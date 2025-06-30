Никогда не понимала пакостей типа плевка в кофе, грязной кружки и т.п. Клиент этого не увидит, об этом не узнает, с ним абсолютно ничего от этого не будет. Разве это приносит мстителю хоть какое-то удовлетворение?
15 историй от мастеров, которым достались такие клиенты, что впору анекдоты писать
Истории
2 часа назад
Иногда обычный рабочий день мастера превращается в настоящий цирк — стоит лишь открыть дверь очередному клиенту. Кто-то обращается со своими особыми запросами, кто-то устраивает сцену на пустом месте, а кто-то и вовсе заставляет усомниться в здравом смысле. Мы собрали 15 историй о странных заказчиках, которые способны поистине обескуражить.
В статье используются материалы, созданные искусственным интеллектом.
- Работала специалистом в страховой компании. Обратился клиент для продления договора. Не знаю, он по жизни такой или у него просто день не задался, но он хамил постоянно. То ему график работы не нравится, то стоимость договора не устраивает. А я особо и слова вставить не могла. По итогу попросил кофе, что у нас не практикуется и в мои обязанности не входит. Но я не поленилась — пошла и сделала ему кофе. В грязную кружку. И мне совсем не стыдно. © Подслушано / Ideer
- Работала в книжном магазине. Приходит однажды к нам мужик и властным тоном говорит:
— Сделайте мне «Ежика в тумане»!
— Мы ежиков не делаем. Если вам нужна книга, пройдите в зал художественной литературы в конце магазина.
— Я что, сам должен туда пойти и сам взять? Офигеть! © Подслушано / Ideer
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- Работала в аптеке провизором, и поначалу прям так весело было, когда покупатели отжигали, но потом это уже стало не смешно. У меня иногда складывалось впечатление, что люди, переступая порог аптеки, сразу становились глупее. Ну как можно лечебные свечи поджигать и жаловаться, что они не горят и не помогают? Или как можно не понимать разницы между ромашкой в пакетах и россыпью? В магазине они понимают, а в аптеке все, сразу ступор. © Подслушано / Ideer
- Штукатурили стены. И вдруг чувствую сильный запах отбеливателя. Настолько сильный, что мне приходилось выходить каждые 10 минут, чтобы подышать свежим воздухом. Дальше работаю и слышу шарканье позади себя. Обернулся и увидел хозяйку дома, которая ползала по полу, натирая все отбеливателем. В общем, она убирала еще 5 часов. © Ben_with_jam_in / Reddit
- Работаю в колл-центре. Иногда звонят крикливые клиенты и грубят. Тогда я отключаю микрофон и ругаюсь в ответ — так я выпускаю пар. И вот звонит очередной бесящий, я ору, и тут до меня доходит — клиент все услышал! Он такой сперва молчит, а потом выдает: «И правда, чего я прицепился! До свидания». Как хорошо, что человек понимающий попался. © Подслушано / Ideer
- Знакомый починил парочке телевизор, гарантия 3 месяца. Спустя год снова обратились. Все починил, ждет оплату. Те резко так: «Гарантия ведь, прошел всего месяц!» Он в шоке: «Да вы что?! Зовите соседку, она должна помнить меня». И тут приходит тетка и говорит: «Я точно не помню, но прошел примерно год». А клиенты такие: «Нет, вы, похоже, с ней в сговоре!» Плюнул от злости: «Больше не вызывайте!» © Muhail Budajin / Dzen
- Я раньше устанавливал спутниковое телевидение. Как-то приехал к семье. Рядом с домом стоял дорогой, шикарный автомобиль. И вот захожу я в дом, а там просто ужасный пол. Мне приходилось перешагивать через трубы и каркасы на земляном полу, чтобы попасть из комнаты в комнату. Деревянные доски, которые там лежали, полностью сгнили. © Unknown author / Reddit
- Работаю c запчастями. Люди, делающие заказ на сайте, даже оплачивают его заранее, а потом не берут трубки. Мы можем несколько раз названивать в течение двух дней, и в лучшем случае — гудки, в худшем — нас автоматом блокируют. Потом через несколько дней сами звонят, ругаются, так как мы им не перезвонили и не отправили товар. К сожалению, таких много, 7 из 10 заявок мы отменяем из-за недозвона, из этих 7 примерно 5 ругаются. Я понимаю, звонят часто мошенники, но если сделали заказ, возьмите трубку! © Подслушано / Ideer
- У меня цветочный магазин. Курьеры все вежливые и симпатичные, а к каждому букету мы добавляем шоколадку. Все шло отлично, пока одна девушка не выложила пост в соцсетях, обвинив нас в том, что курьеры якобы используют данные клиенток в личных целях. Начался настоящий переполох! Пришлось срочно разбираться. Оказалось, что один из курьеров, доставив букет, забыл в машине шоколадку, вернулся за ней и передал клиентке. А она, не разобравшись, решила, что он к ней клеится, и раздула из этого целую драму. Слухи разлетелись моментально. Пришлось успокаивать клиентов и доказывать, что у нас работают профессионалы. Теперь к каждому букету прикладываем карточку с объяснением, что сладости — это комплимент от магазина. © Палата № 6 / VK
Все, кто не может дозвониться до клиента, лайфхак: просто напишите ему.
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- Работаю в банке с юридическими лицами. Каждый день приходят представители компаний и совершают операции по счету, в частности, снятие наличных денег. И вот приходит девушка вся из себя, ей нужно снять 1,5 миллиона. Начинает заполнять чековую книжку, в которой нужно указать сумму прописью. А потом спрашивает: «А как правильно пишется — один с половиной или полтора миллиона?» И такое бывает... © Подслушано / Ideer
- Делаю ремонты в квартирах под ключ. И меня очень веселят заказчики, которые при приемке объема работы прям ищут повод сбить оплату. Все такие обученные, все знают, как должно быть, с лампочками ходят, с рулеточкой бегают. А когда говоришь им, что у меня как бы и цена за работу — низ рынка, так еще и выслушиваешь. Но это ладно. Я согласился на такую цену и должен выдать определенное качество. Но есть такие, которые вообще не знают, как правильно должно быть, и учат меня, что сделано не по стандарту и они за это платить не будут. А когда спрашиваешь, какой стандарт — бекают и мекают. Забавные. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ресторане менеджером, мы закрываемся ровно в 12. И обычно сразу предупреждаем всех, кто заходит ближе к этому времени. При этом силой выгонять кого-то не имеем права, они должны сами уйти. Сегодня в 23:45 зашла компания, сделала заказ, якобы быстро съедим и уйдем. Итог: я остался один из персонала, время 1:30, компания весело общается. Видят, что я засыпаю, ожидая, пока они уйдут. Не сказав «До свидания», ушли. Когда я закрыл дверь, они, думая, что не услышу, еще и пошутили надо мной. Сидел потом на вокзале, ждал утреннюю электричку, чтобы уехать домой. © Подслушано / Ideer
- Работали у клиентов. Заходит соседка и жалуется, что туалет засорился. Решил помочь. Снимаю унитаз, а там все пельменями забито. Бабка сразу: «Пельмени не ем и живу одна». Спустя 2 недели снова засор. Я аж опешил, когда в этот раз обнаружил помидоры. И та же отмазка: «Я помидоры не ем и живу одна, не знаю, откуда». Что у таких людей в голове? © Сергей м / Dzen
- Да ладно пельмени / помидоры. Наш приятель в унитаз битые кирпичи смыл. Не кирпичную крошку, а просто колотые кирпичи. И не мог понять, почему вода не уходит. А в доме, где мы сейчас живем, сливная яма на 3 дома, 80 квартир. Канализация периодически забивается. После Нового года из насоса вытащили елку, разломанную на куски. Находили полотенца, трусы и кофты. О прокладках вообще молчу, они регулярно забивают слив. © Ирина Гри / Dzen
- Подруга работает официанткой в ресторане, и ей регулярно попадаются такие кадры, что хоть мемы про них делай. Один раз пришел клиент. Подошло время расплаты, у него только наличка. Подруга взяла счет, рассчитала, приносит сдачу — не хватает несколько монет, нужно разменивать. Объясняет, мол, в кассе нет такой мелочи, да и в таких заведениях обычно никто к этому не придирается, все равно на чай оставляют. Но этот уперся. Говорит, что хочет свою мелочь и все тут. Уже хотела из своего чая ему больше отдать, лишь бы только ушел, но нет — нужна ровно та сумма. Пошла разменивать деньги в других местах. Приносит посетителю, а он с серьезным видом пересчитал, сложил все в кучку, посмотрел ей в глаза и говорит: «А это вам на чай». © Палата № 6 / VK
А здесь вы найдете истории 13 человек, которые дважды подумают, прежде чем снова обратиться к специалисту.
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