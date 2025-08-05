15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм

Жизнь — лучший сценарист, и иногда она подкидывает нам такие сюжеты, что ни один голливудский фильм не сравнится. Неожиданные встречи, невероятные совпадения, внезапные открытия и полнейшие абсурды — все это произошло с реальными людьми в самый обычный день. Приготовьтесь к порции искреннего удивления!