10 городских баек, по которым местные легко и просто узнают друг друга

А как-то раз в столичном метро бродил здоровенный мужик в барском одеянии. Колоритнейший боярин в шубе, шапке меховой и в красных сапогах. А на дворе август. Его сразу остановили: кто таков и откуда пожаловал? А как правда выяснилась, народ ахнул. Это был артист массовки с «Мосфильма». В конце съемочного дня статисты встали в очередь за гонораром. А денег не привезли. Мол, завтра будут или после выходных. Актеры посовещались и приняли решение — костюмы сдавать только после оплаты. В них по домам и разъехались.