История о том, что жизнь в частном доме — это каждый день дребедень

До 26 лет я жила в городе-миллионнике, на шестом этаже обычного многоквартирного дома. И часто бесилась из-за соседей с перфораторами, кучей детей и гостями, которые звонят по домофону в чужие квартиры. «Жить бы в своем доме», — думала тогда я. Что ж, моя мечта сбылась, но, скажу честно: к такому меня жизнь не готовила.

Я вышла замуж и переехала в город поменьше, еще и в частный дом. Сначала все казалось клевым: свежий воздух, над головой чердак, а не играющие в боулинг мебелью соседи. Народу немного, все друг с другом здороваются. И вообще: как круто выходить на крыльцо своего дома, а не на балкон с видом на километровую пробку. Но, как оказалось, не так уж радужно жить в своем маленьком поместье. Я торчу тут уже 7 лет и расскажу о сложностях, радостях и нежданчиках, которые со мной произошли.

Здравствуйте, мы ваши соседи

Очень скоро я поняла, что даже в отдаленном частном секторе от соседей никуда не денешься, и мне с ними не повезло. Одна бабка вечно в окна заглядывает и нелепые сплетни распускает. Раз она увидела, как я стекла оконным пылесосом мою, и растрепала всем, что я чуть ли не темные ритуалы какие-то провожу. Другая любит прийти и про свои помидоры 2 часа рассказывать. С причитаниями, жалобами и странными вопросами, на которые она же сама потом дает пространные ответы. Ах, да, еще у нее вечно с курами какая-то беда: рыжая часто сбегает, рябая вечно клюет черную, а черная вообще офигела и стала мало яиц нести. Еще есть мужик — просто катастрофа. То ему деньги срочно нужны до вторника, то позвонить, то в туалет сходить (потому что у него — во дворе), то выпытать, что и по чем мы купили. Как-то приперся под ночь, затарабанил в дверь и такой: «Выходи! Мне надо, чтобы ты мне руку обработала». Как оказалось, этот товарищ на ночь глядя решил дрова рубить и поранился. Почему пришел ко мне? Потому что я, как самая «городская», всем соседям измеряю давление. Вот все и считают, что я имею отношение к медицине. Как-то был случай: пришла соседка с болями в животе. Охает, ахает, за правый бок хватается. Я ей говорю: «Скорую вызывайте. Что я вам сделаю, если у вас аппендицит или еще там что?» А она такая, мол, ну ты дай мне что-то, у тебя должно быть. Меня так заело, что я рявкнула: «Сейчас, только найду свой диплом врача. Но могу долго искать, ведь его не существует», — и вызвала все же скорую. Тетку увезли, но она потом со мной еще 2 месяца не разговаривала (и хорошо!) А как-то ко мне в гости приехала сестра. Мы вышли во двор и заболтались. Вдруг подходит какой-то чувак, останавливается у калитки и такой: «О чем болтаете?» Блин, мужик, я даже не знаю, кто ты такой и как тебя зовут. И что это вообще было? Мы с сестрой как-то стушевались и зашли дом. Закрывая дверь, я услышала вслед: «Хамки», — и звук плевка.

Или вот еще ситуация. Стоим с мужем во дворе, болтаем о чем-то. Вдруг подруливает сосед Витя, мужлан такой лет под 40. Внимательно слушает нас, а потом вдруг достает телефон и начинает нас фоткать! Я такая, мол, але, ты чего? А он на голубом глазу заявляет: «Э-э-э... Так у вас вот триммер для травы стоит. Я хочу себе такой же купить, модель фоткаю. Вообще, можешь подвинуться? Я тут зумом снять пытаюсь. А что такого?» Да ничего! Просто надоело, что все ходят, заглядывают, влазят в разговоры. У нас забор-сетка и маленький двор — не спрячешься особо. А некоторых соседей от вторжения на нашу территорию не останавливает даже велосипедный замок, который мы повесили на калитку, — они просто через забор перелезть могут. Личные границы? Не, не слышали.

Их величество огороды

Они тут есть у всех. У всех, кроме меня. Возле моего дома растут розочки, и даже за ними ухаживать для меня целый квест. А все остальные выращивают помидорки, зелень, картошку, кабачки (вам не надо, кстати?) Поэтому любой разговор сводится к проблемам с колорадским жуком или какой-то черной штукой, которая жрет листья капусты. Когда я иду домой откуда-то, я будто попадаю в село: поля, грядки, люди с поливалками и лопатами. Не имею ничего против села, просто я лично не так себе частный сектор представляла. Меня достал большой город, я думала, что просто буду жить в своем уютном домике, а оно вот как оказалось. А еще эти снисходительные вопросики: «Не привыкла в грядках копаться? Ну понятно, городская» (на минуточку, частный сектор тоже в городе находится), «Покупную картошку несешь? Ну я так и подумала: слишком ровненькая вся. Точно химии всякой напичкали» (сказала соседка, поливая чем-то огород), «Не решила еще грядочки разбить? Тебе сложно, что ли? Мне 62, и ничего — корячусь». Достали, честное слово!

Уборка как испытание

Как я убирала в квартире? Вытирала всюду пыль, пылесосила, мыла полы, складывала вещи, раз в год мыла окна, если не лень. Теперь же я делаю 4 первые пункта, но постоянно мою окна и подоконники, убираю то опавшие листья, то попадавшие яблоки (деревья у нас растут на участке), выдираю траву из щелей в брусчатке на дворе. Что еще? Мою стены — да, мою снаружи стены дома «Керхером», потому что после дождя лицезрю грязевые брызги, похожие на картины Джексона Поллока. Еще периодически надо красить забор, косить траву, расчищать дорожки, а зимой — откапывать от снега выезд (да и выход) из двора. Окей, что-то из этого делает мой муж, но в целом, что я хочу сказать: следить за частным домом — это немножко треш. И все это приходится делать под зорким наблюдением соседей. Тетя Люба — дамочка, которая живет напротив, — постоянно зырит в наши окна и оценивает чистоту тюля. Откуда это я знаю? 100 раз слышала, как она по телефону с кем-то обсуждала... мои шторы!

А как-то муж подметал двор. Мимо проходила другая соседка. Она аж зависла, притормозила у калитки и заявила с восхищением: «Вот это хозяин!» Потом только посетовала, что, мол, жена твоя чей-то тебя эксплуатирует, двор вот мести погнала, вот же поганка. Зато, когда я пытаюсь отмыть от болота ступеньки в дом, та же тетка просто проходит мимо с лицом, выражающим что-то типа: «Ты мой, мой, я тут контролирую». Ну это как та история с папой-героем, который раз в месяц гуляет в парке с ребенком, и мамой-кукушкой, которая вот так бессовестно бросила свое дитя.

Зачем топтать мою любовь черешню?

А вот эта история случилась в начале июня. Делаю что-то у дома, никого не трогаю. Вдруг к моему забору подъезжает незнакомая машина. Из окна высовывается бородатый мужик. Что он там делает, я толком не вижу — дерево мешает. Минут через 20 не выдерживаю и иду разбираться. Знаете, что делал этот товарищ? Без всякого зазрения совести он срывал черешню с нашего деревца и тут же ее ел. А мы как раз ждали, пока она дозреет, чтобы собрать. Кричу ему: «У вас своей черешни нет?», а он: «Ваша вкуснее». Ну офигеть теперь. И ладно бы попросил, так нет — просто подъехал и давай обрывать ягоды. Я разругалась с ним, так он к следующему дому поехал, с той же миссий. Но, как оказалось, куча ягод попадала на землю, пока он ветку тряс. Он как газанул, так все мои черешеньки раздавил. Дундук!

А уж скольких детишек я снимала с деревьев — вообще не счесть. И, главное, орут, хамят, как только слово им скажешь. Могут позвать родителей, которые устроят истерику в духе: «Вам для моего сыночка несчастных абрикосов жалко?» Да, жалко! Имею на это право. А еще мне жалко дерево, чьи ветки спиногрызы так отчаянно ломают. И себя жалко, потому что мне потом сад в порядок приводить, а сил, да и желания на это все меньше. Соседка жаловалась, что у нее прямо с огорода капусту тырят. У меня как-то сперли ведро абрикосов, которые я на ступеньки крыльца поставила. Вот у всех есть огороды, но принципиально будто надо на чужое позариться. Что за люди?

Но все же есть моменты, когда мне хочется сказать: «Лепота»

Честно, я порой так устаю, что хочется плюнуть и вернуться в большой город. В большущий «муравейник», в квартиру, где сосед с одной стороны будет ночью слушать шансон, а с другой — учиться играть на расстроенном пианино в 3 часа ночи. Туда, где тонны выхлопных газов, постоянный шум оживленной улицы и перманентный звук хлопающих дверей подъезда. Но в жизни в своем доме все же есть романтика, которой мне будет не хватать. Если встать очень рано, когда бабки еще не побежали проверять свои помидоры, можно застать восхитительный рассвет, сидя с чашкой кофе на своем крыльце. А ночью вообще видно звезды! Вот хоть астрономический атлас открывай и ищи созвездия. Вечерами мы с мужем любим развести огонь за домом и пожарить шашлычок. И сидеть, болтать, чесать котов за ушками. Кстати, еще один огромный плюс — котики ходят в туалет на улице, а дома кушают и чилят.

Эх, решено: пока что остаюсь. Но денем куда-то душащую нас жабу и вбухаем кучу денег в каменный забор с воротами. А еще я плюну на то, как на меня посмотрят соседи, и буду вызывать клинера, чтобы кто-то другой мыл те дурацкие 8 окон.