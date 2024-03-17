19 крутых вещей, которые одни люди вынесли на мусорку, а другие с радостью подобрали

Многие люди, когда им надоедают или становятся не нужны какие-либо вещи, просто относят их на помойку. Среди них может оказаться и виолончель, и работающий миксер, и даже новые ботинки. Становится даже как-то жаль вещи, которые могли бы еще послужить человеку, но оказались не востребованы. К счастью, находятся те, кто не брезгует заглянуть в мусорный контейнер и спасти от уничтожения симпатичные вещицы.

«Кто мог выкинуть эту красавицу в идеальном состоянии? Это самая дорогая находка с помойки за всю мою жизнь!»

«Я нашла в мусорном контейнере кольцо. Специалист сказал, что оно стоит не менее $ 200, потому что металл — это золото, а камень — стекло, но все это ручная работа»

«Нашел на помойке новую лежанку для собак. Правда, мой племянник думает, что это постель для него»

«Кто-то выбросил возле моего дома кучу мебели. Я пошел глянуть. И вот что выпало из отсека за зеркалом»

«Наткнулась на миксер в рабочем состоянии»

«Это великолепное зеркало стояло рядом со школьным мусорным контейнером»

«Сегодня я обнаружила 15 ручек в одном мусорном контейнере. Посмотрите на их цены! Каждая стоит от $ 40 до $ 60»

«У меня был хороший улов. Почти все — изделия из серебра»

«Нашел сегодня новые ботинки, с биркой. Мои как раз неделю назад порвались»

«Очень рад аквариуму на 208 литров. Обнаружил его пустым, отремонтировал и поставил в своем кабинете»

«Я всегда хотел подписанную книгу этого автора. Никогда не думал, что найду ее в мусорном баке»

«Обнаружил этот пылесос под дождем у мусорного контейнера. Почистил его, теперь он работает как новенький»

«Тут корма для собак почти на $ 1 тыс.! Причем ни один из мешков не просрочен»

«Наткнулся на эти наушники за $ 300. Удивительно, зачем их выбросили?»

«Кто выбрасывает работающие лампочки? Тут было целых 15 штук»

«Моя девушка сказала, что ей нужен вентилятор для работы, и боги мусорных контейнеров услышали ее»

«Мой друг нашел этот винтажный браслет Gucci из серебра»

«Обнаружил полностью работающий принтер, который стоит $ 300–400»

«Интересно, зачем ее выбросили? На ней был ценник $ 1 099»

Крутые находки могут подстерегать людей не только возле мусорных баков или на барахолках, но и в собственном доме. Главное, быть внимательными.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.