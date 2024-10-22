Если верить статье - то лучший путь отстоять свои личные границы - купить личный остров и быть сиротой. Ну просто потому что то подруга то свекровь то начальница.. нигде покоя нету
16 историй о людях, для которых "личные границы" — это будто что-то на иностранном
Истории
19 минут назад
Есть люди, которым беспардонности не занимать. Они приходят без предупреждения в гости, роются без спроса в чужих вещах и задают ну очень личные вопросы, как будто у них есть на это право. Ух, как бесят! Вот и пользователи сети рассказали о товарищах, для которых нарушение границ — это хобби такое.
- От мамы мне досталось старинное ожерелье, которое в нашей семье передавалось из поколения в поколение. Оно было очень дорого моему сердцу. Я хранила украшение как зеницу ока и надевала только по особым случаям. А потом нарисовалась моя свекровь, которая славится своим нарушением границ. У нее появились кое-какие проблемы с жилищем, и мы с мужем любезно согласились ее приютить. И вот однажды я вернулась домой и увидела, как свекровь чаевничает со своими подругами. И, к моему ужасу, на одной из них было ожерелье моей мамы. Потом свекровь объяснила: «Ой, я думала, это что-то старое и ненужное, вот и подарила подруге!» Я была вне себя от обиды и попросила ее убраться вон из моего дома. Но в глазах других членов семьи я стала злодейкой. © Cold_Device5620 / Reddit
- Друзья моего жениха относятся ко мне так, будто я что-то незначительное в его жизни. Они спокойно могут заявиться без предупреждения к нам домой и сидеть допоздна, даже если мне рано вставать. А также постоянно вытягивают моего парня в разные заведения, даже если он этого не хочет. В ход идет фраза: «Ты что, зануда?»
Однажды пятничным утром я узнала, что меня сокращают на работе. Домой вернулась в подавленном состоянии, и парень решил сводить меня на ужин в мой любимый ресторан. В тот вечер друзья звали его в клуб, но он отказался, рассказав им о моей ситуации. И что вы думаете? Эти товарищи взяли и приперлись всей гурьбой в ресторан и испортили нам романтический ужин. Они галдели как группа подростков! Мы с женихом встали и ушли. Чуть позже они завалились к нам домой и спросили, на что мы обиделись. Я не удержалась и высказала все, что думаю об их поведении. В ответ меня обозвали стервой и обвинили в том, что я разрушаю мужскую дружбу. После этих слов мой парень выставил их вон. © Silver_Bother_1243 / Reddit
- Меня как-то в молодости «подруга» внезапно попросила спуститься вниз — на лавочке посидеть, поболтать. А у меня был день красоты: масло на волосах, лицо после чистки и прочие прелести, о чем я ей и сказала. Но хорошо, выйду. Волосы в пакет, сверху кепка, тысячелетняя футболка... А она, негодяйка, пришла с компанией из 5-6 человек. Все нарядные, как на подбор... © Fierceeeful / YouTube
- Подруга съехалась с парнем. Мол, пора уже семью строить, все дела. И он начал уговаривать ее взять еще собаку. Она в итоге согласилась, но на такую, чтоб хлопот было поменьше. А он взял и притащил домой какую-то пастушью породу, с которой девушка потом намучилась. И вот сидим как-то у них в гостях, подруга отлучилась, а парень возьми да ляпни: «Знаете, почему я такую породу выбрал? А чтобы проверить, какой она будет матерью!» Я была в шоке. Он не только не прислушался к желаниям своей девушки, но еще и «проверить» ее решил. Но вслух я сказала только то, что животные и дети это далеко не одно и тоже. © NoLion1030 / Reddit
- Ко мне повадилась ходить соседка с 4-летней дочкой. И вот я отдыхала после работы, как явились они. Девочка сразу попыталась войти, и я вежливо остановила ее: «Извини, не сегодня!» А соседка: «Это же ребенок! Она так хотела к тебе!» Но я отрезала: «Спокойной ночи!» И закрыла дверь. А через пару дней получаю записку, и там меня обвиняют в том, что я грубиянка, довела ребенка до слез, а также дают понять, что ждут от меня извинений. © Klutzy_Hedgehog_1516 / Reddit
- Прошла курсы бровиста, закупила лучшие материалы и оборудование, арендовала место в салоне. Стали нужны модели, взяла знакомую, речи о деньгах даже не было. Она модель, оплата — опыт. Результат на премиум-материалах был крутой. Знакомая жирно намекала, что снова хочет прийти в качестве модели, то есть без оплаты. Именно в это время она проходит курсы косметолога-эстетиста и просит меня стать моделью на чистку лица, еще и со съемкой. Соглашаюсь. И она высылает мне прайс в 2 раза выше по городу... © Подслушано / Ideer
- Нашей дочке 6 недель. И педиатр сказал, что пока малышке не исполнится месяца 2-3, будет лучше, если целовать ее будут исключительно мама и папа. И мы сказали родне, чтобы они приберегли свои поцелуи до лучших времен. Вроде бы все отнеслись с пониманием. Но когда на прошлых выходных я при свекрови поцеловала дочь после кормления, она сделала замечание в пассивно-агрессивном тоне: «О, я так рада, что уже можно целовать ребенка! Педиатр пересмотрел свои рекомендации?» Я объяснила, что никто ничего не пересматривал и что только родителям можно целовать ребенка. Но свекровь начала спорить. Мол, прежде ты говорила, что вообще нельзя целовать, а значит, никому нельзя. В итоге она обвинила меня в лицемерии, а я психанула и ушла в другую комнату. Чуть позже свекровь явилась с «извинениями» и попросила меня впредь не целовать дочку при ней. Видите ли, она расстраивается из-за того, что ей так делать пока нельзя. Я ответила, что я ей сочувствую, но своего ребенка я буду целовать без каких-либо ограничений. Она снова назвала меня лицемеркой и побежала жаловаться сестре мужа. © ZealousidealTea5062 / Reddit
- Работаю в школе. Узнала, что жду ребенка, но решила пока хранить это в тайне. И когда нужно было к врачу, врала коллегам, что я к окулисту. Но однажды я вела урок, и в класс влетела другая учительница с криком: "Поздравляю с беременностью!" Я офигела. Еле выпроводила ее. А потом выяснилось, что она просто решила так пошутить. Эта учительница то и дело устраивала коллегам разные розыгрыши (не без нарушения границ). Но все терпели, так как она была в шаге от пенсии. Когда я сама уже объявила коллегам о своей беременности, она сказала: "О, как в воду глядела..." Скоро мой декрет заканчивается, и я с ужасом думаю о том, что мне предстоит встретиться с этой дамочкой. © Dry_Entertainer723 / Reddit
- Помню, как ко мне какой-то мужик прикопался, что у меня ногти длинные. Причем, они не были прямо очень длинными, просто натуральные ногти. Так он стал говорить, что он бы своей дочери такие не разрешил бы. А я ему ответила, что если бы его дочь такие захотела бы, то разрешения не спрашивала бы. И элегантно удалилась из транспорта. © Рия-ч5х / YouTube
- Был у меня клиент, который все время что-то личное спрашивал. Ну я и отвечала, что на работе не положено разговаривать на посторонние темы. А однажды столкнулись с ним в магазине. «Ой, это "Доширак"? Нельзя такое есть, лучше овощи возьми и щи приготовь», — дал он "ценный" совет. Я повернулась и отрезала: "Вы это моим коллегам скажите, которым я покупаю". © Maria_Tubortseva / YouTube
- Сегодня начальница попросила меня выйти на минуточку. Я уж подумала, что мне наконец-то дадут 1,5 ставки, которые обещали в 2017 году... Но не тут-то было.
— Как у тебя с личной жизнью?
— Все хорошо.
— Ты уверена?
— Уверена.
Далее от начальницы последовала история о замечательном молодом человеке. Поняв, куда она клонит, я отключилась... В итоге я вежливо отказалась от столь заманчивого предложения. Но и здесь она не успокоилась и продолжила задавать вопросы типа «Как давно вы вместе?» и «Замуж не собираешься?» © islamovasashhha
- У меня есть близкая подруга, которая в последнее время переживает тяжелые времена. И последние несколько месяцев она почти ежедневно изливает мне душу. Жалуется на все: личную жизнь, отношения с родственниками, стресс на работе и так далее. Я пыталась ее поддерживать, но уже начала ощущать себя не в своей тарелке. И я сказала ей: «Ты мне дорога, но тебе, наверное, было бы лучше поговорить с психотерапевтом». Она обиделась. И теперь я чувствую себя виноватой. Но разве у меня нет своей жизни? © HotttiePie / Reddit
- Отправились с мужем в гости к его родне. Застолье длилось часа 4, мы устали и захотели домой. Десерт еще не подали, но мы решили его пропустить. Мы с мужем встали и пошли на кухню, чтобы сказать его сестре (хозяйке дома), что мы уходим. А она буквально загнала моего мужа в угол: «Нет! Вы останетесь на десерт!» Супруг вежливо отказывался, но она чуть ли не в грубой форме начала его удерживать. Судя по всему, она думала, что это весело, поскольку все время хохотала. Муж тоже хихикал, но было видно, что ему неловко. В конце концов я вмешалась и заявила, что на десерт мы не останемся. И тогда его сестрица повернулась ко мне и якобы в шутку сказала: «Если вы не попробуете этот десерт, то ваши порции полетят в вашу же машину!» Почему-то эта фраза вызвала во мне такую ярость, какой я сама от себя не ожидала. Я выхватила из рук родственницы блюдо с десертом, агрессивно так поставила его на стол и выбежала, позвав мужа с собой. Позже его сестра заявила, что у меня проблемы с психикой, и заблокировала нас обоих. © PancakeQueen13 / Reddit
- Я вчера отстояла свои личные границы! Повадилась одна клиентка говорить со мной на ты, да еще в крайне фамильярном тоне. Мол, Ленуся, посмотри, Ленуся, давай сюда! Меня это прям коробило! И вот вчера она снова громким голосом мне начала "тыкать", на что я ей ровным голосом ответила: «Мы с вами давно общаемся, но я не могу вспомнить, когда я разрешила говорить мне "ты"!» © voloshchenko5942
- К сожалению, моей первой невесты не стало. Когда она серьезно заболела, я подарил ей тетрадь для ведения дневника. Она сказала, что это то, что ей необходимо. Вела его очень прилежно, записывала туда свои мысли и чувства. И сейчас этот дневник хранится у меня. Моя теперешняя невеста о нем узнала и начала просить, чтобы я дал ей его почитать. Но я не понимал, зачем ей это. К тому же, не думаю, чтобы моя первая девушка хотела бы этого. А вчера я пришел домой и узнал, что она все-таки нашла и прочитала дневник. Я сел на такого коня! Она даже не удосужилась скрыть этот факт! В итоге я наорал на нее за это бессовестное нарушение границ, а она обиделась и съехала к подруге. © Throwaway__-__117 / Reddit
- Недавно я переехала к одной из своих лучших подруг. И я заметила, что она ходит в мою комнату. Перед уходом на работу я закрываю дверь, а по возвращении обнаруживаю, что она открыта. Иду за объяснениями к подруге, а она мне: "У меня просто дезодорант закончился, я твой взяла". Я совсем не против делиться, но мне не нравится мысль, что кто-то хозяйничает в моем личном пространстве, пока меня нет. Я интроверт, и для меня это критично. Неужели так сложно предварительно спросить разрешения? И вот я так снова пришла с работы и увидела, что кто-то рылся в моем шкафу. Оказалось, подруга брала мою толстовку. Я попыталась успокоиться и отправилась к ней на разговор. Спросила, почему она до сих пор ходит в мою комнату, если я четко сказала, что мне это не по душе. Ответ сразил наповал: "Это несправедливо. Я же тебе разрешаю заходить в мою комнату". © AITA_thro_away / Reddit
Еще больше историй о ситуациях, в которых людям пришлось отстаивать свои границы, вы найдете в этих материалах:
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Такое интересное выражение к нам привязалось - мои личные границы. Раньше говорили : не ройся в моем шкафу, не бери мои вещи без спроса, не заходи в мою комнату и вообще не суй нос в мои дела. А теперь во всех случаях говорят - "ты нарушил мои границы! Руки прочь от моих границ!"
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