15 жен и мужей рассказали, как влюбились на стороне. Некоторые истории ломают все шаблоны

История "С женой вместе 25 лет...". Если с женой "только крепкая дружба", так можно рассказать, чтоб порадовалась за "друга" и пр. А так банальный "бес в ребро, седина в бороду". Про мужика с хорошей любовницей и плохой женой - есть версия, что и со стороны любовницы у мужа такая же позиция - "чужая трава зеленее".