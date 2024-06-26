15+ историй, у которых финал на премию по неожиданности тянет

Порой судьба преподносит нам такие сюрпризы, что любой сценарист позавидует. Например, охранник в магазине попросит расстегнуть куртку и обнаружит лишь выпирающий животик или же мужчина найдет потерявшуюся собаку и попросит взамен необычную услугу. У одних людей подобных историй найдется на пару страниц, а у других — на целую серию томов.