Ох, как же я мечтала о своей уютной даче, но реальность лупанула прям по темечку

«Пропади все пропадом! — сказала моя сестра, когда за ужином мы спросили про ее дачу. — Продам ее и забуду как страшный сон». Разумеется, все за столом удивились, ведь Лиза за несколько лет прожужжала нам все мозги о том, как мечтает о даче, цветочках, лавочке в саду и маленьком крылечке.

Эту истории расскажу от лица сестры, чтобы было проще понять весь смысл. По ее просьбе некоторые имена изменены, чтобы никого не обидеть.

С самого детства у меня была мечта — иметь собственный уголок на природе, свою дачу. Когда училась в универе, то несколько раз ездила на шашлыки на дачи к друзьям. Тогда-то я окончательно убедилась, что пора воплощать мечту в реальность. Я представляла, как буду проводить летние дни на свежем воздухе, пить чай в уютной беседке и читать книги на крылечке. С этой мыслью я нашла подработку и начала откладывать. На третьем курсе я в очередной раз листала объявления в интернете и наткнулась на одно, которое сразу привлекло мое внимание. Небольшой участок земли с маленьким летним домиком. Это был тот самый шанс, который нельзя упускать. Вот только проблема — у меня не было всей суммы. Плюнула на все и заняла у знакомых. Еще немного бюрократии, и вот я счастливая обладательница участка в пригороде. Первый год я особо ничего не делала там, ведь нужно было плотно работать, чтобы отдать долги. А когда рассчиталась, то начала понемногу обустраиваться. Я стала часто оставаться с ночевкой и облагораживать участок: сажать цветы, красить крыльцо, делать дорожки. Но я даже не догадывалась, что это станет началом конца.

Когда начали приезжать соседи, то выяснилось, что они — не самые приветливые люди. Сначала они смотрели на меня косо, потом начали ворчать на каждый шум. Например, как-то вечером я решила пожарить шашлычок после тяжелого трудового дня. Только огонь разгорелся, как к забору подошел сосед, угрюмый такой мужик лет 60. Без всяких «Здравствуйте!» начал жаловаться, что дым от мангала валит к ним в дом. Я сказала, что никак не могу повлиять на это, да и не делаю же ничего плохого. Но он проворчал: «Туши давай, или вызову полицию!» Я была уставшая до чертиков, конфликтовать не хотелось. Пришлось тушить и перебираться в дом, чтобы пожарить мясо на сковородке. Осадочек, как говорится, остался. Через пару дней приезжаю на дачу ближе к обеду. Взяла ведерко и пошла клубнику собирать, она у меня вдоль забора растет. Присматриваюсь, а собирать-то нечего — все оборвано, некоторые кусты даже притоптаны. Увидела бабку, которая живет по соседству, и спросила: «Не знаете, кто мог клубнику у меня всю сорвать?» А она мне: «Да мало ли кто тут шастает». Я-то понимаю, что это она сделала, но как предъявить? Обидно до жути. На следующий день была жара, решила позагорать в купальнике, пока пересаживала цветы. Тут подошла та самая старушенция-соседка: «Ты тут срамоту решила устроить?! Голая ходишь!» Я обалдела. Сказала, что купальник у меня закрытый, да и я на своем участке загораю. И тут бабка как с цепи сорвалась: «Да твои „закрытости“ видны даже моему деду, а у него зрение −6». Потом начала наезжать, мол, я хамлю и вообще старших не уважаю. Особого желания ее переубеждать у меня не было, отрубила: «Сделаю забор сплошной, чтобы у вас давление от моего вида не поднималось». А она: «Мы тебе не разрешим, так не положено!» Домой я возвращалась с ужасным настроением, ведь я не смогла на своем же участке отдохнуть. Причем одна!

Но на этом проблемы не закончились. Разумеется, когда друзья узнали, что у меня есть дача, то решили, что теперь это будет идеальное место для тусовок по выходным. Еще и практически в черте города. Несколько раз я соглашалась, но по факту приходилось извиняться перед соседями за малейший шум. Да и гости мои не особо проявляли уважение: то намусорят у крыльца, то разольют что-нибудь, а я с тряпкой бегаю. Отказать друзьям я не могла, ведь мы дружим уже много лет. Но с каждой такой посиделкой я чувствовала себя все более измотанной. Время, которое я планировала тратить на чтение книг и спокойный отдых, уходило на уборку и готовку для многочисленных гостей. Причем некоторых я даже не знала: кто-то просто со своими знакомыми или знакомыми знакомых приезжал. Короче, как к себе домой все таскались. Меня это жутко бесило. Но, как я уже говорила, отказать не могла. Не хватало смелости, что ли. Как-то позвала подружань на шашлыки, так двое притащили своих детей. И, главное, такие: «Не кипишуй, они себя в гостях хорошо ведут». В итоге спиногрызы носились всюду, топтали мои цветы, бросали камни в дом. Потом резко притихли, и я почуяла неладное. Пошла смотреть и обомлела. Они там мой любимый плед превратили в какую-то тряпку. Я им укрывалась по вечерам на крыльце. Но пледик мой стал весь грязный, а вышивка вообще во многих местах порвалась. Как оказалось, детишки играли с «ковром-самолетом». Я сразу предъявила это подругам, а они так спокойненько: «Да не парься ты, брось в стирку. Это же просто грязь». Куда бросить?! Мы на даче, а в не квартире. Я сказала: «У меня тут нет стиралки, да и вы обещали, что дети будут вести себя хорошо». В ответ услышала классическое: «Это же дети».

Или вот как-то раз в субботу просыпаюсь я в 7 утра от звонка от мамы: «Лизочка, ты спишь? Я на дачу к тебе еду, хочу посадить помидоры. Сорт хороший, мне тетя Люба дала. Ты когда подъедешь?» Сквозь сон понимаю, что придется вставать и ехать. А то ведь будет там под калиткой стоять. А потом вспоминаю, что я ей дубликат ключей дала на всякий случай. Глаза резко округлились, я пулей помчала туда. Через час была на месте. Смотрю, калитка открыта, а мама уже высаживает рассаду на той части участка, где я хотела альпийскую горку сделать и лавочку поставить. А рядом целый пакет с семенами разными и рассадой. Не знаю даже, как она все это сама дотащила. «Лизочка, смотри, что я привезла! — мама сияла от радости. — Здесь и помидоры, и огурцы, и даже мои любимые георгины! Сейчас все посадим, и у тебя будет самый красивый огород!» Я старалась улыбаться, но внутри все кипело. Говорю: «Мам, я хотела тут лавочку поставить, чтобы читать», а она отмахнулась: «Насидишься еще. Главное, чтобы огород был ухоженным, чтобы стыдно перед соседями не было». Но самое эпичное было, когда мама мне позвонила и сказала, что какие-то дальние родственники приехали на пару дней в город. Разумеется, она предложила им пожить на моей даче, ведь квартиры и отели — это дорого. Я спросила: «А почему ты у себя их не приютишь?» Так мама выдала: «Да ну, Лизонька, у меня бардак тут. Неудобно перед людьми». Класс! То есть у нее бардак, а у меня можно? Хоть бы посоветовалась со мной. В итоге эти родственнички прожили на моей даче почти неделю. А когда я приехала, то обнаружила немытую посуду и прожженную скатерть (они оставили на ней решетку для мангала).

Еще пару месяцев я делила свою мечту с соседями, друзьями и мамой. Но как-то раз приехала вечером на дачу, села на крыльце и заревела белугой. У меня словно внутри все оборвалось. Я понимала, что мечта, которой я грезила днями и ночами, оказалась растоптана. Мне уже не хотелось ни любоваться цветами, ни ставить лавочку среди зелени, ни читать книжки, ни пить чай на крылечке. Я уже ненавидела все это. Скорее всего, я сама во всем виновата, ведь не в силах была возразить маме или друзьям. С другой стороны, они же все нагло вторгались в мою жизнь. В итоге я уже пару недель ни разу не ездила на дачу и всерьез решила продать ее. Но какая-то частичка меня не хочет этого делать.