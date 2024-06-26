Идея с братом-близнецом очень хороша, ее можно советовать всем, кого достают любопытные соседи)
15+ историй, у которых финал на премию по неожиданности тянет
Порой судьба преподносит нам такие сюрпризы, что любой сценарист позавидует. Например, охранник в магазине попросит расстегнуть куртку и обнаружит лишь выпирающий животик или же мужчина найдет потерявшуюся собаку и попросит взамен необычную услугу. У одних людей подобных историй найдется на пару страниц, а у других — на целую серию томов.
- Я врач. Приезжаю к мальчику 7 лет, осматриваю. Мама отошла на секунду, а малыш вскочил с кровати и на ухо мне: «Скажите, пожалуйста, маме, что я очень болею и не могу пойти на тренировку! У меня ничего не болит!» Приходит мама. Говорю: «Здоров», пишу бумажку и молча протягиваю. Мама смотрит, а там фраза: «Освобожден от тренировки». Я улыбаюсь, а она как заорет: «Жорик! Нормально же мог попросить, а не меня и доктора обманывать! Стыдно как...» Вместе посмеялись, я поехала дальше работать, а у Жорика сегодня выходной. © yadeathcoreee / Twitter
- Поехали на дачу. Я во дворе ковыряюсь, а муж в доме стучит. Тут слышу, что соседка зовет, но тихо как-то. Подхожу ближе, а она шепотом мне выдает: «Свет, это не мое дело, но молчать я не могу. Твой Сережа вчера приезжал сюда с какой-то бабой и за ручку с ней держался». Говорю: «Я знаю, разрешила. Вот только это был не Сережа, а Витя — его брат-близнец. Приезжал со своей женой вещи кое-какие взять». Соседка даже немного задумалась.
- Стою в супермаркете на кассе, покупаю что-то на обед. Кассир — молодой парень. Вдруг тянет в мою сторону руку. Ну, я в ответ ловко ее пожимаю. Он не растерялся, улыбнулся, сказал: «Здравствуйте». И тут оказалось, что сзади меня подошел его коллега и протянул ему какие-то бумажки. Естественно, я этого не видел. Уходил от кассы на носочках, как кот Том из мультика. © Positive.Person / Pikabu
- После оплаты товара отхожу от кассы, и ко мне охранник подскакивает:
— Молодой человек! Расстегните, пожалуйста, куртку, а то есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано.
Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку: не жалко.
— А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.
Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
- Я продавец и по работе должен еженедельно посещать множество магазинов нашей сети. Как правило, внутри у них схожее расположение туалетов: справа почти всегда мужской, а слева — женский. И вот я, как обычно, вошел в туалет справа и начал озираться в поисках писсуаров, но никак не мог их найти. И тут до меня неожиданно дошло, что этот магазин отличается от других и я стою посреди женского туалета! Меня спасло только то, что это было раннее утро и все дамы были заняты покупками. © Ray Stutzman / Quora
- На прогулке часто встречаю женщину с 2 метисами лабрадора. Можем о чем-то поговорить — короче, обычная встреча собачников. Недавно снова пересеклись. Она мне между делом говорит: «Ну что, сходили к пульмонологу?» Я смотрю на нее с высоко поднятой бровью — мол, к какому пульмонологу? Ба-а! И тут словно тучи разошлись, изображение настроилось, резкость увеличилась, и оказалось, что... передо мной стоит наш участковый педиатр. Мы к ней каждую неделю ходим, а я не узнала. Стыдно-о-о. © CyberDoll89 / Pikabu
- В детстве был у меня тамагочи-динозаврик. Пищал днем и ночью, требуя внимания. Терпение родителей казалось бесконечным, но однажды все-таки лопнуло. Проснувшись как-то утром, я обнаружила, что любимого питомца нигде нет. Я в слезы, и тут радостная мама заходит в комнату с яркой мягкой игрушкой в виде динозавра. И поздравляет с тем, что мой тамагочи вылупился и вырос! Лучшее родительское решение «писклявой» проблемы. © panzermarder / Pikabu
- Все лето горбатились с мужем на маминой даче и делали ремонт. Денег с нее не брали, да она и не особо-то торопилась раскошеливаться. Пока там корячились, привезли мангал, поставили качели, надувной бассейн. Хотели хоть чуть-чуть отдыхать после работы. К концу лета преобразили эту заброшку в уютный домик. Наконец приехала мама и вдруг впала в ярость: «Ну, конечно же, ремонт еле идет! Теперь понятно! Вы же тут в бассейне отмокаете на моей даче!» В общем, обругала на чем свет стоит. На дачу больше не ездили, с мамой не общались. Недавно звонит, говорит: «Я вас прощаю, но в этом году буду ездить с вами и все контролировать!» © Подслушано / Ideer
Уже в четвертой подборке эту дачу ремонтируют... Да наймите уже строителей, что-ли.....
- Детвора во дворе построила горку очень внушительных размеров при помощи двух взрослых. Вся местная ребятня, в том числе и из соседних дворов, была очень рада ледяному сооружению. А когда коммунальщики пришли ее сносить, встали стеной на защиту, к ним примкнули и родители. А из-за того, что горку снести не удалось, не смог проехать и экскаватор, чтоб снести магазинчик-самострой, принадлежащий тем двум взрослым, помогавшим детворе строить горку. © ironMen19 / Pikabu
- Долгое время удивлялся, что в доме напротив всегда горит свет в одном и том же окне. Даже днем можно было разглядеть горящую люстру. Меня несколько лет донимало любопытство. Я вычислил, что это за квартира, но не придешь же просто так: «Извините, а почему у вас свет горит круглосуточно?» И вот однажды я случайно попал в эту квартиру за компанию с приятелем. Обычная семья, огромный сенбернар дрыхнет в углу. Я не выдержал и спросил. Хозяйка засмеялась: «А попробуйте выключить!» Выключил. Сенбернар встал с подстилки, подошел к выключателю, встал на задние лапы, включил свет, посмотрел на меня как на дурачка и пошел спать дальше. © Подслушано / Ideer
- Потерялась собака. Думала, что с ума сойду. Все силы на поиски, куча объявлений по всей округе, репосты в соцсетях. Любые деньги, лишь бы вернуть. Звонит мужик: «Я точно знаю, где ваша собака. Готов помочь за небольшую услугу». А я в таком состоянии, что готова на все. Диктует адрес и говорит: «С собой обязательно взять сметану, 2 кг картошки и туалетную бумагу». Купили, понесли. Дверь открывается, и мне навстречу мой пес выбегает. Мужик ржет, говорит, что нашел его. А список — это просто ему лень было в магазин идти. © Подслушано / Ideer
"не смог проехать и экскаватор, чтоб снести магазинчик-самострой, принадлежащий тем двум взрослым, помогавшим детворе строить горку"
Парни, да вы гении.)
- Двоюродный брат моей подруги переехал в Японию и заметил на табличке рядом с номером соседней квартиры такую же фамилию, как у него. Это в принципе необычное имя, а уж в Токио тем более. Он позвонил в дверь. Оказалось, что сосед был из той ветви их общей семьи, которая давно затерялась, и никто не знал, что с ними случилось. После этого родственники связались друг с другом, и семья воссоединилась. Через столько лет! © goodhumansbad / Reddit
- Доктор, которая делала мне УЗИ груди, намазала на свой прибор гель со словами: «А вот и тепленькое желе!» — и, изображая звуки моторчика, начала приближать его ко мне как самолетик. Потом она вдруг застыла, оборвала себя на полуслове, моргнула и сказала: «Извините, у меня маленькие дети-близнецы, и я вымотана до предела». © theheatherhogan / Twitter
- Стою в пробке. Слева стоит тачка: сзади стекло опущено, на заднем сиденье серьезный пацан лет 9. А у меня настроение игривое: солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. И тут переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем его папа, на пассажирском — мама. Из-за мальчика выглянула девочка лет 5, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с милой и скромной девушкой. Сказала, что работает IT-консультантом. Я решил, что она продавец-консультант в компьютерном магазине. Запала она мне в душу, покупал всякие подарки. Она восхищалась, а я гордился, что одариваю своей щедростью неизбалованную провинциалку. А потом предложил ей переехать в мою ипотечную однушку на окраине. Она согласилась жить вместе, но предложила переехать в ее двушку в центре. И тут я узнаю, что «консультант» — это солидная должность в консалтинговой фирме, а получает она в 3 раза больше меня. © Подслушано / Ideer
- Сажусь я, как всегда, в маршрутку до дома. Стою в проходе, ищу место. Вижу в проходе, что что-то налито, решила не идти, села спереди. В пути понимаю, что лужа растет. Оказалось, открылась бутылка у девушки напротив. Я решила подойти и сказать. Встаю и сверху вижу, как парниша рядом берет кошелек из сумки девушки. И я бегу, разъезжаюсь на этой луже в шпагат. Парень, увидев меня, пытается бежать и спотыкается об мою ногу. Его поймали, а я... А я проехала бесплатно. © Подслушано / Ideer
- Я встречался с девушкой 2 года. Она жила в паре часов езды от меня, и мы виделись каждую неделю. Выходные перед Днем святого Валентина мы тоже провели вместе, и это было здорово! Через неделю я подхожу к ее дому и вдруг вижу, как она и какой-то парень показывают родителям обручальное кольцо... Оказалось, у нее был другой. В общем, они с тем парнем поженились, а через 6 лет она обнаружила, что у него есть вторая семья. Вот и отличненько. © thecultcanburn / Reddit
"Я встречался с девушкой 2 года. Она жила в паре часов езды от меня"
- Сейчас ехал в такси. Дядька в возрасте начал было говорить о том, что таксует так, для себя. Ну, думаю, сейчас тоже про собственный бизнес будет рассказывать. Но нет. Оказывается, он на пенсии, живет в частном доме с супругой, и у них 17 собак, которых они приютили. 2 собаки пришли сами, а остальных подобрали на улице. Вот такие бывают таксисты. Сдачи я у него не взял. © Unknown author / Pikabu
Жизнь порой так непредсказуема, что даже обычный поход в магазин может превратиться в целое приключение. Даже перед кассой могут страсти разворачиваться — Голливуд отдыхает.
Комментарии
Любой сценарист позавидует, что "охранник в магазине попросит расстегнуть куртку и обнаружит лишь выпирающий животик" (цитата)? Такая вот планка к качеству сценариев у автоpа Ромaна, будем знать. Вам, наверное, и 8-ой сезон ИП зашел, да?
Меня больше убила фраза, что после этого у него настроение поднялось. Помоему плакать надо. У каждого второго вместо живота арбуз размером больше, чем у меня на 9 месяце беременности. Позорище какие-то.