15+ случайных находок, которые хранят в себе целую историю, а некоторые и чью-то тайну

2 дня назад

Так случается, что самые любопытные находки можно найти не в музее, а в повседневной жизни буквально под ногами. В этой подборке 15+ удивительных вещиц, каждая из которых хранит настоящую историю.

«Я видел, как многие квартиры лишались своей души: полы накрывали деревом, лепнину сносили, ведь реставрация обходится дорого. Мы спасли эту квартиру в старом доме и будем беречь историю»

«Моя маленькая радость»

«Сегодня с женой пошли гулять с нашим маленьким сыном, и на улице я заметил в кустах загадочную желтую коробку, которая сразу привлекла мое внимание. Подошел ближе и без лишних слов положил эту коробку в грузовой отсек коляски. Уже дома проверил — все работает! Спасибо тебе, неизвестный добрый человек, мой внутренний ребенок визжит от радости».

«Сходили с женой в секонд-хенд и даже остались в плюсе»

«Во время ремонта убрали фальшстену, а за ней обнаружили фреску, нарисованную на штукатурке»

«Вот что моя девушка нашла в корме для змей»

  • Сверчки флиртуют с твоей девушкой? Я бы это так не оставил. © MangaMaven / Reddit
  • Теперь придется жениться на ней.

«Дом построен в 1864 году. Вот что мы нашли под старым ковром. Очень неплохо»

«На безлюдном пляже мы нашли пустую инвалидную коляску»

Инплнтно
2 дня назад

Ну да, чудо. Инвалиду стало плохо, и его увезла скорая, а коляску бросили. Инвалид выйдет из больницы, оставшись без средства передвижения, а на новую коляску денег нет.

«Викторианские обои, найденные в чулане, дом 1880-х или 1890-х годов»

«Я нашел место, где оптоволоконный кабель выходит из воды»

Инплнтно
2 дня назад

Какого хрена кого-то это так взволновало, что надо было сфотографировать?

«121-летние перила пережили пожар. Под слоем свинцовой краски мы обнаружили изысканную резьбу»

«Вот что мы видим по вечерам, когда солнце падает на стекло нашей входной двери. Такое волшебство длится всего несколько минут»

«Вот что я обнаружил, когда разобрал панель стиральной машины»

  • Кажется, я вижу там один из моих пропавших носков. Теперь-то понятно, куда он делся. © MikeyFuccon / Reddit

«Кажется, в подвале нас ждал настоящий клад — оригинальные двери и ручки от нашего дома 1915 года»

«Почувствовал что-то твердое в устрице. Смотрю, а там маленькая жемчужина»

  • Тебе повезло. Когда такое случилось со мной, то это оказался кусочек моего зуба. © not_falling_down / Reddit

«Нашли у себя на участке. Похоже на какую-то окаменелость»

  • Срочно звоните в музей краеведческий, пришлют палеонтологов. Ведь это зуб мамонта. Вполне возможно, что вы еще не одну такую находку сделаете. © SpaceManul / Pikabu

«Мы переехали в лофт, которому 160 лет, и нашли самые милые следы в кирпичной кладке»

«Разобрали 100-летний дымоход, а там вот такой трогательный сюрприз»

«Мой дом 1921 года не перестает удивлять. Нашел эту картину, когда убирался на чердаке»

«Дом был построен в 1925 году. Я снял слой ламината, а под ним оказалось это. Кажется, я сорвал джекпот»

  • Это реально подарок судьбы!

Некоторые неожиданные находки могут тронуть вас до глубины души. Например, как в этой статье:

Фото на превью SharpShooterSlicer / Reddit

