Как я однажды затеяла ремонт и познала все оттенки отношений с соседями

Когда после окончания университета родители подарили мне квартиру, я была счастлива. Свой угол! Но это было жилье с самым настоящим «бабушкиным ремонтом». На стенах — ковры, которые впитали половину прошлого века. В ванной — плитка с трещинами, на кухне — пожелтевшие обои с рисунком «лимончики», в коридоре — паркет, гуляющий под ногами и стабильно выдающий «крякающие» звуки.

Первые годы я жила так. Денег хватало на повседневные нужды, а о ремонте можно было только мечтать. Приходила домой и говорила себе: «Ну ладно, будем считать, что я живу в стиле ретро». Но однажды мне стало невмоготу: я хочу, чтобы квартира была не хранилищем истории, а домом. Пусть медленно и с минимальным привлечением специалистов, но я решила постепенно заниматься ремонтом.

И тут началось самое интересное. Оказалось, ремонт — это не только обои, краска и штукатурка. Это еще и экзамен на соседские отношения.