

«До и после ремонта спальни»

«В последний раз, когда делал ремонт, профессионалы сильно накосячили, поэтому в этот раз все сам, кроме штукатурки»

«Рада наконец-то поделиться тем, как преобразилась моя кухня»

«Моя первая попытка выложить плитку. Кухонный фартук — не в счет»

«Новая спальня для трехлетнего ребенка почти готова. Нужно еще немного усилий, чтобы довести до идеала»

«Отремонтировал ванную комнату. Все сам и очень этим горжусь»

«Мне нравится как получилось»