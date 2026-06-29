10 городских баек, по которым местные легко и просто узнают друг друга
Пожалуй, в любом городе есть свои легенды и забавные байки, которые местные жители с удовольствием пересказывают туристам. Это и сокровища банкира в заброшенном элеваторе, и чудесные коты-мышеловы, и таинственные подземные коридоры. И конечно, любой путешественник хоть раз слышал вдохновляющие истории про места, где сбываются заветные желания, и спешил туда в надежде исполнить свои светлые мечты.
В Санкт-Петербурге лучше не верить словам балерины
Не секрет, что в Санкт-Петербурге встречается весьма своеобразная схема нумерации домов, да и в названиях и переплетениях улиц порой тоже бывает сложно разобраться. Но местные жители играючи выходят из этого положения.
- Уехал у меня муж в командировку в Питер. Думаю, ну заодно нагуляется, поест шавермы. И вдруг он звонит и спрашивает: «Разве можно верить пустым словам балерины?» Я обомлела. Что это за балерину он там нашел? А он хохочет: «Ты разве не знала, что это специальная запоминалка?» Потом все-таки рассказал, что так местные удерживают в памяти порядок улиц в районе под названием Семенцы. В полном виде она звучит так: «Запомни: разве можно верить пустым словам балерины?» В этом порядке и идут улицы: Звенигородская, Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая.
В столичном метро на что только не насмотришься
А как-то раз в столичном метро бродил здоровенный мужик в барском одеянии. Колоритнейший боярин в шубе, шапке меховой и в красных сапогах. А на дворе август. Его сразу остановили: кто таков и откуда пожаловал? А как правда выяснилась, народ ахнул. Это был артист массовки с «Мосфильма». В конце съемочного дня статисты встали в очередь за гонораром. А денег не привезли. Мол, завтра будут или после выходных. Актеры посовещались и приняли решение — костюмы сдавать только после оплаты. В них по домам и разъехались.
В Воронеже есть стул, который буквально «лучится» добром
Он установлен в одном из скверов города. На стуле есть надпись, которая гласит: «Всяк садящийся заряжается добром и утрачивает жлобскую свою натуру». На его сиденье сделаны две ладони, а одна из ножек выполнена в виде обычной ноги — это своеобразная отсылка к фамилии создателя этого стула — воронежского художника Александра Ножкина.
Жители Улан-Удэ могут рассказать легенду о хозяйке Чивыркуйского залива
Вижу несколько женщин в летящих платьях и два профиля слева: самый крайний кричит, следующий с сомкнутыми губами и прищуренными глазами.
Озеро Байкал буквально овеяно мифами и легендами. Местные жители рассказывают о зимнем мираже — передвигающемся по льду призрачном обозе. Обычно это охраняемая «тяжелая почта», которая раньше перевозила мешки с серебряными монетами, или всадники, пересекающие Байкал. Ну а у Чивыркуйского залива по преданию есть хозяин или хозяйка.
- Ребята, с которыми мы бывали в этих местах, уверяют, что видели лицо женщины в камнях береговых утесов. Под влиянием этих рассказов я тоже увидел гордый женский профиль в нагромождении скал, мимо которых проходил на лодке. Многие пытались сфотографировать, настолько отчетливым казалось это видение, но на фотографиях были только скалы.
В Питере много мест, где исполняются желания
Туристам порой кажется, что за исполнением желаний надо ездить именно в Санкт-Петербург. Тут есть и знаменитая Башня грифонов, где хранится формула счастья, и Чижик-Пыжик, на крошечный постамент которого надо умудриться попасть монеткой. Не стал исключением и Васильевский остров. Автор этой статьи как-то побывала в одном из его дворов, где по местным поверьям нужно было написать свое желание.
Но сейчас, по словам экскурсовода, эта традиция уже пошла на спад — все, кто попадает сюда, уже не портят стены, а просто смотрят вверх на крошечный кусочек неба и загадывают желание.
В Челябинске тоже есть место, овеянное легендами
Тут бы какую-нибудь фантастическую сагу замутить на 5 сезонов:) какая фактура, ах!
Это старинный заброшенный элеватор, который находится прямо в центре города, недалеко от местного драматического театра. Как и во всякой порядочной заброшке тут, по рассказам местных, творится что-то неладное. Есть легенда о том, что когда-то один банкир замуровал в стенах элеватора все свое золото и серебро. Правда, те, кому удавалось пробраться внутрь, эти сокровища не нашли.
Говорят, что казанские коты «работают» в Эрмитаже
В центре города на пешеходной улице Баумана стоит памятник Коту Казанскому, рядом с которым с удовольствием фотографируются туристы. Самые любопытные расспрашивают местных, что это за котяра, ну а те всегда готовы рассказать им старинную легенду.
- В XVIII веке в Казани была порода местных котов, которые не давали покоя мышам. И настолько они были крутые, что три десятка этих милых мышеловов в 1745 году перевезли в Санкт-Петербург, чтобы трудиться в Зимнем дворце. Вроде бы их потомки продолжают свою службу по сей день в Эрмитаже.
В Красноярск как-то «приплыли» суслики
По городу расставлены 11 крошечных бронзовых скульптур сусликов. По легенде эти зверьки сбежали с острова Татышев, где обитают сотни подобных грызунов. Ну а в центре города стоит пара сусликов-молодоженов — жених, которого зовут «Р» и невеста по имени «К». Эти буквы напоминают об уроженце Красноярска графе Резанове и его возлюбленной Кончите. История их любви когда-то стала сюжетом рок-оперы «Юнона и Авось».
Говорят, что под Ростовом-на-Дону есть еще один город
За городом можно найти входы в катакомбы. А местные жители утверждают, что под улицами находятся километры хитросплетенных подземных ходов. В 1911 году ростовские рабочие рыли котлован, неожиданно рухнули вниз и оказались в коридоре, выложенном тесаным камнем. Исследовать его рабочие не рискнули. Впрочем, и в наши дни о подземельях мало что известно.
В подземных переходах города тоже скрываются сюрпризы: их стены украшают мозаичные панно примерно семидесятых-восьмидесятых годов.
Раньше большую часть из них закрывали торговые павильоны. Но недавно из подземных переходов стали убирать ларьки, и местные жители наконец-то вновь увидели эту красоту ручной работы.
А в Перми до сих пор спорят, как правильно называть знаменитые местные пирожки
Правильный вариант с Е. Вариант с И популярен из-за Коляна, который в ОиР про Пермь рассказывал :) " этот пирожок может отомстить"
Есть мнение, что именно Пермь — родина пирожков с сочной начинкой. Их называют «посикунчиками» из-за брызжущего в стороны мясного сока. Ну или «посекунчиками», потому что начинку перед готовкой мелко рубят (секут).
- В прошлом году установили памятник посикунчикам. Он небольшой, но трогательный. На блюде лежат два пирожка — посикунчик и посекунчик. Желающие поучаствовать в дискуссии по поводу «и» и «е», могут потереть соответствующий пирожок. Сейчас они натерты одинаково.
Бонус: «Стоит, орет. Старая водонапорная башня на берегу Оки в Нижнем Новгороде»
И это не единственная наша статья на такую тему. Вот 23 человека, которые просто выбрали внутренний туризм и довольны, как слоны.
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Новосибирск, Академгородок, памятник лабараторной мыши, вяжущей цепочку ДНК возле института генетики и цитологии СО РАН.