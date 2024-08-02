История о том, что жизнь в частном доме — это каждый день дребедень
До 26 лет я жила в городе-миллионнике, на шестом этаже обычного многоквартирного дома. И часто бесилась из-за соседей с перфораторами, кучей детей и гостями, которые звонят по домофону в чужие квартиры. «Жить бы в своем доме», — думала тогда я. Что ж, моя мечта сбылась, но, скажу честно: к такому меня жизнь не готовила.
Я вышла замуж и переехала в город поменьше, еще и в частный дом. Сначала все казалось клевым: свежий воздух, над головой чердак, а не играющие в боулинг мебелью соседи. Народу немного, все друг с другом здороваются. И вообще: как круто выходить на крыльцо своего дома, а не на балкон с видом на километровую пробку. Но, как оказалось, не так уж радужно жить в своем маленьком поместье. Я торчу тут уже 7 лет и расскажу о сложностях, радостях и нежданчиках, которые со мной произошли.
Здравствуйте, мы ваши соседи
Очень скоро я поняла, что даже в отдаленном частном секторе от соседей никуда не денешься, и мне с ними не повезло. Одна бабка вечно в окна заглядывает и нелепые сплетни распускает. Раз она увидела, как я стекла оконным пылесосом мою, и растрепала всем, что я чуть ли не темные ритуалы какие-то провожу.
Другая любит прийти и про свои помидоры 2 часа рассказывать. С причитаниями, жалобами и странными вопросами, на которые она же сама потом дает пространные ответы. Ах, да, еще у нее вечно с курами какая-то беда: рыжая часто сбегает, рябая вечно клюет черную, а черная вообще офигела и стала мало яиц нести.
Еще есть мужик — просто катастрофа. То ему деньги срочно нужны до вторника, то позвонить, то в туалет сходить (потому что у него — во дворе), то выпытать, что и по чем мы купили. Как-то приперся под ночь, затарабанил в дверь и такой: «Выходи! Мне надо, чтобы ты мне руку обработала». Как оказалось, этот товарищ на ночь глядя решил дрова рубить и поранился. Почему пришел ко мне? Потому что я, как самая «городская», всем соседям измеряю давление. Вот все и считают, что я имею отношение к медицине.
Как-то был случай: пришла соседка с болями в животе. Охает, ахает, за правый бок хватается. Я ей говорю: «Скорую вызывайте. Что я вам сделаю, если у вас аппендицит или еще там что?» А она такая, мол, ну ты дай мне что-то, у тебя должно быть. Меня так заело, что я рявкнула: «Сейчас, только найду свой диплом врача. Но могу долго искать, ведь его не существует», — и вызвала все же скорую. Тетку увезли, но она потом со мной еще 2 месяца не разговаривала (и хорошо!)
А как-то ко мне в гости приехала сестра. Мы вышли во двор и заболтались. Вдруг подходит какой-то чувак, останавливается у калитки и такой: «О чем болтаете?» Блин, мужик, я даже не знаю, кто ты такой и как тебя зовут. И что это вообще было? Мы с сестрой как-то стушевались и зашли дом. Закрывая дверь, я услышала вслед: «Хамки», — и звук плевка.
Или вот еще ситуация. Стоим с мужем во дворе, болтаем о чем-то. Вдруг подруливает сосед Витя, мужлан такой лет под 40. Внимательно слушает нас, а потом вдруг достает телефон и начинает нас фоткать! Я такая, мол, але, ты чего? А он на голубом глазу заявляет: «Э-э-э... Так у вас вот триммер для травы стоит. Я хочу себе такой же купить, модель фоткаю. Вообще, можешь подвинуться? Я тут зумом снять пытаюсь. А что такого?»
Да ничего! Просто надоело, что все ходят, заглядывают, влазят в разговоры. У нас забор-сетка и маленький двор — не спрячешься особо. А некоторых соседей от вторжения на нашу территорию не останавливает даже велосипедный замок, который мы повесили на калитку, — они просто через забор перелезть могут. Личные границы? Не, не слышали.
Их величество огороды
Они тут есть у всех. У всех, кроме меня. Возле моего дома растут розочки, и даже за ними ухаживать для меня целый квест. А все остальные выращивают помидорки, зелень, картошку, кабачки (вам не надо, кстати?) Поэтому любой разговор сводится к проблемам с колорадским жуком или какой-то черной штукой, которая жрет листья капусты.
Когда я иду домой откуда-то, я будто попадаю в село: поля, грядки, люди с поливалками и лопатами. Не имею ничего против села, просто я лично не так себе частный сектор представляла. Меня достал большой город, я думала, что просто буду жить в своем уютном домике, а оно вот как оказалось.
А еще эти снисходительные вопросики: «Не привыкла в грядках копаться? Ну понятно, городская» (на минуточку, частный сектор тоже в городе находится), «Покупную картошку несешь? Ну я так и подумала: слишком ровненькая вся. Точно химии всякой напичкали» (сказала соседка, поливая чем-то огород), «Не решила еще грядочки разбить? Тебе сложно, что ли? Мне 62, и ничего — корячусь». Достали, честное слово!
Уборка как испытание
Как я убирала в квартире? Вытирала всюду пыль, пылесосила, мыла полы, складывала вещи, раз в год мыла окна, если не лень. Теперь же я делаю 4 первые пункта, но постоянно мою окна и подоконники, убираю то опавшие листья, то попадавшие яблоки (деревья у нас растут на участке), выдираю траву из щелей в брусчатке на дворе. Что еще? Мою стены — да, мою снаружи стены дома «Керхером», потому что после дождя лицезрю грязевые брызги, похожие на картины Джексона Поллока.
Еще периодически надо красить забор, косить траву, расчищать дорожки, а зимой — откапывать от снега выезд (да и выход) из двора. Окей, что-то из этого делает мой муж, но в целом, что я хочу сказать: следить за частным домом — это немножко треш.
И все это приходится делать под зорким наблюдением соседей. Тетя Люба — дамочка, которая живет напротив, — постоянно зырит в наши окна и оценивает чистоту тюля. Откуда это я знаю? 100 раз слышала, как она по телефону с кем-то обсуждала... мои шторы!
А как-то муж подметал двор. Мимо проходила другая соседка. Она аж зависла, притормозила у калитки и заявила с восхищением: «Вот это хозяин!» Потом только посетовала, что, мол, жена твоя чей-то тебя эксплуатирует, двор вот мести погнала, вот же поганка. Зато, когда я пытаюсь отмыть от болота ступеньки в дом, та же тетка просто проходит мимо с лицом, выражающим что-то типа: «Ты мой, мой, я тут контролирую». Ну это как та история с папой-героем, который раз в месяц гуляет в парке с ребенком, и мамой-кукушкой, которая вот так бессовестно бросила свое дитя.
Зачем топтать мою
любовь черешню?
А вот эта история случилась в начале июня. Делаю что-то у дома, никого не трогаю. Вдруг к моему забору подъезжает незнакомая машина. Из окна высовывается бородатый мужик. Что он там делает, я толком не вижу — дерево мешает. Минут через 20 не выдерживаю и иду разбираться. Знаете, что делал этот товарищ? Без всякого зазрения совести он срывал черешню с нашего деревца и тут же ее ел. А мы как раз ждали, пока она дозреет, чтобы собрать. Кричу ему: «У вас своей черешни нет?», а он: «Ваша вкуснее». Ну офигеть теперь.
И ладно бы попросил, так нет — просто подъехал и давай обрывать ягоды. Я разругалась с ним, так он к следующему дому поехал, с той же миссий. Но, как оказалось, куча ягод попадала на землю, пока он ветку тряс. Он как газанул, так все мои черешеньки раздавил. Дундук!
А уж скольких детишек я снимала с деревьев — вообще не счесть. И, главное, орут, хамят, как только слово им скажешь. Могут позвать родителей, которые устроят истерику в духе: «Вам для моего сыночка несчастных абрикосов жалко?» Да, жалко! Имею на это право. А еще мне жалко дерево, чьи ветки спиногрызы так отчаянно ломают. И себя жалко, потому что мне потом сад в порядок приводить, а сил, да и желания на это все меньше.
Соседка жаловалась, что у нее прямо с огорода капусту тырят. У меня как-то сперли ведро абрикосов, которые я на ступеньки крыльца поставила. Вот у всех есть огороды, но принципиально будто надо на чужое позариться. Что за люди?
Но все же есть моменты, когда мне хочется сказать: «Лепота»
Честно, я порой так устаю, что хочется плюнуть и вернуться в большой город. В большущий «муравейник», в квартиру, где сосед с одной стороны будет ночью слушать шансон, а с другой — учиться играть на расстроенном пианино в 3 часа ночи. Туда, где тонны выхлопных газов, постоянный шум оживленной улицы и перманентный звук хлопающих дверей подъезда.
Но в жизни в своем доме все же есть романтика, которой мне будет не хватать. Если встать очень рано, когда бабки еще не побежали проверять свои помидоры, можно застать восхитительный рассвет, сидя с чашкой кофе на своем крыльце. А ночью вообще видно звезды! Вот хоть астрономический атлас открывай и ищи созвездия. Вечерами мы с мужем любим развести огонь за домом и пожарить шашлычок. И сидеть, болтать, чесать котов за ушками. Кстати, еще один огромный плюс — котики ходят в туалет на улице, а дома кушают и чилят.
Эх, решено: пока что остаюсь. Но денем куда-то душащую нас жабу и вбухаем кучу денег в каменный забор с воротами. А еще я плюну на то, как на меня посмотрят соседи, и буду вызывать клинера, чтобы кто-то другой мыл те дурацкие 8 окон.
А одна девушка, кстати, мечтала о своей даче, но, купив ее, поняла, что вляпалась по самые уши.
Комментарии
злобные все тут! да, городской человек все не может предусмотреть, да не знает, что за участком ухаживать сложнее, чем квартиру подметать, а вы все видимо уже родились с таким знанием. И забор полностью поддерживаю, повыше, чтоб не могли дотянуться ни до черешни, ни войти когда ни попадя
противно, что 90% фото- американская глубинка,при чём тут она и её образ- не понятно.
про соседей и прочее...ну.. текст низкого качества, скучно и странно
Не дочитала во избежание депрессии и вселенской печали за обитателей собственных домов