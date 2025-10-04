Как я однажды затеяла ремонт и познала все оттенки отношений с соседями
Недавно нам написала наша читательница Ирина. Она поделилась историей, которая началась с желания обновить старую квартиру и привела к целой серии столкновений с соседями, завершившихся необычно. Вот, что произошло.
Когда после окончания университета родители подарили мне квартиру, я была счастлива. Свой угол! Но это было жилье с самым настоящим «бабушкиным ремонтом». На стенах — ковры, которые впитали половину прошлого века. В ванной — плитка с трещинами, на кухне — пожелтевшие обои с рисунком «лимончики», в коридоре — паркет, гуляющий под ногами и стабильно выдающий «крякающие» звуки.
Первые годы я жила так. Денег хватало на повседневные нужды, а о ремонте можно было только мечтать. Приходила домой и говорила себе: «Ну ладно, будем считать, что я живу в стиле ретро». Но однажды мне стало невмоготу: я хочу, чтобы квартира была не хранилищем истории, а домом. Пусть медленно и с минимальным привлечением специалистов, но я решила постепенно заниматься ремонтом.
И тут началось самое интересное. Оказалось, ремонт — это не только обои, краска и штукатурка. Это еще и экзамен на соседские отношения.
Поначалу все шло спокойно. Я работала в разрешенные часы — с 9 до 19, делала перерывы, старалась не шуметь по пустякам. Но в определенные моменты надо было посверлить, и тогда в дверь позвонила соседка сверху. Тетка в халате и с таким видом, будто я ей жизнь испортила.
— Я посмотрю сегодня сериал или нет?! — сказала она, уперев руки в бока. Я вежливо объяснила, что я соблюдаю установленное законом расписание и извинилась за вынужденные неудобства, но ее возмущение от этого только распалилось. Тетка погрозила кулаком и обещала меня проучить.
Вскоре слышу звонок в дверь — смотрю, а там наряд полиции. Соседка напела им что-то про работу в неположенное время, незаконную перепланировку и других небылиц, лишь бы приехали и меня припугнули. Но полицейские заглянули, удостоверились, что все в порядке, пожали плечами и констатировали очевидное: «Разрешенные работы в разрешенное время».
Но тетушка не сдалась. В какой-то момент дрель вдруг перестала работать. Я в панике: инструмент сломался? Только этого не хватало. А потом смотрю — света нет. Оказалось, что соседушка залезла в щиток и выключила мне там электричество.
В тот момент я хотела обрушить на нее все кары небесные, но решила выдохнуть, успокоиться и тогда строить планы. В итоге сделала так: купила торт, постучалась к ней и предложила вкусняшку в качестве компенсации за неудобства. Та для виду поворчала, но позвала на чай. Мы разговорились, и выяснилось, что она живет одна и телевизор с сериалами для нее — единственное развлечение. Договорились, что будем согласовывать время шумных работ, и иногда ходить друг к другу на чай.
Другая история случилась с соседкой, которая оказалась бывшей школьной учительницей. Та самая, у которой всегда идеально уложены волосы и взгляд, от которого хочется спрятаться под парту. Я наняла ребят, которые должны были сбить старую плитку в ванной и вынести ее — вы понимаете, девушке самой такими делами заниматься было бы слишком тяжело.
И вот один рабочий громко выламывает плитку, другой — загружает в мешки и оттаскивает на улицу, и в открытую дверь заходит эта дама. Смотрит на происходящее, я выхожу из комнаты и смотрю на нее. И она выдает: «Пол у вас хороший, кафель нормальный. Зачем вы все это меняете? Еще и с таким шумом и мусором!»
У меня глаза округлились и челюсть отпала. Несколько секунд я смотрела на эту женщину с открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. Но потом встрепенулась и строго высказала: «Может, пол и хороший, но он ровесник моих родителей. А я хочу жить в своем доме, а не музее прошлого века!»
Соседка посмотрела на меня с видом оскорбленной невинности, но при этом с некоторым уважением за способность дать отпор. Хмыкнула и ушла. Но с тех пор мы с ней хотя бы здороваемся, когда встречаемся в подъезде или у дома.
Кому-то покажется, что вынести строительный мусор — это элементарное дело, но нет. Все начиналось хорошо: я вынесла свои мешки к площадке с контейнерами, но вывезти все это добро управляющая компания обещала в понедельник.
А на выходных там начался настоящий аттракцион. Кто-то из соседей подкинул свой хлам: сперва были какие-то рамы и ручки, а потом и пакеты с мусором нарисовались. И те же люди ходили вокруг и ворчали: «Доколе?!» Я терпела, хотела уже огрызаться, но потом поняла, что нервы дороже, а отношения с соседями лучше сохранить хоть в каком-нибудь виде, и сделала ход конем. Пометила цветными стикерами свои мешки, и оплатила управляющей компании только их вывоз. А когда соседи начали возмущаться, спокойно отвечала: «Свой мусор я вывезла, а про этот ничего не знаю».
Еще одно утро я запомню надолго. В дверь позвонили с такой яростью, что я чуть не подпрыгнула. На пороге стоял сосед снизу, весь красный: «У вас что там происходит? Вы нас топите!» Я уже представила, как продолжение моего ремонта откладывается еще на полгода, потому что я должна оплатить ремонт соседям, но предложила пройти ко мне и посмотреть вместе. Везде сухо. Спустились к ним — с потолка капает.
Вызвали коммунальщиков, и слесари быстро выяснили: треснул общий стояк. Это имущество всего дома, и ЖЭК должен будет починить бесплатно. Я выдохнула, соседи были расстроены, что придется заниматься своим потолком, но разошлись миром. Хотя я еще долго вздрагивала, когда слышала звонок в дверь.
А главный эпизод случился, когда я поздним вечером шлифовала штукатурку на кухне. Дело это негромкое, ни любительница сериалов, ни бывшая учительница явно ничего не слышали, я была спокойна, хотя дико устала. И тут звонок, от которого я по недавней привычке слегка подпрыгнула. За дверью стоял молодой сосед из квартиры, которая находилась как раз за той стенкой, что я шлифовала. Он был недоволен: «Девушка, вы там что-то шаркаете, я уже не могу это слушать».
Я тяжело вздохнула, посмотрела на него уставшими глазами, и говорю: «Если вам это так мешает, то зайдите и помогите закончить, и я вас больше не потревожу». Он слегка опешил, а потом такой говорит: «Ну хорошо». Посмотрел на мой фронт работ, сходил за шлифовальной машинкой, которая у него осталась с его ремонта, и мы все быстро доделали.
А потом началось: то он как бы невзначай одолжит мне дрель, то сам закрепит полку, то еще с чем поможет. Стали болтать при встрече в подъезде, под предлогом помощи с ремонтом он регулярно заглядывал на чай. И однажды я поймала себя на мысли, что просто сижу и жду его сообщения или звонка. Так получилось, что этот «сердитый сосед» сегодня — мой муж.
Ремонт длился несколько месяцев. За это время я узнала, что такое настоящая проверка соседских отношений. Кто-то ворчал, кто-то лез не в свое дело, кто-то стал хорошим знакомым, а кто-то — мужем. Так что да, ремонт — это испытание, в том числе, и на способность ужиться с соседями. Но мой опыт показывает, что его можно пройти относительно спокойно.
Комментарии
Дисклеймер прекрасен. Вам не гарантируют замужества, если вы будете шоркать шлифмашинкой, понятно?
Не знаю, не знаю....вот только что закончила одну из комнат в доме. Стены гипсокартоном обшила, оштукатурила, и как раз таки, шлифовала штукатурку.... даже если ее вручную шлифовать и в своем доме - звук, скажем так - на любителя, а уж в квартире, смежную соседскую стенку, в пустой, естесссно, комнате, с эффектом бумбокса... звиздит барышня, это дикое шарканье, может не раздражать только того несчастного, который этот звук воспроизводит, потому что, он понимает, почему это делает...