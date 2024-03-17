19 крутых вещей, которые одни люди вынесли на мусорку, а другие с радостью подобрали

Народное творчество
1 час назад

Многие люди, когда им надоедают или становятся не нужны какие-либо вещи, просто относят их на помойку. Среди них может оказаться и виолончель, и работающий миксер, и даже новые ботинки. Становится даже как-то жаль вещи, которые могли бы еще послужить человеку, но оказались не востребованы. К счастью, находятся те, кто не брезгует заглянуть в мусорный контейнер и спасти от уничтожения симпатичные вещицы.

«Кто мог выкинуть эту красавицу в идеальном состоянии? Это самая дорогая находка с помойки за всю мою жизнь!»

«Я нашла в мусорном контейнере кольцо. Специалист сказал, что оно стоит не менее $ 200, потому что металл — это золото, а камень — стекло, но все это ручная работа»

Nika88
19 минут назад

Меня больше заинтересовали эти держатели в форме ладошек :)

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«Нашел на помойке новую лежанку для собак. Правда, мой племянник думает, что это постель для него»

Шуршилла
55 минут назад

Корпус можно отмыть, обработать, покрасить... Но нет никакого надежного способа застраховать себя от клопов в матрасе. Такая "находка" может стоить замены всей мягкой мебели и капитального ремонта в квартире.

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«Кто-то выбросил возле моего дома кучу мебели. Я пошел глянуть. И вот что выпало из отсека за зеркалом»

«Наткнулась на миксер в рабочем состоянии»

«Это великолепное зеркало стояло рядом со школьным мусорным контейнером»

«Сегодня я обнаружила 15 ручек в одном мусорном контейнере. Посмотрите на их цены! Каждая стоит от $ 40 до $ 60»

«У меня был хороший улов. Почти все — изделия из серебра»

«Нашел сегодня новые ботинки, с биркой. Мои как раз неделю назад порвались»

«Очень рад аквариуму на 208 литров. Обнаружил его пустым, отремонтировал и поставил в своем кабинете»

«Я всегда хотел подписанную книгу этого автора. Никогда не думал, что найду ее в мусорном баке»

«Обнаружил этот пылесос под дождем у мусорного контейнера. Почистил его, теперь он работает как новенький»

«Тут корма для собак почти на $ 1 тыс.! Причем ни один из мешков не просрочен»

Шуршилла
52 минуты назад

Возможно, с кормом что-то не так? Например, он поддельный или хранился в ненадлежащих условиях. Нужно бы проверить хоть один мешок, прежде чем давать собакам и даже прежде чем жертвовать приюту.

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«Наткнулся на эти наушники за $ 300. Удивительно, зачем их выбросили?»

«Кто выбрасывает работающие лампочки? Тут было целых 15 штук»

Чадо Брюн
1 час назад

Ну вот въезжаешь ты в новый дом, хочешь уюта и комфорта, а там все лампочки 6000 кельвинов и атмосфера, как в морге, все домочадцы выглядят, как зомби. Конечно на помойку! Только утилизировать надо правильно.

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«Моя девушка сказала, что ей нужен вентилятор для работы, и боги мусорных контейнеров услышали ее»

Анастасия
16 минут назад

У меня дома стоит колонный вентилятор. По сравнению с обычным лопастным это ВЕСЧЬ! Обдувает гораздо лучше в плане мощности и плавности потока воздуха, почти бесшумный.

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«Мой друг нашел этот винтажный браслет Gucci из серебра»

Шуршилла
49 минут назад

Я не буду спрашивать, почему "винтажный браслет Гуси" похож на кандалы.

Но почему он розовый на выпирающих "ребрах"? Как будто медный сплав выглядвает из-под облезающей нержавейки.

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«Обнаружил полностью работающий принтер, который стоит $ 300–400»

«Интересно, зачем ее выбросили? На ней был ценник $ 1 099»

Крутые находки могут подстерегать людей не только возле мусорных баков или на барахолках, но и в собственном доме. Главное, быть внимательными.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Almost_Antisocial / Reddit

Комментарии

Уведомления
Юлия Мельник
32 минуты назад

Вот что значит заграница😂 у них помойка как комиссионный магазин, не западло даже копаться в мусорном баке в поиске колец или пользоваться миксером с помойки для приготовления еды, Карл! Помойка в моем дворе выглядит так: за 10 метров на подходе уже стараешься не дышать, и не во что не вступить, и чтобы крысы по ногам не бежали, после того как выбросишь мусор, ещё несколько минут сдерживаешь рвотный рефлекс от увиденного и унюханного. УК меняли, мэру лично писала сто раз, бесполезно.

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TheTavrist
22 минуты назад

Уже писал, что много чего полезного с помоек приносил. Буквально вчера нашёл клавишный ЭМИ, работспособность пока не проверял. Рядом лежалии две ледянки и коврик для катания с горок, их брать не стал

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Апрель
10 минут назад

Ни один вменяемый музыкант не выбросит инструмент на помойку. Но если эти инструменты творения китайских кудесников - тогда окей.

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