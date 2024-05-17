15 жен и мужей рассказали, как влюбились на стороне. Некоторые истории ломают все шаблоны
Говоря у алтаря заветное «да», хочется думать, что совместная жизнь пойдет по сценарию «жили они долго и счастливо». Но судьба непредсказуемая штука, и порой семейная жизнь оказывается наполнена такими неожиданными сюжетными поворотами, что любая голливудская драма позавидует. Герои нашей статьи рассказали о том, как в их брак ворвался третий человек.
- Два года назад муж уехал на заработки. Я осталась в нашем маленьком городе, потому что мне нужно было ухаживать за старенькими бабушкой и дедушкой. Каждые 3 месяца я приезжала к мужу на 3 дня. Конечно же, этого было мало. И как-то так вышло, что я встретила в своем городе мужчину и влюбилась в него. Я не могла предать супруга, поэтому кроме прогулок и разговоров, между нами с тем мужчиной ничего не было. Но и выбросить свои чувства я тоже не могла. И вот в свой день рождения я позвонила мужу и рассказала все. А он вдруг обрадовался. Оказывается, сам влюбился в другую женщину, с которой познакомился на новой работе. Мы развелись и остались друзьями. Через два месяца будет моя свадьба, а еще через неделю — его. Это очень странно, но мы искренне рады друг за друга, и я желаю ему только огромного семейного счастья. © Палата № 6 / VK
- Меня, как и многих в длительных отношениях, несколько раз посещали влюбленности. Мы с мужем уже 10 лет вместе. И, конечно же, первые 1-3 года отношений — это драйв, гормоны и эмоции. Но со временем вы становитесь семьей, и отношения — это уже тихая гавань, а не мексиканский сериал. Но стоило мне только представить разочарованное лицо мужа и то, как ему будет больно от моих необдуманных действий, весь шарм интрижки сразу же превращался в грязь. Грязь, которой я оболью самого дорогого человека. И голова вставала на место. © Manyamirok / Pikabu
- Собирался уйти от жены к любовнице. Любовница хотела, чтобы после развода мы сразу поженились. Но когда я предложил заключить брачный договор, ей эта идея категорически не понравилась. Тогда я подумал о том, что, скорее всего, девушку больше интересует мое материальное положение, чем я сам. Мы расстались. Прошло 2 года. Жена знает про измену, мы работаем над нашими отношениями, пытаемся собрать их по кирпичику. А мне стыдно, что я причинил боль двум людям, ведь та девушка до сих пор не может меня забыть. Недавно мы случайно встретились на улице. Она обняла меня и плакала, говоря, что скучает. Похоже, она действительно любила меня. © 1Hugh_Janus / Reddit
- Она была женой моего друга и идеалом девушки для меня. Мы сблизились как друзья, но никогда не переступали черту. У них родились дети, у нас с супругой тоже. Спустя 15 лет оба брака дали трещину, но мы подбадривали друг друга, мол, скоро все наладится. Но все изменилось, когда однажды жена друга позвала меня потанцевать. Я спросил, заинтересована ли она во мне, как в мужчине. Ответ оказался положительным, у нас закрутился роман. Это продолжалось 6 лет. Я был безумно счастлив. Пока одним днем она не решилась на развод с мужем. После этого девушка моей мечты отдалилась и от меня. Похоже, я был для нее лишь временным утешением. Мое сердце растоптали. Я стал обманщиком и остался у разбитого корыта. Наверное, это карма. © deplone1
/ Reddit
- Я много лет жил в браке, где уже не было любви. И встретил замужнюю женщину, которая тоже страдала в отношениях. Поначалу мы просто болтали, обсуждали своих супругов, а затем это переросло в совместные вечера после работы. Наш роман длился 3 года, пока ее муж не узнал о нас. Он написал моей супруге и все ей рассказал. Мы развелись, но теперь я чувствую себя гораздо более счастливым, чем раньше. © Jawnson765 / Reddit
- Влюбилась в таксиста. Вот прям мой типаж. Я таких редко встречала. С первого взгляда, как вышел открыть багажник. Хотя в приложении я только поржала с его имени. Может быть, он на работе не знакомится или просто я не в его вкусе, но я тоже постеснялась начинать диалог и развивать общение. Приехала домой и сразу пробила его везде. Мы ровесники, он не женат, детей нет. Не выходит у меня из головы. Так хочется ему написать. Боюсь только, что муж узнает. © Подслушали у замужних / VK
- Знакомая заподозрила мужа в измене. Стал холодным, уходил куда-то постоянно. Поймала его на переписках с некой дамой. Дома скандал, битье посуды и сборы вещей. В пылу очередной ссоры благоверный ей говорит с глазами провинившегося щенка: «Подожди, вот ты меня выгоняешь, а что я маме скажу?» А знакомая ему: «Петя, надо было раньше думать, что ты маме скажешь!» Развода так и не случилось. Муж так испугался расставания, что теперь за женой везде хвостом ходит. Начался второй медовый месяц.
- Я изменила мужу. Измена подтолкнула меня подать на развод, сменить работу на лучшую, чтобы платить за съем. Выучилась на права категории А, подтянула иностранный язык, освоила горные лыжи и другое. Под массой комплексов откопалась моя самооценка. Стала красивой и обаятельной и в чужих глазах, и в своих. Жизнь наладилась, появились доверительные и нежные отношения с другим. Все бы ничего, но изменила я мужу с его лучшим другом, и это мой крест на всю жизнь. © Подслушано / Ideer
- На корпоративе повисла на шее девушка с соседнего отдела. Настойчиво так, с полной вероятностью продолжения. Однако совесть перед женой и разум взяли верх. Я оперативно вдолбил себе в голову, что это лишь мимолетное увлечение, а последствия могут быть очень плохими. Даже слинял пораньше домой. После мы общались. Она призналась, что я ей нравлюсь. Тоже будто бы встал перед выбором. Вроде продолжил общение, но понял, что оно меня начинает затягивать. И это не то, что должно происходить в моей жизни. Свел общение к минимуму. Попутно начал аккуратно собирать о ней информацию. Оказалось, со многими она так же закручивала романы, а я единственный, кто ей отказал. Как только она добивалась человека, тот становился ей неинтересен. © Bort26 / Pikabu
- Подруга мечтала о ребенке, но муж постоянно находил отговорки, почему сейчас им не нужны дети. Для него время всегда было неподходящим. А в какой-то момент они стали жить просто как соседи. Она приходила домой, хотела внимания и разговоров с любимым человеком, но ему было интереснее посидеть в компьютере. Все шло к разводу, но из-за того, что он должен был уехать на заработки в другой город, решили отложить этот вопрос до возвращения. После отъезда супруга у подруги появился настойчивый ухажер. Полгода умолял сходить на свидание. В итоге она сдалась и согласилась. Оказалось, тот парень тоже давно хочет семью и детей. Она рассказала мужу обо всем почти сразу и подала на развод. С ухажером они поженились через год отношений, сейчас у них уже есть дети. Счастливы в браке.
- С женой вместе 25 лет, двое взрослых детей. Живем хорошо. Но вот уже полгода, как у меня есть любовница. Она студентка, милая девушка, приехавшая из провинции покорять большой город. Я всегда считал себя примерным семьянином, презирал изменщиков, а потом встретил ее и как будто обухом по голове ударило. С женой давно нет ярких чувств, скорее крепкая дружба. Мы многое вместе прошли, оставить ее я не готов. Но и любимую женщину бросить ради семьи не смогу, хотя она рано или поздно узнает о моем браке. Уже начинает подозревать. Взрослый мужик, а влип как малолетка. © Подслушано / Ideer
- С женой прожили 10 лет, двое детей. В начале прошлого года начал замечать, что моя супруга стала вдруг слишком ласковая. А спустя несколько месяцев я стал ее очень сильно раздражать: не так сплю, не так ем, не так машину паркую. В разговорах начала часто упоминать своего молодого начальника, который младше ее на 7 лет. Какой он умный, работящий, но жена его не ценит, и ребенок у него слишком капризный. И вот в середине лета я вернулся с работы, а из дома уже все вывезли, и детей тоже. Я был в шоке. Через полгода мне позвонила бывшая того самого начальника — выяснилось, что моя супруга уже давно крутит с ним роман. Она вообще хотела увезти наших детей заграницу вместе с ним, но не смогла, потому что я наложил запрет на выезд. Мы с этой девушкой сблизились на фоне общей беды и в итоге поженились. Ее ребенка воспитываю как родного. © Little****Helpr / Pikabu
- У меня есть жена и любовница. Многие назовут меня козлом, но достаточно сравнить их, чтобы понять меня. Жена сидит дома, ничего не делает, даже собой перестала заниматься, требует больше подарков, денег и внимания. Детей у нас нет. Я как дурак бегаю, потакаю ее капризам и истерикам. Любовница тоже сидит дома, но там чистота, вкусная еда. Она умна и красива. А ее муж даже на праздник одуванчика не подарит. Все чаще ловлю себя на мысли, что хочу подать на развод и украсть свою музу. © Подслушано / Ideer
История "С женой вместе 25 лет...". Если с женой "только крепкая дружба", так можно рассказать, чтоб порадовалась за "друга" и пр. А так банальный "бес в ребро, седина в бороду". Про мужика с хорошей любовницей и плохой женой - есть версия, что и со стороны любовницы у мужа такая же позиция - "чужая трава зеленее".
- Дома был мрак и жена, которая орала по поводу и без. А на работе — красотка, с которой произошел роман еще в студенчестве. Пытался к ней подкатить, но она была непреклонна. И вот случается корпоратив. Она уводит меня за отдельный столик, подальше от других. Вечер подходит к концу, все едут продолжать банкет. Моя дама спрашивает, какие у нас дальнейшие планы, а я ей отвечаю, что еду домой. До сих пор помню ее удивленный взгляд: «Домой?» Иногда жалею об этом поступке, но потом понимаю, что поступил правильно. Сначала заверши одни отношения, потом начинай другие. Иначе ничего хорошего не выйдет. А с супругой мы все-таки развелись. © cotopes1122 / Pikabu
- Женатый друг влюбился в начальницу. Красивая и эффектная женщина с прекрасным чувством юмора. Вдова, воспитывает дочь одна. Все думал, как же к ней подрулить. И на дне рождении одного из коллег вышло так, что они на время остались наедине. Но друг внезапно поймал себя на мысли, что настолько уважает начальницу, что даже имя ее без отчества произнести не может. В этот момент и понял, что поступает неправильно. В итоге они много лет уже дружат. С супругой тоже все наладилось.
Комментарии
Радует, что есть еще люди, которые, встав перед выбором, делают этот выбор головой, а не причинным местом
Фу, противно. Руки захотелось помыть после статьи.
Не устраивает, как дома и в семье - подаешь заявление на развод и не сидишь жопой на двух стульях. Это и мужчин, и женщин касается.
Удивительно, очень много людей живет по наитию: как карта ляжет, авось прокатит и т.п. И если вдруг их мир рушится из-за таких "мелких" проступков, виноваты будут все кругом, но точно не он(а) сам(а). А мы же были в сапиенсы записаны, но это не точно😑🤨.