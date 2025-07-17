А у той женщины своей посуды дома нет? Или нужно было обязательно прилюдный спектакль устроить?
15 историй об официантах, которые надолго запомнили свою смену
Что самое необычное может случиться за одну смену официанта? Приготовьтесь удивляться! О том, какие странные ситуации и эксцентричные посетители не просто запомнились, а буквально врезались в память представителям этой профессии, и будет эта статья.
- Были с подругами в кафешке, где мне сильно понравился один официант. Мы там сидели часа три, но я никак не могла набраться решимости, чтобы познакомиться. Подруги уже вышли на улицу, а я решила оставить на салфетке свой номер телефона, была не была, может, позвонит, и мы будем вместе! Позвонил. В тот же вечер. Попросил вернуться, потому что мы не заплатили за еду... Так стыдно мне еще не было в жизни... © Карамель / VK
- Клиент кафе, выпив кофе, достал из кармана 2 евро и купюру в 200. «Кто такой Ги де Мопассан?» — спросил он, протягивая деньги. Признаться, Мопассана я никогда не читал, но его книга в детстве служила мне ковриком для мышки. Без колебаний ответил: «Это французский писатель...» Мужчина крепко пожал мне руку, 2 евро вернул себе, а 200 евро отдал мне. © Палата № 6 / VK
- Работаю официанткой уже 4 года, думала, что видела уже все. Но вот вчера клиентка меня ошарашила. Зашла, присела за столик, я — к ней с меню, а она мне: «Девушка, я и не есть-то пришла. Лучше окажите мне услугу: я хочу побить посуду, можно это будет устроить?» Я от неожиданности аж в ступор впала. Знаю точно, что в нашем городе такой услуги нет. Сообщила об этом посетительнице, а та огорченно посмотрела на меня и заказала кофе. Выпила его и только слышу хря-я-ясь и еще раз хря-я-ясь! Это были кружка и блюдце. Девушка молча оставила тысячу на столе и удалилась. Вот это допекли человека. © Рабочие истории / VK
- Один из клиентов решил, что будет смешно официантке дать монеты в качестве чаевых. Тогда я ее и увидел. Она на всех парах помчалась ему вслед и закинула монетки ему в машину, сказав: «Вы забыли свою сдачу!» Я подумал: «А она мне нравится!» В итоге мы вместе 18 лет, а женаты — 7. © El_p***a_cabra / Reddit
- Работал как-то официантом в небольшой забегаловке. Контингент там порой был не самый приятный. Был у нашей хозяйки ухажер, который как-то прицепился ко мне с вопросом: «Ну и не стыдно тебе? Тарелки за кем-то таскать? Я бы никогда на твой уровень не опустился бы!» Я тогда ему спокойно ответил: «Я студент. Меня устраивает!» И буквально спустя пару дней увидел, как этот самый чудик в метро ходит и на всю орет: «Продам ручки!» А говорил, что на себя работает, предпринимателем! © Палата № 6 / VK
- Как-то, когда я работал официантом, к нам пришел клиент, который сделать ему горячий шоколад, а в него добавить... пакетик зеленого чая. Видя наше недоумение, он на полном серьезе пояснил: «Я люблю ежедневно выпивать по чашке зеленого чая, так как он полезен. Вот только вкус его мне не нравится». Вот только в горячем шоколаде было столько сладкого сиропа, что польза такого напитка была сомнительна. Но бариста все равно приготовил его клиенту. © Tegan Stoney / Quora
- Работаем с подругой в популярном кафе, и график там бешеный. На днях подруга заболела, температура высоченная, а ее никто не мог заменить. Так руководство сказало ей все равно выходить, ведь людей тьма. И тут вышла я, значит, на смену и прямо обалдела, увидев, что вместо подруги вышел работать ее парень, а он вообще-то работает татуировщиком. Стала его расспрашивать, и оказалось, что подруге плохо, поэтому он решил выйти на смену вместо нее. Опыт работы официантом у него был, вот он обо всем и договорился с администратором. © Не все поймут / VK
- Как-то работала в кафе убирала на столиках после клиентов. А день был не очень удачный. Устала и ходила без настроения. В уголочке сидел мужчина. Такой хмурый, суровый. Мне нужно было убрать столик рядом с ним. Сделала не сразу, так как не успевала. Подошла позже и обнаружила на подносе розочку из салфетки. Поняла, что оставил ее он, так как минуты 3 назад розы там не было. А он повернул голову в другую сторону и сделал вид, что он ни при чем, хотя краем глаза подглядывал. Он тогда сделал мой день. © Matsuhito / Pikabu
- В бытность мою студенческую лучшая подруга устроилась официанткой в середнячковое кафе. Мы должны были вечером ехать на концерт, но она работала. А до концерта мне делать нечего. И мы решили, что я со скуки устроюсь в это кафе на один день. И руководство приняло, несмотря на то, что я тогда выглядела так: изящный ирокез, три серьги в ушах, одна в брови, еще три в языке, драные джинсы с цепью и намеренно драная майка. Рожа наглая, а взгляд лихой. Как стажеру мне полагалось с каждого стола 5% и еще 2% подруге, так как она меня привела. Короче, через час работы меня стали посылать к неадекватным дяденькам и к большим компаниям. Я ломала их стереотипы об официантах, и все проходило мирно. Так и прошла смена, а в ее конце я созналась, что просто ждала подругу. Поржали все и звали приходить еще. © Schmeisser / Pikabu
Было дело я тоже оставлял розочки из салфетки на подносе, когда подкатывал 😁
- Мне запомнился день, когда пришла одна прямо-таки легендарная пара. Очень элегантные, красиво одетые, смеющиеся, с влюбленными глазами, как у подростков. Заказали все одинаковое, кроме напитков. Я думаю, ну офигеть, какие они классные, как им хорошо вместе, такая гармония, наверное, они много лет вместе... Спросила, какое у них сегодня событие. А мужчина в ответ: «Мы отмечаем развод. Я изменил этой прекрасной женщине, и она отказалась меня простить». И дальше что-то воркуют о своем. © Velklyan / Pikabu
- Как-то я подрабатывала официанткой в ресторане и мне довелось обслуживать одну пару. Мужчина заказал французские тосты, а женщина — блинчики с беконом. Я принесла им готовые блюда, и тут женщина бросила на меня убийственный взгляд. «Он не любит яйца!» — сказала она. — «Этот тост весь покрыт яйцом». У меня отвисла челюсть. «Я... эм... французский тост делается с яйцами». А она потребовала, чтобы я забрала тосты и принесла блинчики. Я не стала спорить, ведь клиент «всегда прав», даже когда он не прав. Рабочий день поваров уже заканчивался, и они были очень недовольны, что им пришлось заново включать плиту, чтобы испечь блины. А вот менеджер ничуть не удивился, а только покачал головой и сказал: «Знаешь, когда я работал официантом, один парень вернул омлет, потому что в нем были яйца». © Kate Leibfried / Quora
«Мы пошли на ужин в ресторан. И официант дал нам целую гору теста, чтобы поиграть с ним».
- Во время учебы я работал официантом в модном стейк-хаусе. Однажды я обслуживал стол, за котором сидело 3 пары, и парень из этой компашки вел себя как типичный альфа-самец. И вот несу я им готовый заказ — 6 тарелок. Многовато, а подносы у нас использовать не принято. Втискивая шестую большую тарелку в шаткую стопку, я случайно сталкиваю печеную картофелину с одной из тарелок прямо себе на ботинок. И это как раз в том месте, где официанты вовсю снуют туда-сюда. Я, понимая, что если скину эту картофелину на пол, кто-то из официантов непременно на ней поскользнется, решаю доковылять с этой картофелиной на ботинке до моих клиентов. А уже потом вернуться на кухню за новой запеченной картофелиной — это бы заняло буквально минуту. Подал все 6 тарелок на стол, и тут тот альфа-самец начал неистово орать на меня. А в конце спросил: «Так где же моя картошка?» Я посмотрел на свой ботинок, а затем поднял ногу и, продемонстрировав картошку на ботинке, сказал: «Вы же заказывали с маслом, сметаной и луком, да?» Все за столом покатились со смеху. Кроме альфа-самца, конечно, который лишь покраснел. А я ухромал прочь и принес ему свежий картофель. Чаевых с того стола я получил совсем немного. © Christopher Hansen / Quora
- Сидим с друзьями в ресторане. Всем принесли заказ, едим, болтаем. Тут подходит красная официантка и говорит: «Я убрала со стола салфетку, а в ней было что-то такое... Вам это что-то надо?!» Как же мы смеялись, когда друг поднял голову и чуть не заорал: «Несите быстрее!» Оказалось, он, пока ел, снял пластинку для выравнивания зубов и завернул в салфетку. Мы уже представили, как бежим все вместе рыться в мусорнике в поисках пропажи. © Подслушано / Ideer
Эти пластинки стоят столько, что и в мусоре люди ковыряются.
- Я работала в кафе. Однажды к нам зашла женщина, чтобы встретиться с друзьями. Она вытащила еду из сумки и начала ее есть. Обычно мы этого не разрешаем, но ее друзья были нашими постоянными клиентами, они заказали обед, так что мы решили не обращать на это внимание. Но это было не все: эта дамочка принесла мне контейнер со своей курицей и пожаловалась, что та не пропеклась. И спросила, могу ли я заменить ее или вернуть деньги. Друзья просили ее не устраивать сцен, но она бурчала, что еда ужасная, обслуживание у нас вообще никуда не годится. В итоге даже ее друзья не выдержали ее и ушли. © Rachel Summers / Quora
- Пошла я на свидание, а парень, с которым я собиралась встретиться, так и не пришел. Целый час просидела одна, едва сдерживая себя, чтобы не расплакаться, а окружающие жалостливо на меня поглядывали. И только официант, который обслуживал меня, мило улыбался и старался подбодрить. А через час этот же самый официант, но уже в повседневной одежде, подсел ко мне и сказал: «У меня закончилась смена. Пойдете со мной на свидание?» Уже 4 года как замужем за ним, и лучше человека не встречала. © Мамдаринка / VK
Надеемся, эти рассказы не только развлекли вас, но и позволили взглянуть на работу официантов под новым углом. А чем запомнились походы в ресторан или в кафе вам? Расскажите об этом в комментариях.
Комментарии
За сегодня в течение часа мне 3 раза попалась на глаза заметка про свидание с официантом. Этот достаточно или можно другое вообще не читать?
Так. Новая стратегия: берём древнющие истории, забабахиваем к ним картинку от ИИ иииии... Типа новая история, у всех тут Альцгеймера на пару с паркинсоном и деменцией, так что никто ничего не заметит