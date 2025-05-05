13 человек, которые дважды подумают, прежде чем снова обратиться к специалисту

С врачами и диагнозами два раза попадала. Первый раз годами диагностировали одно, пила антибиотики и обезболивающие, убила желудок, а толку чуть. Одно и то же прописывали в поликлиниках, частных платных, и даже в именитом госпитале. Проходило одинаково, что с лекарствами, что без лекарств. Оказалось вообще другое, первые симптому снимаются, *матерноеслово*, ромашкой и ВСЁ, дальше не прогрессирует.



Второй раз по описанию "когда глотаю как будто камень острый прокатывается, ну, знаете, как бывает к.огда горячее пьёшь" - все рвачи, платные, омсные говорили "Горячее? Изжога. Пейте Альмагель." Через несколько месяцев кошмара полезла в Гугл (самолечение же фифи), и первой ссылкой по описанию вылез спазм пищевода, который, внимание, усиливается если есть/пить горячее. Один мелкий спазмолитик и забыла как страшный сон.