16 историй о людях, для которых "личные границы" — это будто что-то на иностранном

Есть люди, которым беспардонности не занимать. Они приходят без предупреждения в гости, роются без спроса в чужих вещах и задают ну очень личные вопросы, как будто у них есть на это право. Ух, как бесят! Вот и пользователи сети рассказали о товарищах, для которых нарушение границ — это хобби такое.