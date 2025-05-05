13 человек, которые дважды подумают, прежде чем снова обратиться к специалисту
Когда мы обращаемся к специалисту, будь то врач, парикмахер или психолог — мы ожидаем профессионализма, понимания и помощи. Однако иногда опыт оказывается неприятным, что человек дважды подумает, прежде чем снова записаться на прием. В этой статье мы расскажем о клиентском опыте, который люди получили во время неожиданных и даже абсурдных ситуациях.
"Что я попросила сделать и что я получила"
- Я как-то пришла к стоматологу с жалобой на боль в зубе. Сделала укол, чего-то там пошаманила. Все готово. Уже дома прошла заморозка, и я поняла, что мне поставили пломбу на соседний здоровый зуб. А с больным ничего не сделали. Ок. Записалась уже к другому врачу, в другой клинике. Пришла, врач говорит, что надо удалять. Сделала укол, взяла щипцы, вырвать зуб не получилось. Она мне его сломала! И только потом сказала, что она вообще-то не хирург, а гигиенист. Какого фига она вообще взялась за это?! Я просто встала и собралась уйти. Так она еще пыталась меня удержать: "Ой, ну нельзя же так, давайте я вам хоть гигиену рта проведу". В итоге удалила этот зуб в институте стоматологии. © Рика / Dzen
- У меня есть заболевание с симптомами, похожими на беременность, и мне регулярно приходится убеждать новых врачей, что я не в положении. Это заболевание впервые обострилось, когда мне было около 14 лет. Представьте, каково сидеть в комнате с врачом, который говорит моей маме, что я, вероятно, беременна. Мне было очень неловко. © heavencondemned / Reddit
- Ходил к психологу на дом. У него квартира с открытой планировкой. Сидим мы. Вдруг я вижу: стиралка начала протекать, вода на пол хлещет. Говорю, мол, у вас тут потоп начался. И терапевт такой: "А почему вам это кажется более важным прямо сейчас? Я могу проверить это после сеанса. Мне интересно, почему ты это замечаешь". Я с ужасом наблюдал, как вода растекается по комнате. Это продолжалось всю сессию, и он не обернулся, чтобы посмотреть до самого конца. Когда заметил, он не мог скрыть своего удивления. На следующей неделе у него была новая стиральная машина, и он извинился за то, что не воспринял мое предупреждение всерьез. © perpeshki / Reddit
- Собралась я на протезирование, коронки ставить на два зуба. Посоветовали опытного врача. Мы с ним обговорили все, запись сделал, какие зубы протезируем. Мне изначально не понравилось как он работает. Какой-то суетливый, неловкий, то инструмент у него падает, то сама коронка. В общем, одну коронку поставил, а второй зуб только подготовил под коронку. Ну и такой мне: «Ну все, готово, оплачивайте и до свидания». Я опешила. Говорю: «А второй зуб?» Он такой: «А, еще один?» Хотя коронку даже примеряли уже. «Ну давайте продолжим». Начинает типа обтачивать, и я ору от боли. Он мне вместо подготовленного зуба начал точить здоровый рядом. После моих претензий сказал: «Ну а что? Этот зуб тоже рано или поздно нужно будет протезировать!» Коронку он мне все-таки поставил потом, куда надо, но очень неудачно. Вот и с опытом врач. © Жизнь В цвете / Dzen
- Руковожу кофейней. Нанял парня, который круто разбирался в кофе, и не мог ему нарадоваться. Но со временем клиентов стало мало. Я ломал голову, что не так, потому попросил сестру побыть тайным покупателем. И вдруг выяснилось, что этот парень настоящий хам! Она пришла, как раз была его смена, заказала американо. Он скривился, цокнул, заявил, что они тут американо не делают (хотя в меню есть), тут предлагают только качественные услуги. Она опешила, попросила тогда сделать ей латте на кокосовом молоке (у нее непереносимость лактозы). Он закатил глаза, начал делать, бубня себе под нос как бы про себя, но достаточно громко, что приходят сюда всякие и заказывают ерунду, еще бы воды дождевой в собачьей миске попросили. Кофе, по словам сестры, вышел великолепный, но желания вернуться не возникло. Короче, уволил этого «специалиста», нанял девочку-студентку, которую сами же и обучили. Посетители потихоньку возвращаются. © Палата № 6 / VK
- Подруга общалась с парнем в соцсети и спустя пару месяцев ей написала девушка этого парня, о которой она абсолютно ничего не знала. Подруга попыталась вежливо объяснить ситуацию, но дамочка начала сходу ее оскорблять. Спустя время через знакомых выясняется, что та скандалистка сама изменяет бойфренду. Доказательства были добыты и отправлены юноше. В итоге он бросил ту девушку. Но это не конец. Она работала в каком-то крутом салоне красоты и подруга пошла к ней на стрижку, мол, мне только два сантиметра состричь. Но та ее узнала и резанула все десять, с воплями, мол, получай, разлучница. А приятельница только этого и ждала — устроила такой скандал, что эту горе-мастерицу уволили. Стрижку «шпионке» компенсировали (которую она изначально и хотела — короткую, так что и волос было не жалко). Больше я с этой подругой не ссорюсь. © Палата № 6 / VK
Это ведь не лень человеку выяснять «через общих знакомых» про изменяющую девицу, подстраивать поход нa стрижку, устраивать скандал. Как много времени и лишних нервных клеток у некоторых.
- Однажды я проснулся и не мог слышать левым ухом. Пошел к врачам, и они диагностировали у меня серьезную ушную инфекцию и прописали мне антибиотики. Улучшения не было. Я вернулся, и мне прописали более сильные лекарства. Они тоже не помогли. Так продолжалось еще месяц, пока я в конце концов не решил пойти к другому специалисту. Он сразу понял, что у меня обычная ушная пробка. В общем, мне промыли уши и я снова начал хорошо слышать. Конечно, я был очень зол, что врачи целых два месяца ставили мне неправильный диагноз и пичкали антибиотиками, которые мне были не нужны. © Cosmic_Noodles / Reddit
- За всю жизнь я была со своей плохой кожей у косметологов, дерматологов, гинекологов и всех возможных специалистов не по разу, не по два и не по три. Одни гормоны я сдавала раз 30, наверное, в надежде найти что-нибудь, что исправит ситуацию. Я пила препараты, делала маски, колола все, что можно, пила витамины и чем только не мазалась. Потратила на это, наверное, стоимость неплохой квартиры. И все это, чтобы в итоге в «Подслушано» мне дал совет какой-то аноним и он мне помог! © Подслушано / Ideer
- Я как-то в юности пару лет красилась в черный. Решила выйти в свой натуральный — пепельно-русый. Пришла в салон, показала фотку. Клятвенно заверили, что так и будет. После нескольких часов смывки меня высушили — и в зеркале я увидела нечто жуткое. Корни были зеленовато-коричневые, середина ярко-апельсиновая, как у Лилу в «Пятом элементе» буквально, а концы черные, как будто их вообще не трогали. Я в таком шоке была и пролепетала что-то вроде: «Кажется, это не совсем похоже на фото». На что парикмахер стала рассказывать, что это, наверное, из-за того, что я красилась дома и бытовым красителем. Но что мешало ей спросить меня об этом раньше? Я тогда работала официанткой, меня с таким цветом на смену бы вообще не выпустили. Так что по пути домой я купила черную краску и закрасила все обратно. А желаемого результата добилась уже в другом месте — на этот раз успешно, и с тех пор живу со своим натуральным цветом. © СветЛань / Dzen
- Была недавно на фотосессии. Через две недели фотограф прислала мне 30 обработанных фото и все. Я удивилась, потому что там было гораздо больше, и попросила сбросить абсолютно все. И девушка мне отказала. Типа, она не отдает сырые фотки, а только после ретуши. На все мои уговоры, а потом уже и требования, она просто заблокировала меня. Почему так? Я заплатила за ее работу и хочу получить все свои фотографии. В этом же ничего такого нет. Возможно, мне еще какие-то фотки понравятся, плюс я захочу обработать их сама. © Палата №6 / VK
- Был у меня как-то онлайн-сеанс с моим терапевтом. И вот во время нашей беседы вдруг в комнату врывается маленький ребенок в одних трусиках, размахивая кулачками и напевая что-то непонятное во весь голос. Он был очень милым и веселым. Мой терапевт был ошеломлен, но вскоре нашел это невероятно смешным. © rnwyblrn / Reddit
- У меня псориаз, поэтому для процедур ухода за собой я всегда хожу к одним и тем же проверенным людям. Но недавно мой стилист уехал учиться, повышать квалификацию. Его не будет достаточно долго, и поэтому я решила пойти в другой салон, который мне посоветовала подруга. Так вот там меня отказались стричь из-за моего заболевания, хоть оно даже не заразно. © Подслушано / VK
Вот еще 18 курьезных случаев, которые приключились с людьми во время визита у врача.
Комментарии
А где ребенок бегал? У автора или терапевта? Так гениально написано, что можно понять по-разному
Интересно, а как бы реагировали бариста, если б ему свысока ответили, что его дело клиентов обслуживать, а не комментировать. И потребовали бы управляющего? Наверное, там был бы ор нна всю сеть нна тему хамоватых клиентов
Как же надо достать фотографа, чтобы он заблокировал. А вообще обычно перед фотосессией всё оговаривается, сколько фото будет по итогу. Необработанные, неудачные фото мало кто будет отдавать.
У знакомой у сына псориаз. Отказались брать его в частный детский сад. Сказали родителей других детей это пугает
С врачами и диагнозами два раза попадала. Первый раз годами диагностировали одно, пила антибиотики и обезболивающие, убила желудок, а толку чуть. Одно и то же прописывали в поликлиниках, частных платных, и даже в именитом госпитале. Проходило одинаково, что с лекарствами, что без лекарств. Оказалось вообще другое, первые симптому снимаются, *матерноеслово*, ромашкой и ВСЁ, дальше не прогрессирует.
Второй раз по описанию "когда глотаю как будто камень острый прокатывается, ну, знаете, как бывает к.огда горячее пьёшь" - все рвачи, платные, омсные говорили "Горячее? Изжога. Пейте Альмагель." Через несколько месяцев кошмара полезла в Гугл (самолечение же фифи), и первой ссылкой по описанию вылез спазм пищевода, который, внимание, усиливается если есть/пить горячее. Один мелкий спазмолитик и забыла как страшный сон.